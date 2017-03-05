Несмотря на то, что макияж является преимущественно женским искусством, далеко не каждая дама им владеет. И наличие самой дорогой и элитной косметики не гарантирует отличный результат, если не освоить правила ее использования. Зная же, как правильно наносить макияж, можно выглядеть эффектно и привлекательно в любой ситуации, даже не обладая арсеналом тюбиков, баночек и палеток. Научиться этому ремеслу совсем не сложно, если запастись терпением, проявить настойчивость и фантазию.

Виды макияжа

Перед тем как приступить к процессу визажа, важно определиться с его целью. В зависимости от времени суток и функции макияж может быть дневным (приближенным к естественному) и вечерним, то есть предназначенным для торжественного выхода.

Повседневный визаж относится к простому виду. Он призван замаскировать мелкие недостатки, придать лицу свежесть и подчеркнуть его естественную красоту. Если кожа не имеет сильно заметных дефектов, а черты лица гармоничны, правильный дневной макияж лишь усилит природное очарование женщины, при этом сам будет незаметен.

Вечерний «грим» обычно сложен, требует больше времени и косметических средств. Он допускает применение декоративных элементов, блеска, накладных ресниц и прочей атрибутики.

Подготовка к процессу визажа

Подготовка не менее важна, чем сам процесс нанесения косметики. От этого этапа во многом зависит стойкость и аккуратность макияжа, а также время, затраченное на его создание. Важно уделять внимание каждой мелочи, пробовать новые техники и подбирать гармоничное сочетание оттенков и фактур. Практические навыки отработаются со временем, и тогда уже не возникнет вопроса, как наносить макияж правильно.

Очищение и уход за кожей

На очищенное и увлажненное лицо макияж ложится лучше и дольше сохраняет свою стойкость. Не допускается наносить новые слои на уже имеющуюся «штукатурку». Обязательно нужно провести демакияж. Вообще, чем больше кожа отдыхает от косметики, тем лучше ее внешний вид и состояние. При наличии свободного времени или во время выходных дней можно практиковать применение масок для лица собственноручного приготовления или из магазинного ассортимента. Регулярность таких процедур – 1-2 раза в неделю.

Умывания с помощью воды для взрослой кожи недостаточно, его нужно дополнить косметическими сливками, молочком или гелем. Завершается очищение тоником или лосьоном.

Уход выбирается в зависимости от типа кожи и времени года. Ухаживающим средством может быть крем-флюид, питающий или увлажняющий крем, эмульсия.

Видео: Как наносить макияж в правильной последовательности

Тонирование и матирование

Коррекция проблемных зон и мелких дефектов осуществляется с помощью корректора, консилера. Ими можно "спрятать" темные круги под глазами, прыщики, выступающие прожилки, пигментацию. Для закрепления маскировочного эффекта следует наносить тональный крем и пудру, которые также обеспечивают ровный цвет лица. При жирной или комбинированной коже можно использовать средства с матирующим эффектом, которые поглотят излишек кожного сала и устранят жирный блеск.

Совет: Чтобы подобрать цвет тонального средства, его тестируют: наносят на внутреннюю сторону кисти.

Хайлайтер и брозатор придадут лицу рельеф, подкорректируют его овал. Визажист, умеющий пользоваться этими средствами, подобен скульптору, который искусно играет со светом и тенью, вылепляя нужный образ. Для каждой формы лица существуют схемы выделения и затемнения определенных участков.

Наносить корректирующую косметику многослойно допустимо для вечернего макияжа. Но и в этом случае важно не перестараться, чтобы не превратить лицо в маску. Для дневного макияжа может быть достаточно легкой пудры или ВВ-крема.

Видео: Тональные средства. Как выбирать и наносить

Инструменты и косметика

Определение цветотипа внешности, а именно оттенка кожи, глаз и волос, - следующий шаг на пути к безупречному макияжу. Правильно подобранная палитра теней, румян и помады способна приукрасить или полностью преобразить лик женщины. Определить гамму можно опытным путем, полагаясь на рекомендации профессиональных визажистов и свой художественный вкус. Понятно, что для дневного макияжа стоит выбирать нюдовые и пастельные оттенки, которые не будут явно выделяться на лице. Для вечернего образа подходят яркие, насыщенные цвета, фееричные сочетания, интересные фактуры.

В любом случае лучше заранее подготовить необходимую косметику и инструменты, чтобы наносить все сразу и не отвлекаться на поиск в процессе создания макияжа. Важно обращать внимание на срок годности косметических и декоративных средств и не забывать о времени их хранения после вскрытия упаковки.

Набор спонжей и кисточек разных форм и размеров поможет в нелегком, но интересном процессе создания «грима». Ватные диски и палочки исправят погрешности и удалят излишки косметики. Ну и конечно, за удобным столом с хорошим освещением и большим (желательно увеличительным) зеркалом будет легче наносить макияж.

Пошаговое создание мейк-апа

Важно соблюдать общепринятую у визажистов последовательность нанесения косметики. В макияже, особенно вечернем, рекомендуется делать акцент на какой-либо одном части лица. Как правило, это глаза. Именно они дают неограниченный простор для применения неожиданных оттенков теней, их интересного сочетания с природной окраской радужки. Взмах роскошных ресниц, чарующий взгляд – эти эпитеты не зря используют при описании привлекательных женщин.

Если же есть желание выделить на лице обольстительные губы, это несложно сделать с помощью яркой помады. В таком случае макияж глаз правильно сделать естественным и неприметным.

Акцентирование внимания на двух и более частях лица сделает образ кукольным или чересчур «бабским». Уверенность и аккуратность – отличительные особенности стильной и роскошной женщины.

Глаза

Макияж глаз - самый ответственный и сложный этап. В нем обычно используются такие средства, как:

основа под тени;

карандаш или жидкая подводка;

палетка теней;

тушь для ресниц.

В дневном варианте могут наноситься только светлые тени и тушь либо только тушь. Вечерний или сценический макияж немыслим без выразительных стрелок и насыщенных цветов, он допускает использование накладных ресниц или стразов. Также торжественный образ должен сочетаться с нарядом, прической и аксессуарами.

В сложном визаже глаз после основы наносится подводка, потом растушевываются тени. Существуют разнообразные схемы макияжа – горизонтальная, вертикальная, «птичка», «смоки айс», «банан». Их применение зависит от разреза глаз, расстояния между ними, формы века.

Выбор туши определяется природной густотой и длиной ресниц. Она может быть удлиняющей, подкручивающей, увеличивающей объем. Водонепроницаемые образцы обеспечивают более стойкий макияж. Также может варьироваться цвет туши. Так, кареглазым девушкам рекомендуется использовать в дневном макияже коричневые оттенки. Для праздничного случая может пригодиться синяя, фиолетовая, зеленая или серебристая тушь. Особо экстравагантные дамы обращают свое внимание даже на красный цвет.

Некоторые производители предлагают средства «2 в 1», состоящие из ухаживающей сыворотки, которая дополнительно увеличивает толщину волосков, и красящего состава.

Чтобы добиться нужного эффекта при прокрашивании ресниц, можно испытывать несколько способов нанесения туши:

вертикальный, при котором кисточка двигается вертикально относительно глаз, то есть параллельно волоскам;

моргание – быстрые взмахи ресниц при горизонтальном касании их кисточкой;

зигзаги – попеременные движения кисточки налево-направо и вверх-вниз.

Брови не являются главным объектом макияжа глаз, но от них в большой степени зависит выражение лица и взгляда. Небрежная или неправильная форма бровей может свести на «нет» эффект от блистательных теней и потрясающей подводки. Поэтому им надо уделить должное внимание. Подобрать оптимальную длину и ширину поможет косметолог, в дальнейшем брови легко корректировать самостоятельно. Для сохранения формы или обуздания непослушных волосков можно воспользоваться прозрачным гелем, который наносится на брови.

Губы

Один из заключительных этапов – макияж губ. Их можно предварительно смягчить бальзамом и таким образом подготовить к нанесению помады. Существуют также специальные скрабы с мелкими отшелушивающими частицами, которые деликатно удалят ороговевший слой и обветренную кожу.

Карандаш для подводки губ подчеркнет, при необходимости подкорректирует их форму. Его цвет должен совпадать с помадой или отличаться от нее на несколько тонов. Мягкий, хорошо заточенный грифель поможет добиться четкого контура.

Важно тщательно прокрасить губы помадой и максимально захватить их внутреннюю поверхность, чтобы макияж выглядел красиво и естественно при разговоре, смехе. Первый слой можно припудрить или промокнуть косметической салфеткой, затем нанести еще один слой. Так макияж губ станет насыщенным и более стойким.

Оттенок помады должен сочетаться с цветом теней, тоном кожи. Для каждого цветотипа внешности существуют рекомендации по выбору косметики. При ярком макияже глаз обычно используются нюдовые, то есть приближенные к природному цвету губ помады. В дневном мейк-апе можно ограничиться жидким блеском или бальзамом. Кому-то могут прийтись по вкусу стойкие помады, но не стоит злоупотреблять их применением, так как они подсушивают кожу губ.

Видео: Как подобрать и наносить помаду

Румяна

Румяна освежают тон лица, дарят ему естественный румянец и завершают макияж. Их цвет обычно подбирают под оттенок кожи: светлолицым подходят розовые и бежевые, смуглым - бронзовые или коричневые.

Меняя направление и ширину мазков, можно подкорректировать форму лица, визуально вытянуть его вертикально или горизонтально, увеличить или уменьшить ширину. Оптимальная интенсивность, как наносить румяна, – когда они не выделяются на лице.

Понять, как красиво и правильно наносить макияж, несложно. Закрепить полученные знания поможет их практическое воплощение. Обладая такими навыками, женщина в любой ситуации будет чувствовать себя уверенной и сможет оказывать на окружающих желаемое впечатление.