Неправильный уход за волосами, слишком частое мытье головы и ежедневные укладки с применением фена, утюжка или плойки, недостаток в организме витаминов неизбежно отражаются на женской прическе. Эти и другие негативные факторы приводят к тому, что волосы становятся сухими на концах, ломаются, секутся, теряют естественный здоровый блеск. Чтобы восстановить сухие кончики волос, совсем не обязательно покупать специальные дорогостоящие средства, можно воспользоваться простыми питательными масками, приготовленными в домашних условиях на основе натуральных ингредиентов.

Особенности ухода за кончиками волос и последствия их сухости

Уход за волосами для многих женщин в лучшем случае ограничивается обработкой питательными средствами кожи головы и волосяных луковиц. Однако больше всего в дополнительном питании и увлажнении нуждаются кончики волос. И чем длиннее пряди, тем больше внимания нужно уделять профилактическому и лечебному уходу. У корней волосы практически не пропитываются обладающим защитными свойствами кожным жиром, выделяемым сальными железами кожи головы, в результате чего подвержены пересыханию.

Сухость кончиков является основной причиной их ломкости и сечения. Они приобретают неухоженный вид, выглядят тускло и безжизненно, что вынуждает женщин постоянно состригать их и лишает возможности отрастить длинные здоровые локоны.

Совет: Сухие кончики волос чаще всего появляются у женщин с тонкими длинными и вьющимися волосами, поэтому им следует регулярно в профилактических целях использовать соответствующие натуральные средства по уходу.

Общие правила применения масок для кончиков волос

При использовании домашних масок необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

проводить процедуру 2-3 раза в неделю, при сильно поврежденных и высушенных кончиках возможно ежедневное использование;

наносить маску до мытья головы на расчесанные слегка влажные пряди;

для жирных волос маску наносить только на кончики, а для сухих – до середины или по всей длине прядей;

для усиления действия маски надо обернуть волосы пищевой пленкой и сверху утеплить махровым полотенцем;

не выходить на улицу в течение часа после окончания процедуры;

наносить маски подушечками пальцев, не используя кисти и расчески, чтобы еще больше не травмировать концы.

Рецепты масок

Домашние маски для сухих кончиков волос должны оказывать питательное, укрепляющее и увлажняющее действие. В качестве ингредиентов для них используют кисломолочные продукты, мед, растительные масла, свежевыжатые овощные и фруктовые соки, яичный желток, которые защищают, обеспечивают питательными веществами и препятствуют потере влаги. Кроме применения масок, после мытья головы полезно ополаскивать слегка подсохшие волосы минеральной водой или отварами лекарственных трав.

Важно: При использовании домашних масок для лечения сухих кончиков результаты появляются не так быстро, как от покупных косметических средств, зато сохраняются надолго.

Маска с косметическими маслами

Самыми лучшими для волос являются касторовое, кокосовое, репейное, облепиховое, оливковое, миндальное и льняное масла.

Выбранное масло нужно подогреть на водяной бане и обильно смазать концы волос. Затем замотать их полиэтиленовой пленкой и обернуть сверху полотенцем или скрутить в жгутики и завернуть в фольгу. После мытья головы рекомендуется сполоснуть волосы отваром крапивы или водой, подкисленной лимонным соком.

Косметические масла для кончиков волос возможно использовать и без смывания. В этом случае необходимо всего несколько капель выбранного масла растереть в ладонях и равномерно распределить по кончикам.

Маска с желтком и луковым соком

Состав:

Яичный желток – 1 шт.

Луковый сок – 15 мл

Любое растительное масло – 15 мл

Мед – 10 г

Применение:

Мед и масло предварительно немного подогреть, добавить взбитый желток и свежевыжатый сок репчатого лука. Перемешать до однородности. Нанести смесь на поврежденные кончики волос, выдержать 20 минут. Тщательно вымыть голову шампунем несколько раз, в конце для устранения неприятного запаха ополоснуть водой с лимонным соком, яблочным уксусом или эфирным маслом.

Витаминная маска

Состав:

Репейное масло – 2 ст. л.

Желток – 1 шт.

Аптечный препарат «Аевит» – 2 капсулы

Применение:

Репейное масло соединить с взбитым желтком и добавить содержимое капсул, перемешать. Распределить по кончикам волос и втереть в кожу головы, утеплить. Выдержать полчаса, а затем удалить водой с использованием шампуня для поврежденных волос.

Пивная маска

Состав:

Шишки хмеля – 1 ст. л.

Корни лопуха и аира болотного – по 1 ст. л.

Пиво – 200 мл

Применение:

Сухое растительное сырье измельчить, перемешать, поместить в термос и залить стаканом подогретого темного пива. Оставить на 2 часа для настаивания, процедить и обработать сухие волосы.

Питательная маска с алоэ

Состав:

Мед – 1 ч. л.

Алоэ – 1 лист

Лимон – ½ шт.

Жирная сметана – 60 г

Применение:

Из листа алоэ и половины лимона выжать сок, добавить немного подогретый мед и сметану, тщательно перемешать. Нанести смесь на кончики волос на 20–30 минут, обмотать пищевой пленкой и полотенцем. Затем вымыть шампунем.

Маска с майонезом

Состав:

Майонез – 25 г

Желток – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Жидкий мед – 10 г

Применение:

Зубчики чеснока измельчить, смешать с остальными ингредиентами. Распределить состав по кончикам волос, выдержать 30–40 минут и смыть шампунем. В конце сделать ополаскивание травяным отваром. Для светлых волос подойдут отвары ромашки или липы, а для темных – коры дуба или шалфея. Для данной маски лучше взять домашний майонез собственного приготовления или магазинный с жирностью не менее 60%.

Видео: Маска-восстановление для сухих концов

Маска с кисломолочными продуктами

Простоквашу, кислое молоко или кефир с высоким процентом жирности подогреть до 40°С, после чего втереть в корни волос, пропитать по всей длине прядей, обильно смазывая кончики. Обернуть волосы пищевой пленкой и укутать махровым полотенцем. Выдержать 30 минут, а потом снова нанести выбранное средство на корни и сделать легкий массаж кожи головы. Через 10 минут смыть.

Маска со сливками

Состав:

Жирные сливки – 50 г

Масло зародышей пшеницы – 10 мл

Эфирное масло лимона – 5 капель

Применение:

Смешать перечисленные компоненты, нанести полученное средство на сухие кончики волос. Выдержать полчаса, а затем вымыть водой с шампунем.

Маска с авокадо

Состав:

Яйцо – 1 шт.

Авокадо – ½ шт.

Применение:

Мякоть половины спелого авокадо размять до состояния пюре и смешать со взбитым яйцом. Нанести маску на сухие волосы, утеплить, выдержать в течение часа и смыть.

Клубничная маска

Состав:

Клубника – 12–15 ягод

Оливковое масло – 30 мл

Желток – 1 шт.

Применение:

Свежие ягоды размять в пюре, добавить желток и оливковое масло, тщательно перемешать до однородного состояния. Распределить средство по волосам. Через 20–30 минут вымыть голову.

Видео: Приготовление и применение маски для сухих на концах волос

Как предупредить сухость кончиков волос

Интенсивный и правильный уход за волосами в сочетании с увлажняющими и питательными масками позволит укрепить их структуру, насытить полезными веществами, придать здоровый вид и сохранить естественную красоту.

Для предупреждения сухости кончиков следует:

свести к минимуму термическое воздействие на волосы, избегая укладок феном с горячим воздухом, плойкой, утюжком и другими подобными приборами;

каждые два месяца подстригать кончики;

не использовать для фиксации прически средства, содержащие в составе спирт;

мыть голову не более 2 раз в неделю, используя мягкие шампуни с кремовой текстурой, бальзамы и кондиционеры;

при необходимости окраски волос подбирать щадящие средства натурального происхождения (листья черного чая, хна, басма);

надевать головные уборы во время пребывания на ветру, морозе, дожде, открытом солнце;

включить в рацион яйца, нежирную рыбу и мясо, злаки, орехи, свежие овощи, зелень, фрукты, богатые нужными для волос витаминами и минералами.

Расчесывать волосы следует деревянными расческами с редкими зубчиками.

Видео: Как избежать секущихся концов