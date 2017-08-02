Соцветия пижмы являются сильнодействующим народным средством, используемым для избавления организма от глистных инвазий и других паразитарных инфекций. Растение эффективно в борьбе с острицами, аскаридами, солитером, лямблиями, для лечения заболеваний вирусной и бактериальной природы, предотвращения развития грибка. Принимать пижму необходимо в строгом соответствии с выбранной рецептурой, соблюдая пропорции и длительность лечения.

Полезные свойства пижмы

Свойство пижмы негативно воздействовать на жизнедеятельность паразитов в организме человека определяется двумя основными факторами:

Наличие горечей в составе растения создает неблагоприятную среду для паразитов в пищеварительном тракте, поскольку они нуждаются в большом количестве сахаров. Отсутствие условий для роста и развития вынуждает патогенные организмы покидать тело человека. Пижма содержит монотерпин (туйон) – кетон, способный парализовывать мускулатуру паразитических червей. В малых дозах он безвреден для здоровья человека, разрешен для применения в пищевых продуктах и напитках для придания им горьковатого терпкого вкуса. Большие количества вещества могут приводить к развитию судорожных припадков и патологий высшей нервной деятельности.

Помимо выраженного противопаразитарного действия, препараты пижмы способствуют выведению из организма шлаков и токсических веществ, образующихся в результате жизнедеятельности гельминтов, что ускоряет выздоровление и помогает быстро восстановить хорошее самочувствие. Они также улучшают функцию сердечно-сосудистой системы, регенерацию и питание поврежденных в результате инфекции тканей.

Применение пижмы для изгнания паразитов

При глистной инвазии и при лямблиозе пижму можно применять индивидуально, для лечения других паразитарных заболеваний растение будет более эффективным в комплексе с медикаментами или в составе сборов. Для домашнего приготовления рекомендованы отвары и настои из соцветий, а также порошок из высушенных семян.

Применение сухого молотого сырья пижмы оказывает более выраженное, пролонгированное и комплексное действие, затрагивающее все отделы пищеварительной системы. Заготавливают ее в период цветения, срезая верхние части растений ножом или ножницами. Их просушивают, раскладывая тонким слоем в тени в помещении с хорошей вентиляцией.

Полученное лекарственное средство хранят в бумажных или хлопчатобумажных мешках до 3 лет. Приобрести его можно в аптеке, на рынке у травников или на частных подворьях.

Видео: Фитотерапевт Е. П. Шмерко о применении и полезных качествах пижмы

Рецепт настоя пижмы для дегельментизации М. Носаля

Соцветия пижмы в количестве 20 г (около 2 ст. л.) запарить крутым кипятком объемом 1 л. Через 60 минут напиток будет готов, употреблять его нужно по 0,5 стакана перед трапезой трижды за сутки. Детям допустимо давать не более 1 ст. л. жидкости за разовый прием.

Рецепт настоя для изгнания аскарид

Соцветия растения объемом 1 ст. л. помещают в 200 мл кипятка, через 4 часа жидкость отцеживают и употребляют по 1 ст. л. четырежды за сутки за четверть часа до трапезы.

Рецепт порошка из семян пижмы

Вызревшие семена растения обработать в кофемолке или перетереть в ступке, принимать полученный порошок по 1 ч. л. взрослым и по 0,5 ч. л. детям. Его употребляют дважды в день до еды, запивая водой или помещая в желатиновую капсулу, шарик из хлеба.

Рецепт клизмы для избавления от остриц

Состав:

Семена пижмы – 1 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Молоко – 0,5 л

Применение:

Молоко подогреть, из семян пижмы приготовить порошок, а чеснок мелко нарезать. Смешать все компоненты между собой и томить под крышкой на протяжении 10 минут после закипания состава. Остудить и отцедить жидкость, ввести ее в прямую кишку и задержать внутри организма как можно дольше. Средство применяют на протяжении недели.

Снадобья из пижмы наиболее эффективны при непосредственном контакте с гельминтами. Для избавления от паразитов верхнего отдела кишечника, печени и других внутренних органов необходимо применять иные методы.

Рецепт средства из пижмы и крушины от солитера

Состав:

Кора крушины ломкой – 1 ст. л.

Соцветия пижмы обыкновенной – 1 ст. л.

Вода – 200 мл

Применение:

Воду довести до кипения и залить травы в эмалированной или стеклянной емкости, настоять, затем отцедить жидкость. Принимать снадобье дважды в день с утра и вечером на протяжении 3-5 суток.

Рецепт отвара для избавления от солитера

Состав:

Кора крушины ломкой

Соцветия пижмы обыкновенной

Семена тыквы

Вода

Применение:

Хорошо перемешать ингредиенты согласно рецепту в равных долях, отмерить 1 ст. л. состава и поместить в 200 мл кипятка. Подержать напиток на огне около 10 минут, после чего остудить и отцедить с осадка. Принимать лекарство необходимо на протяжении 3 дней дважды в сутки утром и вечером.

Рецепт порошка для профилактики заражения паразитами

Состав:

Растительное сырье крушины – 50 г

Сушеная трава тысячелистника – 50 г

Высушенные соцветия пижмы – 50 г

Сушеная трава полыни – 50 г

Высушенные бутоны гвоздики – 25 г

Применение:

Растительные компоненты согласно рецепту тщательно перемешивают, перемалывают и употребляют за полчаса до завтрака. Доза для разового приема составляет 1 ч. л. порошка для взрослых и 0,5 ч. л. для детей.

Рецепт комплексного очищения организма от паразитов – «русская тройчатка» В. А. Иванченко

Состав:

Сухой порошок из соцветий пижмы – 1 г

Сухой порошок из семян полыни горькой – 300 мг

Сухой порошок из бутонов гвоздики – 500 мг

Применение:

Порошки из сушеного растительного сырья тщательно перемешивают и закладывают в капсулы из желатина или хлебные шарики. Прием лекарства ведут в согласии с рекомендованной автором схемой:

на 1 сутки принимают натощак 1 капсулу, содержащую разовые дозы компонентов согласно описанию состава;

на 2 день употребляют по капсуле средства до завтрака и обеда;

с 3 по 10 дни съедают по капсуле трижды в день перед трапезой.

Как профилактическое средство тройчатку принимают трижды в сутки по капсуле перед едой единожды за 7 дней.

Предупреждение: Употребление тройчатки от паразитов недопустимо при беременности, в период менструации, при кровотечениях и гипертонии, некоторых болезнях желудка, кишечника и других органов.

Противопоказания и меры предосторожности

Использование пижмы для изгнания паразитов в домашних условиях требует большой осторожности и соблюдения указанных в рецептах дозировок. Растение содержит ядовитые соединения, опасные для здоровья человека в больших дозах. Особенное внимание необходимо проявлять при лечении детей, ослабленных и пожилых людей.

Неправильно заготовленные, пересушенные, побуревшие или испорченные соцветия пижмы применять нельзя. Длительный прием отваров и настоев на основе пижмы может привести к развитию психических расстройств и появлению галлюцинаций. Непрерывное употребление снадобий не должно превышать 7 суток, в случае необходимости этот срок допустимо продлить до 14-21 дня. Желательно ограничиться недельными курсами лечения дважды в год.

Противопоказаниями к использованию препаратов из пижмы служат:

периоды вынашивания ребенка и кормления грудью;

ранний детский возраст;

болезни сердца, брадикардия;

повышенное артериальное давление;

наличие злокачественных новообразований;

периоды обострения хронических патологий;

повышенная кислотность желудочного сока;

гипертермия, лихорадка;

менструация;

кровотечения;

ослабленное состояние организма;

почечная и печеночная недостаточность;

аллергия, повышенная индивидуальная чувствительность.

Перед принятием решения о возможности употребления отваров, настоев или порошка соцветий и семян пижмы следует проконсультироваться со специалистом. Побочными эффектами от их приема могут служить тошнота, рвота, расстройство желудка. Превышение дозы способно приводить к появлению судорог, нарушению сердечной деятельности вплоть до ее остановки.

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