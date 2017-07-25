Человеческий организм является открытой системой, в норме населенной большим количеством разнообразных симбионтов. К заражению и развитию патологических процессов могут приводить ослабление защитных сил, а также перенасыщение окружающей среды паразитами. Тройчатка, приготовленная по традиционным народным рецептам, служит одним из наиболее действенных средств, очищающих тело человека от нежелательных гостей.

Показания к очищению организма от паразитов

Симптомы заражения гельминтами не всегда очевидны. Запланировать проведение мероприятий по очищению организма тройчаткой от паразитов стоит в ситуации, когда присутствуют следующие состояния:

бессонница, иные нарушения сна и скрежет зубами ночью;

слабость, вялость и повышенная утомляемость, анемия;

депрессивное состояние;

нарушение стула, процессов пищеварения;

боль в области живота, суставов, мышечной ткани;

развитие хронических патологий;

появление аллергических реакций, бронхиальной астмы, кожных заболеваний;

развитие воспалительных процессов в организме, в том числе поражение органов мочеполовой системы;

резкие колебания веса, сбои метаболизма;

падение показателей иммунитета и высокая подверженность болезням простудного характера;

неустойчивость артериального давления.

О присутствии паразитов в организме свидетельствует также изменение цвета белков глаз (появление желтизны).

Подготовка к процедуре очищения организма от паразитов

Применение любого метода очищения организма от паразитов требует проведения подготовительных мероприятий. Как правило, они одинаковы для всех процедур такого рода:

Необходимо заблаговременно обратиться к вегетарианской диете, а если это не представляется возможным, исключить рафинированные продукты, жирные и острые блюда. Требуется обогатить рацион свежими овощами и фруктами, зеленью, свежевыжатыми натуральными соками. Следует наладить правильный питьевой режим, употребляя свежую чистую воду в достаточном количестве. Перед выполнением мероприятий по изгнанию паразитов и употреблению тройчатки желательно провести очищение кишечника, печени и почек.

Тройчатка для борьбы с гельминтами – метод Хильды Кларк

Традиционными компонентами тройчатки для изгнания паразитов из организма человека согласно методу, разработанному врачом Хильдой Кларк, служат полынь, зеленая кожура грецких орехов и бутоны гвоздики. Смесь эффективно борется с паразитами на любой стадии развития, вирусными, бактериальными инфекциями и простейшими.

Приготовление тройчатки по этому рецепту требует отдельной обработки каждого компонента.

Рецепт настойки кожуры грецкого ореха

Состав:

Зеленая оболочка плода – 15 шт.

Спирт медицинский – 0,5 л

Применение:

Для настойки от паразитов необходимы вызревшие орехи, с которых снимают внешнюю оболочку, измельчают ее и помещают в спирт. Смесь оставляют на свету на месяц, а готовый напиток убирают в темное место. Средняя доза для разового приема составляет 5-10 капель снадобья на 50-100 г чистой воды комнатной температуры. Употребляют его через четверть часа после приготовления.

Схема лечения:

в 1 день приема 1 каплю настойки разводят в 0,5 стакана воды и употребляют натощак, рассасывая напиток во рту на протяжении четверти часа;

со 2 по 5 дни дозу увеличивают ежедневно на 1 каплю, разводя настойку в 100-200 мл воды;

на 6 день в 200 мл воды разводят уже 2 ч. л. снадобья;

с 7 дня 2 ч. л. настойки помещают в 50 г воды и принимают дважды за сутки на протяжении 5 дней;

с 12 дня и в течение года употребляют по 2 ч. л. напитка единожды в день;

для профилактики достаточно принимать 2 ч. л. настойки на 50 г воды 1 раз за 7 дней.

Предупреждение: Лечебную жидкость ничем не запивают, а вода для ее приготовления не должна быть горячей, иначе мероприятие для борьбы с паразитами не произведет должного эффекта.

Рецепт приготовления снадобья из полыни

Вызревшие плоды и верхние листочки полыни собирают, сушат и перетирают в порошок. Средняя доза для разового приема составляет около 0,5 ч. л. (200-300 мг).

Схема лечения:

на 1 день употребляют щепоть средства незадолго до еды;

на 2 день принимают четверть ч. л.;

на 3 день – треть ч. л.;

на 4 день – половину ч. л.;

с 5 по 14 дни дозу средства постепенно увеличивают, доводя до половины ст. л. в один прием (можно также разделить ее на 2-3 приема);

на протяжении еще 6 дней употребляют по 0,5 ст. л. порошка ежедневно, затем эту же дозу принимают единожды в неделю для профилактики заражения.

Рецепт приготовления порошка гвоздики

Бутоны гвоздики можно приобрести в отделе пряностей, их требуется измельчить и употреблять в среднем по одному цветку за прием (500 мг порошка).

Схема лечения:

на 1 день принимают пятую часть ч. л. незадолго до трапезы трижды в сутки;

на 2 день разовую дозу приема увеличивают до четверти ч. л.;

с 3 по 10 день употребляют по трети ч. л.;

с 11 дня принимают 1 ч. л. единожды в неделю.

Травы для приготовления лекарственных смесей от паразитов используются в сухом растолченном виде. Порошок применяют, запивая чистой водой, что является обязательным условием лечения. Все три компонента употребляют совместно, каждый согласно своей схеме приема.

Совет: Рекомендуется, чтобы все члены семьи производили лечение тройчаткой одновременно во избежание повторного заражения паразитами.

Русская тройчатка – вариант В. А. Иванченко

Тройчатка от паразитов доктора медицинских наук В. А. Иванченко является вариантом классического рецепта, включающим травы, доступные в любом регионе России. Средство не уступает в эффективности своему исходному аналогу, оно удобно тем, что порошки из высушенных трав пижмы, горькой полыни и гвоздики можно смешать в указанном соотношении и поместить в желатиновые капсулы для приема внутрь.

Дозы измельченных трав для подготовки капсул тройчатки:

пижма: 1 г – разовый прием, 3 г – максимальная суточная доза;

горькая полынь: 200-300 мг – разовый прием, 1 г – максимальная суточная доза;

гвоздика: 0,5 г – разовый прием, 1,5 г – максимальная суточная доза.

В 1 день принимают 1 капсулу тройчатки за полчаса до трапезы, на 2 – по капсуле в начале дня до завтрака и в середине незадолго до обеда, с 3 дня и на протяжении недели – трижды в сутки по капсуле до еды. Далее препарат употребляют единожды в неделю для профилактики заражения паразитами.

Видео: Рецепт приготовления тройчатки Иванченко В. А.

Тройчатка «Эвалар»

Фармацевтический препарат от паразитов производства компании «Эвалар» является биологически активной добавкой и выпускается в капсулах и саше для детей с 3 лет. Тройчатка содержит только натуральные компоненты, обеспечивающие комплексный противогельминтный эффект:

вытяжку и цветы пижмы обыкновенной;

вытяжку и траву горькой полыни;

бутоны гвоздики душистой;

дополнительно в составе могут использоваться кора осины, пищевые волокна и хитозан для детоксикации организма (диетическая добавка МКЦ «Анкир-Б», «Хитозан-Эвалар»).

Лекарство оказывает благоприятное действие на работу пищеварительного тракта и функцию желез, тонизирует гладкую мускулатуру. Оно имеет выраженный обезболивающий эффект и препятствует образованию камней в желчном пузыре, улучшая отток его секрета. Средство также снимает процессы гниения и брожения в кишечнике, очищая его от шлаков и ядовитых веществ.

Взрослым людям назначают по 2 капсулы препарата от паразитов дважды в день за полчаса до трапезы. Курс лечения требует непрерывного приема тройчатки на протяжении 1,5-2 месяцев, после чего его можно повторить через полгода.

Для избавления от паразитов организма ребенка в возрасте старше 3 лет применяют тройчатку в виде саше, растворяя его содержимое в 50 мл горячей воды. При необходимости допустимо добавить в напиток сахар. Употреблять следует по 1 саше трижды за день за 0,5 часа до трапезы.

Противопоказания к применению тройчатки и проведению мероприятий по изгнанию паразитов из организма

Противопоказаниями к применению тройчатки от паразитов для очищения организма служат:

злокачественные новообразования;

болезни сердечно-сосудистой системы, почечная и печеночная недостаточность в стадии обострения;

инфаркт, инсульт в анамнезе;

язвенные поражения слизистой желудка, эрозивный гастрит;

аллергия на компоненты состава;

гипертония;

менструация, иные кровотечения.

Нельзя проводить лечение в период беременности и кормления грудью.