Круглолицые девушки очень милы, но этот факт не лишает их желания корректировать форму своего лица, прибегая к хитростям макияжа, экспериментируя с прической. Круглая форма лица характерна тем, что его длина и ширина практически равны. От квадратного оно отличается отсутствием «углов». К недостаткам принято относить невыразительный подбородок и широкие скулы. Лицо кажется плоским, лишенным рельефа. Хороший макияж для круглого лица нацелен на удлинение формы, визуальное уменьшение объема щек, акцентирование внимания на выступающие части: нос, скулы, надбровные дуги, лоб.

Особенности выбора косметических средств и их нанесения

Какой бы макияж ни предстоял, вечерний или дневной, наносят его на очищенную и подготовленную кожу. После этого можно приступать к «волшебству».

Создание тона

Так как речь идет о круглой форме лица, которую нужно корректировать, то обойтись тональным средством одного тона не получится. Понадобятся два оттенка: первый должен соответствовать натуральному цвету кожи, а второй — быть немного темнее. При моделировании лица используют как тональные средства, так и компактные пудры.

Тон светлее наносится на центральную часть подбородка, лба и носа. Обязательно высветляются участки под глазами. А темным оттенком прорабатываются боковые части лица, включая область лба, а также крылья носа. Этим же цветом необходимо выделить скулы, сделав их рельефнее. Чтобы присутствие макияжа на лице не выглядело слишком театрально, более темный оттенок плавно переходит на верхнюю часть шеи. И совсем немного — на мочки ушей.

Один из главных пунктов качественной коррекции — это тщательная растушевка. Она нацелена на плавные переходы от одного тона к другому. Поэтому наносить макияж следует при хорошем естественном освещении.

На заметку: Эту же технику «вытягивания» овала можно с успехом применить в макияже полного лица.

Видео: Коррекция круглого лица с помощью макияжа

Брови

В макияже круглолицые девушки бровям уделяют много внимания. Чтобы форма бровей способствовала дополнительной коррекции, они не должны напоминать округлый овал лица. Также нельзя делать форму бровей горизонтальной. Правильный вариант: брови с легким изломом, который напоминает крыло чайки (место излома должно быть мягким, а не четким и острым). Выглядит это приблизительно так: 2/3 брови — подъем, 1/3 — хвостик.

Важно! Тонкие брови делают круглое лицо «плоским», а потому для этого типа рекомендованы брови средней ширины с тонким кончиком.

Румяна

Макияж для круглого лица невозможен без применения румян. Они не только сделают лицо свежее, но и помогут красиво очертить скулы. Наносят их «треугольником» по диагональной линии: от скул к уголкам рта. Если же у женщины уголки рта опущены или овал лица «поплывший», то румяна наносятся горизонтально, чтобы избежать эффекта «грустного лица».

В качестве оттенка румян выбирают теплую коричневую гамму или натуральные тона. Розовый цвет категорически противопоказан в макияже!

Совет: Профессиональные визажисты рекомендуют наносить компактные средства вертикальными штрихами, если речь идет о макияже круглого лица.

Видео: Как наносить румяна правильно

Губы

Круглое лицо не любит четкой геометрии, а значит, от контурного карандаша нужно отказаться. Профессионалы считают, что макияж губ для этого типа лица лучше делать при помощи блеска и помад из нейтральной цветовой гаммы.

Всегда нужно придерживаться простых правил в макияже, если лицо полное или круглое:

ярким, кричащим оттенкам — «нет»;

в мейк-апе следует делать акцент на глаза;

никаких четких линий и контуров.

Особенности макияжа глаз при круглом лице

Круглолицым девушкам необходимо избегать горизонтальных линий в макияже, которые расширяют. Например, любительницы «стрелочек» не должны делать их длинными. Будет хороша линия подводки для глаз, которая уходит немного вверх и имеет короткий изогнутый кончик.

Тени для макияжа подбирают с учетом своего цветотипа, хотя в большинстве круглолицым девушкам подходят темные оттенки, углубляющие глазницы. Тушь для ресниц эффектно подчеркнет не только красивые глаза женщины, но и визуально поспособствует моделированию лица, если нанесена правильно: щеточкой активнее прорабатывают ресницы у внешнего края, а нижние не прокрашивают совсем (их лучше подчеркнуть тенями для глаз).

Акцент на глаза — это одно из основных правил этого типа макияжа. Ведь чем они больше, тем оптически уже кажется все лицо. Например, для вечернего мейка можно воспользоваться накладными ресницами, приклеенными к внешним углам глаз. Хороший объем дает несложная завивка специальными щипчиками.

Совет: Чтобы ресницы стали более густыми и выразительными, можно припудрить их перед окрашиванием тушью. Допускается повторение процедуры после первого слоя, после чего снова наносится тушь.

Макияж глаз в зависимости от формы

Иногда требуется подкорректировать и саму форму глаз:

Выпуклые глаза. Главное правило — исключить перламутровые оттенки, добавляющие объема, и не очень увлекаться темной палитрой, которая способна «утяжелять» веки. Идеальный вариант — приглушенные оттенки с небольшой «растяжкой» в сторону висков. Выпуклые глаза требуют обязательного подчеркивания нижнего века подходящими тенями. Широко расставленные глаза. При такой внешности особенно ощутима округлость лица. Визуально «убрать» расстояние между глазами помогут тени темных тонов, которые наносят на внутреннюю часть века, растушевываются в сторону бровей. Мягкая «стрелочка» берет свое начало уже из внутреннего уголка. А линию роста бровей нужно подрисовать ближе к переносице. Глубоко посаженные глаза. В этом случае, как и в предыдущем, нежелательно использование очень темных цветов. Зато можно не бояться блестящих и светлых теней! Наносят их на все подвижное веко, прямо до линии бровей. Более темным цветом подчеркивают лишь внешний уголок, имитируя миндалевидную форму глаза.

Видео: Макияж глубоко посаженных глаз

Особенности макияжа близко посаженных глаз

Существует простое правило, по которому это легко определить: если отрезок между глазами меньше, чем длина одного из глаз, то характерен вариант близкой посадки. Макияжу в этом случае уделяется особое внимание:

Накладывать тени на верхнее веко нужно с центра, двигаясь вверх и к наружному уголку глаза. Во внутренний угол глаза, забегая немного на переносицу, накладывают очень светлый тон. Более темным средством подчеркивают разрез, но линия берет свое начало исключительно с середины века (нельзя рисовать «стрелки» по всей длине глаза).

Расстояние между бровями увеличивается искусственно, а подбровные участки высветляются.

Советы от парикмахеров и стилистов

Круглое лицо можно и нужно корректировать не только макияжем. Есть и другие «инструменты» моделирования. Очень многое зависит от прически.

Так, приблизить овал к идеалу помогут высокие и объемные стрижки с боковым пробором. Прекрасно смотрится и укладка, при которой волосы зачесаны назад, присутствует объем в районе макушки.

Высокий хвост — классика для круглого лица. Длинные волосы также хорошо удлиняют круглое лицо. Они могут быть прямые или вьющиеся, но для любого варианта важен объем, чтобы прическа помогла визуальной коррекции.

Видео: Стрижки для круглого лица

Стоит запомнить: Если прическа прикрывает уши, то волосы должны быть прямыми, так как любые локоны и кудряшки с боков круглого лица только расширят его овал.

Что же касается коротких стрижек, то очень важно, чтобы длина была ниже линии подбородка, а пряди заходили на скулы (или одна, если стрижка асимметричная). Удлиненная челка, уложенная на одну сторону, также поможет визуально сузить лицо.

Коррекция формы лица при помощи одежды и аксессуаров

Мало кто знает, что горловина одежды также способна визуально корректировать форму лица:

высокий воротник, облегающий шею не подойдет для дам с круглой формой лица;

V–образный вырез эффектно удлиняет не только лицо, но и весь силуэт в целом;

квадратный вырез добавит визуального рельефа округлому лицу (работает «принцип противоположностей»).

Использование удлиненных сережек — эффективный метод в применении аксессуаров. А вот серьги и клипсы типа «пуговицы» противопоказаны для круглого лица.

Видео: Круглое лицо! Коррекция прической, аксессуарами, макияжем

Круглое лицо в макияже требует грамотного подхода, если женщина хочет приблизить его к идеальной форме. Но милым круглолицым девушкам будет приятно узнать, что именно они выглядят моложе своих сверстниц, благодаря форме лица, которая всегда ассоциируется с юностью.