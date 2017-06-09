Свежий яичный желток – настоящий кладезь ценных и питательных веществ. И если в сыром виде его употреблять внутрь не всегда безопасно, то наружно можно смело использовать. Особенно ценится продукт в уходе за волосами. Издавна его использовали для ускорения роста, блеска, лечения перхоти и устранения других проблем. Существует огромное количество народных рецептов, помогающих восстановить силу и здоровье волос.

Действие желтка на волосы

Ценность продуктов всегда объясняется составом. У желтков и белков он отличается, следовательно, и действие будет разное. Для наружного применения используют яйца курицы, утки, гуся, перепелки и любой другой птицы. Основное противопоказание – индивидуальная непереносимость, аллергические реакции. Продукт в чистом виде может не подойти при высокой жирности волос и кожи головы. В этом случае в него добавляется кислота (кефир, лимонный сок) или спиртосодержащие напитки (водка, коньяк, настойки).

Чем полезны желтки для волос:

В продукте содержится большое количество витамина A. Он способствует оживлению сухих, ломких волос, предотвращает выпадение, способствует устранению перхоти, в целом благотворно влияет на состояние кожи головы. Витамин B12 снимает раздражение, зуд, также способствует устранению перхоти. Холин помогает остановить выпадение, укрепляет луковицы, предотвращает облысение. Железо и кобальт, которые содержатся в желтках, ускоряют рост волос. Пантотеновая кислота, она же витамин B6, обладает целым рядом полезных воздействий на волосы: предотвращает появление ранней седины, улучшает циркуляцию крови в коже, поставляет кислород и питание. Биотин способствует приданию блеска, шелковистости, предотвращает появление перхоти.

Показанием к использованию таких масок является ломкость, поперечное и продольное сечение, отсутствие блеска, тусклый цвет, ранняя седина и перхоть. Продукт решает разные проблемы, если его правильно использовать и сочетать с подходящими ингредиентами.

Видео: Польза масок с желтками

Общие правила приготовления масок

Яйца относятся к скоропортящимся продуктам, чем они свежее, тем больше ценных веществ в них содержится. Готовить смеси нужно непосредственно перед использованием и только на одно применение. Количество ингредиентов в рецептах обычно рассчитано на волосы средней длины и густоты. При необходимости можно пропорционально сократить или увеличить.

Отделенные желтки перед соединением с остальными составляющими маски нужно тщательно растереть в отдельной посуде, можно взбить. Если добавляются твердые ингредиенты, то их натирают, измельчают или разводят в указанной жидкости.

Совет! Запах яиц нравится не всем. Чтобы от него избавиться, он не передался волосам, можно удалить пленку с желтка, использовать только жидкое содержимое. Также помогут справиться с неприятным ароматом эфирные масла.

Лучшие рецепты домашних масок с желтком

Если маска для волос с желтком предназначена для укрепления, ускорения роста, увеличения густоты, то она наносится непосредственно на кожу головы, тщательно втирается. Остатки можно распределить по длине, если в составе нет агрессивных компонентов: спирта, горчицы, перца. Эти вещества навредят при повышенной сухости, сечении, ломкости. В любом случае, желтковые массы требуют покрытия, так как продукт подсыхает на воздухе. Можно использовать шапочку для душа, стрейчевую пленку, простой полиэтиленовый пакет.

Совет! Чтобы средство проникло в кожу головы, ее нужно очистить. Лучший способ – скраб. Подойдет обыкновенная мелкая соль, смешанная с несколькими каплями воды. Особенно этот момент актуален при перхоти, повышенной жирности.

Маска с коньяком

Действие:

Укрепляет луковицы, ускоряет рост, улучшает кровообращение, устраняет излишнюю жирность прикорневых участков.

Состав:

Желтки – 2 шт.

Коньяк – 40 мл

Вода – 40 мл

Применение:

Выложить желтки в чистую миску, растереть ложкой до светлого состояния. Коньяк развести чистой негорячей водой, постепенно, небольшими порциями ввести к растертым желткам. Мешать до однородности. Нанести яичную смесь на кожу, тщательно втереть кончиками пальцев. По длине можно нанести любое масло или другую маску. Свернуть концы в пучок, заколоть, надеть полиэтиленовую шапку или просто обернуть голову пленкой. Выдержать от 30 до 60 минут, голову вымыть.

Маска с йогуртом и медом

Действие:

Питает, увлажняет, придает блеск, предотвращает продольное сечение кончиков.

Состав:

Желтки – 2 шт.

Йогурт натуральный 2,5-5% жирности – 100 мл

Мед – 2 ст. л.

Применение:

Миску с медом поставить в горячую воду или на чайник, кастрюлю: продукт должен растаять. Разболтать яичные желтки, добавить теплый йогурт, перемешать. Ввести растопленный мед, растереть смесь до однородности. Поочередно смазать пряди до мытья головы, аккуратно приподнять, заколоть, утеплить полотенцем. Выдержать маску час.

Маска с кокосовым маслом

Действие:

Восстанавливает, увлажняет, придает ухоженный вид и здоровый блеск. Для сухого и нормального типа.

Состав:

Желтки – 2 шт.

Масло кокоса нерафинированное – 2 ст. л.

Применение:

Кокосовое масло оставить в тепле, чтобы оно растаяло. Взбить до пенки желтки. Соединить оба ингредиента маски. Если кожа головы сухая, можно нанести маску и на нее. Волосы расчесать, разделить на пряди, поочередно нанести маску разглаживающими движениями сверху вниз, прочесать гребнем с редкими зубьями. Надеть шапочку. Время выдержки маски ничем не ограничено, но не менее часа.

Маска от перхоти

Действие:

Устраняет зуд, шелушение, избавляет от жирной и сухой перхоти, для всех типов.

Состав:

Желтки – 2 шт.

Масло репейное – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ч. л.

Масло чайного дерева – 4 капли

Применение:

Смешать лимонный сок с двумя видами масла. Взболтать свежие желтки до однородности, добавить остальные ингредиенты. Втереть маску в кожу, тщательно проработать поверхность, сделать массаж. Завернуть голову в полиэтилен либо просто надеть шапочку для душа. Время выдержки смеси на коже - 40-60 минут.

Маска экспресс-восстановление с авокадо

Действие:

Питает, реанимирует испорченные окраской, химической завивкой, укладочными средствами волосы. Подходит для сухого типа, можно наносить смесь только на кончики.

Состав:

Желтки – 2 шт.

Авокадо – 1 шт.

Сметана или сливки – 2 ст. л.

Эфирное цитрусовое масло – 2 капли

Применение:

Освободить авокадо от шкурки и вынуть косточку. Мякоть размять. Если плод не очень спелый, немного жесткий, можно измельчить блендером. Ввести сметану, добавить эфирное масло любого цитруса: мандарина, апельсина, лимона. Отдельно размешать желтки, соединить с общей массой. Обильно промазать волосы приготовленным составом, собрать в пучок, заколоть, утеплить полиэтиленом. Время выдержки - от 40 минут. Можно оставить эту маску на всю ночь.

Маска с кефиром и лимоном для жирных волос

Действие:

Увлажняет, но не утяжеляет, придает блеск, объем, ухаживает по всей длине.

Состав:

Желтки – 2 шт.

Кефир – 100 мл

Лимон – 0,3 шт.

Применение:

Выдавить сок из лимона, процедить. Вместо кефира можно использовать простоквашу либо натуральный йогурт. Взбить кисломолочный продукт с желтками, добавить приготовленный сок. Перемешать. Втереть в кожу головы. Оставшейся смесью проработать пряди. Оставить на 2 часа под шапочкой.

Маска с желтком и горчицей для волос

Действие:

Улучшает кровообращение, питание, поставку кислорода и витаминов к луковицам, ускоряет рост.

Состав:

Желтки – 2 шт.

Мед или сахар – 1 ч. л.

Горчица – 1 ст. л.

Вода – 4 ст. л.

Масло репейное – 1 ст. л.

Применение:

В воде растворить мед или сахарный песок, добавить желтки и хорошо взболтать. Добавить сухой горчичный порошок и репейное масло. Перемешать, оставить на 10 минут. Втереть в кожу головы. По длине прядей можно нанести любое другое средство. Укутать, держать час. Если жжение будет сильным, можно смыть маску раньше. Важно не использовать горячую воду, чтобы не травмировать кожу.

Маска с ламинирующим эффектом (на желатине)

Действие:

Разглаживает, придает блеск, ухоженный вид, создает эффект ламинирования на волосах, склеивает сеченые кончики, убирает сухость.

Состав:

Желток – 1 шт.

Желатин – 1 ст. л.

Вода – 3 ст. л.

Бальзам для волос – 1,5 ст. л.

Применение:

Развести сухой желатин водой комнатной температуры. Отставить в сторону на 15-20 минут, чтобы крупинки хорошо набухли. Размешать желтки с бальзамом для волос. Можно использовать любую готовую маску. Желатин подогреть, но не кипятить. Соединить с желтками, быстро размешать. Нанести массу по длине вымытых, слегка влажных прядей, отступив от корней 2-3 см. Утеплить голову полиэтиленом. Для лучшего проникновения массы под кутикулу прогреть волосы через шапочку феном 2-3 минуты. Оставить средство на час, затем смыть без шампуня.

Увлажняющая маска с глицерином для всех типов волос

Действие:

Увлажняет, делает волосы послушными, гладкими.

Состав:

Желтки – 1 шт.

Мед – 1 ст. л.

Глицерин аптечный – 2 ч. л.

Отвар ромашки – 40 мл

Применение:

Приготовить концентрированный отвар ромашки из 1 ст. л. травы и 200 мл кипятка. Процедить, отмерить нужное количество, остудить до 50-60 °C, добавить мед, размешать до растворения, ввести аптечный глицерин. Взбить желток, соединить с остальными ингредиентами. Смазать чистые волосы, оставить минимум на 30 минут.

Универсальная маска с водкой и апельсином для роста и укрепления

Действие:

Средство ускоряет рост, улучшает питание луковиц, укрепляет, предотвращает выпадение, дарит блеск, помогает в борьбе с перхотью.

Состав:

Желтки – 2 шт.

Апельсин – 1 шт.

Мед – 1 ст. л.

Водка – 2 ст. л.

Масло жожоба – 1 ч. л.

Применение:

Вымыть апельсин, разрезать пополам, выдавить сок, процедить через ситечко, подогреть до температуры тела. Добавить к напитку мед, развести, влить водку. Можно использовать другой спиртосодержащий напиток аналогичной крепости. Взбить два желтка, смешать с маслом жожоба. Объединить все ингредиенты, взболтать до однородности. Обильно смочить средством кожу головы, распределить по всей длине до кончиков. Укутать, оставить на час.

Маска от перхоти для всех типов волос

Действие:

Ухаживает за кожей головы, борется с сухой и жирной перхотью.

Состав:

Желток – 2 шт.

Масло репейное – 2 ст. л.

Сок лимона – 1 ч. л.

Применение:

Размешать все ингредиенты до однородности. Втереть смесь в кожу за полчаса до мытья головы. Укутать. Использовать средство 2 раза в неделю до полного устранения перхоти.

Видео: Питательная маска для волос за 60 секунд