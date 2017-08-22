Кисты яичника опасны своими осложнениями. Некоторые виды таких новообразований способны со временем рассасываться самостоятельно или под действием лекарственных препаратов. Но существуют разновидности, от которых можно полностью избавиться только с помощью хирургической операции. В качестве примера можно назвать эндометриоидную кисту яичника, которая трудно поддается консервативному лечению. При этом надо учесть, что симптомы ее болезненны, а возникает она у женщин в детородном возрасте. Выбирая способ лечения, врачи всегда учитывают возраст пациентки.

Что такое эндометриоидная киста

Эндометриоидная киста яичника – это полый нарост на его поверхности, имеющий оболочку из эндометриоидной ткани и заполненный выделяющейся из нее менструальной кровью. Кровь в капсуле застаивается, появляется гной. Содержимое приобретает темно-коричневый цвет. Поэтому такую кисту еще называют «шоколадной». Она может вырастать до 10-12 см в диаметре. Подобное новообразование нередко обнаруживается у женщин репродуктивного возраста, преимущественно после 30 лет и до менопаузы.

Различают 4 стадии развития заболевания, при котором образуются эндометриоидные кисты яичника.

1 стадия. На поверхности органа появляются небольшие частицы эндометриоидной ткани.

2 стадия. На одном из яичников появляется киста размером не больше 6 см. При этом могут быть обнаружены спайки в области брюшной полости и придатков.

3 стадия. Новообразования размером больше 6 см появляются на обоих органах. Частицы эндометрия обнаруживаются в трубах, образуются спайки между брюшиной и внутренними органами.

4 стадия. Имеются крупные кистозные образования (больше 10 см) на обоих яичниках, спайками поражена вся брюшная полость, вследствие чего нарушается работа органов малого таза.

Как правило, образуется на яичнике единичная эндометриоидная киста. Лишь изредка можно наблюдать наличие на его поверхности несколько таких полостей. Кистозное новообразование чаще появляется на правом яичнике, так как он является более активным, лучше снабжается кровью благодаря особенностям своего расположения.

Шоколадные кисты, как правило, появляются при наличии у женщины эндометриоза (прорастания эндометрия в другие органы). Нередко они обнаруживаются при гиперплазии эндометрия (аномальном увеличении его толщины и объема), а также при наличии миомы матки.

Возможные осложнения

Новообразование может иметь удлиненную тонкую ножку. При резком наклоне или повороте тела происходит ее перекручивание, прекращение кровоснабжения. Это приводит к некрозу тканей и возникновению перитонита.

Переполнение кровью ведет к разрыву и попаданию содержимого в брюшную полость, что также становится причиной перитонита и сепсиса. Возможно возникновение сильного кровотечения. Может произойти кровоизлияние в полость яичника, что ведет к его апоплексии (разрыву). При всех этих осложнениях возникает состояние «острого живота», при котором нужна срочная операция по удалению кисты, нередко вместе с яичником.

Новообразование может стать источником бактериального поражения органов, вызвать воспалительные процессы. Крупная эндометриоидная киста яичника сдавливает органы малого таза, что приводит к нарушению их работы. Этому способствует также образование спаек.

При отсутствии лечения и развитии заболевания до 4 стадии возможно перерождение кисты в злокачественную опухоль. Киста перекрывает вход в маточные трубы. Разрастание эндометрия и спаечные процессы делают невозможным наступление беременности. Женщина становится бесплодной.

Видео: Что такое эндометриоидная киста, как она образуется

Причины образования эндометриоидных кист

Считается, что эндометриоидная киста возникает в результате следующих аномалий.

Имплантация частиц эндометрия в яичник. При попадании частиц эндометрия на оболочку яичника возможно их сращивание и образование кистозной полости. В частицах продолжаются процессы, связанные с циклом месячных и изменением соотношения эстрогенов и прогестерона. В результате этого из них продолжает периодически выделяться менструальная кровь, а эндометриоидная киста яичника постепенно увеличивается в размере.

Заброс таких частиц происходит в следующих случаях:

во время менструации, когда матка переполняется кровью из-за наличия в ней спаек, складок, если она отклонена от нормального положения;

при развитии заболеваний (эндометриоза, миомы), связанных с разрыхлением, разрушением и отторжением эндометрия;

во время маточных кровотечений, не имеющих отношения к месячным;

в ходе операций, связанных с выскабливанием матки.

Примечание: Способствовать выбросу менструальной крови может повышение давления в матке, которое происходит, если женщина во время месячных занимается тяжелым физическим трудом или сексом.

Нарушение работы иммунной системы. Случайное попадание частиц эндометриоидной ткани на яичник происходит довольно часто, однако их имплантация происходит лишь в 10% случаев. Причиной является то, что в результате ослабления иммунной защиты его оболочка не способна отторгать инородные клетки.

Гормональные нарушения. Повышение уровня эстрогенов и гормонов гипофиза, стимулирующих их выработку, а также понижение содержания прогестерона приводит к нарушениям менструального цикла. При этом неправильно развивается внутренняя оболочка матки, возникают обильные маточные кровотечения. В результате создаются условия для образования эндометриоидной кисты яичника.

Метаплазия тканей. Существует предположение о том, что некоторые ткани органов могут превращаться в другие под воздействием гормонов. Возможно, возникновение полости происходит за счет трансформации клеток оболочки яичника в эпителиальные клетки.

Эмбриональное нарушение развития. Эпителиальные клетки могут оказаться в яичниках еще в тот период, когда у зародыша закладываются половые органы.

Генетическая предрасположенность. Патология обусловлена особенностями организма, заложенными в генах.

Провоцируют нарушения и образование эндометриоидной кисты яичника следующие факторы:

воспалительные процессы в матке и придатках (эндометрит, сальпингит, аднексит);

длительное употребление гормональных препаратов, неправильное использование противозачаточных таблеток, установка внутриматочной спирали;

нарушение обмена веществ; ожирение;

заболевания печени и органов эндокринной системы;

стрессы и плохая экология.

Видео: Механизм образования эндометриодной кисты. Лапароскопическое удаление

Эндометриоидная киста и беременность

Препятствовать оплодотворению яйцеклетки и наступлению беременности может даже не сама киста (особенно если размеры ее невелики), а сопровождающие ее спаечные процессы и эндометриоз. В некоторых случаях ослабить развитие эндометриоза и избавить женщину от бесплодия удается с помощью гормональной терапии.

Если беременность все-таки наступила, то характерные для этого состояния гормональные изменения (снижение уровня эстрогенов и увеличение содержания прогестерона) могут способствовать уменьшению и даже рассасыванию кисты. Однако в большинстве случаев после родов новообразование появляется вновь.

Удалять кисту во время беременности приходится в тех случаях, когда новообразование продолжает расти, а увеличивающаяся матка давит на него. При этом есть опасность разрыва, когда ситуация становится критической.

Врачи рекомендуют перед планированием беременности удалить опасное новообразование в яичнике.

Симптомы образования эндометриоидной кисты

Характер и сила проявления симптомов зависит от стадии заболевания, характера и степени выраженности сопутствующих заболеваний, особенностей нервной системы и психологического состояния женщины. Нередко о существовании эндометриоидной кисты яичника женщина долгое время не догадывается, не обращая внимания на небольшие нарушения цикла. Обратившись к врачу по поводу бесплодия, она узнает, что причиной является наличие кистозного новообразования.

Однако иногда симптомы достаточно болезненные и ярко выраженные. Рост кисты и образование спаек приводят к появлению болей в области яичников и соседних органов, а также в пояснице. Болезненные ощущения усиливаются во время месячных и при половом контакте. При разрыве кисты или перекручивании ножки боль резкая и нестерпимая.

Образование кистозной полости приводит к тому, что месячные становятся обильными, болезненными и продолжительными. Мажущие кровянистые выделения появляются как перед началом менструации, так и после нее. Может периодически повышаться температура тела, возникает тошнота, чувствуется слабость.

Дополнение: Крупную кисту в положении лежа на спине женщина может нащупать самостоятельно.

Видео: Симптомы эндометриоидной кисты яичника

Диагностика

При наличии кистозных образований гинеколог обнаруживает, что придатки увеличены в размерах, являются плотными на ощупь. Женщина чувствует боль в животе, что говорит о наличии спаек.

Для диагностирования эндометриоидной кисты яичника назначается обследование с помощью УЗИ. Этот метод позволяет оценить размеры капсулы, ее форму и локализацию.

Для того чтобы убедиться, что это не дермоидная киста, используется МРТ. При таком исследовании можно увидеть, чем заполнена киста, как она расположена по отношению к соседним органам.

Через прокол в брюшине проводится лапароскопический осмотр и изучение состава содержимого. Нередко одновременно проводится и удаление новообразования.

В случае сомнений в его характере делается анализ крови на онкомаркеры, а также гистологическое исследование кисты после ее удаления.

Лечение

Эндометриоидная киста яичника не рассасывается самостоятельно (это иногда возможно только при беременности). Если новообразование имеет небольшой размер (меньше 5 см) и не представляет явной угрозы для здоровья, то возможно применение консервативного лечения. Кисты большого размера удаляются хирургическим путем, а затем проводится лечение препаратами для предотвращения осложнений.

Медикаментозное лечение

Позволяет сдержать рост новообразования, устранить воспалительные процессы и улучшить гормональный фон. Оно проводится с помощью следующих препаратов:

оральные контрацептивы с низким содержанием эстрогенов (регулон, новинет);

производные мужских половых гормонов, нейтрализующих действие эстрогенов (левоноргестрел и другие);

антибиотики;

противовоспалительные и обезболивающие средства (индометацин, ибупрофен, диклофенак);

успокаивающие средства и антидепрессанты;

препараты для ослабления тонуса матки (баралгин, спазмалгон);

витамины С, Е, группы В.

Хирургическое лечение

Перед проведением операции проводится обязательная гормональная терапия. По результатам анализа крови на гормоны врач назначает препараты, с помощью которых удается остановить развитие эндометриоза, устранить воспалительные процессы.

При выборе способа удаления кисты яичника учитывается желание пациентки сохранить способность к деторождению. В этом случае производится лапароскопическое удаление новообразования. Киста вылущивается из стенки яичника, которая затем зашивается.

После удаления кисты проводится вновь лечение гормональными препаратами для предотвращения рецидивов и подавления роста в яичниках оставшихся клеток эндометрия. Успех лечения после операции закрепляется с помощью физиотерапии. Применяются электрофорез, магнитотерапия, лазеротерапия и другие методы.

Если наблюдается повреждение тканей яичника и маточных труб, существует большая вероятность попадания гнойного содержимого в брюшную полость, проводится лапаротомия – удаление яичника и фаллопиевой трубы (аднексэктомия) через разрез в надлобковой области.