Кукурузные палочки и хлопья – частые гости в рационе. Они имеют богатый вкус, приятный аромат, но не такие полезные, как каша. Блюдо оказывает благоприятное действие на весь организм, имеет массу положительных свойств и свои особенности. Оно поможет похудеть, избавиться от запоров, перейти к правильному питанию и улучшить самочувствие. Крупа зарядит энергией и подарит бодрость на целый день.

Польза кукурузной каши

Кукурузная крупа богата витаминами A, E, Д и группы B. Является ценным источником микроэлементов, среди которых лидируют натрий, железо, кальций, медь. Содержит фолиевую кислоту, которая необходима женщинам при беременности. Этот элемент способствует полноценному развитию и росту плода, снимает неприятные проявления токсикоза в первом триместре. После термической обработки в блюдо переходит большая часть полезных веществ, которые хорошо усваиваются организмом, идут ему во благо.

Основные полезные свойства каши:

Источник энергии. Крупа состоит из сложных углеводов, отлично насыщает, придает силы, увеличивает работоспособность. Предотвращает брожение в кишечнике, уменьшает вздутие и снимает другие неприятные симптомы метеоризма. Помогает худеть. Сваренная на воде каша выделяется на фоне других злаков низкой калорийностью. Ее используют для избавления от лишнего веса. Существуют специальные диеты. Нормализует работу кишечника, улучшает пищеварение за счет содержания клетчатки. Блюдо можно использовать в комплексе с другими ингредиентами для очищения. Улучшает состояние сосудов. Каша помогает вывести плохой холестерин из организма, способствует повышению эластичности сосудов, увеличивает просветы и проходимость, нормализует микроциркуляцию.

Крупа не содержит глютен и относится к гипоаллергенным. Аллергические реакции встречаются крайне редко. В детский рацион можно ввести кашу с 8 месяцев жизни. Польза кукурузной каши очевидна. Блюдо имеет высокую пищевую ценность, оно должно присутствовать в рационе человека.

Видео: Кукурузная крупа – трофей Колумба в программе «Жить здорово»

Виды крупы и особенности приготовления

Сухая кукурузная крупа имеет яркий цвет, соответствующий спелым зернам. После варки в воде или в молоке становится светло-желтая. Продукт хорошо поглощает воду, набухает, увеличивается в размере. Но требует особенного подхода. Не вся крупа подходит для варки. Главное, на что обратить внимание при покупке, - это помол.

Основные виды:

Крупный помол. Дробленое зерно кукурузы, частицы имеют острые края, неправильную форму. Блюдо из такой крупы будет готовиться долго (до 35-40 минут). Шлифованная крупа. Дробленое зерно проходит специальную обработку. Частицы продукта имеют закругленную форму. Готовиться блюдо будет быстрее. Мелкий помол. Представляет собой кукурузную муку. Продукт предназначен для сладких блюд: кукурузных палочек, хлопьев, выпечки. Кашу из него готовить проблематично, так как при попадании в горячую жидкость образуются комочки.

Лучше всего для варки подходит шлифованная крупа. Готовить кашу можно на воде, на молоке либо на их смеси в любой пропорции. Для соленых вариантов подойдут бульоны: мясные, овощные, грибные. Крупу засыпают в кипящую жидкость, размешивают, убавляют огонь и доводят до готовности.

Совет! Чтобы ускорить время приготовления каши из кукурузы крупного помола, можно предварительно измельчить продукт в кофемолке.

Видео: Как приготовить кашу из кукурузной крупы

Кукурузная каша от запоров

Блюдо богато клетчаткой, способствует нормализации стула и очищению кишечника. Его можно использовать для лечения запоров, но крайне важно делать это правильно. Если крупа недостаточно проварена, то может способствовать повышенному газообразованию, чем ухудшит состояние.

Секреты правильной каши от запоров:

Блюдо готовится только на воде, нельзя добавлять цельное молоко или сливки, иначе пользы для лечения будет мало. При заправке блюда желательно использовать растительное масло. Идеально подходит отжим оливы, льна, горчицы. Для усиления свойств крупы в кукурузную кашу можно добавлять чернослив, льняные семечки, яблоки.

Последний секрет – правильное употребление. Кашу нужно есть на завтрак. Нежелательно совмещать с мучными изделиями, крепким чаем или кофе. Это должен быть отдельный прием пищи из одного блюда. Через час после него можно сделать перекус или выпить чай, кофе. Курс лечения ничем не ограничен. Кашу едят ежедневно, получая от нее пользу и удовольствие.

На заметку: Кукуруза прекрасно сочетается с тыквой, которая также помогает справиться с запорами. Блюда из этого дуэта получаются не только вкусными, но и очень яркими.

Кукурузная каша для похудения

Калорийность крупы достаточно высокая, составляет 337 ккал на 100 г сухого продукта. Но благодаря высокому влагопоглощению энергетическая ценность готового блюда во много раз ниже. В приготовленной на воде каше всего 80-100 ккал в зависимости от густоты. При этом блюдо отлично утоляет голод, дарит энергию и радует вкусом. Его смело можно использовать для похудения самостоятельно или в комплексе с другими диетами.

Кукурузная диета на 4 дня

Легкий способ избавиться от 2-3 кг. Рацион сытный, питательный и состоит только из полезных продуктов. Под запретом соль, сахар, любые жиры, колбасные и мучные изделия, способные нанести вред организму в этот период. Основное блюдо готовится на воде, на грибном или нежирном курином бульоне.

Примерное меню на день

Завтрак: каша, апельсин (грейпфрут или яблоко)

Обед: каша, кусочек куриной грудки

Полдник: помидор

Ужин: каша, огурец

Разгрузочный день на каше

За день такого питания можно избавиться от 0,5 до 1,2 кг веса, вывести лишнюю воду из организма, дать пищеварительной системе отдых. Каша готовиться из кукурузы без добавления специй. За день нужно съесть блюдо из 200 г крупы, допускается добавление 1-2 зеленых яблок либо 400 мл обезжиренного кефира.

Основные правила разгрузки на каше:

Размер порций одинаковый. Употреблять блюдо через равные промежутки времени (2-3,5 часа). Выпить не меньше 2 литров воды.

Разрешено в разгрузочный день употреблять чай, кофе или травяные отвары без сахара.

Использование в косметологии

Кукурузные зерна, рыльца и крахмал часто используются в косметической промышленности. На основе сухой крупы грубого помола можно готовить домашние скрабы для отшелушивания омертвевших частичек кожи лица и тела. Для этого к продукту добавляют основу: гель для душа, эфирные и базовые масла, пенки. Сгодятся и пищевые продукты: сметана, сливки, кефир (для жирной кожи).

Регулярное употребление каши позволит оставаться молодым и красивым. В кукурузе содержатся вещества, которые помогаю поддерживать кожу в тонусе, сохраняют эластичность, препятствуют раннему появлению морщин. Богатый минеральный и витаминный состав благоприятно действует на состояние волос и ногтей.

Противопоказания

Как такового вреда кукурузная каша организму не приносит, если крупа качественная и свежая. Нежелательно приобретать рассыпной, фасованный в обычные пакеты продукт. На упаковке должна иметься маркировка, информация о производителе и продукте. При выращивании кукурузы часто используются пестициды и удобрения, которые влияют на качество и снижают ценность.

Противопоказания:

заболевания желудка;

отсутствие аппетита;

индивидуальная непереносимость.

Людям с недостаточной массой тела и дистрофией противопоказано частое употребление кукурузного блюда на воде без масла и сахара. При ожирении, напротив, нельзя употреблять приготовленный на молоке продукт с калорийными добавками.