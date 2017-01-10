Большие выразительные глаза – щедрый подарок девушке от природы и объект мечтаний для тех дам, кто лишен подобного дара. Однако неграмотный макияж может загубить данное преимущество или даже превратить его в недостаток. Визаж – это искусство, помогающее подчеркнуть естественную красоту и подкорректировать небольшие дефекты. Овладеть им несложно, если есть желание и регулярная практика. Также важно знать несколько основных правил и ознакомиться с рекомендациями специалистов по макияжу.

Особенности макияжа для больших глаз

Выразительный женский взгляд называется таковым потому, что он может «транслировать» чувства и настроение своей хозяйки, завораживать и привлекать внимание окружающих. Поэтому дамы всячески пытаются усилить это свое достоинство с помощью макияжа.

Большие глаза сами по себе достаточно эффектны, но могут иметь свои особенности, например, быть выпуклыми или слишком округлыми, близко посаженными или расположенными далеко от переносицы. Каждый недостаток можно смягчить умелым применением декоративной косметики.

В чем же заключается особенность макияжа для больших глаз? Многое в нем зависит от исходных данных: разреза, размера век, расстояния между глазами. Также в процессе визажа важны четкость линий, правильная техника нанесения теней, подходящая цветовая гамма.

Ошибкой будет использовать приемы для зрительного увеличения, которые сделают взгляд чересчур кукольным.

Важно: Прежде чем делать макияж для больших глаз, надо обратить внимание на форму бровей. Тонкие "ниточки" совсем не сочетаются с выразительными очами. Изгиб бровей должен быть грациозен, а ширина - максимально приближена к природной. Цвет тоже рекомендуется оставить естественным или немного подкорректировать косметическими карандашами.

Видео: Как делать макияж больших глаз

Этапы макияжа глаз, их особенности

Искусство макияжа подразумевает определенные правила, соблюдение которых обеспечивает получение желаемого результата. Косметические средства для глаз обычно наносятся в следующей последовательности:

База. Подводка. Тени. Тушь.

Сначала с помощью маскировочных средств (тональной основы, пудры) нужно добиться ровного и естественного цвета кожи лица. А нанесение базы под тени обеспечит стойкость и привлекательный вид макияжа в течение длительного времени. Замаскировать мелкие недостатки кожи, мимические морщины и «мешки» под глазами поможет качественный консилер.

Подводка

Прорисовка контура подчеркивает форму глаз, делает их более выразительными, придает объем ресницам. Стрелки могут быть разными по длине, толщине и интенсивности цвета.

Традиционно в макияже для больших глаз используется черный карандаш (мягкий и остро заточенный) или жидкая подводка с кисточкой. Первая линия прорисовывается тонкими, аккуратными штрихами, поверх которых затем наносится второй, более яркий слой.

Тени: способ нанесения в зависимости от формы глаз

Макияж не зря сравнивают с изобразительным искусством. С помощью косметических «красок» легко добиться желаемого преображения: те участки глаз, которые следует зрительно уменьшить, надо затемнить, а то, на что надо сделать акцент, – осветлить.

Обычно тени наносятся на всю область подвижного и неподвижного века, также ими можно вместо подводки выделить линию роста нижних и верхних ресниц. В макияже для больших глаз лучше отдать предпочтение матовым оттенкам, так как перламутровые придают дополнительный объем.

Комбинации теней зависят от разреза и расположения глаз, формы век:

Миндалевидная – идеальная форма для больших глаз, не нуждающаяся в корректировке. Для таких очей можно использовать минимум косметики, чтобы подчеркнуть их очарование и естественную красоту. Также им подойдут разные виды стрелок и схемы макияжа. Эффектнее всего смотрятся миндалевидные глаза, оформленные в технике "смоки айс", которая выделяет их разрез и делает взгляд еще более выразительным. Слишком округлые глаза можно «вытянуть», нанеся на подвижное веко светлые тени, а под бровь – более темные. Очертание контура стрелками на внутренней стороне нижнего и верхнего века (под ресницами) визуально вытягивает глаз, приближая круглую форму к миндалевидной. Для выпуклых глаз достаточно сгладить центральную часть века с помощью темных теней, растушевав их вверх. Близко расположенные глаза можно зрительно отдалить от переносицы, нанеся на внутренние уголки светлые тени, затемнить внешний угол. Стрелку надо проводить, начиная от середины века. Важно также подкорректировать форму бровей у переносицы, сделав их короче и уже. При широко посаженных глазах темные краски растушевываются от внутренней зоны наружу, при этом захватывается подбровная область.

Использование не менее 3 тонов сделает макияж для больших глаз объемным и эффектным. Тщательная растушевка поможет создать интересные переливы, особенно в случае использования контрастных цветов. При этом осветление подбровной области как бы «выдвигает» глаза вперед, делая их более заметными, поэтому этим приемом нужно пользоваться аккуратно, чтобы не получить «кукольный» вид.

Цветовая палитра теней

Палитра красок для макияжа больших глаз определяется в зависимости от цвета радужки. Оттенки могут быть родственными (для естественного вида) или контрастными (для эффектного варианта). Сделать выбор поможет дизайнерский круг цветовых сочетаний. Также можно воспользоваться подсказками из таблицы.

Цвет глаз Рекомендуемые тени Карие Белые, серые для классического макияжа. Лавандовые, бирюзовые придадут взгляду особую выразительность. Зеленые Коричневые и золотистые обеспечат эффектный контраст. Лиловые, медные, фиолетовые – интересное сочетание. Винные, оранжевые, сливовые, бирюзовые. Голубые Персиковые, коричневые, медные усилят природный оттенок радужки. Оранжевые, желтые, сиреневые подходят для яркого вечернего макияжа. Хорошо гармонируют сливовые, лиловые, розовые, серые, черные и серебряные цвета. Серые Наиболее привлекательны сочетания с металлическими и темно-синими оттенками. Можно использовать бежевые, кремовые, сиреневые тона.

Видео: Как подобрать тени под цвет глаз

Как красить ресницы

Завершается макияж для больших глаз нанесением туши. В данном случае лучше использовать удлиняющее средство, тщательно прокрашивая им ресницы, избегая комочков и слипания. При этом внутренняя и центральная часть глаза прокрашиваются движением кисточки вверх-вниз, а боковые реснички лучше причесать вбок, так они приобретут соблазнительный изгиб.

Схемы макияжа глаз

Существует много способов оформления глаз с помощью нанесения теней, подводки и туши. Применительно к большим очам можно использовать техники «птичка», «банан», «смоки айс».

«Птичка»

Эта схема идеальна для круглых и близко посаженных глаз: в этом случае акцент делается на внешний угол, который прорисовывают темными тенями, как бы воспроизводя очертания птичьего крыла.

Алгоритм действий:

сначала на внутреннюю часть подвижного века наносится светлый оттенок;

центральная область окрашивается чуть темнее;

наружный угол глаза выделяется наиболее насыщенными тенями, которые тщательно растушевываются по направлению к виску;

верхнее и нижнее веко по внешнему краю соединяются "галочкой" с помощью черного карандаша.

Закрытый и открытый банан

Техника «закрытый банан» применяется для широко расположенных глаз, «открытый банан" – для близко посаженных. В этих схемах используется не менее 3 различных тонов теней. В складке века прорисовывается линия, повторяющая очертание глаза, вследствие чего оно по форме действительно становится похоже на указанный фрукт.

В технике «закрытого банана» интенсивность цвета кисточкой или аппликатором распределяется вниз, в технике «открытого банана» - вверх. Во внешний уголок глаза наносится средний тон, внутренний выделяется самыми светлыми тонами, также как и подбровная область.

Smoky eyes (cмоки айс)

Отличительная особенность макияжа «смоки айс» - создание соблазнительной дымки вокруг очей с помощью карандаша и насыщенных теней (черных и коричневых для вечернего варианта, светлых - для дневного). При этом используется не менее 2 близких оттенков, которые наносятся обильным слоем и растушевываются по направлению к бровям и вискам. Ресницы прокрашиваются объемной тушью несколько раз.

Видео: Самостоятельный макияж в технике «смоки айс»

Заключительные рекомендации

Основное правило визажистов – выделять при макияже одну часть лица. Большие и выразительные глаза должны стать основной частью образа, поэтому не стоит использовать дополнительно яркие румяна и губную помаду.

Цвет декоративной косметики должен сочетаться с оттенком кожи и волос, соответствовать типу внешности (осень, зима, весна, лето), гармонировать с одеждой или аксессуарами.

И самое главное: не стоит забывать, что аккуратность и умеренность важны всегда, особенно в таком таинстве, как «наведение» красоты. Большие глаза сами по себе очень привлекательны, и задача макияжа – подчеркнуть их очарование.