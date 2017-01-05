Еще совсем недавно манная каша была одним из главных элементов детского рациона. Не меньше это блюдо любили взрослые. Сейчас все чаще можно услышать мнения о бесполезности и даже вреде популярной крупы. Педиатры рекомендуют оградить детей до года от манки, так как она может стать причиной серьезного заболевания – рахита. В крупе также содержится глютен – клейковина, вызывающая аллергию и целиакию. На самом деле, все не так страшно. При грамотном подходе и своевременном введении продукта в рацион из него можно извлечь огромную пользу.

Польза манной каши

Манная каша быстро и надолго насыщает. Блюдо выручит, если предвидится длительный перерыв между приемами пищи. Его можно давать вечером беспокойным детям, имеющим проблемы со сном и привыкшим к частым приемам пищи в ночное время.

Другие полезные свойства каши:

Бережно и мягко воздействует на желудок. Отсутствие клетчатки позволяет вводить блюдо одним из первых после перенесенных хирургических операций. Каша полезна при заболеваниях пищеварительной системы, снижает спазмы при гастрите и язве желудка. Помогает набрать вес, блюдо показано при дистрофии, истощении организма. Дарит энергию, повышает работоспособность, снижает усталость. Содержит витамины группы B, которые оказывают положительное влияние на работу нервной системы. В крупе мало белка (10 %), поэтому кашу полезно употреблять людям с заболеваниями почек. Блюдо не дает большую нагрузку на орган.

Пользу манной каши также определяет минеральный состав. В крупе содержится магний, сера, хлор и цинк. Эти вещества незаменимы для поддержания иммунитета, участвуют в работе всех внутренних органов и систем.

Кому манную кашу есть нельзя

Вред манной каши определяется высоким содержанием фитина. Это вещество препятствует усвоению кальция организмом. В результате страдает костная система, что особенно опасно в раннем возрасте. Доказано, что при частом употреблении блюда детьми до года риск возникновения рахита возрастает в несколько раз.

Манная каша может навредить не только этим:

Блюдо содержит глютен, поэтому противопоказано людям, имеющим врожденную непереносимость этого белка и склонность к целиакии. Манка может вызывать аллергию, диатез. Нельзя употреблять кашу при сахарном диабете. Манка может стать причиной запоров, так как состоит из рафинированного зерна без клетчатки.

Противопоказана манная каша при избыточной массе тела. При частом употреблении она может привести к резкому набору веса. В 100 г блюда вязкой консистенции всего 80-90 ккал, если оно приготовлено на воде без добавления сахара, молока, варенья и фруктов. Но вкусовые качества такой каши будут очень низкими.

Важно! Манная каша противопоказана детям до 10 месяцев. Если у ребенка выявлена непереносимость глютена или имеется наследственная предрасположенность, то от блюда нужно отказаться полностью. В противном случае организм отреагирует на продукт нарушением обмена веществ, расстройством работы пищеварительной системы.

Видео: Комаровский о пользе манки для детей

Как выбрать манную крупу

Ценность блюда напрямую зависит от качества крупы. Наиболее полезна манка из твердых сортов пшеницы. На упаковке она обозначена буквой «Т». Если использовались мягкие злаки, соответственно, стоит «М». Такая крупа дешевле, но незначительно. Манка сама по себе имеет низкую стоимость при высокой способности поглощать воду.

Критерии выбора крупы:

Цвет. Качественная манная крупа белая или имеет легкий кремовый оттенок. Стоит обходить стороной желтый продукт. Сыпучесть. Никаких комочков быть не должно. При сжатии крупинки должны распадаться, слипание отдельных частиц говорит о высокой влажности, нарушении правил хранения. Срок годности. У качественного продукта он не превышает 9 месяцев. Запах. При покупке его оценить сложно. Но можно понюхать продукт после распаковки. Качественная крупа запаха не имеет, как и пшеничная мука.

Чтобы оценить все эти показатели, нужно выбирать крупу в прозрачных пакетах. После распаковки продукт пересыпается в сухую банку с плотной крышкой, хранится на полке в кухонном шкафу. Специальных условий не требует.

Секреты приготовления манной каши

Пользу и вред манной каши также во многом определяет приготовление. Если варить крупу долго, она превращается в крахмал, полностью разрушаются все витамины и минеральные вещества. Блюдо представляет собой чистый углевод, бесполезный для организма и вредный для фигуры. Кроме благоприятного воздействия на слизистые оболочки пищеварительных органов, никакой ценности оно не несет.

Секреты приготовления полезной каши:

Крупа засыпается только в кипящую жидкость. Чтобы не образовывались комочки, можно использовать ситечко. При непереносимости коровьего молока блюдо готовят на кокосовом или соевом продукте. Кипятить кашу нужно не более 2-3 минут. Затем плиту выключить, блюдо размешать, накрыть и настоять 10 минут. Вместо сахара в манку можно добавлять свежие и сухие фрукты, ягоды, орехи, мед. Вкус блюда будет богаче, польза больше.

Жиры облагораживают вкус любой каши, но популярное сливочное масло является источником вредного холестерина. Поэтому для заправки блюда лучше выбирать продукты из оливы, льна, подсолнечника.

Манная каша от поноса

Манную кашу можно использовать для лечения диареи у детей и взрослых. Отсутствие клетчатки тормозит моторику кишечника. Вязкие вещества блюда обволакивают слизистые пищеварительных органов, уменьшают раздражение, что способствует скорейшему заживлению микроскопических повреждений.

Правила использования каши от поноса:

Блюдо готовится только на воде. Использовать цельное молоко или его заменители нельзя. Консистенция жидкая. Масло сливочное, растительное и другие жиры не добавляются. Употреблять манную кашу можно до 4 раз в день.

Усилить лечебное действие каши помогут сухарики из беглого хлеба. Свежую выпечку употреблять нельзя. Гренки добавляют сразу в блюдо либо едят вприкуску. Из напитков желательно отдавать предпочтение крепкому черному чаю или грушевым напиткам (компоту, соку, киселю). Сахар добавлять можно.

Видео: Все о манке в программе «Жить здорово»

Манная крупа в косметологии

Манная крупа пригодится не только на кухне. Продукт можно использовать для изготовления домашней косметики. Маски положительно влияют на кожу лица, подходят для стареющей, увядающей, чувствительной кожи.

Рецепт маски от морщин с йогуртом, манкой и медом

Маска подходит для всех типов кожи. Вместо йогурта можно использовать сливки или сметану. Частота применения - 2 раза в неделю.

Состав:

Манная крупа – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Йогурт – 3 ст. л.

Применение:

Крупу смешать с жидким медом и йогуртом. Оставить на 10 минут для набухания частиц. Очищенную кожу распарить над горячей водой или травяным отваром. Нанести приготовленное средство, выдержать четверть часа, смыть теплой водой. Смазать кожу питательным кремом.

Маска от отеков

Рецепт маски, которая помогает справиться с утренними отеками, придать коже свежий, отдохнувший вид. Используется натуральный вареный кофе без сахара.

Состав:

Манка – 1 ч. л.

Молоко – 3 ч. л.

Кофе – 3 ч. л.

Применение:

Все ингредиенты маски смешать, оставить средство на десять минут, чтобы крупа набухла. Если времени мало, можно подогреть смесь в микроволновой печи 20 секунд. Нанести массу на очищенное лицо, включая область вокруг глаз, выдержать 10 минут, смыть холодной водой.

Маска-скатка от шелушений

Эта маска поможет избавиться от шелушений и омертвевших чешуек, подходит для всех типов кожи. Вместо сухого молока можно использовать сливки.

Состав:

Манка – 2 ч. л.

Молоко сухое – 2 ч. л.

Теплая вода или ромашковый отвар

Применение:

Крупу соединить с сухим молоком, размешать. Влить тонкой струйкой немного теплой воды или травяного отвара, чтобы получилась консистенция крема. Приготовленное средство оставить на 10 минут, затем нанести на распаренную кожу, выдержать еще столько же времени. Через 15 минут скатать руками по массажным линиям.

Видео: Скраб для лица из манки