Брови – одна из самых выразительных частей лица, которая неизменно обращает на себя внимание окружающих. Они обрамляют и визуально выделяют глаза, делают взгляд более открытым. Аккуратные бровки усиливают женскую привлекательность, в то время как небрежные «дуги» могут испортить впечатление даже от эффектного макияжа. Именно поэтому подбору формы и цвета бровей уделяется так много внимания в косметологии. Существуют как долговременные способы коррекции с помощью стойкой краски или татуажа, так и краткосрочная подводка декоративными косметическими средствами.

Способы макияжа бровей

Если натуральные брови достаточно красивы и густы от природы, им не требуется глобальное "восстановление". Еще несколько лет назад многие дамы их просто красили мягким темным карандашом. Иногда это выглядело нелепо, если был неправильно подобран цвет или на коже были явно видны нарисованные штрихи.

Однако сравнительно недавно на смену этой методике пришел макияж бровей тенями, который сейчас пользуется заслуженным успехом. Достоинства этого способа уже оценили многие модницы:

он обеспечивает более естественный вид;

быстр и несложен в исполнении;

при правильном нанесении макияж устойчив и дольше сохраняет аккуратный вид.

Однако существуют и некоторые недостатки. Например, сухие тени невлагостойки, поэтому ими лучше не пользоваться в жаркую погоду или перед водными процедурами.

Краситься тенями лучше всего женщинам с широкими бровями. Пигмент заполнит пространство между волосками, придаст им объем и подчеркнет цвет. Полностью "нарисовать" дугу косметическим средством вряд ли получится, так как эта техника подразумевает мягкое нанесение и растушевку.

Видео: Макияж бровей с помощью теней

Что понадобится для макияжа бровей

Многие производители предлагают специальные наборы для тех дам, которые не знают, как правильно красить брови тенями, делают это первый раз. Такие наборы включают в себя:

палетку из нескольких оттенков теней (которые можно вмешивать для подбора цвета);

кисточку специальной формы со скошенным краем;

воск или гель для закрепления результата;

трафареты распространенных форм;

пинцет;

зеркало.

Для облегчения процесса макияжа можно дополнительно использовать привычный карандаш для прорисовки контура.

Важно: Тени для бровей характеризуются матовой и плотной текстурой, этим они отличаются от аналогичных продуктов для век.

Различают следующие виды теней по текстуре:

Сухие – самые распространенные, отличаются простотой использования и возможностью смешивать и подбирать оттенки. Ими можно покрывать полностью всю область брови. Жидкие – более стойкие, быстро застывают, поэтому требуют особой аккуратности при нанесении. С их помощью можно щеточкой (по аналогии с краской) красить брови и имитировать тенями отдельные волоски. Гель-тени по консистенции занимают промежуточное положение между сухими и жидкими.

Для нанесения теней лучше всего подойдет жесткая кисточка со специальной скошенной формой. Она может быть как из натурального ворса (для мягкой растушевки), так и синтетической (для прорисовки четких штрихов).

Для улучшения стойкости макияж бровей закрепляется специальным воском или гелем. Рекомендуется наносить его щеточкой или пальцами исключительно на волоски, так как на коже он может растаять.

Как подобрать тон теней в зависимости от цвета волос

Подбор цвета – важный этап в макияже бровей. Существуют определенные рекомендации, согласно которым брюнеткам лучше выбирать оттенок теней на 1-2 тона светлее волос, блондинкам – на пару тонов темнее.

Смоляной цвет бровей будет уместен только для черноволосых смуглянок. Остальным брюнеткам стоит обратить внимание на графитовые, темно-коричневые оттенки. Платиновые блондинки могут выбрать насыщенные бежевые тона, а русоволосые – серо-коричневые. Если возникают сомнения в выборе теней, лучше предпочесть более светлый вариант, чтобы не стать обладательницей "карикатурных" дуг.

Допускается использовать одновременно несколько цветов, сочетанием которых можно придать брови объем, подкорректировать ее форму и сгладить небольшие особенности век или расположения глаз.

Как подобрать форму бровей

Чтобы правильно нанести тени на бровь, нужно разбираться в ее строении и знать правила идеальной формы:

Любая бровь имеет головку (самая широкая часть, расположенная ближе всего к переносице), излом (наивысшая точка на расстоянии примерно в 2/3 длины) и хвостик (кончик). Направление дуги выбирается в зависимости от формы лица. Горизонтальной называется бровь, у которой головка и хвост расположены на одной линии, параллельной глазам. У восходящей кончик расположен выше головки. Падающая (ее еще называют грустной) имеет снисходящее направление от основания к хвостику. Набор трафаретов в наборах, как правило, представляют именно эти распространенные формы. В зависимости от наличия и расположения излома могут быть прямые, плавные, изогнутые, круглые или брови «домиком».

Общие рекомендации стилистов по сочетанию бровей и овала лица

Форма лица Форма бровей Круглая Горизонтальные, изогнутые или плавные Овальная Любая Квадратная Восходящие с высоким подъемом Треугольная или сердечком Восходящие круглые

Методики окрашивания бровей

Существует несколько методик, которые подскажут, как лучше красить брови тенями:

полная зарисовка выполняется, когда нужно эффектно подчеркнуть бровь, полностью затенив ее;

частичная прорисовка - имитация волосков в нужном месте;

при нависшем веке по ширине брови наносится светлый тон теней, нижняя линия подчеркивается темным;

градиент цвета используется для коррекции посадки глаз.

При широко расположенных очах головка брови закрашивается темными тенями, которые теряют интенсивность по направлению к кончику. При близко посаженных глазах цвет волосков меняется в обратном порядке - от светлого к темному.

Видео:Как нарисовать тенями брови

Как правильно красить брови: пошаговая инструкция

Как любая косметическая процедура, макияж состоит из нескольких этапов, правильное выполнение которых вознаграждается желаемым результатом:

Чистым ершиком (можно также взять щеточку для ресниц) волоски зачесываются по направлению их роста. Визуально оценивается строение брови, при необходимости выполняется ее корректировка с помощью пинцета с обязательным дезинфицированием кожи. Перед тем как начать красить брови тенями, рекомендуется увлажнить кожу косметическим кремом (предпочтительнее с матирующим эффектом) и дождаться его впитывания. Так пигмент будет ложиться мягче и держаться дольше. Чтобы упростить процесс нанесения пигмента, можно прорисовать контур бежевым карандашом или тенями телесного цвета. На этом подготовка к макияжу завершена. В зависимости от поставленной цели выбирается методика окрашивания. При этом следует помнить, что полная зарисовка брови проводится постепенно, от головки к хвостику, аккуратными мелкими штрихами. Особо тщательно стоит выделить излом. Кисточка располагается под углом к коже, пигмент наносится в несколько слоев. Излишек теней можно удалить, растушевав их и расчесав волоски по направлению роста. Для контрастности на завершающем этапе можно оттенить подбровное пространство светлым консилером.

Совет: Создать идеальную форму в первый раз поможет опытный косметолог. В дальнейшем ее будет несложно поддерживать самостоятельно, периодически удаляя отрастающие волоски.

Красить брови тенями – очень быстро и легко, а результат макияжа радует своим эффектным и натуральным видом. Буквально несколько практических занятий, и эта процедура из «премудрости» превращается в привычный процесс.

Видео: Как красить брови нельзя