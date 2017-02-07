Врачи называют несколько возможных причин возникновения рака молочной железы. Однако даже при том, что у женщины имеется один или несколько факторов риска, она может оставаться здоровой, и наоборот, рак иногда возникает, когда никаких предпосылок для заболевания нет. Вероятность излечения зависит от вида и стадии развития опухоли. Карцинома молочной железы – это одна из разновидностей рака, при которой отсутствует такой явный симптом, как боль. Опухоль можно обнаружить с помощью УЗИ и маммографии.

Карцинома и ее виды

Карцинома (аденокарцинома, как ее еще называют) – это злокачественная опухоль, возникающая в железистой ткани молочной железы. Она развивается в протоках, дольках или поражает сосок и область вокруг него. Злокачественное новообразование может возникать как в одной железе, так и сразу в обеих.

Различают следующие виды этого заболевания:

Неинвазивная карцинома. Опухоль развивается внутри протоков или долек и не выходит за их пределы. Это так называемая 0 стадия развития рака молочной железы. Если опухоль удается обнаружить на этой стадии, то она практически всегда излечима. Опасность в том, что она может быстро перейти в следующую, более тяжелую форму, при которой поражаются кровеносные и лимфатические сосуды, жировая прослойка. Инвазивная карцинома. Опухоль распространяется на соседние ткани. Через кровь раковые клетки попадают в другие органы. Возникают метастазы. Вероятность излечения зависит от стадии, на которой обнаружено заболевание, от степени поражения тканей. Различают 4 стадии развития такой опухоли. На 1 и 2 ее размер составляет 2-5 см, она распространяется лишь на подмышечные лимфатические узлы. На 3 и 4 стадии размер опухоли больше 5 см, она затрагивает кожу и мышцы железы, а на последней стадии – и другие органы. Инвазивная карцинома встречается у 80% женщин, заболевших раком молочной железы.

Разновидности инвазивной карциномы и их симптомы

Существует несколько разновидностей инвазивной карциномы молочной железы:

Протоковая. Она развивается внутри млечного протока из клеток эпителиальной ткани. Если ее не начать лечить на ранней стадии, она прорастает в соседние ткани груди. Такая инвазивная (инфильтрирующая) форма у женщин обнаруживается чаще всего, так как при ней появляются явные симптомы: спаянные с кожей уплотнения без четких границ, втянутый сосок. По периметру опухоли появляются мелкие кальцинаты (отложения солей кальция). Размеры опухоли могут быстро увеличиваться, скорость распространения зависит от степени ее агрессивности, которая рассчитывается по результатам биопсии.

Дольковая. Карцинома формируется из эпителия млечных долек. Инвазивная форма, при которой такая опухоль развивается в соседние области груди, называется лобулярной карциномой.

Чаще всего при наличии у женщины такой опухоли в верхней наружной части молочной железы нащупывается уплотнение. Иногда процесс возникает одновременно в обеих железах, может быть также многоочаговым. Тогда уплотнения появляются в разных частях груди.

Происходит изменение состояния кожи над уплотнениями: она краснеет или темнеет, приобретает вид лимонной корки. Нередко карциноме груди сопутствуют также опухоли матки и придатков.

Тубулярная. Клетки опухоли представляют собой трубочки из эпителия, окруженные фиброзной тканью. Возникая в дольках железы, такая опухоль обычно прорастает в жировую ткань. Ее величина не превышает 2 см, она растет медленно, поэтому заметить ее образование непросто. Нередко при диагностике ее путают с подобного вида доброкачественными новообразованиями (например, при аденозе молочной железы).

Эта форма рака является наименее опасной. В большинстве случаев она излечима.

Медуллярная. При этой форме раковые клетки образуют слизь, заполняющую протоки и дольки. Опухоль обычно округлая, ее клетки хорошо видны под микроскопом при гистологическом исследовании ткани. В 50-90% случаев излечение возможно. Эта форма карциномы встречается редко, чаще всего поражает женщин после 60 лет.

Рак Педжета. Опухоль возникает в соске и вокруг него. На пораженной поверхности появляются язвочки, сосок и ареола изменяют форму и очертание, кожа на них краснеет и шелушится. Из сосков выделяется жидкость. В них ощущается боль и жжение.

В целом, характерными симптомами при карциноме молочной железы являются:

уплотнения в груди, причем они малоподвижны, так как срастаются с поверхностью железы;

изменение цвета и структуры кожи (покраснение, появление синего или желтого оттенка, шелушение, изъязвление, втягивание отдельных участков);

асимметрия сосков, отличие молочных желез по форме;

увеличение лимфоузлов под мышками;

выделения из сосков.

Видео: Необычные признаки рака молочной железы

Причины возникновения карциномы груди

Поскольку главным провоцирующим фактором заболевания раком молочной железы является нарушенный гормональный фон в организме, то риск его возникновения повышен у некоторых категорий женщин. Например, больше шансов заболеть раком груди у нерожавших, у тех, которые не кормили грудью. Отсутствие половой жизни и беременности в репродуктивном возрасте, раннее половое созревание (до 10-летнего возраста), первая беременность после 35 лет, раннее (до 40 лет) или позднее (после 55 лет) начало климакса – все это факторы, повышающие риск возникновения карциномы молочных желез.

Нарушения могут возникать, если для устранения недомоганий при климаксе используются гормональные препараты долгое время. Гормональная контрацепция без контроля врача также может привести к возникновению опухоли молочных желез. Такое заболевание становится результатом воздействия радиоактивного излучения (проживание в районах с повышенной радиацией или контакт с радиоактивными веществами по работе), плохой экологии.

Возникновению гормональных нарушений способствуют заболевания щитовидной железы, а также сахарный диабет, неправильный обмен веществ, ожирение. Некоторые доброкачественные опухоли имеют свойство перерождаться в рак молочной железы (например, фиброзно-кистозная мастопатия, листовая фиброаденома). Карцинома молочной железы может образоваться и у женщин с опухолевыми заболеваниями половых органов.

Предупреждение: После излечения от рака груди через некоторое время может возникнуть повторный процесс. Поэтому женщина, перенесшая любую форму этого заболевания, должна регулярно, не реже, чем 1 раз в полгода, проходить повторное обследование.

Немаловажную роль играет наследственность. Если у кровных родственниц уже был рак молочной железы, то их сестрам и дочерям необходимо внимательнее отнестись к контролю (особенно самоконтролю) состояния молочных желез, избегать факторов риска.

Диагностика рака молочных желез

Маммография. Метод обычно применяется для обследования женщин в возрасте 40 лет и старше. В случае подозрений на онкологию маммография делается и женщинам более молодым. С помощью этого метода можно не только обнаружить опухоль в молочных железах, но и заметить степень ее распространения, изучить четкость границ, оценить размеры.

Такое обследование должна проходить каждая женщина после 40-45 лет 1 раз в год. Особенно это касается женщин из группы риска. А для тех, кто уже сталкивался с подобным заболеванием, а также для женщин, имеющих заболевания половых органов, маммографию необходимо делать 2 раза в год.

УЗИ – метод, позволяющий отличить карциному от доброкачественных новообразований по структуре опухоли (форме, четкости границ).

Дуктография. Рентген с применением контрастного вещества, которым заполняются млечные протоки. Метод дает возможность обнаружить протоковую карциному, определить участок закупорки протока опухолью.

Биопсия. Является одним из наиболее важных методов диагностики карциномы молочной железы. Этот метод позволяет не только обнаружить атипичные клетки, но и оценить вероятность прорастания опухоли в соседние ткани (определить так называемую агрессию). Различают высоко дифференцированный, умеренно дифференцированный, низко дифференцированный и недифференцированный процессы развития опухоли. Последние из них имеют наибольшую способность прорастать в другие ткани. Чем выше степень дифференцирования, тем больше скорость роста раковых клеток и их отличие от нормальных.

Отбор ткани для исследования берется с помощью иглы путем протыкания кожи и тканей в пораженном участке железы. Иногда для отбора пробы делается надрез.

Так как карцинома груди является гормонозависимой опухолью, то для оценки скорости ее развития делается анализ крови на эстрогены и прогестерон. При подозрениях на образование метастаз в других органах назначается рентген, КТ, МРТ, сцинтиграфия (рентген костей).

Видео: Значение своевременной диагностики и самодиагностики рака молочной железы

Лечение карциномы груди

При выборе метода лечения учитывается вид карциномы, размеры и место расположения опухоли, степень ее распространения, стадия рака, наличие метастаз. Используются методы двух типов: местные (хирургическое удаление опухоли и облучение), а также системные (химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия).

Системные методы лечения

Они обычно применяются как дополнение к более радикальным методам.

Химиотерапия. Используются специальные препараты, предотвращающие деление раковых клеток, рост и распространение опухоли. Назначая химиотерапию, учитывают стадию развития, размеры и агрессивность опухоли, ее распространенность на лимфатические узлы, а также возраст пациентки, наличие отклонений в работе других органов, гормональный состав крови. Проводится гинекологическое обследование для изучения состояния яичников, всей репродуктивной системы.

Изучив общее состояние здоровья женщины, врач назначает препарат с учетом всех его побочных действий, чтобы осложнения при лечении были минимальными, а производимый эффект – максимальным. Контролируя состояние больной в ходе лечения, врач изучает чувствительность опухоли к данному препарату, подбирает индивидуально дозы, комбинирует различные средства.

Для химиотерапии используются эпирубицин, фторурацил, циклофосфамид. Их принимают циклами с небольшими перерывами. Количество циклов зависит от производимого эффекта и состояния пациентки.

Гормонотерапия. Учитывая зависимость роста опухоли от уровня эстрогенов в организме, врач назначает средства, подавляющие выработку гормонов. К ним относится, например, тамоксифен. Для борьбы с ростом карциномы молочной железы или предотвращения ее рецидива после операции по удалению железы этот препарат необходимо принимать годами. При этом у него есть такие серьезные побочные действия, как атипичное перерождение клеток эндометрия, возникновение опухолей матки, тромбоз кровеносных сосудов. Поэтому после определенного курса лечения врач назначает другие, более мягкие средства, такие как летрозол, экземестан, аромазин, фемара.

Популярным является препарат «Золадекс». Он аналогичен по составу лютеинизирующему гормону гипофиза. Назначением этого гормона в организме является снижение уровня эстрогенов, вырабатываемых яичниками во 2 фазе менструального цикла. Препарат действует так же.

Во время его применения у женщины возникают недомогания, как при климаксе. Но как только прием лекарства заканчивается, функционирование яичников восстанавливается. Этот метод является альтернативой применявшемуся раньше способу лечения рака молочной железы путем удаления яичников, эффективность которого была невелика.

Иммунотерапия. Возникновение карциномы молочной железы связано с разрушением иммунной системы организма. Благодаря этому происходит злокачественное перерождение тканей. Для уничтожения раковых клеток назначаются биологические препараты, содержащие антитела к этим клеткам, способствующие подавлению их роста. Такими препаратами являются герцептин, интерферон. Врач составляет индивидуальную схему их приема.

На начальной стадии некоторые врачи применяют также препараты негормонального происхождения, но способные подавлять рост злокачественных клеток. Например, мебендазол (противоглистное средство), метформин (сахароснижающий препарат при диабете), итраконазол (противогрибковое лекарство), лозартан (от гипертонии), доксициклин (антибиотик), фспирин (жаропонижающее). Конечно, они все не предназначены для самолечения.

Противоопухолевыми свойствами обладают вещества, содержащиеся в некоторых ядовитых растениях (грибах, паслене и других). Они используются при изготовлении некоторых лекарств. Например, арглабин изготавливается из горькой полыни.

Хирургические методы лечения

Полное или частичное оперативное удаление железы применяется в тех случаях, когда опухоль растет, велика опасность возникновения метастаз. Операция проводится таким образом, чтобы максимально сохранить молочную железу и оставить возможность пластического восстановления.

Иногда в профилактических целях даже при отсутствии метастаз удаляются ближайшие к очагу лимфатические узлы, чтобы предотвратить рецидивы.

Применяются следующие хирургические методы:

Лампэктомия. Удаляется сама опухоль, а также прилегающие к ней ткани железы. Простая мастэктомия. Молочная железа удаляется полностью, однако подмышечные лимфоузлы сохраняются. Модифицированная радикальная мастэктомия. Железа полностью удаляется. Кроме того, убираются ближайшие к ней лимфатические узлы. Радикальная мастэктомия. Кроме удаления всей молочной железы, делается также резекция мышц под грудью. Подкожная мастэктомия. Все ткани молочной железы удаляются, но сохраняется сосок, что позволяет в дальнейшем реставрировать железу.

Лучевая терапия

С помощью гамма-лучей или направленного пучка электронов оказывается воздействие на раковые клетки. Такое лечение проводится иногда перед хирургической операцией для получения более эффективного результата.

После удаления опухоли или резекции пораженных тканей груди облучение назначается для предотвращения повторного возникновения опухоли. В современной лучевой терапии для полного контроля процесса используется компьютерная томография. При этом облучение производится более точно, что позволяет избежать осложнений.

Применяются и другие методы разрушения клеток карциномы:

Криотерапия – обработка опухоли хладоагентами (жидким азотом, например). Брахитерапия – введение в опухолевую ткань радиоактивных веществ. Радиохирургия – разрушение раковой опухоли ионизирующим излучением. При этом не повреждаются здоровые ткани.

После любого вида такого лечения женщина должна постоянно находиться под наблюдением врача, каждые 5-12 месяцев проходить обследование. При обнаружении рецидивов или метастаз облучение и химиотерапию повторяют.

При лечении рака важную роль играет лечебное питание, позволяющее смягчить воздействие на другие органы, справиться с осложнениями.

Видео: Методы диагностики и лечения рака молочной железы

Нетрадиционное лечение

Кроме традиционных методов лечения рака молочной железы, существуют также так называемые альтернативные методы, способствующие, как считается, уменьшению роста новообразования, разрушению раковых клеток. К ним относятся иглоукалывание, йога, специальный массаж с лечебными травами, гомеопатическое лечение, применение биологически активных добавок к пище, народные средства.

Иногда по совету знакомых женщины, надеясь вылечить рак, прибегают к таким способам, как гипноз, мануальное воздействие, голодание, а также лечение содой, чистотелом, болиголовом.

Предупреждение: Используя методы нетрадиционной медицины, женщина должна будет сознательно отказаться от традиционного лечения. При этом чаще всего теряется единственная возможность спасти свою жизнь, так как раковая опухоль молочных желез быстро переходит в следующую стадию. Нетрадиционные методы оказывают в основном психологическое воздействие, их лечебный эффект не доказан никакими научными исследованиями.

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Профилактика

Зная о причинах возникновения карциномы молочной железы, женщина может постараться устранить хотя бы часть из них, например, использовать контрацепцию, чтобы избежать абортов. Необходимо советоваться с врачом, прежде чем покупать противозачаточные таблетки.

Родить ребенка лучше в молодом возрасте. Необходимо вовремя обращаться к гинекологу при обнаружении симптомов неблагополучия в половой сфере. Надо своевременно лечить мастопатию и другие предраковые заболевания молочных желез. Сигареты, жаренная пища – это источники канцерогенов.

Очень важно проводить 1 раз в месяц осмотр и прощупывание груди, чтобы не пропустить начала злокачественного процесса. После 45 лет и даже раньше, если есть хоть какие-то факторы риска, надо делать маммографию или УЗИ молочных желез, чтобы вовремя заметить малейшую патологию.