Среди большого разнообразия косметических средств почему-то именно хайлайтер и консилер вызывают путаницу у многих женщин. А ведь общее у них одно — оба относятся к декоративной косметике. Разницу можно услышать даже на слух: в переводе с английского «highlighter» — выделить светом, а «concealer» — скрывать. Значения этих слов противоположные, как и задачи, которые решаются с их помощью.

Для чего нужны хайлайтер и консилер

Создать виртуозный макияж, имея под рукой лишь помаду и пудру, невозможно. Конечно, красивое лицо с безупречными чертами не требует многочасового «колдовства» у зеркала. Но даже идеальным красавицам хочется выглядеть лучше, чем они есть. Огромный арсенал современной косметики позволяет творить настоящие чудеса: зрелые дамы «молодеют», полные щечки «худеют», маленькие глаза становятся больше. Для подобного преображения в косметичке любого визажиста обязательно есть хайлайтер и консилер.

Использование тональных средств и пудры в макияже всегда дают «кукольный» эффект, то есть лицо теряет свою естественность. Профессионалы любят использовать в таком случае термин «плоское лицо». И вот здесь на помощь приходит хайлайтер.

Он способен подчеркнуть наиболее выгодные участки на лице с помощью светоотражающих частиц. Именно подчеркнуть, а не замаскировать их. Хайлайтер не является маскирующим средством, так как относится к разряду слабопигментированных. Но с помощью светоотражающих частичек (в зависимости от их концентрации) можно добиться мягкого «света» или добавить явного мерцания коже. Лицо выглядит моложе, излучает свежесть и здоровье.

Важно: Так как хайлайтер способен «подчеркивать», то он с успехом выделит и недостатки. По этой причине, не рекомендуется наносить его на кожу, страдающую акне.

Консилер — спасательный «инструмент» в умелых руках. Ему под силу и темные круги под глазами, и веснушки, и морщинки, и такая неприятность, как прыщики, шрамы и купероз. Кроме замечательных маскирующих свойств, консилер обладает прекрасными возможностями для скульптурирования лица.

Видео: Скульптурирование лица. Новинки в косметике

Как выбрать нужное средство

Выбрать нужный консилер или хайлайтер не так уж просто, ведь разнообразие оттенков и текстур может вскружить голову любой женщине.

Хайлайтеры

Они бывают жидкими и компактными, могут выпускаться в форме карандаша, пудры или иметь кремообразную текстуру. Чтобы определиться, какое из этих средств покупать, нужно понимать задачи, которые предстоит ему решить. Например, для аккуратной коррекции идеальны кремообразные и жидкие продукты, оснащенные специальной кисточкой. Сухой хайлайтер лучше подойдет для «высвечивания» участков кожи.

Не менее богата и палитра оттенков: от белого до темной золотистой гаммы. При покупке учитывают тон кожи:

смуглое и загорелое лицо хорошо подчеркнет средство с золотистым пигментом;

коже с желтоватым оттенком подойдет персиковый цвет;

для женщин с красноватым цветом лица идеальными считаются холодные тона: розовый и сиреневый;

серебристый хайлайтер хорош для бледнолицых девушек.

Совет: Оттенки хайлайтеров с успехом смешиваются между собой, что позволяет практиковать интересные эффекты в макияже.

Консилеры

Они также могут похвастаться не только богатой палитрой, но и формой выпуска:

стики хорошо маскируют шрамы, веснушки и пигментацию, так как имеют плотную структуру и удобны для точечного нанесения;

кремовый консилер считается универсальным и подходит для любого типа кожи;

сухой — идеален для жирной кожи (хорошо убирает жирный блеск);

жидкий вариант увлажнит сухую кожу, но маскирующие свойства этого консилера минимальны;

для дорожной косметички будет лучшим консилер-карандаш. Спрятать прыщик, который появился внезапно, для него — минутное дело.

Отдельного внимания заслуживает цветовая гамма. Используя цветные консилеры правильно, можно добиться потрясающих результатов.

Зеленый хорошо снимает красноту (прыщики, аллергические проявления). Часто в состав таких консилеров входит масло чайного дерева и салициловая кислота, считающиеся замечательными антисептиками.

Фиолетовый маскирует желтизну.

Бежевый уберет неприятный серый цвет и подарит лицу свежесть.

Коричневый корректирует форму лица, путем наложения «теней» в определенных местах.

Розовый вуалирует «зелень»: синяки и выступающие вены.

Оттенки желтого и абрикосового хорошо маскируют пигментные пятна.

Как использовать косметические средства

Важно знать, как использовать эти современные косметические «штучки». Для этого стоит рассмотреть более подробно разницу между хайлайтером и консилером.

Правила нанесения хайлайтера

Скулы. Если нанести средство на самые высокие точки, то можно достичь отличного лифтингового эффекта.

Глаза. На косточку под нижним веком: этот трюк подарит лицу «юность» и избавит от такой неприятности, как темные круги под глазами. При глубокопосаженных глазах на подвижное веко достаточно нанести небольшое мерцающее пятнышко (лучше использовать компактное средство). А для близкопосаженных глаз - немного высветлителя на внутренние уголки.

Нос. При помощи хайлайтера можно откорректировать его форму (широкий станет визуально уже, если нанести тонкую полосочку по центру, а удлинить маленький носик помогут светлые блики по бокам).

Брови. Средство можно наносить под бровь и над нею: это добавляет лицу рельефности и помогает коррекции брови.

Губы. Чаще всего хайлайтер наносят во впадинку над верхней губой. Губы приобретают объем и чувственность. Такого же эффекта можно добиться, проведя тонкую линию по краю верхней губы и мягко растушевав ее. Идеально будет, если в макияж добавить блеск для губ.

Подбородок. Совсем немного чудесного средства на эту часть лица — и его овал приблизиться к идеальной форме.

Лоб. С помощью хайлайтера его можно сделать выше или шире: в первом случае средство наносят по линии роста волос, во втором — на боковые части лба, растушевывая в сторону висков.

Видео: Урок макияжа. Как наносить хайлайтер

Правила нанесения консилера

Для нанесения консилера существуют свои правила, отличные от того, как наносится хайлайтер:

Тщательно очистить кожу. Подготовить ее к макияжу, увлажнив при помощи лосьона или крема. Теперь следует нанести тональный крем или основу. Время работать консилером: сначала им отмечаются нужные места, затем средство растушевывают пальцами или при помощи губки, чтобы полностью убрать границы.

Совет: Отличная практика — использовать консилер в качестве базы под тени. Морщинки станут менее заметны, а оттенок теней — ярче.

Процесс очень прост, но ошибки неправильного применения консилера могут перечеркнуть желаемый результат. Самая частая из них - плохое освещение при работе над макияжем. Кроме того, консилер не наносят под тональный крем, только наоборот. Это же касается и пудры. Под глаза средство накладывают лишь после того, как кожа век увлажнена, чтобы избежать забивания маскирующим составом мимических морщинок.

Если тип кожи — жирный, то нельзя растушевывать консилер при помощи пальцев! Для этой цели используется косметическая губка или специальная кисть.

Видео: Цветные консилеры для новичков. Как убрать прыщи, круги под глазами, шрамы

Сравнительная таблица хайлайтера и консилера

Основные отличия Хайлайтер Консилер Текстура средств Легкая, полупрозрачная, со светоотражающими частицами Имеет плотную и непрозрачную текстуру, которая успешно маскирует дефекты кожи С какими задачами справляется С его помощью можно расставить «акценты» в макияже и освежить внешность Способен устранить кожные дефекты, используется как скульптор лица На какие участки лица наносится Самая высокая точка на скулах, лоб, нос, линия под бровью (реже — над ней), середина подбородка, впадинка над губой и по периметру верхней губы, глаза: внутренний уголок, подвижное веко На дефекты, которые нужно скрыть и места, требующие коррекции Оттенки Мягкие пастельные тона с перламутром Матовые оттенки в тонах кожи и цветные

Иметь оба эти продукта в своей косметичке не только модно, но и очень разумно. Грамотное владение техникой их нанесения позволит делать безупречный макияж для любого случая.