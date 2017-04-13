Лопух, или репейник – ценное растение, которое издавна использовали в уходе за волосами. Применялись разные части растения - от колючек и стеблей до корневищ. Ингредиенты промывались, очищались, кипятились или настаивались в разных жидкостях. Эффект после использования действительно есть, и он потрясающий, но процесс подготовки основного продукта требует времени, а само сырье не везде можно достать. Намного проще и удобнее использовать для волос репейное масло.

Общие правила использования репейного масла

Способов применения и рецептов репейных масок для волос огромное количество. В них добавляют самые разные ингредиенты: масла, молочные продукты, настойки, яйца, травяные отвары. Выбор составляющих зависит от цели использования средства для волос, но основные правила не меняются.

Особенности применения:

Наносят маски на грязные волосы до мытья, эффект будет более заметным. Чтобы репейное масло лучше проникло в структуру волоса, нужно надевать утепляющий колпак. Можно обернуть волосы пакетом, сверху натянуть старую шапку. На волосы маски наносятся только в теплом виде. Можно греть смесь в микроволновой печи, но полезнее использовать водяную, паровую баню из двух посудин разной величины. Чтобы добиться от домашнего средства из репейного масла максимального эффекта, держать его на волосах нужно не менее одного часа. Промывают волосы от масляной маски шампунем. Возможно, придется его вспенивать 2-3 раза, чтобы в итоге волосы не повисли сосульками.

Не стоит надеяться, что результат применения маски из репейного масла будет заметен сразу. Первые действительно видимые изменения можно получить через 5-6 процедур. Важно отметить, что средство с накопительным эффектом, желательно использовать его не реже двух раз в неделю.

Важно! Репейное масло, как и любой косметический продукт, может вызвать аллергию. Индивидуальная реакция встречается чаще в смешанных покупных средствах. Чтобы исключить непереносимость, нужно смазать небольшой участок в сгибе локтя и через час отследить реакцию. В идеальном варианте кожа измениться не должна.

Видео: Репейное масло: как, зачем и для чего

Рецепты масок с маслом из репейника

Для волос репейное масло можно применять в натуральном виде. Достаточно подогреть продукт, растереть сначала в ладонях, затем нанести на длину или втереть в кожу головы. Результат от натурального продукта в любом случае будет положительным, но намного лучше работают маски из нескольких ингредиентов. Кроме косметического эффекта, можно увидеть лечебное действие: устранение перхоти, предотвращение ранней седины, укрепление корней, сокращение сечения.

Арабская маска от выпадения волос

Действие:

Предотвращает и лечит облысение, укрепляет волосы.

Состав:

Репейное масло – 2 ст. л.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Применение:

Переложить все в миску. Поставить на плиту кастрюлю с водой, поставить в нее миску и медленно нагреть смесь до теплого состояния. Следить, чтобы температура не превышала 60°C. Вынуть миску из кастрюли, размешать. Втереть в кожу, сделать легкий массаж. Волосы покрыть слоем обычного масла репейника без добавок. Надеть на волосы утепляющий колпак, выдержать 2 часа.

Совет! Если добавить в эту массу 2 капли масла чайного дерева, то получится прекрасное средство для лечения перхоти. Использовать его нужно аналогично.

Маска для волос от секущихся кончиков с касторкой и глицерином

Действие:

Повышает эластичность, питает и увлажняет, улучшает внешний вид волос.

Состав:

Масло репейника – 40 мл

Масло касторовое – 20 мл

Мед – 20 г

Глицерин – 5 мл

Применение:

Соединить все компоненты, прогреть смесь до 40°C. Поочередно обработать маской из репейного масла пряди, в конце прочесать гребнем. Для корней тоже можно использовать это средство. Волосы собрать, голову утеплить.

Маска от выпадения волос с красным перцем и желтком

Действие:

Предотвращает и избавляет от выпадения волос, усиливает кровообращение, укрепляет луковицы.

Состав:

Репейное масло – 4 ст. л.

Желток – 1 шт.

Перец красный острый – 1 ч. л.

Применение:

Перелить репейное масло, сразу добавить к нему красный перец. Здесь используется молотый продукт, но можно самостоятельно измельчить свежий или сухой стручок. Размешать, подогреть удобным способом. Добавить сырой желток, разболтать. Втереть в кожу волосистой части головы, произвести массаж, покрыть пленкой, утеплить и оставить на полчаса. Если через время почувствуется нетерпимое жжение, то смыть раньше. Очень важно не использовать горячую воду, которая усилит неприятные ощущения, испортит волосы.

Маска с луком и репейным маслом для волос

Действие:

Ускорение роста, витаминизация луковиц и стержня волос, укрепление.

Состав:

Масло репейное – 50 г

Сок лука – 35 мл

Сок алоэ – 15 мл

Применение:

Выдавить свежий сок из измельченной головки лука и листа алоэ. Соединить все, отправить на баню, прогреть, смесь должна быть теплее температуры тела. Чтобы уменьшить аромат лука, можно добавить цитрусовое или мятное масло. Втереть подготовленную маску в волосы и кожу головы. Выдержать под колпаком минимум час.

Витаминная репейная маска

Действие:

Питает, увлажняет, предотвращает сечение, дарит сияние и блеск волосам.

Состав:

Репейное масло – 4 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Масло жожоба – 1 ч. л.

Витамины E и А – по 1 ампуле

Применение:

Вылить масла в небольшую миску, размешать, поставить в кастрюлю с горячей водой, подержать несколько минут. При необходимости можно воспользоваться микроволновой печью. Разрезать ампулы, добавить ампульные витамины. Нанести маску из репейного масла на пряди волос, тщательно втереть. Покрыть полотенцем, выдержать минимум час.

Маска с репейным маслом «Бодрящая»

Действие:

Улучшает вид волос, делает их живыми, ускоряет рост, стимулирует пробуждение луковиц.

Состав:

Репейное масло – 30 мл

Касторовое масло – 15 мл

Мед пчелиный – 30 г

Коньяк – 8 мл

Желтки яичные – 2 шт.

Пивные дрожжи – 1 ч. л.

Применение:

Масла соединить, влить коньяк (можно заменить другим спиртным напитком с аналогичной крепостью), выложить мед. Прогреть маску любым способом. Засыпать пивные дрожжи, отставить в сторону. Взбить вилкой сырые яичные желтки. Добавить ранее подготовленную смесь. Растереть до однородности. Обработать волосистую область головы, расчесать пряди гребнем, распределяя остатки по длине, собрать волосы в пучок. Надеть полиэтиленовую шапку, утеплить. Выдержать 1-3 часа.

Маска для волос от перхоти с репейным и кокосовым маслом

Действие:

Устраняет перхоть, питает волосы, лечит кожу.

Состав:

Масло кокосовое – 2 ст. л.

Масло репейное – 2 ст. л.

Масло чайного дерева – 3 капли

Масло оливы – 1 ст. л.

Применение:

Соединить ингредиенты для маски, подогреть до очень теплого состояния, но маска не должна обжигать. Втереть в кожу. Все, что осталось, распределить по концам волос. Волосы собрать, утеплить на 2 часа.

Маска «Зеленая» универсальная с крапивой и репейником

Действие:

Питает, витаминизирует, дает блеск волосам, улучшает вид.

Состав:

Репейное масло – 2 ст. л.

Крапива – 2 ст. л.

Вода – 120 мл

Применение:

Залить листья крапивы для маски крутым кипятком. Можно использовать сухой или свежий ингредиент. Накрыть, оставить на 30 минут. Или заранее заварить в термосе на несколько часов. Процедить водный настой, добавить в теплую жидкость репейное масло, хорошо взболтать. Втереть маску в корни, размазать по длине прядей, волосы собрать.

Меры предосторожности

Репейное масло редко вызывает аллергические реакции, а вот дополнительные ингредиенты (лимон, мед и прочие) часто ведут к зуду, сыпи и другим неприятным проявлениям. Прежде чем готовить маску, необходимо тщательно изучить состав и исключить аллергию на ее компоненты.

Если в составе домашней маски используются жгучие вещества, например, перец, горчица, то обрабатывать нужно только прикорневую часть, уделяя особое внимание коже. Исключение – жирный тип волос. В остальных случаях длина от агрессивных ингредиентов высохнет, на кончиках может появиться сечение.

Видео: Маска универсальная для роста волос