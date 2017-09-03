Женские половые гормоны – это регуляторы процессов, происходящих в репродуктивной системе. Прогестерон называют гормоном беременности, так как без участия этого вещества невозможно ее сохранение и развитие зародыша в матке. Уровень гормона в организме является важным показателем состояния здоровья. Как избыток, так и его дефицит могут говорить о проблемах с наступлением беременности и ее протеканием, наличии заболеваний половых органов, почек. Нередко отклонение от нормального значения показывает, что возникло состояние, опасное для здоровья.

Роль прогестерона в организме

Прогестерон вырабатывается желтым телом, которое образуется в яичнике во второй фазе цикла (лютеиновой). Небольшое количество этого гормона производят также надпочечники. После овуляции созревшая яйцеклетка покидает яичник, направляется в трубы, где происходит ее оплодотворение. В оболочке (фолликуле), которая осталась в яичнике после выхода яйцеклетки появляется железа (желтое тело), вырабатывающая прогестерон. Важная роль этого вещества заключается в следующем:

Гормон подавляет процессы, связанные с развитием новых фолликулов и созреванием в них яйцеклеток. Тем самым в организме все силы концентрируются на сохранении беременности: благополучном закреплении зародыша в эндометрии матки, развитии плаценты, необходимой для питания и кровоснабжения плода. Предотвращает наступление месячных. В 1 фазе цикла под воздействием эстрогенов эндометрий растет и развивается до такой степени, что начинает отслаиваться от стенки матки, выходя наружу. Благодаря этому начинается менструация. Прогестерон блокирует действие эстрогенов, препятствует дальнейшему росту эндометрия и его разрушению. Прогестерон подавляет также действие окситоцина. В связи с этим сократимость матки значительно ослабевает, что также необходимо для сохранения беременности. Под воздействием гормона повышается эластичность мышц матки, ее способность растягиваться и увеличиваться по мере увеличения размеров плода. Вместе с гормоном пролактином обеспечивает подготовку молочных желез к предстоящей лактации после родов. Снижая концентрацию эстрогенов, прогестерон предотвращает разрастание фиброзной ткани и образование в ней кист. При этом увеличивается количество млечных протоков и долек, разрастается сеть кровеносных сосудов.

Прогестерон участвует также в биохимических процессах переработки жировой ткани и высвобождении энергии, необходимой для поддержания жизнедеятельности организма. С помощью этого гормона повышается вязкость крови, что необходимо для предотвращения большой потери крови во время родов, регулируется содержание в ней глюкозы.

Примечание: Образование прогестерона во 2 фазе цикла приводит к усилению сексуального желания именно в те дни, когда наступление беременности наиболее вероятно (после овуляции). Повышение уровня гормона во время беременности способствует развитию материнского инстинкта.

Видео: Как содержание прогестерона в организме влияет на длительность цикла, сохранение беременности

Нормы содержания прогестерона в женском организме

Содержание в организме у женщины прогестерона в норме изменяется в течение цикла, а также зависит от ее физиологического состояния. В 1 фазе цикла в организме уровень этого гормона стабильно низкий (сохраняется небольшое количество гормона с предыдущего цикла). С началом овуляции и образования желтого тела уровень прогестерона возрастает до максимума. Последующие изменения зависят от того, наступила беременность или нет.

Изменения у небеременных женщин

Если беременность не наступила, то уровень постепенно снижается и к концу цикла становится минимальным.

Если содержание гормона не достигло нормы во 2 фазе, то говорят о нехватке этого вещества в организме. Причиной может быть отсутствие овуляции в результате заболеваний половых, эндокринных органов или нарушения гормонального фона в связи с приемом некоторых лекарственных препаратов, наступлением климакса. При недостатке гормона у пациентки возникают проблемы с наступлением беременности. Появляются нервно-психические отклонения такие, как раздражительность, склонность к депрессии, бессонница. Повышается риск возникновения маточных кровотечений.

Повышенный уровень прогестерона может свидетельствовать об образовании кисты желтого тела. Причиной становится также нарушение выработки лютеинизирующего гормона гипофиза, регулирующего рост желтого тела и выработку прогестерона. Последствием бывает задержка месячных или полное их отсутствие (аменорея).

Как недостаток, так и избыток этого гормона ведет к возникновению болезненных ощущений в груди, нарушениям цикла месячных. Если женщина принимает гормональные контрацептивы с целью предохранения от беременности или для восстановления гормонального фона, то их действие сказывается на содержании прогестерона. При этом нормальное значение незначительно отличается от обычного.

Последствием превышения нормы могу быть нарушение цикла, маточные кровотечения, нарушение работы почек, нервные расстройства. Поэтому любые средства подбираются индивидуально с учетом результатов анализа на гормоны. При появлении признаков нарушения корректируют дозу препарата или заменяют его другим.

Изменения уровня гормона при беременности

С наступлением беременности уровень гормона резко возрастает. Вначале его вырабатывает желтое тело, а с 16 недели – плацента. Благодаря этому предотвращается выкидыш. Стабильно высокий уровень прогестерона в этот период говорит о нормальном развитии беременности.

Если выработка прогестерона желтым телом недостаточна, появляется угроза прерывания беременности на раннем сроке. Нехватка прогестерона в середине беременности может привести к нарушению развития плода. Прогестерон ниже нормы в конце 3 триместра говорит о перенашивании плода. Из-за понижения уровня гормона во время родов часто возникает сильное кровотечение.

Причиной недостатка прогестерона становится нарушение развития желтого тела или плаценты, заболевания надпочечников, почек.

Изменения при климаксе

С наступлением климакса выработка половых гормонов постепенно снижается из-за начинающегося старения яичников. Становится все больше циклов без овуляции, когда желтое тело не образуется. После полного исчезновения месячных в постменопаузе уровень гормона у женщин, не принимающих гормональные препараты, в норме не должен превышать 0.64 нмоль/л, а если они принимают оральные контрацептивы для облегчения симптомов, связанных с климаксом, уровень этого гормона не должен быть выше 3.19 нмоль/л.

Превышение нормы прогестерона у женщин говорит о том, что имеются заболевания почек, печени, щитовидной железы или гипофиза. Проявлением избытка прогестерона в период постменопаузы может быть низкое артериальное давление, нарушение сердечного ритма, головная боль, усугубление других симптомов климакса.

Нормы содержания прогестерона в женском организме (таблица)

Небеременные женщины, не использующие оральные контрацептивы Небеременные женщины, использующие оральные средства контрацепции Беременные женщины Фаза цикла Нормальное содержание, нмоль/л Нормальное содержание, нмоль/л Триместр Нормальное содержание, нмоль/л Фолликулярная 0.32-2.25 До 3.6 1 8.90-468.5 Овуляторная 0.49-9.41 1.52-5.45 2 71.5-303.2 Лютеиновая 6.95-56.63 3.01-66.8 3 88.7-771.5

Видео: Когда назначается анализ на прогестерон

Анализ на содержание прогестерона

Анализ крови на прогестерон проводится в следующих случаях:

при выяснении причин бесплодия;

при диагностике и лечении заболеваний, связанных с нарушением менструального цикла;

при назначении пациенткам лечебных и противозачаточных препаратов на основе прогестинов, контролировании содержания прогестерона.

Если месячные приходят регулярно через 28 дней, то анализ проводится на 22-23 день цикла. Если цикл неустановившийся, то врач может назначить проведение нескольких анализов в различные дни цикла. Чтобы точнее определить, когда наступает овуляция и можно получить наиболее достоверные результаты анализа на прогестерон, при нерегулярном цикле проводится измерение базальной (ректальной) температуры. В момент овуляции происходит ее незначительное повышение. Анализ в этом случае берется на 5-7 день после повышения.

Выводы по результатам анализа делаются с учетом норм при различных фазах цикла, возраста пациентки. Учитывается, какие лекарственные препараты принимает женщина, какие методы контрацепции использует.

Беременным пациенткам сдача анализа назначается, если появляются признаки угрозы выкидыша, наблюдаются отклонения в развитии плода, появляются кровянистые выделения на любых сроках беременности. Анализ проводится натощак, не раньше, чем через 8 часов после приема пищи.

Видео: Роль гормонов в организме. Анализы на гормоны

Как регулируется содержание прогестерона в крови

Для повышения уровня прогестерона в организме используется метод заместительной гормональной терапии с применением препаратов, содержащих этот гормон (например, дюфастона). Как правило, они используются в виде инъекций. Такой препарат назначается при лечении от бесплодия. После наступления беременности в течение первого триместра его продолжают принимать для предотвращения выкидыша.

Применение подобных препаратов позволяет устранить такие последствия нарушения норм содержания этого гормона в крови, как аменорея, маточные кровотечения, патологическое увеличение длительности цикла.