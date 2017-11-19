Традиционно считается, что во время менструации секс недопустим и небезопасен для здоровья. У этого утверждения есть даже религиозная подоплека. В эти дни женщина «нечиста», может осквернить своим посещением храм. Конечно, это вопрос спорный, но, опираясь на религиозный авторитет, мудрые люди еще в древности пытались дать рациональное объяснение запрету на секс во время месячных. Наши современники уже отказались признавать занятия любовью только способом рождения детей, однако сомнения по поводу безопасности остаются у многих.

В чем состоит вред половых сношений во время месячных

Специалисты-гинекологи объясняют, что секс при менструации представляет серьезную угрозу для здоровья, приводя при этом ряд доводов, среди которых - возможность возникновения инфекционных и других болезненных процессов.

Инфекционное заражение

В обычное время узкий канал шейки матки перекрыт скоплением слизи, вырабатываемой специальными железами. Это защищает внутренние половые органы от проникновения инфекции. При месячных никакой преграды на ее пути нет. Шейка приоткрыта. При сексе легко может произойти заражение женщины от полового партнера различными видами самых серьезных инфекций. Последующее лечение может длиться годами. Иногда мужчина и сам не подозревает, что является носителем опасных болезнетворных микроорганизмов.

Возможна и обратная ситуация. При месячных у женщин, как правило, происходит обострение таких заболеваний, как молочница, генитальный герпес. Даже защищенный секс не дает гарантии того, что не произойдет заражение полового партнера. Это касается и других инфекций. Кровь является самой благоприятной средой для развития трихомонад, микоплазм, гонококков и других возбудителей венерических заболеваний.

Риск развития эндометриоза

Для женщины очень серьезным поводом для отказа от секса во время месячных является повышенный риск возникновения эндометриоза. Во время полового акта происходит повышение внутрибрюшного давления за счет напряжения мышц живота и усиленных сокращений матки. При этом велика вероятность заброса менструальной крови в брюшную полость. В составе выделений, скапливающихся в полости матки, находится отслоившийся эндометрий и кровь, вытекающая из поврежденных сосудов.

В брюшной полости частицы эндометрия оседают на стенках брюшины, яичниках, мочевом пузыре, срастаются с ними. Это ведет к развитию грозного заболевания, связанного с дальнейшим разрастанием этой массы, нарушению работы органов.

Попадание эндометрия на яичники, в частности, приводит к образованию кист. Эндометриоидные кисты способны расти, давая целый ряд осложнений. При эндометриозе становятся болезненными и нерегулярными менструации, возникают сильные кровотечения и другие опасные ситуации.

Достаточно реальным осложнением является бесплодие. Наиболее грозным последствием образования эндометриоидных кист считается их раковое перерождение.

При эндометриозе и его осложнениях лечение иногда возможно гормональными препаратами, но чаще всего приходится прибегать к хирургическому способу.

Видео: Почему секс во время менструации под запретом

Повышенный травматизм

В период менструации стенки матки отекают и становятся более ранимыми. При бурном половом акте легко может произойти повреждение размягченных тканей и расположенных в них кровеносных сосудов.

Можно ли забеременеть в «критические дни»

Это возможно. Если у женщины короткий менструальный цикл, то овуляция может произойти в последние дни месячных. Например, при 20-дневном цикле овуляция приходится на 6 день и совпадает с менструальным кровотечением, если месячные длятся 6-7 дней. Если был секс за 2-3 дня до окончания месячных, то сразу после овуляции можно забеременеть, так как жизнеспособность сперматозоидов сохраняется в течение нескольких дней.

Кроме того, бывают случаи, когда яйцеклетки созревают одновременно в обоих яичниках с разницей в несколько суток. При этом беременность наступает и у женщины с 28-дневным циклом менструации.

Нельзя также забывать о том, что иногда происходят случайные отклонения в сроках наступления менструации (в связи со стрессом, переменой климата, повышенными нагрузками, заболеваниями или другими причинами), что также повышает вероятность наступления беременности в «критические дни».

Какова польза занятий сексом во время менструации

Сексуальная активность женщины неодинакова в разные дни цикла. Как правило, она повышается к середине цикла, когда уровень эстрогенов в крови достигает максимума (к моменту овуляции). Затем он снижается и вновь начинает расти в последние дни месячных. У некоторых женщин он достаточно высок, и сексуальное желание в связи с этим повышено, поэтому вопрос о том, заниматься сексом во время месячных или нет, для них очень важен.

Необходимо отметить, что у занятий сексом во время менструации есть и свои плюсы, которыми можно считать:

Снижение нервно-психических проявлений ПМС. Во время секса повышается содержание в крови эндорфинов (биологически активных соединений, которые вырабатываются «центром удовольствия» в головном мозге). Благодаря этому у женщины улучшается настроение, повышается бодрость духа. Ослабление болевых ощущений. Эндорфины блокируют болевые рецепторы мозга, благодаря чему неприятные ощущения и тянущие боли в животе, связанные с месячными, становятся гораздо более слабыми. Укорочение длительности менструального кровотечения. Повышение выработки в организме гормона окситоцина приводит к усилению сократимости матки. Это становится причиной более активного выведения из нее менструальной крови. За счет этого месячные заканчиваются, как правило, на 1-2 дня быстрее. Более комфортные ощущения. Обильное увлажнение влагалища менструальной слизью приводит к исчезновению какого-либо чувства дискомфорта во время месячных. К тому же большинство женщин считает, что в дни месячных шансы на зачатие у нее минимальны, поэтому занимается сексом более расслабленно.

Примечание: Существуют, кстати, и другие способы, помогающие улучшить настроение и физическое состояние женщины. Заметно ослабить болезненные проявления и избавиться от депрессии можно с помощью умеренной физической нагрузки (к ним относятся прогулки, непродолжительный бег трусцой, занятия йогой). Не стоит заниматься ездой на велосипеде, силовыми видами спорта, а также выполнять упражнения, связанные с напряжением мышц живота.

Меры безопасности

Многие пары избегают половых сношений в период месячных. Мужчинам заниматься любовью при этом мешает естественная брезгливость, женщинам – неловкость.

Но некоторые находят в этом удовольствие. Главное, необходимо помнить о предостережениях врачей и сделать все, чтобы избежать неприятных последствий. Для этого при занятиях сексом во время менструаций надо следовать определенным правилам.

Заниматься сексом необходимо с использованием контрацептива. Во-первых, это требуется для предотвращения непредусмотренной беременности. Во-вторых, контрацептив является средством, снижающим вероятность взаимного инфекционного заражения партнеров.

Половое сношение не должно быть слишком бурным, чтобы у женщины не происходило попадание менструальной крови в маточные трубы и область брюшины. Обоим партнерам необходимо особенно тщательно соблюдать правила гигиены как до полового акта, так и после него. В это время надо принять меры для того, чтобы он происходил в условиях максимальной чистоты.

В интимные отношения следует вступать не раньше, чем на 4 день месячных, когда кровотечение уже идет на убыль.

Когда секс во время месячных противопоказан

Половые сношения во время месячных категорически противопоказаны, если у женщины слишком обильные и длительные менструации, сопровождающиеся сильными болями внизу живота и пояснице. Такие симптомы говорят о наличии серьезных заболеваний, которые могут привести во время полового сношения к непредсказуемым последствиям.

Видео: Почему секс при месячных нежелателен