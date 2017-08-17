Кокосовое масло активно используется в уходе за кожей лица и тела, оно встречается в составе многих косметических продуктов. Есть масса интересных кулинарных рецептов с этим ингредиентом. Приверженцы здорового питания предпочитают готовить еду именно на нем. Не менее известно благоприятное воздействие кокосового масла на волосы. Этот уникальный продукт по праву можно называть целителем, спасителем и восстановителем.

Показания к применению и противопоказания

Маски с кокосовым маслом можно применять на волосах любого типа, но особенно ценится продукт за увлажняющие и питательные свойства. Он идеально подходит для сухих кончиков, склонных к сечению и ломкости. Также оказывает благоприятное воздействие на кожу головы: успокаивает, снимает раздражение, помогает бороться с грибковыми заболеваниями, предотвращает их появление.

Чем полезно кокосовое масло для волос:

Восстанавливает поврежденные химическими красителями, хлорированной водой или солнцем волосы. Обладает кондиционирующим и легким ламинирующим эффектом. Маски предотвращают спутывание, дарят блеск, придают ухоженный вид. Предотвращает появление перхоти, помогает бороться с себореей, обладает противомикробным и противовоспалительным действием. Питает кожу головы, полезно для луковиц, маски укрепляют волосы, ускоряют рост. Помогает разгладить вьющиеся волосы, делает их более послушными и облегчает уход.

Несомненным плюсом является экономичный расход продукта и консистенция. В тепле кокосовое масло тает, его легко наносить тонким слоем, втирать в кожу или волосы.

Противопоказанием к использованию кокосового масла на волосах и коже головы может быть только индивидуальная непереносимость. Если он вызывает сыпь, зуд, покраснение и другие проявления аллергической реакции, нужно немедленно прекратить использованием продукта. Встречаются случаи, когда масло кокоса просто не работает, то есть не дает никакого положительного эффекта. Это может быть связано с конкретным средством определенного производителя либо продукт просто не подходит.

На заметку: Нет возможности купить кокосовое масло? Его можно легко сделать дома из ореха. Нужно измельчить мякоть, залить теплой водой, оставить на несколько часов. Затем сцедить молочко, охладить и снять с поверхности застывший слой готового масла.

Особенности приготовления и использования масок из масла

В косметических целях лучше использовать натуральное нерафинированное масло. В нем максимально сохраняются полезные вещества. Они прекрасно проникают под кутикулу волоса и в кожу, если продукт теплый. Перед использованием его можно подогреть на водяной бане либо растереть небольшое количество ладонями. Подержать при комнатной температуре.

Особенности применения масок с коксовым маслом для волос:

Домашние средства наносятся только на грязные волосы перед мытьем. Некоторые кокосовые маски и натуральное масло можно оставлять на всю ночь. Чтобы усилить действие кокосовой маски, голову покрывают полиэтиленовой шапочкой, дополнительно надевают утепляющий колпак. Это может быть старая шапка или полотенце. Кончики волос обычно суше, чем прикорневая зона и длина. На них нужно наносить маски более толстым слоем, тщательно размазывать, втирать. Смываются кокосовые маски всегда шампунем. Бальзам использовать необязательно, так как продукт обладает кондиционирующим действием, дарит блеск, волосы легко расчесываются. Если волосы у корней жирные, то кокосовые маски нужно использовать только на кончиках и по длине, отступив не менее 10 см от корней. Наносить кокосовое масло лучше теплыми руками, тщательно прорабатывая пряди и массируя кожу головы.

Совет! Частое нагревание погубит и сократит количество полезных веществ в продукте. Поэтому перед приготовлением домашнего средства разумней отмерить нужное количество масла и работать только с ним. Основную банку нужно хранить в холодильнике.

Видео: Как быстро восстановить волосы кокосовым маслом

Рецепты домашних кокосовых масок

Многосоставные маски с кокосовым маслом домашнего приготовления не подлежат хранению. Их нужно использовать в течение первых часов после соединения ингредиентов. Исключением являются масляные смеси. Они прекрасно хранятся в закрытой посуде из темного стекла при температуре не выше 15°C. Любые другие составы, особенно с яйцами, сметаной, молоком, соками и другими скоропортящимися продуктами нужно использовать сразу.

Вечерняя маска с кокосовым маслом, сметаной и лавандой

Действие:

Успокаивает кожу, устраняет вред, нанесенный химическими красителями, горячими укладочными приборами. Только для сухого типа.

Состав:

Масло кокоса – 1 ст. л.

Сметана 15% – 2 ст. л.

Масло лаванды – 3 капли

Применение:

Заранее вынуть масло кокоса в тепло, пусть растает. Можно поставить миску вблизи отопительного прибора. Добавить сметану и несколько капель эфирного масла лаванды. Размешать, смазать поочередно пряди за два часа до мытья головы. Дополнительно увлажнять ничем не нужно. Этого средства достаточно для средней длины, при необходимости количество ингредиентов пропорционально увеличить. Голову утеплить, через 2 часа вымыть шампунем.

Масляная маска для роста

Действие:

Восстанавливает нормальный уровень увлажнения, питает, способствует ускорению роста. Можно наносить на кожу головы и по всей длине до кончиков.

Состав:

Кокосовое масло – 2 ст. л.

Масло бей – 4 капли

Касторовое масло – 1 ст. л.

Применение:

Соединить в стеклянной миске все ингредиенты по списку. Установить над кастрюлькой с горячей водой, растопить и подогреть до температуры 38-40°C, то есть состав должен получиться чуть теплее температуры тела. Нанести смесь из кокосового масло на волосы и кожу, втереть подушечками пальцев для лучшего проникновения питательных веществ. Собрать на макушке пучок, зафиксировать заколкой, голову утеплить. Время выдержки маски не меньше 1 часа, частота применения 2 раза в неделю.

Витаминная кокосовая маска против выпадения

Действие:

Средство питает кожу и волосы по длине, укрепляет луковицы, помогает справиться с выпадением.

Состав:

Кокосовое масло – 15 г

Пиридоксин – 10 капель

Токоферол – 10 капель

Применение:

Подогреть масло, добавить витамины. Тщательно размешать. При помощи расчески разделить волосы на проборы, втереть приготовленную смесь в корни. Гребнем распределить остатки по длине волос либо пальцами втереть в сухие кончики. Собрать пучок, обернуть голову пленкой и полотенцем. Смыть через 2 часа теплой водой с шампунем.

Тропическая маска «Невероятный эффект»

Действие:

Моментально увлажняет и питает, создает эффект ухоженных, блестящих и красивых волос после первого применения. Для всех типов.

Состав:

Кокосовое масло – 2 ст. л.

Банан – 1 шт.

Сок лимона – 2 ч. л.

Авокадо – 0,5 шт.

Применение:

Авокадо нужно брать спелый. Вынуть мякоть из половины, выложить в миску, шкурку убрать. Добавить очищенный банан, размять все вместе вилкой или деревянным пестиком. Влить кокосовое масло, свежий лимонный сок. Размешать маску до однородности. Нанести на волосы и кожу, тщательно втереть. При необходимости воспользоваться гребнем с редкими зубьями. Убрать все волосы на макушку, заколоть. Укутать голову полотенцем, полиэтилен можно не использовать. Смыть через 2 часа.

Маска с противогрибковым действием для лечения и профилактики перхоти

Действие:

Очищает кожу головы от чешуек, помогает справиться с сухой и жирной перхотью.

Состав:

Кокосовое масло – 1 ст. л.

Кефир – 80 мл

Мед натуральный – 1 ст. л.

Масло иланг-иланг – 3 капли

Применение:

Вместо иланг-иланг можно использовать аналогичное количество масла чайного дерева. Добавить его в кефир. Мед соединить с кокосом, вместе подогреть на водяной бане до жидкого состояния либо поставить на 15-20 минут в микроволновую печь. Но не перегревать. Соединить с кефиром комнатной температуры, размешать. Тщательно смочить кожу полученным средством, остатки размазать по длине. Укутать полотенцем на 2 часа, но время выдержки маски ничем не ограничено.

Маска «Эффективное восстановление» на желтках

Действие:

Увлажняет, питает, заполняет поры и придает ухоженный вид. Подходит тонким, ломким, испорченным волосам нормального и сухого типа.

Состав:

Кокосовое масло – 2 ст. л.

Желтки свежие – 3 шт.

Мед – 1 ст. л.

Применение:

В эту маску можно добавлять любое эфирное масло, чтобы замаскировать яичный аромат. Соединить масло с медом, поставить на кастрюлю с горячей водой, пусть ингредиенты растопятся. Яичные желтки поместить в миску, взбить вилкой до легкой пенки. Масса должна посветлеть. Добавить к желткам мед с маслом, по желанию любой эфир, размешать. Промазать поврежденные волосы от уровня уха вниз до самых кончиков. Поднять вверх, собрать пучок, закутать полиэтиленом. Время выдержки маски 60-90 минут.

Маска «Шелковая» с эффектом ламинирования

Действие:

Придает гладкость, волосы становятся скользкими и послушными. Подходит для всех типов, особенно для пористых и путающихся волос.

Состав:

Бальзам для волос – 2 ст. л.

Кокосовое масло – 2 ст. л.

Желток – 1 шт.

Применение:

Масло и бальзам для волос соединить, подогреть до температуры тела. Взбить желток вилкой, добавить в основную массу, размешать. Волосы слегка увлажнить из пульверизатора, тщательно расчесать. Отделить одну прядь, набрать небольшое количество смеси, смазать по длине от уха до кончиков. Повторить процедуру со всеми остальными волосами. Затем соединить все пряди, прогладить вместе, заколоть на голове. Надеть шапочку, прогреть маску феном через полиэтилен 3-5 минут. Выдержать еще 30 минут, смыть.