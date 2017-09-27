Регулярный менструальный цикл – это показатель здоровья и благополучия в работе репродуктивной системы. Все женщины об этом знают. Однако бывают жизненные ситуации, при которых очень хотелось бы отсрочить наступление менструации. Любое вмешательство в естественные физиологические процессы имеет непредсказуемые последствия. Но попробовать отсрочить наступление месячных можно. Существуют безопасные, проверенные многими народные способы, а также методы, которые рекомендуют врачи.

Можно ли задержать наступление менструации

Отсрочить критические дни можно двумя путями: повлиять на гормональный фон, добившись задержки овуляции, или уменьшить длительность самого кровотечения. Оба способа имеют серьезные противопоказания.

Во-первых, о том, как отсрочить месячные, может задумываться только здоровая женщина, у которой цикл регулярный. А во-вторых, любое вмешательство в физиологические процессы часто ведет к неприятным и опасным последствиям.

Известны следующие способы задержки прихода месячных:

воздействие на соотношение эстрогенов и прогестерона с помощью гормональных препаратов;

применение кровеостанавливающих средств;

использование народных методов.

Наиболее безобидными считаются народные способы и приемы, однако в любом случае необходимо подходить к выбору, учитывая возраст и состояние общего здоровья.

Предупреждение: Любые вмешательства противопоказаны, если у женщины имеются воспалительные процессы или опухоли различных органов, заболевания крови, сосудов, сердца, печени, а также аллергия на препараты и растения.

Видео: Безопасно ли задерживать приход месячных

Медикаментозные способы

Отсрочить наступление менструации с помощью медикаментозных препаратов можно только однократно, так как вероятность возникновения гормональных нарушений достаточно велика. Пытаться отодвинуть можно только предстоящую менструацию. Если она уже началась, то останавливать ее нельзя ни в коем случае, так как может произойти кровотечение, менструации станут хаотичными или вообще перестанут приходить.

Принцип действия гормональных средств

Менструальный цикл делится на фолликулярную и лютеиновую фазы. Между ними происходит овуляция. Лютеиновая фаза у здоровой женщины продолжается 14 дней (постоянная величина). А продолжительность фолликулярной фазы индивидуальна у каждой (например, при 21-дневном цикле ее длительность 7 дней, а при 35-дневном цикле длина первой фазы составляет 21 день). Общая продолжительность цикла и время наступления менструации зависит от длины первой фазы.

Действие гормональных препаратов основано на увеличении ее продолжительности и задержке овуляции. Применяется 2 вида таких средств: оральные контрацептивы и прогестины.

Оральные контрацептивы

Наиболее безопасны так называемые трехфазные препараты (КОК – комбинированные оральные контрацептивы). По сравнению с препаратами, которые применялись раньше (монофазными), они имеют важное преимущество. В упаковке имеется 3 вида таблеток, рассчитанных на прием в конкретных фазах цикла и содержащих эстрогены и прогестерон в разных соотношениях (в соответствии с естественными физиологическими изменениями фона). В итоге в организме накапливается меньше таких веществ, последствия после применения КОК минимальны, если строго следовать инструкции.

Механизм действия гормональных таблеток состоит в том, что они подавляют овуляцию, тем самым помогая отсрочить менструацию.

Как противозачаточные средства их принимают в течение 21 дня, затем делают недельный перерыв. В течение этих 7 дней наблюдается кровотечение, а с началом приема следующей упаковки менструация прекращается.

Если месячные надо отсрочить, то, как только закончится 21-дневная упаковка, необходимо без перерыва начать прием таблеток из нового блистера:

При использовании монофазных препаратов (жанин, ярина) после первой упаковки сразу без перерыва пьют таблетки из второй. Как только прием таблеток прекращается, начинается менструация. Если применяются многофазные средства (триквилар, милване, тризистон), то продолжать прием таблеток надо так же, но сразу с 3 фазы. Как только прием таблеток прерывается, приходит менструация.

Если женщина не пользовалась противозачаточными таблетками ранее, то их прием необходимо начать не позднее, чем за 3 дня до обычного срока наступления месячных (соответственно, с первой таблетки однофазного препарата или с третьей многофазного).

Гестагены

Эти препараты принимают во второй фазе цикла, примерно за 2 недели до обычного начала месячных (минимум за 5 дней, иначе они не подействуют). Заканчивают прием препарата в день, когда они обычно прекращаются.

В таких средствах содержится синтетический или натуральный прогестерон, повышение концентрации которого способствует подавлению овуляции, а также укрепляет эндометрий, задерживая его отслоение. Месячные приходят после отмены препарата (дюфастон, экслютон, примолют-нор).

Рекомендация: Женщинам с нерегулярным циклом рекомендуется вести дневник, записывать даты наступления и окончания менструаций. Таким путем можно получить усредненные сведения о начале месячных. Однако в этом случае применять гормональные препараты для задержки их наступления еще опаснее. Прежде чем начать прием препаратов, необходимо посоветоваться с врачом, как отсрочить месячные самым безопасным способом.

Возможные последствия

Последствиями даже однократного вмешательства в гормональные процессы с целью задержки прихода месячных, могут быть:

прекращение менструаций на несколько месяцев;

увеличение интенсивности менструальных кровотечений;

патологическое изменение состояния эндометрия, которое ведет к выкидышам на ранних сроках, внематочной беременности, возникновению гормонозависимых заболеваний матки, яичников, молочных желез;

нарушение обмена веществ (ожирение).

Противопоказания

Применение гормональных средств, способных отсрочить менструацию, противопоказано при наличии у женщины сосудистых заболеваний (тромбофлебита, например), стенокардии и других состояний, при которых возможно развитие тромбоза и ожирения.

Такие средства нельзя применять при сахарном диабете, заболеваниях печени и почек. Противопоказанием является также наличие эндометриоза, миомы матки и других опухолей половых органов, а также воспалительных или инфекционных процессов в них.

Видео: Способы, помогающие сдвинуть цикл, и насколько это безопасно

Кровеостанавливающие препараты

Одним из таких препаратов является этамзилат (дицинон). Его действие основано на том, что он повышает вязкость крови и укрепляет стенки сосудов (в том числе и в матке). За счет этого месячные приходят на 1-2 дня позже обычного. Дозу и продолжительность приема устанавливает только врач на основании данных общего анализа крови. Препарат небезопасен, так как повышение свертываемости крови ведет к образованию тромбов. Как способ отсрочить месячные его прием можно производить не чаще, чем 1 раз в год.

У таких препаратов имеется масса побочных действий. Кроме возникновения риска тромбообразования, при их частом употреблении возникают симптомы нарушения кровообращения: головные боли, онемение пальцев рук и ног, снижение артериального давления, расстройства работы пищеварительной и нервной систем. Может появиться аллергическая кожная сыпь.

Такие препараты рекомендуется принимать в том случае, когда необходимо уменьшить продолжительность месячных (например, с 5 до 3 дней). Обычно врачи назначают их для лечения при длительных и чересчур интенсивных менструациях.

Средством, способствующим укреплению сосудов, является витамин С. Он употребляется также для снижения кровотечения и замедления прихода месячных. С этой целью некоторые женщины начинают его принимать в усиленных дозах за 1-2 недели до окончания цикла.

Народные средства

В народной медицине издавна используется способность витамина С уменьшать кровоточивость сосудов и таким путем задерживать наступление месячных. Рекомендуется за несколько дней до месячных начать употребление лимонов (по 1 штуке в день), а также устраивать холодные ванны для ног перед сном. Однако лимонная кислота разрушает слизистую желудка, а переохлаждение ног ведет к воспалению яичников.

Более безопасным способом отсрочки кровотечения на сутки является употребление отвара крапивы (сильного кровеостанавливающего средства) дважды в день по ½ стакана в течение 3 дней перед менструацией.

Отсрочить менструацию помогает также употребление отвара пижмы (по 1 стакану, начиная прием за 2 дня до срока), зелени петрушки (пить 3 дня по 1 стакану), водяного перца (в течение 5 дней выпивать по 1 стакану). Отвары готовятся примерно одинаково. Берется 40-50 г растения на 1 стакан воды. После 5-минутного кипячения отвар остужают и процеживают.