Предстоящее наступление критических дней может иногда помешать осуществлению планов женщины. Иногда процесс хочется ускорить, но при этом важно осознавать, насколько это безопасно. Лучше всего посоветоваться с врачом, принять препараты, которые он посоветует. Но и в домашних условиях можно кое-что предпринять. Пригодится народный опыт, выручат простые и безвредные приемы. Однако надо понимать, что в любом случае есть противопоказания, о которых желательно знать заранее.

Безопасно ли ускорять наступление менструации

Размышляя, как ускорить месячные, нужно обязательно подумать о том, насколько это безопасно для репродуктивного здоровья. Менструальный цикл – это целый набор процессов, которые должны протекать в четкой последовательности. От работы этого механизма зависит не только, сможет ли женщина быть матерью, но и состояние организма в целом. Яичники вырабатывают половые гормоны, участвующие во всех биохимических реакциях, от которых зависит как физическое, так и психическое здоровье.

Не секрет, что существуют лекарственные препараты, с помощью которых можно изменить содержание таких гормонов в организме и повлиять на ход процессов, происходящих в цикле. Они применяются для предотвращения наступления нежелательной беременности, для лечения от бесплодия, аменореи, восстановления гормонального цикла при раннем климаксе. Самостоятельно применять такие средства не рекомендуется, так как нарушение дозировки и схемы приема грозит серьезными последствиями (вплоть до возникновения злокачественных опухолей).

Существуют и более безопасные способы, которые помогут ускорить наступление менструации без участия гормонов путем активизации физиологических процессов в организме (улучшения кровообращения, повышения тонуса мышц). Познакомившись со всеми возможными способами, позволяющими повлиять на естественный физиологический процесс, женщина должна сделать правильный выбор и сопоставить плюсы и минусы такого вмешательства.

Примечание: Бывают ситуации, когда вызвать месячные действительно важно, например, чтобы избавить женщину от нежелательной беременности после изнасилования.

Видео: Последствия ускорения месячных для здоровья женщины

Способы ускорения менструации

Даже у женщины с идеальным репродуктивным здоровьем иногда бывают сбои в наступлении месячных. Повышенная возбудимость нервной системы, реакция организма на перемену привычных условий жизни становятся причиной непредвиденного запаздывания месячных, которое может спутать все планы. Ускорить наступление месячных возможно как с помощью медикаментозных препаратов, так и путем использования народных средств и домашних способов. Перед применением любого из этих методов стоит выяснить, не является ли задержка признаком беременности.

Медикаментозные способы, позволяющие ускорить начало менструации

Используются препараты следующих типов:

гормональные лекарственные средства для лечения менструальных расстройств;

оральные контрацептивы;

средства экстренной контрацепции;

гомеопатические препараты.

Гормональные лекарственные препараты

Ускорение менструации основано на сокращении длительности первой фазы цикла за счет повышения уровня прогестерона. Во время приема препаратов на основе этого гомона эндометрий разрыхляется, сократимость матки уменьшается. После их отмены уровень прогестерона резко снижается, происходит отслоение эндометрия, повышается тонус матки, в результате чего начинается менструальноподобное кровотечение. Если после отмены препарата менструации не наступают, это может означать, что женщина беременна.

Препараты выпускаются как в виде таблеток для приема внутрь, так и в виде влагалищных свечей.

Самое важное: Схему приема должен обязательно составить врач, так как избыток прогестерона в организме может привести к стойкому нарушению цикла, отсутствию овуляций и возможности забеременеть. Кроме того, женщина может прибавить в весе, начнется рост волос на лице.

Дюфастон. Планируя ускорение месячных, «Дюфастон» принимают в течение 5 дней (по 2 таблетки в сутки). Менструальноподобные кровотечения возникают через несколько дней после прекращения приема таблеток.

Утрожестан. Действие аналогичное. Отличие в том, что в этом препарате присутствует натуральный прогестерон, а не его синтетический аналог.

Прогестерон-инъекции. Ускорить месячные с их помощью можно при помощи уколов 1%-ного раствора прогестерона, которые делаются во второй фазе цикла подкожно или внутримышечно 5 дней подряд. Месячные наступают через 3-5 суток после прекращения введения препарата.

Норколут. Препарат может как ускорить приход менструаций, так и замедлить его. Все зависит от схемы приема. Для ускорения месячных препарат используется по следующей схеме: в течение 5 дней принимают по 1 таблетке «Норколута» утром и вечером. Затем его прием прекращают. После этого месячные должны появиться максимум через неделю. Довольно часто в результате употребления «Норколута» менструации становятся слишком обильными, приходят нерегулярно.

У всех гормональных препаратов существуют противопоказания. Они не применяются при следующих патологиях:

индивидуальная непереносимость прогестерона и других компонентов, входящих в их состав;

бронхиальная астма;

заболевания печени, почек, щитовидной, поджелудочной желез;

межменструальные кровотечения, эндометриоз, опухоли матки и придатков, кисты яичников;

гипертония, ожирение, расстройства психики;

сердечно-сосудистые заболевания.

Препараты нельзя принимать в период кормления грудью.

Оральные контрацептивы

К ним относятся такие средства, как «Силест», «Ярина», «Жанин», которые содержат комбинации эстрогенов и прогестерона.

В целях контрацепции их принимают по 1 таблетке, начиная с 1 дня месячных и кончая 21 днем цикла. Через несколько дней после этого начинается менструальноподобное кровотечение. Последующий прием таблеток начинают на 8 день после прекращения предыдущего независимо от того, закончились месячные или нет.

Если необходимо ускорить наступление месячных, то прием контрацептивов прекращают на несколько дней раньше, чем обычно. Соответственно, месячные придут быстрее. Возобновить прием таблеток в этом случае необходимо в день начала менструации.

Прибегая к такому способу, следует помнить о том, что резкая отмена приема оральных контрацептивов может привести к появлению тошноты, рвоты, головной боли, прыщей на коже, раздражительности, депрессии, снижению полового влечения.

Препараты экстренной контрацепции

К таким средствам относятся «Мифепристон» и «Постинор». Эти препараты предназначены для экстренного прерывания беременности (после незащищенного полового акта, например). Ускорение наступления менструаций происходит за счет того, что они резко повышают тонус матки, ее сократительную способность. При этом нарушается структура слизистой оболочки, и она буквально выталкивается наружу.

Последствием резкого прерывания естественных процессов цикла, подавления овуляции могут быть стойкие менструальные расстройства, от которых женщина будет лечиться годами, а также бесплодие. Возможно также появление заболеваний молочных желез, гипотиреоза, раннего климакса и присущих ему недугов.

Гомеопатические препараты

Врачи-гомеопаты рекомендуют в качестве средства для вызывания менструаций использовать такой препарат, как «Пульсатилла». В его состав входят эфирные масла и биологически активные вещества, стимулирующие кровообращение, работу гормонообразующих и других органов, успокаивающие нервную систему.

В состав гомеопатических препаратов такие вещества входят в мизерных дозах, поэтому при лечении женских заболеваний их применяют длительно и небольшими дозами, чтобы не вызвать резких изменений в состоянии организма. Чтобы ускорить месячные с помощью этого средства, увеличивают обычную дозировку и принимают препарат не 2, а 3 раза в день. Как и при употреблении других лекарств, необходимо предварительно проконсультироваться у специалиста в области гомеопатии.

Бывают ситуации, когда женщина заранее начинает переживать, что месячные не наступят вовремя (у нее уже бывало такое), и ей придется из-за этого отказаться от важного дела. Такие переживания вполне могут на самом деле замедлить наступление критических дней. Именно в таком случае «Пульсатилла» окажется незаменимым средством.

Лекарство практически безвредно, если не учитывать, что может возникнуть аллергическая реакция.

Народные способы ускорения прихода менструаций

Наиболее безопасными способами, с помощью которых можно ускорить приход менструаций, является употребление настоев и отваров различных растений.

Ромашковый чай. Заваривают 2 ст. л. сухих цветков ромашки 1 л кипятка. Пьют сразу по 2 стакана. Результат появится через 1-2 дня.

Настой петрушки. На 1 стакан кипятка берется 3-4 стебля травы. Средство будет готово через 3 часа. Необходимо в течение 3 дней выпивать по половине стакана утром и вечером.

Настой луковой шелухи. Необходимо проварить шелуху одной луковицы в 1 стакане кипятка 15-20 минут. После охлаждения натощак выпивают ½ стакана, а через несколько часов остальное. Месячные обычно приходят через 1-2 дня после этого.

Горячие ванны, прием аспирина. Такие способы ускорения менструального кровотечения категорически противопоказаны при заболеваниях сердца и сосудов, гипертонии. Аспирин оказывает сильное раздражающее действие на желудок, может вызвать кровотечение. Он способствует разжижению крови, поэтому возможно также появление сильного маточного кровотечения. После приема горячей ванны (для усиления эффекта рекомендуется добавить йод) также может открыться сильное кровотечение, особенно если у женщины имеются заболевания, о которых она может не догадываться (например, кисты, миома матки).

Продукты питания. Спровоцировать появление месячных раньше времени помогает употребление ананасов, манго. Необходимо в течение нескольких дней пить по 4 стакана свежевыжатого сока, после чего появляется ожидаемый результат. Если съедать в день по 1-2 лимона, то месячные также могут прийти раньше на 2-3 дня.

Физические упражнения. Многие женщины знают, как ускорить месячные с помощью повышения физической нагрузки и интенсивных занятий спортом. Особенно полезно заниматься бегом, ездой на велосипеде, качать пресс несколько раз в день, делать наклоны вперед-назад и в стороны.

Положительную роль в стимуляции сокращений матки играют занятия сексом.

Важно помнить о том, что заниматься ускорением менструации категорически запрещается, если у женщины имеются какие-либо боли в нижней части живота, выделения необычного характера, мажущие или обильные межменструальные выделения, заболевания молочных желез.

Видео: Как ускорить месячные