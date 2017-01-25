Когда-то перловка была деликатесом, высоко ценилась за свои питательные и полезные свойства, ее называли жемчужной крупой. Со временем продукт распространился повсеместно, стал привычным и доступным, потерял былую популярность и активно использовался только в рационе солдат. А совсем недавно его и там заменили гречкой. Неужели перловка утратила свою ценность?

Польза перловой каши

В перловой крупе содержится аминокислота лизин, которая способствует заживлению ран, улучшает регенерацию и рост клеток. Каша из этой крупы полезна людям, перенесшим хирургические операции, травмы, переломы.

О пользе жемчужной каши:

Блюдо богато клетчаткой, которая незаменима для полноценной работы ЖКТ, участвует в пищеварении и очищении организма, является натуральным природным сорбентом. Крупа богата селеном и является мощным антиоксидантом. Перловая каша полезна при кашле. Слизь, содержащаяся в блюде, помогает очистить бронхи, обволакивает стенки альвеол, трахеи, чем повышает их защитные функции и помогает оттолкнуть бактерии. Перловая крупа является лидером среди других круп по содержанию фосфора. Этот элемент улучшает мозговую деятельность, необходим людям, занятым умственным трудом. Слизь, образующаяся при варке перловой каши, полезна при заболеваниях желудка, помогает снять воспаление, способствует заживлению язв. Лизин участвует в синтезе коллагена. Поэтому перловую кашу можно смело назвать блюдом красоты. Тот, кто есть ее хотя бы 2 раза в неделю, дольше остается молодым. Каша помогает худеть. Калорийность блюда небольшая, при этом продукт имеет высокую питательную ценность, хорошо подавляет чувство голода и надолго насыщает. Перловка – необычный злак, который отличается от других круп высоким содержанием белка. Этот элемент необходим для строительства и сохранения мышц. Крупу нужно включать в рацион людей, занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни.

В перловой каше содержатся витамины группы B, A, PP, E. Также присутствуют следующие микроэлементы: хром, марганец, цинк, молибден, никель. Все эти вещества необходимы для нормального функционирования организма независимо от возраста и пола человека.

Видео: Елена Малышева о перловке

Как выбрать крупу и хранить

Перловка различается по номерам от 1 до 5. Чем больше цифра, тем мельче размер зерна. Для супов больше подходит крупа №2. Для каши лучше приобретать №3 и 4. Чем светлее и чище зерна, тем лучше они отшлифованы. Вкусовые свойства блюда будут выше, оно приготовится быстрее, будет светлым и красивым. Но намного полезнее серая перловка, в которой больше грубых волокон клетчатки.

На что обратить внимание при покупке:

Упаковка. Нежелательно приобретать весовую крупу, фасованную в магазине. Безопаснее запакованный производителем продукт. Пакет должен иметь прозрачное окно, через которое можно оценить цвет, вид зерна. Сыпучесть. Сухая перловка не будет слипаться, образовывать комочки, на зернах будет легкий мучной налет. Дата производства, срок годности. Старая крупа теряет часть полезных свойств, жестче, готовится долго. Примеси. Чем чище продукт, тем меньше времени уйдет подготовка перловки перед варкой.

Хранится перловая крупа в герметичных банках или контейнерах в кухонном шкафу не более двух лет. Важно не набивать зерна плотно, зернышки должны лежать свободно, желательно оставить воздушную прослойку. Периодически крышку нужно снимать, чтобы зерна проветрились.

Как правильно приготовить кашу

Сварить быстро перловую кашу из сухой крупы не получится. Зерно грубое, жесткое, требует не менее двух часов кипячения. Именно поэтому рекомендуется замочить крупу заранее в холодной воде. Можно это сделать накануне. Зерна напитаются влагой, разбухнут, приготовятся намного быстрее. Перед варкой воду нужно обязательно сменить, продукт прополоскать: это улучшит вкус блюда.

Правила варки полезной каши:

В набухшую крупу добавляют не более трех стаканов воды. Если нужно сварить сухое зерно, то количество увеличивают в два раза. Солят перловую кашу в самом конце приготовления, можно для заправки использовать соевый соус. Блюдо иногда готовят на молоке, но добавляют его в середине варки. Если нужно добавить в перловую кашу масло, то лучше это делать в два приема. Половину добавить в начале варки, а вторую часть положить в готовое блюдо.

Интересно: В старину на Руси перловое зерно замачивали на ночь в простокваше. Затем ее промывали, заливали холодной водой и готовили обычным способом. Считается, что этот прием повышает вкусовые качества продукта.

Похудение с перловкой

Перловую кашу можно встретить в рационе самых разных диет для похудения. Это неотъемлемый продукт правильного питания, который неизбежно ведет к потере веса. Калорийность сухой крупы - 290 ккал, сваренного на воде блюда - всего 100 ккал. При этом для утоления голода достаточно порции 150-250 г. Диеты на перловой каше бывают разные, они отличаются длительностью, строгостью, рационом, но всех их объединяет одно: сытность, дешевизна и польза, которую они несут организму.

В чем ценность продукта для похудения:

Перловая каша предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови, насыщает надолго, предотвращает появление сильного чувства голода. Белок, содержащийся в перловой крупе, сохраняет мышечную ткань. Практически не содержит жира, всего 2 г на 100 г крупы. Имеет низкий гликемический индекс. Продукт помогает сохранять упругость кожи, она не обвиснет в процессе похудения, останется молодой и красивой. Перловая каша богата растительными волокнами, которые очищают кишечник, что также полезно для похудения.

Естественно, все эти свойства характерны для перловой каши, приготовленной на воде, употребляемой без масла, мяса, жирных соусов и добавок. В противном случае калорийность блюда резко возрастает, а польза снижается.

Совет: Чтобы худеть, необязательно есть пустую кашу без специй и соусов. Для улучшения вкуса можно дополнять блюдо зеленью, свежими овощами, фруктами, обезжиренными молочными продуктами. Усилить метаболизм помогут острые приправы: перец разных видов, имбирь.

Очищение кишечника

Перловая каша содержит большое количество грубых волокон и является природным сорбентом. При помощи этого продукта можно очистить кишечник от токсинов, аллергенов, продуктов распада, наладить работу органа и даже избавиться от запоров.

Правила очищения кишечника:

Питаться 5 дней перловой кашей, приготовленной на воде, и свежими овощами. Блюдо употреблять на завтрак, обед и ужин. В качестве перекусов использовать фрукты и соки, кисломолочные продукты. Основное блюдо заправлять только растительным маслом, количество соли сократить. В сутки выпивать не меньше 2 литров обычной воды. Обязательно употреблять 200 мл за 30 минут до еды.

Если питаться перловой кашей в таком количестве сложно, можно частично разнообразить рацион овсяной кашей. Она также способствует очищению кишечника, но действует мягче.

Видео: Перловая каша для красоты

Вред перловой крупы и противопоказания

Перловая каша противопоказана людям, соблюдающим безглютеновую диету. Крупа содержит это сложное белковое соединение, которое может нанести серьезный вред людям, страдающим целиакией или имеющим предрасположенность к этому заболеванию. Именно по этой причине с осторожностью вводят кашу в рацион беременных женщин.

Другие противопоказания:

детский возраст до 4 лет;

повышенная кислотность желудка;

склонность к запорам;

индивидуальная непереносимость.

Считается, что перловая каша в больших количествах негативно влияет на потенцию и снижает либидо. Чтобы блюдо не нанесло серьезный вред мужскому организму, нежелательно его употреблять более трех раз в неделю. Женщинам можно есть его смелее и получать из продукта всю пользу.

Видео: Как приготовить перловку вкусно