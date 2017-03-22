Врачи-маммологи постоянно предупреждают о необходимости самообследования молочных желез, внимательного отношения к малейшим изменениям в их состоянии. В большинстве случаев при раннем обнаружении болезни с ней удается успешно справиться. Далеко не всегда уплотнение в молочной железе – это рак. Существует достаточно много разновидностей доброкачественных опухолей груди. Например, новообразование может оказаться фибромой молочной железы. Это распространенное заболевание имеет разнообразные формы. Для выбора метода лечения нужна точная диагностика.

Что представляет собой фиброма

Опухоли молочной железы образуются в различных ее тканях (железистой, фиброзной, жировой) за счет их аномального разрастания.

Фибромой называют доброкачественную опухоль, состоящую преимущественно из волокон соединительной (фиброзной) ткани. Такая опухоль может быть одним из проявлений узловой мастопатии. Отличие в том, что при мастопатии обычно возникает несколько подобных узлов, происходит болезненное растяжение окружающих тканей. Фиброма молочной железы представляет собой одиночный плотный узел в форме шара. Часто она проявляется ощущением тяжести и болезненности в груди накануне менструации.

Нередко в патологический процесс вовлекаются и другие ткани. Тогда возникают такие заболевания, как фибромиома (доброкачественная опухоль с преимущественным разрастанием мышечной ткани), фиброаденоматоз (или фиброзно-кистозная мастопатия), фиброаденома (опухоль с участием соединительной и железистой ткани).

Наиболее часто встречаются следующие формы доброкачественных новообразований с разрастанием соединительной ткани:

Фиброаденоматоз (фиброзно-кистозная мастопатия) – диффузное или узловое новообразование (не опухоль) из разросшейся соединительной ткани и множества мелких кист. При диффузной форме изменения происходят по всему объему железы, а при узловой они локализованы в отдельном участке. Узловая форма более опасна, так как возможно ее перерождение в фибросаркому (злокачественную опухоль). Фиброаденома – опухоль в виде плотного шара, свободно перемещающегося при ощупывании, не спаянного с кожей.

Фиброма чаще всего проявляется в форме фиброаденомы. Возникает обычно это заболевание у женщин репродуктивного возраста, преимущественно 20-30 лет.

Видео: Самообследование груди, значение ранней диагностики

Симптомы и признаки фибромы

Размеры шарообразного подвижного уплотнения в молочной железе могут составлять как несколько миллиметров, так и доходить до 5-7 см. Как правило, перед менструацией даже у здоровых женщин происходит набухание груди и чувствуется небольшая боль во время прикосновения. При наличии фибромы ощущения болезненности и распирания в груди усиливаются.

Небольшая фиброма молочной железы обычно не доставляет особого беспокойства, обнаруживается лишь во время профилактического осмотра. Она расположена в каком-либо определенном участке груди (чаще всего в верхней наружной части), никогда не затрагивает область ареолы). Может возникать как в одной, так и в обеих железах одновременно.

Причины образования фибромы в груди

Основным фактором, способным вызвать появление такой опухоли, является изменение гормонального фона в организме. Наиболее значительная гормональная перестройка происходит во время полового созревания, беременности, при кормлении грудью и в период климакса, когда резко увеличивается или уменьшается выработка определенных половых гормонов.

В определенные моменты жизни у женщины происходит нарушение естественного соотношения гормонов. К факторам, способствующим возникновению нарушений, относятся:

искусственное прерывание беременности;

отсутствие половой жизни у женщины репродуктивного возраста;

воспаление или опухоли матки и яичников;

эндокринные заболевания;

эмоциональные стрессы;

лечение гормональными препаратами или неправильный выбор оральных контрацептивов;

ожирение.

Провоцировать возникновение опухоли могут травмирование груди, воздействие ультрафиолетового излучения (под лучами солнца или в солярии), а также радиоактивное облучение. Курение и пристрастие к алкоголю повышают риск появления фибромы или других новообразований в молочных железах.

Видео: Причины, симптомы и диагностика заболеваний молочных желез

Виды фибромы

В зависимости от места образования и структуры опухоли различают несколько разновидностей фибромы молочной железы.

Периканаликулярная. Опухоль расположена возле протоков молочной железы. У нее наблюдаются четкие границы. Со временем может произойти кальцинация и отвердение поверхности.

Интраканаликулярная. Опухоль возникает из эпителия молочных протоков. Она менее плотная, не имеет четких очертаний.

Фиброма смешанного типа. Затрагивает как наружную соединительную ткань возле протока, так и внутреннюю (эпителий).

Филлоидная (листовидная). В волокнах соединительной ткани появляются щелевидные кисты. Это опасный вид фибромы, так как такая может быстро расти и перерождаться в саркому.

Диагностика

Обследование начинается с визуального осмотра и пальпации молочной железы. По характеру уплотнения и его локализации маммолог может сделать предположение о наличии и разновидности опухоли.

Методом маммографии (рентгена молочной железы) устанавливаются размеры опухоли, ее структура. Рентген обычно делается женщинам старше 35 лет, так как в этом возрасте чувствительность организма к воздействию рентгеновского излучения снижается. Для молодых женщин при обследовании груди чаще всего применяется УЗИ.

Наиболее результативным методом является МРТ. С помощью магнитно-резонансного томографа получают объемное изображение железы со всеми патологическими изменениями.

Методом биопсии изучают ткань, взятую из опухоли специальной иглой. Цитологическое исследование под микроскопом позволяет определить форму и размеры клеток, обнаружить атипичные изменения их строения.

Иногда приходится проводить диагностическую резекцию опухоли с последующим изучением ее содержимого на наличие раковых клеток.

Видео: Как проводится биопсия под контролем УЗИ

Лечение фибромы

При выборе способа лечения учитываются размеры опухоли, степень изменений в тканях молочной железы. Кроме того, во внимание принимается возраст пациентки и общее состояние ее здоровья.

Медикаментозное лечение

При небольших опухолях (менее 5 мм в диаметре) при отсутствии признаков онкологии лечение проводится с помощью гормональных препаратов. При этом восстановление гормонального фона приводит к исчезновению опухоли или прекращению ее дальнейшего развития. Периодически состояние фибромы контролируется с помощью УЗИ.

Хирургическое лечение

В случае неэффективности медикаментозного лечения, а также при значительных размерах фибромы проводится ее хирургическое удаление. Опухоль удаляют также в том случае, когда она расположена таким образом, что доставляет женщине неудобство и представляет собой явный косметический дефект. Операция по удалению проводится обязательно, если фиброма молочной железы быстро растет.

Применяются различные способы удаления:

Энуклеация. Вырезается только сама опухоль. Соседние ткани не затрагиваются. Секторальная резекция. Удаляется отдельный сектор молочной железы с опухолью и близлежащими тканями. В обоих случаях возможно устранение косметического дефекта и восстановление состояния груди методами пластической хирургии. Мастэктомия. В крайних случаях, когда опухоль большая, есть подозрение на злокачественное перерождение, проводится удаление груди полностью.

Учитывая факторы, провоцирующие образование фибромы, женщина должна разумно подходить к употреблению гормональных средств, вести здоровый образ жизни, не забывать про регулярное самообследование молочных желез.

Видео: При каких доброкачественных заболеваниях молочных желез применяется хирургический метод лечения