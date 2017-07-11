Разные виды полыни находят применение в официальной и народной медицине. Растение широко распространено и эффективно для лечения объемного перечня заболеваний. Оно богато фитонцидами, дубильными веществами, горькими гликозидами и эфирными маслами. Чаще всего полынь принимают как средство от паразитов, употребляя составы на ее основе строго по указанной в рецептах схеме.

Свойства полыни: особенности разновидностей растения

В перечне официальных лекарственных средств, описанных в Государственной Фармакопее РФ, присутствуют:

трава и экстракт полыни горькой;

трава и настойка полыни обыкновенной (чернобыльника);

трава полыни таврической;

цветы полыни цитварной.

Наиболее известна полынь горькая (Artemisia absinthium), из растительного сырья которой производят масло. Особенного внимания для борьбы с паразитами заслуживает полынь цитварная (Artemisia cina), содержащая в нераспустившихся цветочных бутонах (так называемом цитварном семени) значительную дозу, до 2% сухого вещества, ядовитого соединения сантонина. Именно он служит испытанным средством против гельминтов и простейших, особенно эффективным для избавления от круглых червей (аскарид, остриц).

Видео: Этнотравник М. Б. Фадеев о свойствах полыни

Полынь как средство от паразитов

В той или иной степени антигельминтными свойствами обладают все разновидности растения, оказывая благотворное воздействие на любые органы человека, пораженные паразитами. Крепкие настои можно использовать для наружного применения при заражении кожных покровов, глаз, ротовой полости. Они подойдут для обмывания, полоскания рта, в качестве примочек и компрессов.

Растертая в кашицу свежая зелень полыни полезна для ингаляций при заражении паразитами носоглотки, легких и других отделов дыхательной системы. Ее также можно втирать в кожу или применять в виде аппликаций, закрепленных бинтом, освежая содержимое по нескольку раз за сутки.

Рецепт порошка из полыни горькой

Листья растения собирают ранней весной, подсушивают, растирают и закладывают в желатиновые капсулы. Взрослые люди могут съедать до половины ч. л. средства, дети – до 0,25 ч. л. При желании можно смешать растительное сырье с медом. Для борьбы с паразитами существует определенная система приема:

на 1 и 2 сутки принимают по 1 порции средства, составляющей 0,2-0,3 г, незадолго до вечерней трапезы и запивают ее водой;

с 3 по 8 сутки ежедневно прибавляют по 1 порции лекарства к разовому приему, на 8 день доза достигнет максимально допустимой (7 порций);

с 8 по 14 сутки каждый день принимают дозу в 7 порций;

после окончания двухнедельного курса дозу в 7 порций средства употребляют 1 раз в 7 дней на протяжении года.

Рецепт настойки

Состав:

Высушенная трава полыни – 100 г

Спирт 70% – 500 мл

Применение:

Смешать ингредиенты в стеклянной бутыли, убрать ее в темное место на 21 сутки, в процессе настаивания жидкость нужно регулярно встряхивать. Готовый напиток отцедить и употреблять по 25-30 капель трижды в день незадолго до трапезы, запивая водой.

Рецепт настойки с семенами тыквы

Порошок из высушенной травы горькой полыни перемешивают с растертыми семенами тыквы в равных долях и заливают массу водкой в соотношении 1 к 3. Бутыль со снадобьем помещают в тепло на треть месяца. Готовый настой принимают по 25-50 мл дважды в день за полчаса до еды. Точная дозировка зависит от показателей веса пациента.

Рецепт настоя

Состав:

Порошок из высушенной травы полыни – 1 ч. л.

Вода – 400 мл

Применение:

Воду довести до кипения и залить растительное сырье, закрыть и укутать посуду с напитком, убрав его для настаивания на 20 минут, затем отцедить. Жидкость употребляют по четверти стакана трижды в сутки за полчаса до приема пищи.

Рецепт отвара из корней

Состав:

Порошок из высушенных корней полыни – 1 ст. л.

Вода – 200 мл

Применение:

Вскипятить воду и залить растительное сырье, поместить состав на полчаса на водяную баню в закрытой посуде, затем настоять в течение 10 минут и отцедить жидкость. Напиток принимают по 1 ст. л. 3-4 раза в день за полчаса до трапезы.

Рецепт сиропа из травы горькой полыни

Состав:

Растительное сырье полыни – 50 г

Вода – 500 мл

Сахар – 400 г

Применение:

Траву замочить в чистой прохладной воде на 24 часа, затем соединить с водой и подержать на огне слабой мощности на протяжении 30-40 минут под крышкой. Отцедить жидкость, добавить к ней сахар и готовить на плите до загустения. Принимают снадобье по 1 ч. л. 3-4 раза за сутки до еды.

Рецепт средства из сока горькой полыни

Сок растения смешивают со свежим натуральным медом в пропорции 3 к 1, принимают трижды в день до еды и 1 раз незадолго до сна по 1 ч. л. Средство запивают водой.

Рецепт употребления полынного масла для профилактики гельминтоза

Состав:

Нерафинированное растительное масло холодного отжима – 1 л

Кашица из свежей травы полыни – 500 г

Применение:

Растительное сырье смешать с маслом и настоять состав в темноте и прохладе на протяжении 14 суток. Во время приготовления снадобье необходимо регулярно встряхивать. Отстоявшуюся жидкость слить через марлю, сложенную слоями, убрать на хранение в холодильник.

Применять средство нужно с большой аккуратностью, рассасывая 1 ст. л. в передней части полости рта, словно конфету, в течение 10-20 минут, проглатывать его нельзя. Можно ощутить, как масло становится поначалу густым, а затем разжижается. Состав сплевывают, ротовую полость тщательно полощут водным настоем полыни. Процедуру очищения от паразитов проводят с частотой 3-4 раза на протяжении дня.

Рецепт очищающего эликсира

Состав:

Свежая трава горькой полыни

Сухое виноградное вино

Мед

Применение:

Траву растения собрать ранней весной, выжать из нее сок и отцедить. Вино вскипятить, добавить к нему мед и полынную жидкость таким образом, чтобы она не перебила вкус остальных ингредиентов. Средство от паразитов употребляют через день медленно, небольшими глотками, за полчаса до трапезы по 30-50 мл 2-3 раза за 24 часа с мая по октябрь.

Рецепт «русской тройчатки» от паразитов В. А. Иванченко

Состав:

Высушенные цветы пижмы – 100 г

Семена гвоздики – 50 г

Трава горькой полыни – 25 г

Применение:

Измельченное растительное сырье тщательно перемешивают. Разовая доза для приема составляет 1,75 г средства. Снадобье употребляют в сухом виде за полчаса до трапезы на протяжении 14-30 дней:

в 1 сутки 1 дозу единожды;

на 2 сутки по 1 порции дважды в день;

на 3 и последующие сутки – по 1 порции трижды за день.

Предупреждение: Нельзя принимать тройчатку для изгнания паразитов во время менструации и незадолго до ее наступления, а также при гипертонии.

Отвар из семян полыни лечебной

Состав:

Порошок из семян полыни – 1 ч. л.

Вода – 200 мл

Применение:

Семена растения поместить в кипяток и готовить на медленном огне в посуде под крышкой на протяжении получаса. Дать напитку немного времени для настаивания (до охлаждения), затем отцедить его и принимать по четвертой части стакана трижды в день за 30 минут до трапезы. Порошок можно также употреблять сухим по 0,5 ч. л. 2-3 раза в сутки незадолго до еды, запивая водой.

Рецепт состава для восстановления сил при поражении организма паразитами

Состав:

Березовые и сосновые почки – по 50 г

Полынь, чистотел, , зверобой, тысячелистник, цветы календулы – по 50 г

Чага – 75 г

Ягоды шиповника – 100 г

Сок алоэ – 250 мл

Мед – 250 г

Спиртовая настойка календулы – 50 мл

Спиртовая настойка пустырника - 50 мл

Спирт 96% - 150 мл

Вода – 2 л

Применение:

Сосновые почки соединить с водой и варить на огне малой мощности в эмалированной кастрюле в течение часа. Внести полынь, тысячелистник, чистотел, почки березы, зверобой, шиповник и календулу, оставить смесь на огне еще на 5 минут. Если воды окажется слишком мало, она не будет скрывать растения, то можно влить еще 250 мл.

Кастрюлю снять с плиты, укутать и поставить в тепло на 6 часов. Готовый напиток отцедить, вылить в стерильную банку и соединить с оставшимися ингредиентами. Банку плотно закрыть, убрать для настаивания на 5 суток, в течение этого времени состав периодически встряхивают. Готовое лекарство от паразитов употребляют в количестве 1 ст. л. трижды в сутки за полчаса до трапезы на протяжении 30 дней. Затем потребуется 2 месяца перерыва и повтор курса.

Применение полыни для лечения детей от паразитов

Средства на основе полыни небезопасны для малышей, однако их применение может оказаться менее токсичным, нежели прием аптечных противоглистных препаратов. Решение о возможности использования рецептов народной медицины для изгнания паразитов из детского организма должно приниматься только с разрешения участкового педиатра.

Рецепт противоглистного настоя для детей

Состав:

Сухая полынь – 1 ст. л.

Вода – 200 мл

Применение:

Воду довести до кипения, поместить в нее растительное сырье и оставить на 4-5 минут при комнатной температуре. Отцедить полученный слабый настой. Давать ребенку до 3 лет с утра натощак по 1 ч. л., детям старше – по 1 дес. л. Можно запивать лекарство сладкой жидкостью.

Предупреждение: Принимать полынь как средство от паразитов дольше 1 месяца не рекомендуется во избежание наступления опасных побочных эффектов для здоровья. В случае, когда необходимо длительное употребление, допустимо чередовать 30 дней применения лекарства с таким же количеством времени перерыва. Общее число курсов, проводимых подобным образом, – не более 3.

Видео: Очищение от паразитов детей домашними методами

Противопоказания

Применение средств на основе полыни запрещено в следующих ситуациях:

наличие нарушений в работе пищеварительной системы в острой фазе;

гиперацидный синдром;

тяжелые психические и нервные болезни;

тромбофилический синдром;

алкоголизм;

беременность и период лактации.

Прием препаратов на основе сильнодействующих лекарственных растений нуждается во взвешенном подходе, квалифицированной оценке противопоказаний и возможной токсичности составов. Полынь слабоядовита, поэтому решение о возможности ее применения для изгнания паразитов должно приниматься специалистом.

Видео: Как заготовить полынь. Меры предосторожности при употреблении внутрь