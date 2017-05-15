Красивые волосы – это не роскошь, а вознаграждение за качественный и регулярный уход. Ему необязательно нужно быть дорогим. Если нет возможности посещать салоны, приобретать профессиональные средства или просто не хватает времени для проведения домашних процедур, можно наносить маски для волос на всю ночь. Понадобится несколько минут вечером и столько же утром.

Правила использования ночных масок

Нельзя наносить на всю ночь средства, которые усиливают кровообращение. Обычно это маски для роста волос с горчицей, перцем, луковым соком. При длительном контакте они вызывают раздражение кожи головы, выпадение волос и даже ожоги. В основе домашних смесей обычно лежат травы, мед, яйца, овощи, фрукты, другие продукты, масла.

Правила использования масок на ночь для волос:

Любая смесь, независимо от состава ингредиентов, должна быть теплая. Холодной массе сложно проникать под кутикулу волоса, эффект будет намного хуже. Если на волосах укладочные средства, термозащита и другая косметика, то все это нужно смыть. В противном случае вещества будут проникать в глубь волоса вместе с маской, что не очень хорошо, может навредить. Если ничего дополнительного не использовалось, то лишний раз мыть голову не нужно. Не стоит наносить маску только на длину или на кожу. Можно напитать (увлажнить, вылечить) и то, и другое, при необходимости использовать средства с разным составом. Не нужно покрывать голову полиэтиленом или надевать шапочку, если это не указано в рецепте. Обычно хватает одной косынки, которая защитит постель. Перед нанесением маски пряди нужно тщательно расчесать. Для распределения средства также можно использовать гребень, но только с редкими зубьями.

Все маски, которые наносятся на ночь, предназначены для решения разных проблем. Поэтому нужно внимательно выбирать, учитывая все нюансы. Если средство предназначено для жирных волос, оно испортит сухие волосы и наоборот.

Важно! Часто в масляные смеси добавляют готовые бальзамы или маски промышленного производства. Они помогают смыть средство, служат дополнительным питанием, но только при качественном составе. Если средство содержит агрессивные вещества, то при длительном нахождении на волосах оно нанесет им и коже головы вред.

Видео: Почему масляные маски нужно наносить на сухие волосы

Рецепты ночных масок

Для приготовления домашних средств нужно использовать только свежие продукты и чистую посуду. Желательно, чтобы миски были керамические или стеклянные, металлические предметы не подходят. Некоторые продукты требуют подогрева. Лучше всего для этой цели применять водяную баню, можно использовать и микроволновую печь, но нежелательно. Все домашние маски на ночь для волос готовятся непосредственно перед использованием, хранению они не подлежат.

Важно: Независимо от состава и входящих ингредиентов маски нужно тщательно перемешивать, некоторые компоненты измельчать, чтобы смесь получилась однородная. Хорошими помощниками станут венчики, сито, блендер.

Питательная медовая маска

Действие:

Питает ослабленные, поврежденные и окрашенные волосы, дарит живой блеск, благоприятно влияет на кожу.

Состав:

Мед – 2 ст. л.

Желток сырой яичный – 3 шт.

Применение:

Мед подогреть, чтобы продукт растаял. В противном случае могут возникнуть сложности с нанесением. В отдельной миске взбить 3 желтка. Этого количества ингредиентов достаточно для средней длины до плеч. Соединить жидкий мед с яйцами, тщательно растереть. Нанести массу на кожу головы тонким слоем, хорошо втереть. Также обработать кончики волос. Остатки распределить по длине редким гребнем. Укутать, оставить на всю ночь.

Глиняная маска для волос на ночь (для жирного типа)

Действие:

Устраняет излишки кожного сала, нормализует работу желез, придает опрятный вид и свежесть, увеличивает промежутки между мытьем головы.

Состав:

Глина голубая – 50 г

Мед – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Кефир или вода

Применение:

Растопленный мед соединить с лимонным соком, растереть до однородности, добавить голубую глину и жидкость. Можно использовать простую воду или любой кисломолочный напиток: кефир, ряженку, простоквашу. Вливать небольшими порциями, следить за консистенцией. Должна получиться кашица. Нанести на прикорневую часть, распределить по длине, если волосы жирные, то до самых кончиков. Надеть косынку, утром смыть. Если использовался кисломолочный продукт, то шампунь можно не использовать.

Ночная маска для быстрого роста волос

Действие:

Поставляет к луковицам витамины, ценные соединения, ухаживает за кожей, ускоряет рост.

Состав:

Репейное масло – 1 ст. л.

Касторовое масло – 1 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Применение:

Вылить оба вида масла в миску, добавить остальные ингредиенты. Поставить в микроволновую печь на 20 секунд. Либо использовать для подогрева водяную (паровую) баню. Вынуть теплую массу, растереть до однородности, втереть в кожу, сделать кончиками пальцев хороший массаж. По длине можно нанести любое другое средство или такую же смесь, увеличив количество ингредиентов.

Маска для сожженных волос с авокадо

Действие:

Эффективное питание, увлажнение, восстановление, для мягкости, делает волосы послушными, разглаживает.

Состав:

Авокадо – 1 шт.

Масло кокосовое – 1 ст. л.

Сок алоэ – 2 ст. л.

Применение:

Авокадо нужен спелый. Разрезать, вынуть косточку, ложкой выбрать мякоть. Измельчить до состояния пюре, добавить растопленное масло и свежий сок алоэ. Тщательно перемешать. Нанести маску для волос на всю ночь, особое внимание уделять кончикам и поврежденной длине. Утром вымыть волосы, как обычно.

Оживляющая ночная маска для всех типов волос

Действие:

Придает блеск, питает, возвращает прочность и опрятный вид, делает волосы послушными.

Состав:

Кефир – 120 мл

Мука ржаная – 2 ст. л.

Желток – 1 шт.

Мед – 1 ст. л.

Применение:

Соединить растопленный мед с желтком, добавить к ним муку и кефир. Разболтать смесь венчиком до однородности. Оставить болтушку в тепле на четверть часа, чтобы рожь разбухла. Нанести на пряди по длине, надеть косынку, выдержать до утра. Вымыть голову обычным шампунем, нанести бальзам.

Масляная маска против облысения, выпадения волос

Действие:

Укрепляет, питает луковицы, увеличивает густоту волос, улучшает вид, ухаживает за кожей головы.

Состав:

Миндальное масло – 1 часть

Репейное масло – 1 часть

Оливковое масло – 2 части

Применение:

Соединить масла в удобной для подогрева посуде, выдержать на водяной бане до температуры 40°C. Тщательно размешать, втереть в кожу головы, распределить по длине прядей. Укутать, оставить на всю ночь.

Важно: Масла высвобождают пигмент, способствуют быстрому смыванию краски с волос. Если они недавно окрашивались, то для сохранения яркого цвета смесь нужно наносить только на кожу.

Дрожжевая маска для жирных волос

Действие:

Убирает излишки жира, придает волосам опрятный вид, делаем сильнее и красивее.

Состав:

Молоко – 50 мл

Дрожжи свежие прессованные – 25 г

Белок яичный – 1 шт.

Применение:

Подогреть молоко, чтобы оно стало немного теплее температуры тела. Соединить с дрожжами. Размешивать до тех пор, пока масса не станет однородной. Все комочки нужно размять. Отделить желток, белок выложить в миску, взбить миксером или венчиком в крепкую пену. Соединить с ранее разведенными дрожжами. Втереть смесь в кожу головы, нанести на волосы, укутать. С утра вымыть обычным шампунем для жирного типа.

Восстанавливающая маска с глицерином

Действие:

Питает, увлажняет, реанимирует сожженные краской, солнцем волосы, возвращает блеск, делает сильными и упругими.

Состав:

Сок алоэ – 2 ст. л.

Натуральный йогурт – 125 мл

Глицерин аптечный - 1,5 ч. л.

Аевит – 3 капсулы

Применение:

Йогурт заранее вынуть из холодильника. Можно поставить стаканчик в миску с теплой, но не горячей водой. Выдавить сок из листьев алоэ, вскрыть капсулы и выжать витамины, отмерить глицерин. Все это смешать с натуральным йогуртом до однородной массы, нанести на волосы, включая кожу головы, длину, кончики. Надеть косынку, оставить до утра.

Осветляющая маска для волос

Действие:

Осветляет волосы на 1-2 тона за 1 применение, создает эффект мелирования при нанесении на отдельные пряди.

Состав:

Ромашка аптечная – 3 ст. л.

Вода очищенная – 120 мл

Сок лимона – 2 ст. л.

Корица – 1 палочка

Применение:

Залить ромашку крутым кипятком, накрыть, оставить минимум на 3 часа. Если времени нет, то проварить несколько минут на плите, остудить и процедить, отжать цветки. Палочку корицы перемолоть на кофемолке либо измельчить в ступке, добавить в теплый отвар. Выдавить лимонный сок. Размешать. Нанести получившийся раствор на чистые, но сухие пряди. Желательно, чтобы на них не было бальзама. Укутать. Утром снять косынку, ополоснуть волосы прохладной водой с добавлением лимонного сока или яблочного уксуса. Повторное осветление можно провести через неделю.

Желатиновая маска для волос на ночь

Действие:

Утолщает волосы, придает блеск, склеивает секущиеся кончики, дает эффект ламинирования.

Состав:

Желатин мелкий пищевой – 1 ст. л.

Вода питьевая – 3 ст. л.

Бальзам для волос – 1,5 ст. л.

Применение:

Соединить воду комнатной температуры с желатином, настоять, время указано в инструкции. Растопить набухшую смесь. Лучше использовать водяную баню. Добавить хороший бальзам для волос, размешать. Нанести по длине на вымытые волосы, тщательно втереть, разгладить, собрать в пучок, замотать косынкой, оставить до утра.

Видео: Ночная масляная маска