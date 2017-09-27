Как можно отсрочить месячные на 3-5 дней: медикаментозные и народные способы
Регулярный менструальный цикл – это показатель здоровья и благополучия в работе репродуктивной системы. Все женщины об этом знают. Однако бывают жизненные ситуации, при которых очень хотелось бы отсрочить наступление менструации. Любое вмешательство в естественные физиологические процессы имеет непредсказуемые последствия. Но попробовать отсрочить наступление месячных можно. Существуют безопасные, проверенные многими народные способы, а также методы, которые рекомендуют врачи.
Содержание:
- Можно ли задержать наступление менструации
- Медикаментозные способы
- Принцип действия гормональных средств
- Оральные контрацептивы
- Гестагены
- Возможные последствия
- Противопоказания
- Кровеостанавливающие препараты
- Народные средства
Можно ли задержать наступление менструации
Отсрочить критические дни можно двумя путями: повлиять на гормональный фон, добившись задержки овуляции, или уменьшить длительность самого кровотечения. Оба способа имеют серьезные противопоказания.
Во-первых, о том, как отсрочить месячные, может задумываться только здоровая женщина, у которой цикл регулярный. А во-вторых, любое вмешательство в физиологические процессы часто ведет к неприятным и опасным последствиям.
Известны следующие способы задержки прихода месячных:
- воздействие на соотношение эстрогенов и прогестерона с помощью гормональных препаратов;
- применение кровеостанавливающих средств;
- использование народных методов.
Наиболее безобидными считаются народные способы и приемы, однако в любом случае необходимо подходить к выбору, учитывая возраст и состояние общего здоровья.
Предупреждение: Любые вмешательства противопоказаны, если у женщины имеются воспалительные процессы или опухоли различных органов, заболевания крови, сосудов, сердца, печени, а также аллергия на препараты и растения.
Видео: Безопасно ли задерживать приход месячных
Медикаментозные способы
Отсрочить наступление менструации с помощью медикаментозных препаратов можно только однократно, так как вероятность возникновения гормональных нарушений достаточно велика. Пытаться отодвинуть можно только предстоящую менструацию. Если она уже началась, то останавливать ее нельзя ни в коем случае, так как может произойти кровотечение, менструации станут хаотичными или вообще перестанут приходить.
Принцип действия гормональных средств
Менструальный цикл делится на фолликулярную и лютеиновую фазы. Между ними происходит овуляция. Лютеиновая фаза у здоровой женщины продолжается 14 дней (постоянная величина). А продолжительность фолликулярной фазы индивидуальна у каждой (например, при 21-дневном цикле ее длительность 7 дней, а при 35-дневном цикле длина первой фазы составляет 21 день). Общая продолжительность цикла и время наступления менструации зависит от длины первой фазы.
Действие гормональных препаратов основано на увеличении ее продолжительности и задержке овуляции. Применяется 2 вида таких средств: оральные контрацептивы и прогестины.
Оральные контрацептивы
Наиболее безопасны так называемые трехфазные препараты (КОК – комбинированные оральные контрацептивы). По сравнению с препаратами, которые применялись раньше (монофазными), они имеют важное преимущество. В упаковке имеется 3 вида таблеток, рассчитанных на прием в конкретных фазах цикла и содержащих эстрогены и прогестерон в разных соотношениях (в соответствии с естественными физиологическими изменениями фона). В итоге в организме накапливается меньше таких веществ, последствия после применения КОК минимальны, если строго следовать инструкции.
Механизм действия гормональных таблеток состоит в том, что они подавляют овуляцию, тем самым помогая отсрочить менструацию.
Как противозачаточные средства их принимают в течение 21 дня, затем делают недельный перерыв. В течение этих 7 дней наблюдается кровотечение, а с началом приема следующей упаковки менструация прекращается.
Если месячные надо отсрочить, то, как только закончится 21-дневная упаковка, необходимо без перерыва начать прием таблеток из нового блистера:
- При использовании монофазных препаратов (жанин, ярина) после первой упаковки сразу без перерыва пьют таблетки из второй. Как только прием таблеток прекращается, начинается менструация.
- Если применяются многофазные средства (триквилар, милване, тризистон), то продолжать прием таблеток надо так же, но сразу с 3 фазы. Как только прием таблеток прерывается, приходит менструация.
Если женщина не пользовалась противозачаточными таблетками ранее, то их прием необходимо начать не позднее, чем за 3 дня до обычного срока наступления месячных (соответственно, с первой таблетки однофазного препарата или с третьей многофазного).
Гестагены
Эти препараты принимают во второй фазе цикла, примерно за 2 недели до обычного начала месячных (минимум за 5 дней, иначе они не подействуют). Заканчивают прием препарата в день, когда они обычно прекращаются.
В таких средствах содержится синтетический или натуральный прогестерон, повышение концентрации которого способствует подавлению овуляции, а также укрепляет эндометрий, задерживая его отслоение. Месячные приходят после отмены препарата (дюфастон, экслютон, примолют-нор).
Рекомендация: Женщинам с нерегулярным циклом рекомендуется вести дневник, записывать даты наступления и окончания менструаций. Таким путем можно получить усредненные сведения о начале месячных. Однако в этом случае применять гормональные препараты для задержки их наступления еще опаснее. Прежде чем начать прием препаратов, необходимо посоветоваться с врачом, как отсрочить месячные самым безопасным способом.
Возможные последствия
Последствиями даже однократного вмешательства в гормональные процессы с целью задержки прихода месячных, могут быть:
- прекращение менструаций на несколько месяцев;
- увеличение интенсивности менструальных кровотечений;
- патологическое изменение состояния эндометрия, которое ведет к выкидышам на ранних сроках, внематочной беременности, возникновению гормонозависимых заболеваний матки, яичников, молочных желез;
- нарушение обмена веществ (ожирение).
Противопоказания
Применение гормональных средств, способных отсрочить менструацию, противопоказано при наличии у женщины сосудистых заболеваний (тромбофлебита, например), стенокардии и других состояний, при которых возможно развитие тромбоза и ожирения.
Такие средства нельзя применять при сахарном диабете, заболеваниях печени и почек. Противопоказанием является также наличие эндометриоза, миомы матки и других опухолей половых органов, а также воспалительных или инфекционных процессов в них.
Видео: Способы, помогающие сдвинуть цикл, и насколько это безопасно
Кровеостанавливающие препараты
Одним из таких препаратов является этамзилат (дицинон). Его действие основано на том, что он повышает вязкость крови и укрепляет стенки сосудов (в том числе и в матке). За счет этого месячные приходят на 1-2 дня позже обычного. Дозу и продолжительность приема устанавливает только врач на основании данных общего анализа крови. Препарат небезопасен, так как повышение свертываемости крови ведет к образованию тромбов. Как способ отсрочить месячные его прием можно производить не чаще, чем 1 раз в год.
У таких препаратов имеется масса побочных действий. Кроме возникновения риска тромбообразования, при их частом употреблении возникают симптомы нарушения кровообращения: головные боли, онемение пальцев рук и ног, снижение артериального давления, расстройства работы пищеварительной и нервной систем. Может появиться аллергическая кожная сыпь.
Такие препараты рекомендуется принимать в том случае, когда необходимо уменьшить продолжительность месячных (например, с 5 до 3 дней). Обычно врачи назначают их для лечения при длительных и чересчур интенсивных менструациях.
Средством, способствующим укреплению сосудов, является витамин С. Он употребляется также для снижения кровотечения и замедления прихода месячных. С этой целью некоторые женщины начинают его принимать в усиленных дозах за 1-2 недели до окончания цикла.
Народные средства
В народной медицине издавна используется способность витамина С уменьшать кровоточивость сосудов и таким путем задерживать наступление месячных. Рекомендуется за несколько дней до месячных начать употребление лимонов (по 1 штуке в день), а также устраивать холодные ванны для ног перед сном. Однако лимонная кислота разрушает слизистую желудка, а переохлаждение ног ведет к воспалению яичников.
Более безопасным способом отсрочки кровотечения на сутки является употребление отвара крапивы (сильного кровеостанавливающего средства) дважды в день по ½ стакана в течение 3 дней перед менструацией.
Отсрочить менструацию помогает также употребление отвара пижмы (по 1 стакану, начиная прием за 2 дня до срока), зелени петрушки (пить 3 дня по 1 стакану), водяного перца (в течение 5 дней выпивать по 1 стакану). Отвары готовятся примерно одинаково. Берется 40-50 г растения на 1 стакан воды. После 5-минутного кипячения отвар остужают и процеживают.