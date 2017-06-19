Скорость роста волос во многом зависит от генетики. Но необязательно с этим мириться, если хочется скорее отрастить косу. Есть много разных средств, которые помогут активизировать работу луковиц, улучшить их питание и работу. Особенно эффективны для быстрого роста маски. Их можно купить в магазине, но лучше приготовить своими руками. У таких продуктов есть масса преимуществ: натуральный состав, дешевизна и большой выбор рецептов.

Эффективность масок

В среднем волосы взрослого человека отрастают на 1,5-1,8 см в месяц. У некоторых людей эта цифра меньше или больше, многое зависит от пищевого поведения, генетических задатков, адекватности ухода. Ни одна маска, ускоряющая рост волос, не может обещать увеличение средних показателей в 3-4-5 раз. Но в домашних условиях вполне возможно добиться увеличения длины в 3-4 см.

Чтобы действительно все получилось, рост волос ускорился, нужно применять средства регулярно, не реже 2 раз в неделю. Первый заметный результат можно увидеть через 3-4 недели. Если волосы окрашены, то оценивать состояние удобно по отросшим корням.

Принципы приготовления средств для роста волос

Домашние средства направлены на усиление кровообращения в тканях, что улучшает питание волосяных луковиц, ускоряет рост, делает волосы крепкими, предотвращает выпадение. Все компоненты должны быть свежими, высококачественными, нельзя использовать продукты с сомнительным составом.

Какие ингредиенты могут входить в маски:

горчица;

спиртовые настойки;

овощные, фруктовые соки;

эфирные и базовые масла;

специи;

яйца, молочные продукты.

Все компоненты смешиваются до однородности в миске. Желательно не использовать металлическую посуду и ложки. Многие смеси требуют подогрева, особенно при наличии масел в составе. Лучше использовать водяную баню. Не стоит массы перегревать, температура не должна быть выше 45°C.

Общие принципы использования масок

Все маски для быстрого, здорового роста наносятся непосредственно на кожу головы. Можно это делать подушечками пальцев либо кистью. Так как большинство составов содержат острые и жгучие ингредиенты, наносить по длине волос, если тип не жирный, не рекомендуется. В противном случае можно спровоцировать сечение.

Правила:

Маски нужно тщательно втирать, чтобы компоненты проникли в кожу. После нанесения домашних средств нужно надеть целлофановую шапочку или пакет, утеплить голову полотенцем, косынкой. Минимальное время выдержки обычно указано в рецепте. Но если голову сильно печет, появился зуд или болезненные ощущения, средство нужно сразу смыть. Нельзя допускать появления аллергической реакции. Если имеется непереносимость какого-то ингредиента, от данного рецепта лучше отказаться. Нужно тщательно смывать домашние составы шампунем, чтобы частицы не оседали по длине прядей, не сушили, не портили. После применения ускоряющих рост волос масок обязательно используют кондиционер, бальзам. Он разгладит чешуйки, нейтрализует возможный вред от жгучих, сушащих ингредиентов.

Совет! Проникновение маски в кожу будет беспрепятственным, если голова хорошо очищена. Рекомендуется 1 раз в неделю делать скраб, можно использовать обычную пищевую соль, смоченную водой, или специальный косметический продукт.

Видео: Горчичная маска для роста с желтком

Рецепты домашних масок для скорейшего роста

Действие домашних масок напрямую зависит от входящих в состав ингредиентов, а также их сочетания. Не рекомендуется изменять компоненты или их количество, если это не предусмотрено рецептурой. На время выдержки основного средства, нанесенного на кожу, можно использовать добавочные составы для длины волос. Они не должны содержать агрессивных продуктов: горчицы, спирта, перца.

Касторовая маска для роста с перцем

Состав:

Масло касторки – 4 ч. л.

Настойка красного перца – 1 ч. л.

Настойка календулы – 1 ч. л.

Применение:

Вместо календулы можно использовать коньяк или водку. Все ингредиенты смешать до однородности, подогреть на водяной бане, втереть в корни волос. Утеплить, выдержать не менее часа. Допустимо легкое жжение, покалывание, кожа будет нагреваться.

Горчичная маска для роста с кефиром

Состав:

Горчичный порошок – 1 ст. л.

Кефир – 100 мл

Сахар или мед – 1 ч. л.

Применение:

Вынуть кефир из холодильника заранее, чтобы он стал теплым. Растворить чайную ложку меда или сахара, добавить горчичный порошок, растереть до однородности. Разделить волосы по проборам, кистью нанести маску, усиливающую рост волос. По длине прядей можно нанести любое питательное масло. Время выдержки горчицы - 40-45 минут.

Перцовая маска для волос с желтком и медом

Состав:

Перцовая настойка – 2 ст. л.

Желток – 1 шт.

Мед – 1 ст. л.

Репейное или касторовое масло – 1 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Применение:

Выдавить сок из лимона, отмерить нужное количество, смешать с медом. Растереть до однородности, добавить желток, влить перцовую настойку и репейное масло. Взболтать смесь. Разделить волосы на пряди, втереть в кожу, надеть утепляющий колпак. Время выдержки смеси ничем не ограничено, но не менее 30 минут. Частота применения - 2 раза в неделю.

Укрепляющая, способствующая быстрому росту волос маска на пиве

Состав:

Пиво светлое – 300 мл

Хлеб ржаной – 40 г

Применение:

Разломать кусок хлеба на небольшие кусочки, сложить в миску. Залить свежим пивом, перемешать, оставить на 10 минут. Размять набухший хлеб в однородную кашицу. Нанести смесь на кожу, втереть кончиками пальцев. Оставшуюся маску распределить гребнем с редкими зубьями по длине. Укутать голову на 2 часа. Промыть волосы теплой водой, при необходимости использовать кондиционер.

Луковая маска для волос с репейным маслом

Состав:

Сок репчатого лука – 40 мл

Масло репейное – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Применение:

Приготовить сок из свежих головок репчатого лука. Цвет и сорт значения не имеют. Процедить. Добавить жидкий пчелиный мед, мешать до полного растворения. Влить рецептурное масло. Размешать, втереть в кожу головы, выдержать 2 часа. Это средство для быстрого роста можно использовать на ночь.

Кефирная маска для волос с корицей

Состав:

Кефир – 100 мл

Корица – 1 ч. л.

Мед – 1 ст. л.

Применение:

Растопить мед до жидкого состояния, соединить с теплым кефиром и молотой корицей. Размешать. Оставить минут на 15, чтобы крупинки специи растворились, в маску перешли полезные вещества. Эту смесь можно использовать не только на корни, но и по всей длине. Сначала втереть в кожу, произвести легкий массаж, смазать пряди. Надеть шапочку. Время выдержки 45 минут. Этот рецепт не подходит блондинкам. Корица может придать светлым волосам желтый оттенок.

Масляная маска для волос с витамином E

Состав:

Масло оливковое – 2 ст. л.

Масло репейное – 1 ст. л.

Витамин E капсульный – 2 шт.

Масло касторовое – 1 ст. л.

Применение:

В миску вылить все ингредиенты. Прогреть масла на паровой бане, тщательно размешать. Втереть смесь в кожу. Если она останется, то можно обработать кончики. Выдержать под утепляющей шапочкой 2 часа. Промыть волосы шампунем, подходящим типу волос.

Имбирная маска для волос (из свежего корня)

Состав:

Корень имбиря – 20-30 г

Масло кокоса – 2 ст. л.

Эфирное масло апельсина – 2 капли

Применение:

Нужно выбрать хороший, плотный имбирный корень. Снять с него тонкую кожицу, натереть мелко, выложить в марлю и отжать свежий сок. Понадобится 1 десертная ложка. Кокосовое масло нужно растопить, можно подержать у батареи, затем отмерить нужно количество, соединить с имбирным соком, добавить апельсиновый эфир. Размешать, втереть руками в волосистую часть головы. Утеплить на 2 часа.

Коньячная маска для быстрого роста волос, стимулирующая кровообращение

Состав:

Коньяк – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Любое базовое масло – 1 ст. л.

Применение:

Вместо коньяка можно использовать водку или самогон, но благородный напиток работает лучше, так как в нем содержатся ценные компоненты. Соединить спиртной напиток с жидким медом, растереть. Добавить любое базовое масло: оливу, кокос, репейник или любое другой подобный продукт. Растереть смесь, обработать корни волос. Держать средство для роста 45-50 минут под утепляющей шапочкой.

Чайная маска с водкой для ежедневного использования (ночная)

Состав:

Водка – 200 мл

Чай сухой – 40 г

Применение:

Сухие чайные листочки высыпать в банку из темного стекла, залить водкой. Закрыть встряхнуть, оставить в теплом месте на 10 дней. Периодически средство для роста волос нужно помешивать. Процедить настой, заварку тщательно отжать. Ежедневно втирать чайную водку в прикорневую зону, на волосы наносить и утеплять не нужно. Курс использования - 2 недели, далее нужно сделать перерыв 7-10 дней, при необходимости повторить. Хранить настой в темном месте не более 2 лет.

Глиняная маска для волос с перцем и корицей

Состав:

Глина косметическая (голубая, зеленая) – 5 ч. л.

Перец красный – 1 щепотка

Корица – 1 ч. л.

Применение:

Смешать голубую или зеленую глину с корицей, добавить щепотку перца. Развести смесь теплой кипяченой водой. Но можно использовать простоквашу или кефир. Масса должна напоминать сметану средней густоты. Втереть в корни волос, утеплить. Удалить маску через 2 часа теплой водой, шампунь не использовать. Средство не подходит для светлых волос.

Видео: Маска для роста и сухих кончиков