Рецептов домашних масок для волос тысячи. Их готовят из разных пищевых продуктов, трав, кореньев, хны, глины, соли, аптечных витаминов и даже дрожжей. Перечислять можно до бесконечности. Ингредиенты сочетают в самых разных пропорциях, смешивают, используют до мытья головы или после, наносят на всю ночь или строго выдерживают несколько минут. Во всем этом великолепии легко потеряться, хочется найти действительно лучшие рецепты, которые справятся с поставленной задачей.

С какими проблемами волос помогут справиться маски

Неправильный уход, плохое питание, использование химических красителей и многие другие факторы непроизвольно влияют на состояние волос. Они становятся тусклыми, безжизненными, выпадают, не поддаются укладке, прическа выглядит не лучшим образом.

Распространенные проблемы:

Выпадение. Справиться с сезонными и незначительными потерями волос укрепить волосяные луковицы вполне возможно самодельными средствами. Но если речь идет об облысении, алопеции разных форм, наследственных заболеваниях, то требуется консультация специалиста. Сухость, ломкость. Чаще всего они вызваны неадекватным уходом, агрессивным воздействием (окрашивание, использование горячих предметов для укладки). Эта проблема решаема. Сечение волос. Оно бывает продольное и поперечное, расщепление происходит не только на кончиках, но и по всей длине. С этим нужно бороться, но желательно после обновления стрижки. Уже посеченные волоски склеить не получится. Перхоть. Некоторые маски помогут решить проблему, если речь не идет о запущенных формах себореи. Они лечатся медикаментозными препаратами.

Лучшие составы от выпадения волос

Все средства от выпадения волос направлены на улучшение питания луковиц, усиление кровотока, часто в составе содержатся жгучие, раздражающие вещества: лук, лимонный сок, перец. Частота применения домашних средств для волос не реже 2 раз в 7-10 дней.

Луковая маска для волос

Состав:

Мед – 1 часть

Луковый сок – 2 части

Майонез – 1 часть

Применение:

Отжать сок из белого или желтого репчатого лука, добавить к нему все остальные ингредиенты маски. Желательно использовать качественный майонез, еще лучше соус домашнего приготовления. Поставить миску на 20 секунд в микроволновую печь либо воспользоваться для подогрева водяной баней. Смесь должна получиться теплее температуры тела. Тщательно растереть, нанести на волосистую область кожи головы. Смыть луковую массу через 45 минут.

Масляная маска

Состав:

Масло кокоса нерафинированное – 5 ст. л.

Масло ромашки – 3 капли

Масло розового дерева – 3 капли

Применение:

Отмерить нужное количество ингредиентов, вылить в миску, поставить емкость в горячую воду, чтобы содержимое нагрелось, размешать. Медленными движениями втереть в кожу, остатки средства нанести по длине, расчесать волосы гребнем с редкими зубьями, собрать в пучок. Надеть шапочку. Делать за 2 часа до мытья головы.

Чесночная маска

Состав:

Чеснок – 3 зубчика

Мед – 1 ст. л.

Желток – 1 шт.

Применение:

Измельчить зубчики чеснока до состояния кашицы, добавить к ним желток с медом. Растереть до однородности, промазать кожу головы по проборам приготовленной смесью, оставить на 2 часа.

Лучшие маски для ускорения роста

Скорость роста волос заложена генетически, но на нее можно повлиять. Для этого используются домашние маски, усиливающие микроциркуляцию крови. Как и в средствах от выпадения, здесь также могут использоваться жгучие, раздражающие вещества, часто присутствую спиртные напитки, обладающие разогревающим эффектом.

Важно! Маски для роста наносятся только на прикорневую зону и кожу. Если агрессивные составы использовать по всей длине, они могут погубить волосы, спровоцировать ломкость, сечение, сделать тусклыми и пористыми.

Горчичная маска с репейным маслом

Состав:

Порошок горчицы – 1,5 ст. л.

Сахар или мед – 1 ч. л.

Масло репейное – 2 ст. л.

Теплая вода (сколько уйдет)

Применение:

Соединить порошок горчицы с маслом и сахаром либо взять жидкий мед. Добавить столько теплой воды, чтобы получилась консистенция негустой сметаны. Размешать, при помощи кисточки нанести на кожу, аккуратно разделяя волосы по проборам. Надеть шапочку. Держать горчичную маску желательно час. Допустимо легкое жжение, покалывание. Если смесь будет сильно печь, можно удалить раньше. Смывать средство нужно только прохладной водой.

Рецепт из кефира с корицей

Состав:

Кефир – 100 мл

Корица – 1,5 ч. л.

Желток – 1 шт.

Применение:

Кефир нужно вынуть из холодильника заранее. Можно подогреть, но делать это аккуратно, чтобы не спровоцировать отделение сыворотки. Соединить кисломолочный продукт с сырым желтком и порошком корицы, растереть. Эту маску можно наносить не только на кожу, но и по всей длине. Утеплить голову на час.

Имбирная маска с маслом (жожоба, персиковое или миндальное)

Состав:

Масло – 2 ст. л.

Имбирь – 20 г

Сметана – 1 ст. л.

Применение:

Измельчить кусочек свежего корня имбиря, выложить в марлю, отжать сок. Отмерить одну десертную ложку, соединить с остальными ингредиентами по рецепту. Втереть в корни волос, выдержать не меньше 3 часов. Можно оставить на всю ночь.

Видео: Рецепт горчичной маски с желтком для роста

Лучшие маски от перхоти

В основе лучших масок для здоровья волос ингредиенты с противогрибковым, бактерицидным действием. Обычно это травяные отвары и настойки, березовый деготь, эфирные масла, глина. Они способствуют оздоровлению кожи, уменьшают образование перхоти, снимают неприятный зуд. Чтобы состав лучше проникал в кожу головы, ее нужно качественно очищать от перхоти. Хорошим подспорьем будет пилинг головы, скраб готовят из мелкой соли, смоченной водой.

Рецепт с березовым дегтем

Состав:

Бальзам для волос – 2 ст. л.

Деготь березовый – 4 капли

Применение:

Смешать любой бальзам для волос с березовым дегтем. В качестве основы также можно использовать сметану. Втереть смесь в кожу головы, оставить на два часа. Вымыть волосы обычным способом.

Рецепт с маслом чайного дерева

Состав:

Масло чайного дерева – 5 капель

Масло кокоса – 2 ст. л.

Масло бергамота или лаванды –2 капли

Применение:

Вылить в миску все ингредиенты по списку, немного подогреть, тщательно размешать. Втереть по проборам в кожу головы, обмотать пленкой или надеть полиэтиленовую шапочку, сверху утеплить полотенцем. Наносить массу за 2 часа до каждого мытья головы. Первые улучшения будут заметы уже после второй процедуры.

Рецепт с настойкой календулы и маслом (репейное, касторовое)

Состав:

Настойка календулы – 2 ст. л.

Репейное масло – 1 ст. л.

Применение:

По желанию репейное масло заменяют касторовым или берут их смесь в равном количестве. Подогреть, смешать с настойкой календулы, втереть в кожу. Оставить минимум на 60 минут, можно выдерживать смесь до 5 часов.

Лучшие маски против сечения и ломкости

Основная задача таких масок – увлажнить, напитать кончики волос, уменьшить ломкость, остановить расщепление. Устранить уже секущиеся места ни одному косметическому средству не под силу, но есть возможность его предотвратить. Особенно эффективны такие маски после обновления прически, пока срез не поврежден.

Рецепт с дрожжами и желтками

Состав:

Дрожжи свежие – 20 г

Молоко – 70 мл

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Вместо молока можно использовать жидкие сливки. Основу подогреть до 50°C, растворить мед и дрожжи, оставить на 10 минут в теплом месте. Повторно размешать, промазать кончики волос, остатки дрожжевой массы распределить по длине. На корни такую смесь тоже можно наносить. Выдержать 2 часа под покрытием, чтобы масса не подсыхала.

Маска с авокадо

Состав:

Авокадо – 1 шт.

Желтки – 2 шт.

Аевит – 3 капсулы

Применение:

Разрезать авокадо вдоль по кругу, разломать, вынуть косточку. Мякоть измельчить. Для этой цели можно использовать блендер, терку, если плод спелый, то удобно и быстро это сделать вилкой. Добавить свежие желтки куриных яиц, выдавить капсулы витаминов аевит, растереть все вместе. Разделить волосы на небольшие пряди, обильно промазать от уха вниз по всей длине, утеплить. Проводить процедуру 1-2 раза в неделю за 2 часа до мытья головы.

Рецепт со сметаной и медом

Состав:

Сметана – 50 г

Мед – 20 г

Эфирное масло лимона – 2 капли

Применение:

В сметану комнатной температуры добавить растопленный мед и лимонное масло, размешать. Обильно промазать кончики за пару часов до мытья. Если длина сухая, то можно смесь наносить по всем прядям, отступив от прикорневой зоны 4-5 см.

Пивная маска с бананом и яйцом

Состав:

Банан – 1 шт.

Пиво – 200 мл

Желток – 1 шт.

Применение:

Растереть очищенный банан в кашицу, смешать с остальными ингредиентами. Промазать пряди, уделяя особое внимание сухим кончикам. Оставить маску под утепляющим колпаком на 50 минут.

Маски с эффектом ламинирования

Целью этих средств является придание гладкости, шелковистости, блеска волосам. Все то, что дает салонная процедура. Сделать в домашних условиях это не совсем просто, эффект может быть не так заметен, но он все равно порадует. Стоимость процедуры будет намного ниже, в рецептах только натуральные ингредиенты, делать ламинирование можно в любое время и так часто, как нужно. Обычно составы содержат желатин. Время набухания крупинок в воде нужно согласовывать с инструкцией на упаковке, у продуктов от разных производителей оно может отличаться.

Совет! Часто желатин распускают в микроволновой печи. Делать это нежелательно, прогревание происходит неравномерно, продукт утрачивает часть полезных свойств. Разумней применять водяную баню.

Простой рецепт с желатином

Состав:

Желатин – 1 ст. л.

Бальзам для волос (любой промышленный) – 1 ст. л.

Вода – 3 ст. л.

Применение:

Для желатина нужно использовать воду комнатной температуры, горячую жидкость добавлять нельзя. Смешать ее с порошком, оставить на 30 минут, затем растопить до жидкого состояния, добавить бальзам, перемешать. Оставить миску в теплой воде, чтобы масса не застыла. Вымыть волосы, подсушить полотенцем, нанести смесь на пряди, отступив от прикорневой зоны 2-3 см. Выдержать под утепляющим колпаком 2 часа, смыть.

Маска с желатином и яйцом

Состав:

Желатин – 10 г

Желток – 1 шт.

Масло кокоса – 10 г

Маска готовая – 20 г

Вода – 3 ст. л.

Применение:

Соединить желатин и питьевую воду, размешать, оставить для набухания на 20-30 минут. Растопить масло кокоса, смешать с желтком от куриного яйца, добавить к ним любую маску для волос промышленного производства. Растопить желатин, смешать со второй смесью. Нанести на вымытые, подсушенные полотенцем волосы на 1,5-2 часа. Смыть без применения шампуня.

Рецепт с маслом кокоса и желтками

Состав:

Желтки сырые – 3 шт.

Масло кокоса – 2 ст. л.

Применение:

Свежие желтки размешать в миске, соединить с подогретым кокосовым маслом. Нанести смесь на вымытые, подсушенные волосы, разгладить руками каждую прядь, затем собрать вместе, замотать в пучок, надеть шапочку. Оставить на 3 часа.

Видео: Быстрое ламинирование желатином

Восстанавливающие маски для сухих, окрашенных волос

Причиной сухих и ломких волос часто является окрашивание химическими средствами, неправильный уход, негативной воздействие солнечных лучей, хлорированной воды. Если жалко срезать испорченные пряди, их нужно питать и восстанавливать, при грамотном подходе они обретут ухоженный вид.

Маска с ржаным хлебом

Состав:

Хлеб ржаной – 3 куска

Молоко цельное – 300 мл

Применение:

Залить кусочки ржаного хлеба теплым молоком, оставить на час. Тщательно размять массу в кашицу. Обильно смазать кожу головы, кончики, длину за 2 часа до мытья волос.

Кефирная маска с алоэ

Состав:

Сок алоэ – 2 ст. л.

Кефир – 100 мл

Витамины A и E – по 2 ампулы

Применение:

В теплый кефир добавить жидкие витамины и сок алоэ, желательно выбирать кисломолочный продукт высокой жирности. Размешать, нанести приготовленную маску на волосы от прикорневой зоны до самых кончиков. Утеплить на 2 часа, вымыть голову без применения шампуня, бальзам нанести можно.

Рецепт с пивом и лимоном для блеска

Состав:

Пиво живое – 200 мл

Сок лимонный – 20 мл

Мед – 20 г

Применение:

Пиво подогреть, растворить в нем сначала мед, затем добавить лимонный сок. Обильно смочить волосы за час до мытья приготовленным напитком, плотно обвязать целлофаном, утеплить полотенцем или шапкой. Тщательно прополоскать теплой водой.

Видео: Пивная маска для роста и укрепления

Рецепт с глиной и сливками

Состав:

Глина косметическая – 3 ст. л.

Сливки 10% – 180 мл

Применение:

Соединить косметическую глину с подогретыми сливками, размешать, промазать пряди по длине за 1,5 часа до мытья головы, укутать полотенцем.

Секреты эффективности домашних средств для волос

Чтобы получить от домашних рецептов максимальный результат, нужно научиться их правильно применять. Важно использовать только свежие, натуральные продукты. Химии и консервантов достаточно в ежедневных средствах для ухода за волосами.

Как повысить эффективность:

Все смеси должны иметь температуру тела или быть чуть теплее, только так они могут проникнуть под кутикулу волоса. Чтобы составы на волосах не подсыхали, голову нужно укутывать полиэтиленом или надевать шапочку для душа. Перед нанесением любых домашних смесей волосы нужно тщательно расчесывать.

Не стоит забывать про непереносимость продуктов. Если имеется аллергия на мед, цитрусы, какие-то травы, то и наружно их использовать не следует. Волосам это много пользы не принесет, а кожа головы может пострадать.