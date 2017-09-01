Большинству женщин знакомы проявления предменструального синдрома. Многие из них страдают не столько от недугов самой менструации, сколько от состояния, которое ей предшествует. Причиной всего являются гормональные изменения, происходящие в организме накануне месячных. Нарушается функционирование различных органов, а также нервной системы. Это приводит к появлению головных болей, депрессии, раздражительности. Необходимо знать, с какими физиологическими процессами они связаны. Тогда, возможно, будет легче справиться с неприятными симптомами.

Что такое предменструальный синдром

В течение менструального цикла меняется соотношение половых гормонов - эстрогенов и прогестерона, вырабатываемых в яичниках. Это отражается на состоянии общего гормонального фона.

После овуляции наступает так называемая лютеиновая фаза, предшествующая началу менструации. Подготовка к ней начинается в организме заранее. Под воздействием гормонов происходят изменения в состоянии молочных желез, половых органов. На гормональные процессы реагирует головной мозг, центральная нервная система.

У большинства женщин в результате этого возникают характерные симптомы перед месячными. У некоторых они начинаются за 2 дня до менструации, у других – за 10. Проявляются нарушения с разной степенью тяжести. С наступлением критических дней они исчезают. Такие симптомы объединяют под общим названием предменструальный синдром (ПМС). Замечено, что ПМС сильнее бывает у женщин, которые страдают гинекологическими или какими-либо другими заболеваниями.

Работа в ночную смену, воздействие вредных веществ, недосыпание, неправильное питание, неприятности и конфликты – все это факторы, усиливающие недомогания перед месячными.

Примечание: Существует такая теория, что неприятные ощущения перед месячными – это реакция организма на отсутствие зачатия, которое является естественным завершением физиологических процессов, происходящих в женской репродуктивной системе.

Признаки приближающихся месячных

Проявления ПМС могут быть различными у каждой конкретной женщины. На характер проявлений влияют наследственность, образ жизни, возраст, состояние здоровья. К наиболее очевидным признакам приближения месячных можно отнести следующие:

раздражительность;

подавленное состояние, чувство необъяснимой тоски, депрессия;

быстрая утомляемость, головные боли;

падение артериального давления;

невозможность сконцентрироваться, ухудшение внимания и памяти;

нарушение сна;

постоянное чувство голода;

болезненные ощущения в груди;

возникновение отеков и увеличение массы тела из-за задержки жидкости в организме;

нарушение пищеварения, вздутие кишечника;

незначительное повышение температуры тела;

тянущие боли в пояснице.

Различают легкую форму протекания ПМС (наличие 3-4 симптомов, которые с наступлением менструации исчезают) и тяжелую форму (появление большинства симптомов одновременно за 5-14 дней до месячных). Справиться с тяжелыми проявлениями самостоятельно женщине не всегда под силу. Иногда помочь могут только гормональные препараты.

Разновидности ПМС

В зависимости от того, какие признаки преобладают у женщины перед месячными, различают следующие формы ПМС.

Отечная. При этой форме женщины острее чувствуют боль в молочных железах, у них отекают ноги и руки, появляется кожный зуд, повышенная потливость.

Цефалгическая. Каждый раз перед месячными появляется головокружение, тошнота, рвота, головная боль, отдающая в глаза. Нередко такие симптомы сочетаются с болями в сердце.

Нервно-психическая. Преобладают такие симптомы, как депрессивное настроение, раздражительность, плаксивость, агрессивность, нетерпимость к громким звукам и яркому свету.

Кризовая. Перед менструациями у женщин возникают кризы: повышается кровяное давление, учащается пульс, немеют конечности, появляются боли в загрудинной области, возникает страх смерти.

Причины возникновения различных симптомов ПМС

Тяжесть проявлений ПМС зависит в основном от степени гормональных изменений и состояния нервной системы. Немаловажную роль играет психологический настрой. Если женщина активна, занята интересными делами, то она не так остро ощущает симптомы наступления менструации, как мнительная пессимистка, страдающая от одной мысли о предстоящих недомоганиях. Появлению каждого симптома можно найти объяснение.

Повышение массы тела. С одной стороны, его причиной является снижение уровня эстрогенов в крови во второй фазе цикла. Накапливая жировую ткань, способную выделять эстрогены, организм восполняет их нехватку. Возникает также дефицит глюкозы в крови, что приводит к усилению чувства голода. Для многих женщин употребление вкусной пищи – это способ отвлечься от неприятностей и переживаний.

Перемены в настроении. Причиной агрессивности, раздражительности, тревожности, депрессии является нехватка в организме «гормонов удовольствия» (эндорфина, серотонина, дофамина), выработка которых в этот период снижается.

Тошнота. Перед месячными матка немного увеличивается за счет роста и разрыхления эндометрия. При этом она может оказывать давление на нервные окончания, раздражение которых вызывает появление рвотного рефлекса. Спровоцировать возникновение тошноты может прием гормональных лекарств и средств контрацепции. Если у женщины перед месячными постоянно появляется такой признак, то, возможно, данное средство ей противопоказано. Его надо заменить на другое.

Предупреждение: Тошнота перед ожидаемыми месячными может быть признаком беременности. Помня об этом, женщина прежде всего должна сделать тест и посетить врача для уточнения своего состояния.

Боли внизу живота. Слабая тянущая боль внизу живота считается перед месячными нормальным явлением, если у женщины нет нарушений цикла, отсутствуют патологические выделения и другие признаки заболеваний половых органов. Если боли сильные, не стихают после приема обезболивающих, то необходимо обязательно сходить к врачу, пройти обследование для выяснения причин патологии.

Повышение температуры. Перед месячными в норме температура может повышаться до 37°-37.4°. Появление более высокой температуры становится признаком наличия воспалительного процесса в матке или яичниках. Как правило, возникают и другие признаки нарушений, заставляющие женщину посетить врача.

Появление угревой сыпи. Такой симптом возникает перед месячными в результате эндокринных нарушений, заболеваний кишечника, снижения защитных сил организма, нарушение жирового обмена веществ из-за изменения выработки гормонов.

Появление отеков. Гормональные изменения вызывают замедление процесса водно-солевого обмена в организме, что приводит к задержке жидкости в тканях.

Увеличение молочных желез. Происходит повышения уровня прогестерона и подготовка организма к возможному наступлению беременности. Набухают протоки и дольки, усиливается кровообращение. Ткани груди растягиваются, что приводит к появлению тупой боли во время прикосновения к ней.

Видео: Почему перед месячными повышается аппетит

При каких состояниях возникают схожие проявления

Нередко женщины путают проявления ПМС и беременности. Тошнота, головокружение, увеличение и болезненность молочных желез, усиление белей характерны для обоих состояний.

Если симптомы есть, а месячные задерживаются, то, скорее всего, наступила беременность. Чтобы убедиться, что это именно так, рекомендуется сдать анализ крови на содержание хорионического гормона (ХГЧ образуется после наступления беременности).

Подобные симптомы появляются также при эндокринных заболеваниях, образовании опухолей молочных желез, употреблении гормональных препаратов.

Симптомы приближения у подростков первых месячных

Половое созревание начинается у девочек в возрасте 11-15 лет. Их характер окончательно устанавливается только через 1-2 года. Узнать о скором наступлении первой менструации девочка может по характерным проявлениям. Уже за 1.5-2 года до наступления этого события у девочки-подростка появляются белые выделения. Непосредственно перед появлением первой менструации бели становятся более интенсивными и жидкими.

Возможно появление слабой тянущей боли в яичниках, возникающей из-за их роста и растяжения. ПМС чаще проявляется достаточно слабо, но могут быть и отклонения, сравнимые по характеру с проявлениями ПМС у взрослых женщин. Одним из характерных признаков подросткового ПМС является образование прыщей на лице. Причиной становится колебание уровня половых гормонов, влияние этого процесса на состояние кожного покрова.

Видео: Признаки приближения месячных у девочек

Проявления ПМС у женщин в период пременопаузы

После 40-45 лет у женщин появляются первые признаки старения организма и снижения уровня половых гормонов. Возникают менструальные нарушения, замедляется обмен веществ, нередко обостряются хронические заболевания половых органов. Ухудшается состояние нервной системы. В результате этого проявления ПМС еще больше усиливаются.

У многих женщин такого возраста наблюдаются перед месячными сильные головные боли, головокружение, усиление потоотделения, ускорение сердцебиения, перепады настроения, состояние депрессии. Нередко такие проявления ПМС настолько мучительны, что для облегчения состояния назначается гормональная терапия препаратами, регулирующими содержание в организме эстрогенов, прогестерона и других гормонов.