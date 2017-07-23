Алое – самое распространенное лечебное домашнее растение, которое можно использовать для лечения и красоты волос. Сок поможет избавиться от перхоти, ускорить рост, предотвратить сечение, разбудить спящие луковицы и увеличить густоту. Его используют в чистом виде, но чаще смешивают с другими ценными ингредиентами. Рецептов масок для волос с алоэ очень много, они помогут решить самые разные проблемы.

Какую пользу принесет алоэ волосам

Алоэ, он же столетник, славится за свой ценный состав, активно используется для лечения различных заболеваний и устранения косметических проблем. Продукт обладает восстанавливающими, увлажняющими, ранозаживляющими действиями, богат витаминами и минеральными веществами. В растении содержатся биогенные стимуляторы, способные восстанавливать угасающие клетки.

Чем полезен сок из растения для волос:

устраняет перхоть, снимает зуд;

нормализует выделение кожного сала;

помогает бороться с выпадением, укрепляет фолликулы;

ускоряет рост.

Для усиления положительных свойств к основному продукту добавляют масла, яйца, мед, молоко, разные растения, овощи и фрукты, спиртные напитки и настойки. Выбор дополнительных ингредиентов напрямую зависит от поставленной задачи.

Правила подготовки алоэ

Самыми ценными свойствами для волос обладает сок из старого алоэ. Выбираются крупные и мясистые листочки с нижней или средней части растения без повреждений и засохших участков. Их можно использовать сразу, но лучше выдержать в холодильнике от 10 до 14 дней. Для этого продукт помещают в плотную ткань или заворачивают в фольгу. За это время будет происходить накопление активных веществ, ценность растения возрастет. Если какие-то листочки потемнеют и испортятся, их выбрасывают.

Способы отжима сока из алоэ:

Листочек порезать кухонным ножом, сложить в марлю, отжать над миской. Порезать алоэ на несколько частей, сложить в блендер, измельчить. Выложить на ситечко, оставить на некоторое время над миской для отделения жидкости. Для ускорения процесса помешивать и придавливать лопаткой. Выдавить сок с мякотью из листа от тонкого края к срезу. Затем процедить через марлю или ситечко.

Хранится подготовленное сырье 3 суток. Можно его законсервировать, смешивая с маслом, медом, спиртовыми напитками, если добавка не противоречит выбранному рецепту домашней маски.

Совет! Отжимки алоэ не нужно выбрасывать. Их настаивают с маслами, смешивают со сливками, молоком, соками и другими полезными ингредиентами, делают маски для тела, лица или сухой кожи рук.

Видео: Маска из алоэ для сухих, безжизненных, волос

Лучшие рецепты масок с алоэ

Все ингредиенты, присутствующие в масках для волос с соком алоэ, нужно тщательно смешивать, при необходимости измельчать. Для этого используют кухонные ножи, терки, блендеры. Дополнительно нужна кисть или губка. Для утепления потребуется шапочка или пакет, полотенце.

Если маска наносится только на кожу головы, нужно волосы распределять на проборы, тщательно втирать смесь кисточкой или пальцами. Для нанесения по длине можно воспользоваться гребнем. Смывают маски с алоэ шампунем, подходящим к типу волос. После него используют кондиционер. Температура воды не выше 37C°.

Маска с алоэ и чесноком от выпадения волос

Действие:

Укрепляет луковицы, раздражает кожу, усиливает приток крови и питательных веществ.

Состав:

Чеснок – 1 головка

Лист алоэ – 3 шт.

Мед – 3 ст. л.

Применение:

Мед подогреть, соединить с отжатым соком из листочков алоэ, растереть до однородности. Очистить чеснок, измельчить удобным способом, соединить с другими ингредиентами. Маска из алоэ наносится только на кожу за 1,5 часа до мытья головы. Разделить волосы на проборы, нанести массу, втереть.

Витаминная маска для ускорения роста

Действие:

Наполняет кожу головы витаминами, улучшает качество и ускоряет рост волос.

Состав:

Сок алоэ – 30 мл

Аевит – 4 капсулы

Применение:

Соединить свежий сок из листочков алоэ с витаминами, размешать. Втирать через день на ночь в кожу головы, утром маску смывать. Или наносить за 2-3 часа до мытья на кожу и на волосы, утеплять колпаком.

Восстанавливающее средство с алоэ и кокосовым маслом от сечения

Действие:

Увлажняет, придает кончикам ухоженный вид и блеск волосам, предотвращает сечение.

Состав:

Сок алоэ – 20 мл

Масло кокоса – 20 г

Сок лимона – 1 ч. л.

Применение:

В миску выложить масло, поставить на паровую баню. Как только оно растопится, станет теплое, снять. Добавить к кокосу два сока: из лимона и листочка алоэ. Размешать. Смазать нижнюю часть волос, расчесать гребнем. Собрать пряди в пучок, заколоть, утеплить шапочкой. Выдержать 2 часа. Делать маску 2 раза в неделю.

Рецепт против жирной перхоти

Действие:

Сушит кожу, снимает зуд, избавляет от перхоти, убирает жирный блеск с волос.

Состав:

Сок алоэ – 2 ст. л.

Касторовое масло – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Применение:

Соединить в миске ингредиенты маски по списку, подогреть на паровой бане. Втереть в кожу. Можно оставлять на всю ночь. Частота применения маски с соком алоэ от перхоти - 3 раза в неделю. Длительность курса - месяц.

Питательная маска с алоэ для сухой кожи и волос

Действие:

Наносится от корней до кончиков, придает волосам ухоженный вид, снижает сухость, можно использовать на ночь.

Состав:

Алоэ – 25 мл

Мед – 20 г

Витамин E – 2 ампулы

Масло оливы или кокоса – 5 мл

Применение:

Мед выложить в миску и первым отправить на паровую баню. Как только он растопится, влить масло, размешать, добавить сок алоэ и через несколько секунд снять. Маску перегревать не нужно, чтобы максимально сохранить полезные вещества. Добавить витамин из ампул, тщательно размешать. Смазать кожу головы очень тонким слоем, тщательно втереть средство подушечками пальцев. Остатки размазать по длине волос, прочесать гребнем с редкими зубчиками. Оставить на 2-3 часа или на всю ночь. Смыть.

Рецепт маски с алоэ и желтками для сухого типа волос

Действие:

Увлажняет, питает, предотвращает появление секущихся концов, делает волосы более блестящими.

Состав:

Мед – 1 ст. л.

Алоэ – 3 ст. л.

Желтки – 2 шт.

Масло репейника – 1 ст. л.

Эфирное масло бей – 2 капли.

Применение:

В миску выложить мед и добавить к нему репейное масло. Подогреть на водяной бане либо 20 секунд в микроволновой печи на высокой мощности. Размешать. К сырым яичным желткам добавить сок из листов алоэ и масло бей, растереть. Объединить оба состава маски для волос, размешать. Поочередно смазать пряди по длине, соединить, собрать в пучок и утеплить шапочкой. Выдержать не меньше 40 минут, лучше оставить на 2 часа.

Совет! Чтобы избавиться от неприятного запаха желтков, нужно аккуратно сделать в продукте прокол, выдавить внутреннее содержимое. Пленку, которая и излучает аромат, выбросить. Иногда желтки перед процедурой обливают кипятком, только после этого разрывают.

Реанимирующая маска для поврежденных волос с авокадо

Действие:

Восстанавливает и придает ухоженный вид волосам, сожженным химическими красителями или солнцем.

Состав:

Авокадо – 100 г

Алоэ – 25 мл

Желток – 1 шт.

Применение:

Спелую мякоть авокадо размять вилкой в кашицу, соединить с сырым желтком, ввести сок алоэ. Растереть до однородности. Волосы слегка увлажнить водой из пульверизатора, хорошо прочесать гребнем, смазать приготовленной маской, надеть шапочку. Выдержать минимум час, можно оставить средство на весь день или на всю ночь, но только под покрытием, так как желток подсыхает.

Витаминная маска с грейпфрутом для жирного типа волос

Действие:

Придает волосам блеск, объем, уменьшает выделение кожного сала.

Состав:

Алоэ – 25 мл

Грейпфрут – 100 г

Сметана – 1 ст. л.

Применение:

В рецепте указан вес чистой мякоти грейпфрута без семечек и пленок. Сложить в блендер кусочки цитруса, измельчить в пюре. Добавить сметану и сок алоэ. Смазать волосы и кожу. Если концы сухие, то обработать только верхнюю часть. Укутать полотенцем, оставить на час.

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