Макияж для круглого лица: выбор средств и особенности нанесения
Круглолицые девушки очень милы, но этот факт не лишает их желания корректировать форму своего лица, прибегая к хитростям макияжа, экспериментируя с прической. Круглая форма лица характерна тем, что его длина и ширина практически равны. От квадратного оно отличается отсутствием «углов». К недостаткам принято относить невыразительный подбородок и широкие скулы. Лицо кажется плоским, лишенным рельефа. Хороший макияж для круглого лица нацелен на удлинение формы, визуальное уменьшение объема щек, акцентирование внимания на выступающие части: нос, скулы, надбровные дуги, лоб.
Содержание:
- Особенности выбора косметических средств и их нанесения
- Особенности макияжа глаз при круглом лице
- Советы от парикмахеров и стилистов
Особенности выбора косметических средств и их нанесения
Какой бы макияж ни предстоял, вечерний или дневной, наносят его на очищенную и подготовленную кожу. После этого можно приступать к «волшебству».
Создание тона
Так как речь идет о круглой форме лица, которую нужно корректировать, то обойтись тональным средством одного тона не получится. Понадобятся два оттенка: первый должен соответствовать натуральному цвету кожи, а второй — быть немного темнее. При моделировании лица используют как тональные средства, так и компактные пудры.
Тон светлее наносится на центральную часть подбородка, лба и носа. Обязательно высветляются участки под глазами. А темным оттенком прорабатываются боковые части лица, включая область лба, а также крылья носа. Этим же цветом необходимо выделить скулы, сделав их рельефнее. Чтобы присутствие макияжа на лице не выглядело слишком театрально, более темный оттенок плавно переходит на верхнюю часть шеи. И совсем немного — на мочки ушей.
Один из главных пунктов качественной коррекции — это тщательная растушевка. Она нацелена на плавные переходы от одного тона к другому. Поэтому наносить макияж следует при хорошем естественном освещении.
На заметку: Эту же технику «вытягивания» овала можно с успехом применить в макияже полного лица.
Видео: Коррекция круглого лица с помощью макияжа
Брови
В макияже круглолицые девушки бровям уделяют много внимания. Чтобы форма бровей способствовала дополнительной коррекции, они не должны напоминать округлый овал лица. Также нельзя делать форму бровей горизонтальной. Правильный вариант: брови с легким изломом, который напоминает крыло чайки (место излома должно быть мягким, а не четким и острым). Выглядит это приблизительно так: 2/3 брови — подъем, 1/3 — хвостик.
Важно! Тонкие брови делают круглое лицо «плоским», а потому для этого типа рекомендованы брови средней ширины с тонким кончиком.
Румяна
Макияж для круглого лица невозможен без применения румян. Они не только сделают лицо свежее, но и помогут красиво очертить скулы. Наносят их «треугольником» по диагональной линии: от скул к уголкам рта. Если же у женщины уголки рта опущены или овал лица «поплывший», то румяна наносятся горизонтально, чтобы избежать эффекта «грустного лица».
В качестве оттенка румян выбирают теплую коричневую гамму или натуральные тона. Розовый цвет категорически противопоказан в макияже!
Совет: Профессиональные визажисты рекомендуют наносить компактные средства вертикальными штрихами, если речь идет о макияже круглого лица.
Видео: Как наносить румяна правильно
Губы
Круглое лицо не любит четкой геометрии, а значит, от контурного карандаша нужно отказаться. Профессионалы считают, что макияж губ для этого типа лица лучше делать при помощи блеска и помад из нейтральной цветовой гаммы.
Всегда нужно придерживаться простых правил в макияже, если лицо полное или круглое:
- ярким, кричащим оттенкам — «нет»;
- в мейк-апе следует делать акцент на глаза;
- никаких четких линий и контуров.
Особенности макияжа глаз при круглом лице
Круглолицым девушкам необходимо избегать горизонтальных линий в макияже, которые расширяют. Например, любительницы «стрелочек» не должны делать их длинными. Будет хороша линия подводки для глаз, которая уходит немного вверх и имеет короткий изогнутый кончик.
Тени для макияжа подбирают с учетом своего цветотипа, хотя в большинстве круглолицым девушкам подходят темные оттенки, углубляющие глазницы. Тушь для ресниц эффектно подчеркнет не только красивые глаза женщины, но и визуально поспособствует моделированию лица, если нанесена правильно: щеточкой активнее прорабатывают ресницы у внешнего края, а нижние не прокрашивают совсем (их лучше подчеркнуть тенями для глаз).
Акцент на глаза — это одно из основных правил этого типа макияжа. Ведь чем они больше, тем оптически уже кажется все лицо. Например, для вечернего мейка можно воспользоваться накладными ресницами, приклеенными к внешним углам глаз. Хороший объем дает несложная завивка специальными щипчиками.
Совет: Чтобы ресницы стали более густыми и выразительными, можно припудрить их перед окрашиванием тушью. Допускается повторение процедуры после первого слоя, после чего снова наносится тушь.
Макияж глаз в зависимости от формы
Иногда требуется подкорректировать и саму форму глаз:
- Выпуклые глаза. Главное правило — исключить перламутровые оттенки, добавляющие объема, и не очень увлекаться темной палитрой, которая способна «утяжелять» веки. Идеальный вариант — приглушенные оттенки с небольшой «растяжкой» в сторону висков. Выпуклые глаза требуют обязательного подчеркивания нижнего века подходящими тенями.
- Широко расставленные глаза. При такой внешности особенно ощутима округлость лица. Визуально «убрать» расстояние между глазами помогут тени темных тонов, которые наносят на внутреннюю часть века, растушевываются в сторону бровей. Мягкая «стрелочка» берет свое начало уже из внутреннего уголка. А линию роста бровей нужно подрисовать ближе к переносице.
- Глубоко посаженные глаза. В этом случае, как и в предыдущем, нежелательно использование очень темных цветов. Зато можно не бояться блестящих и светлых теней! Наносят их на все подвижное веко, прямо до линии бровей. Более темным цветом подчеркивают лишь внешний уголок, имитируя миндалевидную форму глаза.
Видео: Макияж глубоко посаженных глаз
Особенности макияжа близко посаженных глаз
Существует простое правило, по которому это легко определить: если отрезок между глазами меньше, чем длина одного из глаз, то характерен вариант близкой посадки. Макияжу в этом случае уделяется особое внимание:
- Накладывать тени на верхнее веко нужно с центра, двигаясь вверх и к наружному уголку глаза.
- Во внутренний угол глаза, забегая немного на переносицу, накладывают очень светлый тон.
- Более темным средством подчеркивают разрез, но линия берет свое начало исключительно с середины века (нельзя рисовать «стрелки» по всей длине глаза).
Расстояние между бровями увеличивается искусственно, а подбровные участки высветляются.
Советы от парикмахеров и стилистов
Круглое лицо можно и нужно корректировать не только макияжем. Есть и другие «инструменты» моделирования. Очень многое зависит от прически.
Так, приблизить овал к идеалу помогут высокие и объемные стрижки с боковым пробором. Прекрасно смотрится и укладка, при которой волосы зачесаны назад, присутствует объем в районе макушки.
Высокий хвост — классика для круглого лица. Длинные волосы также хорошо удлиняют круглое лицо. Они могут быть прямые или вьющиеся, но для любого варианта важен объем, чтобы прическа помогла визуальной коррекции.
Видео: Стрижки для круглого лица
Стоит запомнить: Если прическа прикрывает уши, то волосы должны быть прямыми, так как любые локоны и кудряшки с боков круглого лица только расширят его овал.
Что же касается коротких стрижек, то очень важно, чтобы длина была ниже линии подбородка, а пряди заходили на скулы (или одна, если стрижка асимметричная). Удлиненная челка, уложенная на одну сторону, также поможет визуально сузить лицо.
Коррекция формы лица при помощи одежды и аксессуаров
Мало кто знает, что горловина одежды также способна визуально корректировать форму лица:
- высокий воротник, облегающий шею не подойдет для дам с круглой формой лица;
- V–образный вырез эффектно удлиняет не только лицо, но и весь силуэт в целом;
- квадратный вырез добавит визуального рельефа округлому лицу (работает «принцип противоположностей»).
Использование удлиненных сережек — эффективный метод в применении аксессуаров. А вот серьги и клипсы типа «пуговицы» противопоказаны для круглого лица.
Видео: Круглое лицо! Коррекция прической, аксессуарами, макияжем
Круглое лицо в макияже требует грамотного подхода, если женщина хочет приблизить его к идеальной форме. Но милым круглолицым девушкам будет приятно узнать, что именно они выглядят моложе своих сверстниц, благодаря форме лица, которая всегда ассоциируется с юностью.