В организме женщины происходят ежемесячные процессы, связанные с функционированием репродуктивных органов. Если со здоровьем все в порядке, то месячные – это обычное физиологическое явление, которое, хотя и неизбежно, особых хлопот не доставляет. Но некоторые женщины с содроганием ждут наступления очередной пытки в виде болезненных месячных, когда все силы и внимание сосредоточены на преодоление этого состояния, невозможно думать о работе, о семейных делах. Такие месячные являются патологией, требующей лечения.

Альгоменорея и ее виды

Альгоменорея (болезненные менструации) представляет собой расстройство, которое связано с возникновением необычно сильных болей в животе во время месячных. Болезненными месячные могут стать уже с самого начала их появления у девочки. Такое состояние иногда беспокоит женщину вплоть до наступления менопаузы.

Болезненные ощущения в нижней части живота и пояснице во время месячных возникают у каждой женщины. Боль связана с сокращениями матки, отторгающей отмершую слизистую оболочку. Однако сила ощущений зависит от индивидуальных особенностей организма, таких как расположение и форма матки, состояние здоровья, чувствительность к боли.

Нормой считается, если болезненные ощущения не заставляют женщину страдать, месячные вызывают лишь легкое недомогание, которое через 2-3 дня проходит. Патологией, требующей лечения, считаются нестерпимые боли при месячных, которые делают женщину нетрудоспособной, при этом она не может обойтись без обезболивающих средств. Кроме болезненых месячных у нее имеются признаки других нарушений цикла и симптомы сопутствующих недугов.

Симптомы, возникающие при болезненных менструациях

Помимо боли в животе при патологических месячных возникают также:

тошнота, рвота, понос;

сильная головная боль;

вегетативные расстройства (усиленная потливость, жар, головокружение, обмороки);

скачки артериального давления, учащенный пульс или сердечная аритмия;

слабость, боли в мышцах и суставах.

Возможны нарушения регулярности наступления месячных, увеличение их длительности. Выделения крови могут стать слишком интенсивными или, наоборот, скудными. Возможно появление мажущих кровянистых белей между менструациями.

Болезненные ощущения часто возникают еще до начала месячных (за 1-2 дня) и исчезают лишь с их окончанием. Боли бывают постоянными или подобные схваткам, тянущие, режущие, ноющие.

Степени болезненности

Различают 3 степени тяжести протекания болезненных месячных.

Легкая степень характеризуется непродолжительными и терпимыми болезненными ощущениями.

Средняя степень проявляется не только болезненными ощущениями в животе и спине, но и учащением мочеиспускания, ознобом, нервно-психическими нарушениями (повышенной раздражительностью, депрессивным состоянием, непереносимостью яркого света, сильных запахов и громких звуков).

Тяжелая степень связана с очень сильными болями, нарушением работы сердца, повышением температуры тела, рвотой, диареей, общей слабостью, потерей сознания.

В зависимости от причины болезненных менструаций различают два вида альгоменореи: первичную и вторичную.

Видео: Симптомы болезненных месячных, что делать при их возникновении

Первичная альгоменорея

Так называют болезненные месячные, не связанные с заболеваниями или повреждением половых органов. Чаще всего она возникает у подростков в течение 3 лет после начала пубертатного периода. В это время в организме происходят резкие изменения в составе гормонов.

В зависимости от вида гормона, повышение уровня которого приводит к возникновению боли, различают два типа первичной альгоменореи:

Адренергический (в крови повышено содержание адреналина). Для этого типа характерны такие симптомы, как повышение температуры, усиление сердцебиения, сильная головная боль, бледность, икота, вздутие живота, расстройство пищеварения в виде запоров. Парасимпатический (повышено содержание серотонина в спинном мозге). При этом возникают такие болезненые симптомы, как урежение пульса, понижение температуры тела, понос, отечность лица и конечностей, прибавка веса.

Виды патологии

Учитывая причину возникновения болезненных месячных, выделяют несколько видов первичной патологии: спазмогенный, психогенный и эссенциальный.

Спазмогенная альгоменорея. Основной причиной боли является спазматические сокращения мышц матки.

Психогенная . Боли возникают из-за страха перед симптомами, пережитыми однажды и оставившими неизгладимый след в памяти.

Эссенциальная. Это болезнь, причиной которой является снижение порога чувствительности к боли из-за нарушения работы центров головного мозга. При этом даже незначительное воздействие на нервные окончания вызывает сильную боль.

Причины болезненных менструаций

Причинами первичного заболевания являются:

Врожденное нарушение развития соединительной ткани в организме из-за недостатка магния. Это заболевание опасно тем, что приводит к нарушению состава хрящевой ткани. Происходит неправильное формирование суставов, удлиняются конечности, возникает плоскостопие, сколиоз. Характерны также близорукость, нарушение пищеварения, варикозное расширение вен. Туберкулез половых органов. Нервно-психические расстройства. Врожденные пороки развития матки (двурогая матка, неправильное расположение матки, ее недоразвитие).

Примечание: Если причиной болей при месячных является загиб матки, который возник уже в процессе полового созревания (из-за отклонений в развитии или подъема тяжестей), то после того как женщина родит ребенка, болезненные месячные у нее могут превратиться в обычные. Но если имеется врожденная патология, то после родов она не исчезает. Требуется обязательно провести гинекологический осмотр и лечение.

Вторичная альгоменорея

Вторичная патология возникает в результате приобретенных нарушений здоровья: образования рубцов и спаек в матке после операций и абортов, а также гормональных нарушений, инфекционных и воспалительных заболеваний. Такие проблемы могут возникать в любом возрасте, но чаще они возникают у женщин 25-30 лет.

Одной из причин возникновения болей при вторичной альгоменорее является наличие варикозного расширения вен в органах малого таза и брюшной полости. Воспаление нервов, расположенных в тазовой области, также может стать причиной сильных болей.

Вторичная альгоменорея нередко возникает у женщин, стремящихся похудеть с помощью голодания, которое приводит к анорексии или булемии. Одной из основных причин появления болезненных месячных является нарушение структуры тканей матки, их рубцевание, спаивание после перенесенных заболеваний.

Инфекции половых органов. Они могут передаваться половым путем, вызывая появление гнойных воспалительных процессов, приводящих к нарушению цикла, усугублению симптомов альгоменореи. Избавиться от таких заболеваний (трихомониаза, сифилиса, генитального герпеса, гонореи) можно только при одновременном лечении обоих половых партнеров.

Существуют инфекционные заболевания, заразиться которыми можно и половым, и бытовым путем (например, молочница).

Воспалительные заболевания. Они могут возникать при попадании микроорганизмов извне вследствие нарушения правил гигиены, а также в результате активизации условно-патогенной микрофлоры. В небольших количествах стрептококки, стафилококки, кишечная палочка присутствуют в здоровом организме, не оказывая болезнетворного действия. Их активизация и патологическое размножение происходит при переохлаждении, недостатке витаминов, нарушении состава микрофлоры органов, их повреждении.

К заболеваниям, способным привести к болезненным месячным, относятся воспаление шейки матки (цервицит), слизистой оболочки ее полости (эндометрит), маточных труб (сальпингит).

Предупреждение: Особенность состоит в том, что воспалительные процессы быстро распространяются от наружных половых органов к матке и яичникам. Последствием хронических заболеваний становится загиб шейки, огрубление тканей, нарушение состояния сосудов, появление кист, полипов, злокачественных новообразований. При этом у женщины возникают различные менструальные нарушения и боли внизу живота, усиливающиеся при месячных.

Опухоли матки (миома, рак). Болезненность и необычный характер менструаций нередко является единственным признаком их образования. Растущая опухоль сдавливает сосуды, а также нервные окончания, расположенные в матке и соседних органах. Может нарушиться форма матки, в ней происходит застой менструальной крови. Возникают отеки, теряется эластичность мышц. Сокращения матки становятся болезненными. С ростом опухоли проявления усиливаются.

Эндометриоз. Это заболевание связано с гиперплазией эндометрия и его прорастанием в другие органы. При этом процессы цикла смещаются по времени наступления, месячные становятся болезненными, продолжительными, возникают гормональные нарушения вследствие появления опасных заболеваний яичников (таких, например, как эндометриоидная киста).

Дисплазия, лейкоплакия, эрозия шейки матки. Эти заболевания связаны с повреждением клеток эпителия в шейке матки, нарушением способности к растяжению шейки, возможным изменением ее формы, снижением сократительной способности матки.

Нарушение выработки гормонов. Оно может быть вызвано приемом гормональных препаратов, использованием контрацептивов гормонального действия, сбоями в работе яичников, щитовидной железы, гипофиза. Нарушение обмена веществ и его последствия (сахарный диабет, ожирение, резкое похудение) также могут стать причиной того, что появляются болезненные месячные.

Причина болезненных менструаций после родов

При родах повреждаются связки, удерживающие матку, при этом она отклоняться от обычного положения, что ведет к появлению боли при месячных из-за сокращений матки. Возможно также изменение ее формы, образование складок, в которых застаивается менструальная кровь. Это становится причиной возникновения болезненного воспалительного процесса.

Видео: Причины и лечение альгоменореи

Лечение при альгоменорее

Гинекологический осмотр, исследование мазка на инфекции, а также крови на гормоны и атипичные клетки позволяют сделать выводы о наличии заболеваний. После обследования органов с помощью УЗИ, методов томографии становится очевидным, имеются ли патологии развития или новообразования в матке. При необходимости их характер уточняется с помощью биопсии. Выбор методов лечения зависит от типа заболеваний, возраста женщины, степени тяжести патологии.

Лечение первичной альгоменореи

Врачи советуют при наличии первичной патологии постараться избегать волнений и стрессов, уделить больше времени физкультуре, бросить курить и употреблять алкоголь. Во второй половине цикла рекомендуется ограничить занятия сексом, не поднимать тяжести.

Предупреждение: Очень важно сохранить первую беременность, так как в большинстве случаев после родов болезненность менструаций исчезает.

Хорошо помогает физиотерапевтическое лечение (электрофорез для введения новокаина в область солнечного сплетения), а также иглоукалывание. Назначается медикаментозная терапия: прием седативных (валериана, реланиум), обезболивающих (спазмалгон, но-шпа), нестероидных противовоспалительных (индометацин, бутадион) средств, витамина Е.

Применяются препараты на растительной основе для нормализации гормонального фона (ременс, климадинон). С этой же целью назначаются гормональные противозачаточные средства (антеовин, овидон).

При болезненых месячных необходимо вести менструальный календарь, в котором записываются интенсивность, локализация и характер боли. Каждые 3 месяца важно посещать гинеколога. Если ничего не предпринимать, то состояние со временем только усугубится, легкая степень нарушения перейдет в тяжелую.

Лечение вторичной альгоменореи

Если установлено, что причиной болезненных менструаций являются заболевания половых органов, то проводится лечение препаратами соответствующего действия (антибиотиками, противогрибковыми, противовирусными средствами).

Используются препараты на основе прогестерона, которые подавляют овуляцию, позволяют снизить внутриматочное давление, а также интенсивность сокращений матки. При этом хороший эффект дает употребление оральных контрацептивов. Успешно проводится лечение с помощью дюфастона.

Если болезненные месячные возникают из-за наличия в матке спаек, рубцов или опухолей, то проводится хирургическая операция. При этом учитывается возраст пациентки, ее намерение иметь детей.

Методы физиотерапии (электрофорез, лечебные ванны) позволяют бороться с воспалительными процессами. Популярным методом устранения менструальных болей является гирудотерапия (прикладывание пиявок, которые отсасывают кровь, снижая напряжение в матке). В слюне пиявок содержатся обезболивающие и противовоспалительные вещества.

Если врач не обнаружит противопоказаний, то при такой патологии допустимо использовать средства народной медицины: успокаивающие травяные чаи с душицей, мятой, расслабляющие мускулатуру свекольный и тыквенный соки. Употребляются отвары и настои с противовоспалительными свойствами (из листьев лопуха, желудей и травяных сборов).

Видео: Чем можно облегчить болезненные месячные