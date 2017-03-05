Пшеничная каша и хлеб – продукты из одного злака, но кардинально отличающиеся друг от друга. И дело совсем не во вкусе или внешнем виде. Во время переработки и помола зерна в муку продукт теряет основную ценность. Но зато вся польза остается в каше. При производстве крупы используется ленивая технология, проверенная годами – дробление. Она позволяет сохранить все ценное, что дала природа, и использовать это во благо человеческому организму.

Основные полезные свойства

Ценность пшеничной крупы – обилие клетчатки. Блюдо полезно людям, которые хотят нормализовать работу ЖКТ, избавиться от запоров, улучшить пищеварение. Грубые волокна способствуют очищению организма от шлаков и токсинов, снижают уровень плохого холестерина в крови, препятствуют сужению просветов в сосудах и нарушению циркуляции крови. Правильно приготовленные блюда станут замечательной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

В чем еще польза пшеничной каши:

Продукт имеет низкий гликемический индекс, следовательно, не вызывает резких колебаний уровня сахара в крови, может использоваться для похудения, надолго насыщает и хорошо подавляет чувство голода. Блюдо содержит много холина. Это вещество помогает наладить жировой обмен, что также важно при снижении и поддержании веса. Нормализует кислотно-щелочной баланс. Блюдо дарит энергию и силы, повышает выносливость организма. Пшеничная каша ускоряет свертываемость крови, способствует быстрому заживлению ран. Блюдо полезно людям, перенесшим тяжелые заболевания, лечение антибиотиками и другими химическими препаратами. Каша восстановит организм, повысит иммунитет, выведет из организма остатки лекарственных средств. Пшеничная каша поможет справиться с запорами, а также избавит от неприятных последствий дисбактериоза, восстановит микрофлору.

Пшеничная каша содержит много витаминов, разнообразные минеральные вещества, протеины. Она полезна мужчинам и женщинам любого возраста, может использоваться для общего оздоровления и профилактики различных заболеваний.

Видео: Полезная пшеничная каша с овощами

Противопоказания и вред

Любой продукт утратит свою ценность, если нарушена технология приготовления или сроки употребления. Вкусной и полезной считается только свежая каша. Даже в холодильнике не стоит хранить ее более 12 часов. Но и при соблюдении условий не все ее могут вводить в рацион.

Основные противопоказания:

целиакия;

нарушения пищеварения;

гастрит с пониженной кислотностью;

метеоризм;

послеоперационный период.

Вред пшеничной каши – это относительное и индивидуальное понятие. Во многом оно зависит от количества блюда, частоты употребления, способа приготовления. Если еду заправить сливочным маслом, добавить сахар или варенье, то она будет противопоказана при избыточной массе тела, ожирении, ни о каких диетических свойствах не может идти и речи. Сваренное на молоке блюдо нельзя употреблять при непереносимости лактозы.

Особенности выбора крупы для каши

Наиболее высокой ценностью для человека обладает крупа из яровой пшеницы. Но не всегда она имеется в продаже, особенно в осенний период. В это время новый урожай еще не собран или не переработан, а старый продукт утратил былое качество. В это время разумнее покупать крупу озимой пшеницы, чем произведенную в прошлом году.

На что обратить внимание:

Дату производства. Она может отличаться от времени фасовки. Иногда расфасовывают старую крупу. Срок годности. Он не должен превышать 12-14 месяцев, но для каши желательно выбирать пшеничную крупу не старее 8 месяцев. Сыпучесть. Крупинки не склеиваются в комочки.

В магазинах крупа представлена в нескольких видах. Наиболее популярны «Артек», «Полтавская», «Булгур», «Арнаутка». Шлифованный продукт различают по величине помола от 1 до 4. Чем выше стоит номер, тем мельче крупицы. Также можно найти в продаже хлопья быстрого приготовления. Запоминать все особенности, названия и характеристики необязательно. Достаточно знать, что большую ценность имеет крупное дробленое зерно. Самые бесполезные каши (хлопья) те, которые не требуют варки.

Кстати! Всем известная манная крупа также производится из пшеницы. Но высокая степень очистки, измененный вид, вкус, совершенно другой состав веществ не позволяют ее отнести к этой категории.

Секреты приготовления

Вкус и польза каши во многом зависят от дополнительных ингредиентов, а также правильной варки. Количество воды может изменяться в зависимости от помола. В среднем на 1 часть крупы идет 3 части жидкости. Блюдо никогда не готовят на чистом молоке, его всегда разбавляют.

Несколько секретов приготовления:

Крупу нужно промывать независимо от помола. Мучная пыль делает пшеничную кашу склизкой, невкусной. Если добавить при варке 3-4 ложки молока, блюдо будет вкусней. Размешивать кашу во время приготовления не нужно. Как только сверху на блюде появятся «воронки», плиту можно выключать.

Сладкие каши заправляют фруктами, сахаром, вареньем, сиропами, сгущенным молоком и сливками. В соленые блюда добавляют отварные, жареные овощи, мясные и рыбные продукты, грибы, используют всевозможные соусы, масла, специи.

Видео: Хитрости приготовления пшеничной каши «Артек»

Пшеничная каша для похудения

В сухой пшеничной крупе содержится 340 ккал. Если блюдо сварено на молоке, заправлено маслом и сахаром, то его энергетическая ценность будет колебаться от 200 до 250 ккал на 100 г. В вязкой каше, приготовленной на воде, содержится всего 65 ккал, а в рассыпчатой 100. Именно последние виды можно использовать для похудения. В сочетании с отварными и сырыми овощами блюдо поспособствует снижению веса, очищению кишечника, при этом подарит сытость, порадует вкусом.

Как использовать кашу для похудения:

Употреблять на завтрак. Этот способ подходит при снижении веса на правильном питании, подсчете калорий. Провести разгрузочный день. За сутки употребить блюдо, приготовленное на воде из 200 г крупы. Употреблять в комплексе с другими крупами, то есть следовать специальной диете на кашах.

Независимо от выбранного способа исключаются любые жирные и сладкие добавки, не рекомендуется готовить на основе пшеничной крупы сложные блюда из большого количества ингредиентов.

Использование в детском питании

Пшеничная каша станет хорошим источником белков и клетчатки, подарит ребенку энергию, будет сытной и полезной едой, наладит стул, но не всем она подходит. В некоторых случаях блюдо принесет огромный вред детскому организму. Крупа имеет множество особенностей и требует осторожности, ни в коем случае нельзя использовать пшеницу для первого прикорма.

Основные противопоказания:

непереносимость глютена, склонность или наличие целиакии;

заболевания желудка;

нарушение стула, вздутие и другие проблемы с кишечником.

Не рекомендуется вводить пшеничную кашу детям в рацион ранее 12 месяцев. При наличии любых пищевых аллергий срок сдвигается до 1,5-2 лет. Нельзя давать блюдо в большом количестве и часто, нужно внимательно отслеживать реакцию организма, так как непереносимость продукта может проявиться не сразу.

Пшеничная каша при беременности

Не стоит увлекаться блюдом во время беременности, если женщину мучает повышенное газообразование, нарушен стул или имеются проблемы с пищеварением. В этом случае каша только усугубит положение. Повышенная активность кишечника может спровоцировать тонус матки, стать причиной преждевременных родов или угрозы выкидыша.

Если беременность протекает спокойно и все показатели в норме, пшеничную кашу можно вводить в рацион, но не чаще 2-3 раз в неделю. Чтобы избежать неприятных проявлений со стороны ЖКТ, рекомендуется готовить блюдо на воде, избегать сложных сочетаний с мясом, сливочным маслом, жирным молоком.