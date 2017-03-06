Иногда женщина замечает, что сосок и ареола молочной железы у нее выглядят необычно, наблюдается выделение какой-то жидкости. Причиной часто становится такое заболевание, как эктазия протоков (дуктэктазия). Симптомы у него достаточно характерные, так что распознать его несложно. Лабораторная и инструментальная диагностика нужна обязательно. Возможно, придется лишь подкорректировать гормональный фон, но иногда требуется и более кардинальное лечение, не терпящее отлагательств.

Что такое дуктэктазия

Эктазия (расширение) молочных протоков считается болезнью в том случае, когда она не имеет отношения к процессу лактации и кормления грудью после родов.

Выделение молока происходит в альвеолах долек молочной железы. По протокам оно подводится к соскам. В период лактации количество выделяемого молока зависит от индивидуальных особенностей организма женщины.

Молоко в груди образуется не только после родов, но и на протяжении всего репродуктивного периода, однако в отсутствие стимуляции его количество незначительно. Поэтому, не доходя до сосков, оно рассасывается.

Если по какой-то причине проходимость протока ухудшается или нарушается упругость стенок, то происходит его патологическое расширение на каком-либо участке. Само по себе такое состояние неопасно. Если после обнаружения симптомов и маммологического обследования установлено, что нарушения невелики и не связаны с образованием опухолей, чаще всего проводится лишь периодический контроль за состоянием желез или медикаментозное устранение причин патологии.

Осложнениями эктазии могут быть:

образование кист в стенках протока из-за неравномерного растяжения эпителия, выстилающего млечный ход изнутри;

опасное скопление молока в результате перекрывания ходов, что может привести к возникновению инфекционного воспаления молочной железы (мастита);

изменение в состоянии железистой ткани, провоцирующее развитие мастопатии.

Видео: В чем опасность эктазии. Диагностика и лечение

Причины эктазии

Основными факторами, способствующими возникновению этой болезни, являются изменения гормонального фона, приводящие к повышенному содержанию пролактина, а также заболевания, в результате которых происходит сужение просвета млечных ходов.

Чаще всего подобное состояние встречается у женщин в возрасте 40-45 лет (начало климакса). Именно в этом возрасте происходит снижение уровня эстрогенов и рост содержания пролактина в крови. В связи с этим выработка молока несколько увеличивается, что вызывает расширение протоков. Одновременно снижается упругость тканей из-за возрастных изменений обмена веществ и уменьшения содержания коллагена. В результате этого после расширения млечного хода стенки не возвращаются в исходное состояние.

Климакс и связанные с ним гормональные нарушения создают повышенный риск возникновения доброкачественных и злокачественных заболеваний молочных желез. Поэтому женщинам этого возраста требуется с особым вниманием относиться к малейшим признакам неблагополучия в их состоянии.

Возникновение эктазии протоков молочной железы возможно также у женщин более молодых, если у них имеются заболевания яичников, щитовидной железы или других органов эндокринной системы. В постменопаузе эктазия возникает из-за инволюции (старения тканей, изменения внутреннего строения желез).

Еще одной причиной возникновения эктазии является образование препятствий на пути прохождения молока. Перекрывание протоков может происходить в следующих случаях:

пережатие тесным бельем или сдавливание груди при неудобном положении тела;

повреждение протоков при травмах или в результате операций на молочных железах;

воспаление в каком-либо участке железы;

разрастание эпителия из-за аномального развития клеток (железистая мастопатия);

образование полипов на стенках млечного протока;

возникновение внутрипротоковых папиллом (наростов, причиной появления которых является вирус папилломы человека);

сжатие протоков доброкачественными или злокачественными опухолями молочных желез.

Видео: Признаки, диагностика и лечение внутрипротоковых папиллом

Симптомы эктазии

Первое, на что обращает внимание женщина, это изменение формы соска. Он становится более широким и плоским, при сдавливании околососковой области сосок втягивается. Появляются белые или цветные выделения, которые могут свидетельствовать о воспалении или другой патологии. Так, кровянистые выделения возникают при наличии полипов и папиллом, которые легко травмируются даже при легком надавливании на грудь. Зеленые и желтые выделения говорят о наличии кисты или воспалительного процесса. Темные и красные выделения - при карциноме молочной железы.

Появляется отечность в области соска и ареолы. Кожа в околососковой области грубеет. Над расширенными протоками появляются красные пятна. У женщины возникает ощущение жжения и зуда в области соска. В груди ощущается боль.

Диагностика эктазии и ее причин

После внешнего осмотра врач, учитывая возраст пациентки и существующие симптомы, предполагает наличие дуктэктазии. Для уточнения диагноза и установления причин патологии проводится обследование различными методами.

Маммография – это рентген молочной железы с помощью слабого излучения. Применяется обычно после 40 лет. Этим методом можно определить наличие и характер изменений в тканях, форму протоков.

УЗИ. Особенно подходит такой метод для обследования молодых женщин. Он позволяет достаточно точно определить наличие уплотнений и местоположение новообразований.

Дуктография – рентген млечных ходов, заполненных контрастным веществом. На снимке получается картина их расположения и изменения формы.

Биопсия. С помощью особой иглы отбирается проба тканей в области расширенного млечного хода. Обычно такой метод применяется, если есть подозрения по поводу характера новообразований.

Анализ на гистологию. Исследование под микроскопом выделяющейся из соска жидкости. В мазке определяется наличие и тип новообразований в протоках молочных желез.

Анализ крови на содержание различных гормонов. Такой анализ делается, если есть предположения о гормональных нарушениях в организме женщины, о том, что именно они стали причиной изменений в молочных ходах.

Видео: Когда и как проводится дуктография

Лечение

Обнаруженные в ходе обследования патологии устраняются в основном с помощью лекарств различного действия.

При обнаружении гормонального сбоя применяются препараты заместительной гормональной терапии для снижения уровня пролактина, подавления выработки избыточного количества эстрогенов. Если причиной эктазии является воспалительный процесс, назначаются антибиотики и противовоспалительные средства. Для повышения сопротивляемости организма используются витаминные препараты и иммуномодуляторы.

Кисты молочных протоков обычно не удаляются, а проводится их прокалывание и отсасывание содержимого, последующее введение антисептических растворов. Если обнаружено расширение крупных протоков, участок поражения велик, обнаружена опухоль, полипы, папилломы или новообразования, характер которых точно установить не удалось, то применяется хирургический метод лечения (эксцизия). Производится иссечение поврежденных протоков и тканей. После операции иссеченный материал подвергается гистологическому обследованию, которое позволяет сказать точно, не был ли причиной эктазии рак молочной железы.

Профилактика эктазии

Огромное значение имеет правильное самостоятельное обследование груди. Надо обращать внимание на появление уплотненных участков, изменения кожного покрова, формы груди и сосков, появление выделений. Если есть малейшие признаки неблагополучия, надо идти к врачу. Маммологическое обследование надо проводить и в профилактических целях даже при отсутствии внешних признаков патологии. Особенно внимательно должна следить за состоянием молочных желез женщина в возрасте 35 лет и старше.

Для того чтобы поддерживать правильный гормональный фон, надо избегать неумеренного употребления гормональных препаратов, следить за своим весом, вовремя лечить эндокринные заболевания, воспалительные и инфекционные болезни половых органов. Необходимо беречь грудь от ушибов и сдавливания.

Особенно важно следить за состоянием желез в период кормления грудью (не допускать появления трещин сосков, застоя молока в груди).