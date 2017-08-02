Пижма от паразитов: как принимать и готовить
Соцветия пижмы являются сильнодействующим народным средством, используемым для избавления организма от глистных инвазий и других паразитарных инфекций. Растение эффективно в борьбе с острицами, аскаридами, солитером, лямблиями, для лечения заболеваний вирусной и бактериальной природы, предотвращения развития грибка. Принимать пижму необходимо в строгом соответствии с выбранной рецептурой, соблюдая пропорции и длительность лечения.
Содержание:
- Полезные свойства пижмы
- Применение пижмы для изгнания паразитов
- Противопоказания и меры предосторожности
Полезные свойства пижмы
Свойство пижмы негативно воздействовать на жизнедеятельность паразитов в организме человека определяется двумя основными факторами:
- Наличие горечей в составе растения создает неблагоприятную среду для паразитов в пищеварительном тракте, поскольку они нуждаются в большом количестве сахаров. Отсутствие условий для роста и развития вынуждает патогенные организмы покидать тело человека.
- Пижма содержит монотерпин (туйон) – кетон, способный парализовывать мускулатуру паразитических червей. В малых дозах он безвреден для здоровья человека, разрешен для применения в пищевых продуктах и напитках для придания им горьковатого терпкого вкуса. Большие количества вещества могут приводить к развитию судорожных припадков и патологий высшей нервной деятельности.
Помимо выраженного противопаразитарного действия, препараты пижмы способствуют выведению из организма шлаков и токсических веществ, образующихся в результате жизнедеятельности гельминтов, что ускоряет выздоровление и помогает быстро восстановить хорошее самочувствие. Они также улучшают функцию сердечно-сосудистой системы, регенерацию и питание поврежденных в результате инфекции тканей.
Применение пижмы для изгнания паразитов
При глистной инвазии и при лямблиозе пижму можно применять индивидуально, для лечения других паразитарных заболеваний растение будет более эффективным в комплексе с медикаментами или в составе сборов. Для домашнего приготовления рекомендованы отвары и настои из соцветий, а также порошок из высушенных семян.
Применение сухого молотого сырья пижмы оказывает более выраженное, пролонгированное и комплексное действие, затрагивающее все отделы пищеварительной системы. Заготавливают ее в период цветения, срезая верхние части растений ножом или ножницами. Их просушивают, раскладывая тонким слоем в тени в помещении с хорошей вентиляцией.
Полученное лекарственное средство хранят в бумажных или хлопчатобумажных мешках до 3 лет. Приобрести его можно в аптеке, на рынке у травников или на частных подворьях.
Видео: Фитотерапевт Е. П. Шмерко о применении и полезных качествах пижмы
Рецепт настоя пижмы для дегельментизации М. Носаля
Соцветия пижмы в количестве 20 г (около 2 ст. л.) запарить крутым кипятком объемом 1 л. Через 60 минут напиток будет готов, употреблять его нужно по 0,5 стакана перед трапезой трижды за сутки. Детям допустимо давать не более 1 ст. л. жидкости за разовый прием.
Рецепт настоя для изгнания аскарид
Соцветия растения объемом 1 ст. л. помещают в 200 мл кипятка, через 4 часа жидкость отцеживают и употребляют по 1 ст. л. четырежды за сутки за четверть часа до трапезы.
Рецепт порошка из семян пижмы
Вызревшие семена растения обработать в кофемолке или перетереть в ступке, принимать полученный порошок по 1 ч. л. взрослым и по 0,5 ч. л. детям. Его употребляют дважды в день до еды, запивая водой или помещая в желатиновую капсулу, шарик из хлеба.
Рецепт клизмы для избавления от остриц
Состав:
Семена пижмы – 1 ст. л.
Чеснок – 2 зубчика
Молоко – 0,5 л
Применение:
Молоко подогреть, из семян пижмы приготовить порошок, а чеснок мелко нарезать. Смешать все компоненты между собой и томить под крышкой на протяжении 10 минут после закипания состава. Остудить и отцедить жидкость, ввести ее в прямую кишку и задержать внутри организма как можно дольше. Средство применяют на протяжении недели.
Снадобья из пижмы наиболее эффективны при непосредственном контакте с гельминтами. Для избавления от паразитов верхнего отдела кишечника, печени и других внутренних органов необходимо применять иные методы.
Рецепт средства из пижмы и крушины от солитера
Состав:
Кора крушины ломкой – 1 ст. л.
Соцветия пижмы обыкновенной – 1 ст. л.
Вода – 200 мл
Применение:
Воду довести до кипения и залить травы в эмалированной или стеклянной емкости, настоять, затем отцедить жидкость. Принимать снадобье дважды в день с утра и вечером на протяжении 3-5 суток.
Рецепт отвара для избавления от солитера
Состав:
Кора крушины ломкой
Соцветия пижмы обыкновенной
Семена тыквы
Вода
Применение:
Хорошо перемешать ингредиенты согласно рецепту в равных долях, отмерить 1 ст. л. состава и поместить в 200 мл кипятка. Подержать напиток на огне около 10 минут, после чего остудить и отцедить с осадка. Принимать лекарство необходимо на протяжении 3 дней дважды в сутки утром и вечером.
Рецепт порошка для профилактики заражения паразитами
Состав:
Растительное сырье крушины – 50 г
Сушеная трава тысячелистника – 50 г
Высушенные соцветия пижмы – 50 г
Сушеная трава полыни – 50 г
Высушенные бутоны гвоздики – 25 г
Применение:
Растительные компоненты согласно рецепту тщательно перемешивают, перемалывают и употребляют за полчаса до завтрака. Доза для разового приема составляет 1 ч. л. порошка для взрослых и 0,5 ч. л. для детей.
Рецепт комплексного очищения организма от паразитов – «русская тройчатка» В. А. Иванченко
Состав:
Сухой порошок из соцветий пижмы – 1 г
Сухой порошок из семян полыни горькой – 300 мг
Сухой порошок из бутонов гвоздики – 500 мг
Применение:
Порошки из сушеного растительного сырья тщательно перемешивают и закладывают в капсулы из желатина или хлебные шарики. Прием лекарства ведут в согласии с рекомендованной автором схемой:
- на 1 сутки принимают натощак 1 капсулу, содержащую разовые дозы компонентов согласно описанию состава;
- на 2 день употребляют по капсуле средства до завтрака и обеда;
- с 3 по 10 дни съедают по капсуле трижды в день перед трапезой.
Как профилактическое средство тройчатку принимают трижды в сутки по капсуле перед едой единожды за 7 дней.
Предупреждение: Употребление тройчатки от паразитов недопустимо при беременности, в период менструации, при кровотечениях и гипертонии, некоторых болезнях желудка, кишечника и других органов.
Противопоказания и меры предосторожности
Использование пижмы для изгнания паразитов в домашних условиях требует большой осторожности и соблюдения указанных в рецептах дозировок. Растение содержит ядовитые соединения, опасные для здоровья человека в больших дозах. Особенное внимание необходимо проявлять при лечении детей, ослабленных и пожилых людей.
Неправильно заготовленные, пересушенные, побуревшие или испорченные соцветия пижмы применять нельзя. Длительный прием отваров и настоев на основе пижмы может привести к развитию психических расстройств и появлению галлюцинаций. Непрерывное употребление снадобий не должно превышать 7 суток, в случае необходимости этот срок допустимо продлить до 14-21 дня. Желательно ограничиться недельными курсами лечения дважды в год.
Противопоказаниями к использованию препаратов из пижмы служат:
- периоды вынашивания ребенка и кормления грудью;
- ранний детский возраст;
- болезни сердца, брадикардия;
- повышенное артериальное давление;
- наличие злокачественных новообразований;
- периоды обострения хронических патологий;
- повышенная кислотность желудочного сока;
- гипертермия, лихорадка;
- менструация;
- кровотечения;
- ослабленное состояние организма;
- почечная и печеночная недостаточность;
- аллергия, повышенная индивидуальная чувствительность.
Перед принятием решения о возможности употребления отваров, настоев или порошка соцветий и семян пижмы следует проконсультироваться со специалистом. Побочными эффектами от их приема могут служить тошнота, рвота, расстройство желудка. Превышение дозы способно приводить к появлению судорог, нарушению сердечной деятельности вплоть до ее остановки.