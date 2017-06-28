Для того чтобы волосы выглядели красиво, им необходима дополнительная забота, ведь в результате неправильного ухода, проблем со здоровьем, недостатка витаминов и минералов в рационе и других негативных факторов они очень быстро приобретают тусклый, ослабленный и безжизненный вид. В настоящее время выпускаются различные витаминные комплексы и маски для волос, направленные на укрепление и улучшение состояния. Однако не менее эффективны для этих целей проверенные временем народные средства. Одним из них является рыбий жир, применять который можно и внутрь, и наружно.

Польза рыбьего жира

Рыбий жир относится к животным жирам, его выделяют из печени жирных глубоководных рыб (в основном из трески, реже из скумбрии, сельди). Главными активными веществами, обеспечивающими широкий спектр биологических свойств этого продукта, являются полиненасыщенные жирные кислоты (Омега 3 и Омега 6). Также в нем содержатся витамины А и Д, глицериды олеиновой и пальмитиновой кислот и в незначительных количествах минералы (железо, йод, бром, сера, фосфор, кальций и магний).

В медицине его применяют как общеукрепляющее средство, для повышения иммунитета, улучшения обмена веществ, памяти, внимания, профилактики рахита у детей, заболеваний суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем. Он способствует снижению уровня холестерина в крови, нормализации показателей артериального давления, препятствует формированию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

Рыбий жир эффективен для волос при таких проблемах, как сухость, ломкость, выпадение, для профилактики появления посеченных кончиков. Он оказывает следующее действие:

повышает эластичность и упругость;

придает прядям блеск;

способствует восстановлению здоровой структуры волосяного стержня;

ускоряет рост волос, делает их более густыми;

укрепляет и усиливает питание волосяных луковиц;

оказывает благотворное воздействие на кожу головы, нормализуя функции сальных желез.

Положительное влияние рыбьего жира на волосы обусловлено комплексным действием входящих в его состав биологически активных соединений. Витамин А (ретинол) устраняет ломкость, сухость, укрепляет корни волос, стимулирует процессы регенерации. Витамин Д способствует усвоению кальция и фосфора. Омега-3 жирные кислоты улучшают обменные процессы в организме в целом и в волосяных луковицах в частности, как следствие, увеличивается поступление необходимых веществ в волосяные фолликулы и кожу волосистой части головы. В результате волосы становятся крепкими, блестящими, насыщаются влагой и питательными соединениями.

Способы применения

Рыбий жир для волос можно использовать, добавляя его в маски или употребляя внутрь. Наиболее эффективен для получения быстрого и заметного результата комплексный подход, совмещающий оба метода одновременно.

Рыбий жир в капсулах или в жидком виде является доступным, приобрести его можно практически в любой аптеке. Средства содержат только рыбий жир или дополнительно витамины, концентрат ламинарий, масла облепихи, шиповника, льна, зародышей пшеницы и другие добавки.

Внутренний прием капсул – хороший альтернативный вариант для тех представительниц прекрасного пола, кто плохо переносит довольно неприятный рыбный аромат. Главным преимуществом капсул является полное отсутствие неприятного запаха и вкуса продукта, который многим хорошо знаком еще с детства. Такой способ применения будет оказывать положительное влияние не только на волосы, но и на кожу, на весь организм в целом, предупреждая развитие многих заболеваний.

Употреблять рыбий жир для волос нужно курсами в количестве 2 г в день на протяжении 1–2 месяцев.

Интересно: В зависимости от способа получения различают несколько сортов рыбьего жира: белый, желтый и бурый. Бурый жир используется исключительно для технических нужд при изготовлении смазочных материалов, обработке кож и прочего.

Обогатить организм омега-3 и омега-6 кислотами и другими полезными для организма веществами можно также, просто включив в рацион дважды в неделю блюда из тунца, лосося, форели, сельди, сардины, трески, палтуса и других жирных рыб.

Рецепты масок для волос с рыбьим жиром

Для приготовления масок предпочтительнее использовать рыбий жир в жидком виде в бутылочке. Это обеспечит удобство и простоту дозирования, а также сэкономит время, необходимое на извлечение продукта из желатиновых капсул. В маски для волос с рыбьим жиром в зависимости от их типа и состояния можно добавлять растительные масла (миндальное, жожоба, оливковое, касторовое, репейное, кокосовое и др.), яйцо, мед, травяные экстракты.

После нанесения состава для усиления лечебного эффекта волосы необходимо завернуть в пищевую пленку или надеть специальную шапочку, а сверху укутать голову полотенцем. Выполнять процедуру рекомендуется с периодичностью два раза в неделю, предварительно вымыв голову.

Существенным для многих недостатком таких масок является то, что после их выполнения на волосах может оставаться скользкий или липкий эффект и неприятный запах рыбы. Чтобы полностью избавиться от него, придется несколько раз мыть голову.

Маска с яичным желтком

Действие:

Придает волосам блеск, укрепляет, ускоряет рост волос, препятствует ломкости и расслаиванию кончиков. Подходит для сухих и нормальных волос.

Состав:

Рыбий жир – 35 г

Яичный желток – 2 шт.

Применение:

1. Рыбий жир подогреть на водяной бане.

2. Желтки взбить вилкой или венчиком.

3. Добавить к полученной массе теплый рыбий жир и хорошо перемешать.

4. Нанести приготовленный состав с рыбьим жиром на корни волос и распределить по всей длине.

5. Выдержать 30 – 40 минут.

6. Помыть голову.

Маска с растительными маслами

Действие:

Ускоряет рост волос, устраняет сухость. Подходит для сухих и медленно растущих волос.

Состав:

Рыбий жир – 35 г

Масло семян кукурузы – 2 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Подсолнечное масло – 2 ст. л.

Применение:

1. Все указанные ингредиенты поместить в стеклянную мисочку и перемешать.

2. Поставить емкость в микроволновую печь для подогрева.

3. В теплом виде нанести маску на заранее вымытые волосы.

4. Спустя полчаса смыть остатки средства большим количеством воды.

5. Ополоснуть волосы настоем ромашки.

Совет: После применения масок для волос с рыбьим жиром для устранения неприятного запаха рекомендуется сполоснуть волосы розмариновой водой или водой с добавлением небольшого объема уксуса или сока лимона.

Видео: Масляная маска с рыбьим жиром

Маска с кокосовым маслом

Действие:

Препятствует выпадению волос, защищает их от механических повреждений и сечения кончиков.

Состав:

Рыбий жир – 35 г

Касторовое масло – 1 ст. л.

Масло кокосового ореха – 17 г

Репейное масло – 1 ст. л.

Применение:

1. Смешать до гомогенного состояния все компоненты.

2. Поставить емкость с составом на водяную баню и немного подогреть.

3. Маску с рыбьим жиром нанести на волосы в теплом виде, перед этим увлажнив пряди.

4. Выдержать 30 минут.

5. Вымыть голову.

Маска с маслом облепихи и медом

Действие:

Укрепляет и питает сухие и тонкие волосы, возвращает им упругость и эластичность, улучшает рост, придает блеск.

Состав:

Рыбий жир – 17 г

Масло плодов облепихи – 1 ст. л.

Жидкий мед – 35 г

Применение:

1. Смешать мед, рыбий жир и облепиховое масло.

2. Подогреть смесь на водяной бане.

3. Интенсивно втереть средство в корни волос, затем при помощи расчески распределить по всей длине.

4. Через 20 минут вымыть голову.

Маска с яичной скорлупой

Действие:

Насыщает волосы питательными веществами и минералами, укрепляет структуру волосяного стержня, очищает кожу головы, помогает избавиться от перхоти. Подходит для комбинированных и жирных волос.

Состав:

Рыбий жир – 35 г

Яйцо – 1 шт.

Применение:

1. Яйцо разбить, отделить скорлупу, промыть ее в кипяченой воде и высушить.

2. Сухую скорлупу измельчить при помощи растирания в ступке или используя кофемолку.

3. Полученную из яичной скорлупы муку тщательно смешать с рыбьим жиром.

4. Нанести состав по всей длине волос.

5. Массировать волосы 10 минут, втирая средство.

6. Выдержать 30 минут.

7. Смыть остатки маски.

Меры предосторожности

При использовании рыбьего жира для волос следует соблюдать меры предосторожности. Главным противопоказанием как к наружному, так и внутреннему применению является аллергия на рыбу и морепродукты, которая может проявляться в виде тошноты, крапивницы, расстройства работы ЖКТ, нарушения функции дыхания.

Прием капсул или жидкого рыбьего жира внутрь должен быть согласован с врачом. Он не допустим в случае:

индивидуальной непереносимости;

беременности и грудного вскармливания;

гипотонии;

туберкулеза;

избытке в организме витаминов А и Д;

хронических патологий органов ЖКТ, почек, щитовидной железы;

заболеваний крови.

Максимальная безопасная дозировка рыбьего жира составляет 3 г в день.

Видео: Полезные свойства рыбьего жира и его применение