Масло из семян льна – уникальный подарок природы, который поможет на долгие годы сохранить молодость, красоту, хорошее самочувствие. Нужно только научиться его правильно употреблять. Наибольшей ценностью считается прием продукта с утра натощак. Именно после пробуждения организм готов получить и усвоить все лучшее. День должен начинаться не с чашечки кофе, а с ароматной ложечки полезного масла.

Польза утреннего употребления льняного масла

В льняном масле много полезных веществ, витаминов, но особенно оно ценится за содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Вторым доступным источником является рыбий жир, но его употреблять не совсем приятно, он часто вызывает аллергию. Постоянное поступление полиненасыщенных кислот помогает организму полноценно функционировать, улучшает работу всех внутренних органов, предотвращает появление опухолей, укрепляет иммунитет и помогает противостоять вирусам, инфекциям, грибкам.

Чем еще полезно льняное масло натощак:

налаживает работу ЖКТ, избавляет от запоров;

улучшает состояние кожи, волос, ногтей;

стабилизирует гормональный фон;

снимает предменструальный синдром;

снижает уровень холестерина;

стимулирует вывод желчи;

избавляет от отеков.

При ежедневном приеме масла на протяжении длительного времени укрепляются и очищаются стенки сосудов, снижается риск развития ишемической болезни, инфаркта миокарда, тромбоза, инсульта, атеросклероза. Употребление масла – один из самых простых, дешевых, действенных способов профилактики проблем с сердечно-сосудистой системой. У него практически нет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости.

Видео: Елена Малышева о льняном масле

Секреты выбора и употребления льняного масла

Льняное масло имеет способность окисляться, портиться на свету. Именно по этой причине желательно приобретать нерафинированный продукт в бутылке из темного стекла. Если удалось купить в пластике, то лучше сразу перелить. После вскрытия хранить в холодильнике не больше месяца, далее его нужно обновить, так как часть полезных веществ будет утрачена. Но остатки не нужно выбрасывать. Их всегда можно использовать наружно, например, делать домашние маски.

Характеристики хорошего масла:

Цвет. Все оттенки золотистого и светло-коричневого, зависит от вида льна. Прозрачность. Лен не должен быть мутным, иметь вкрапления, частицы и мусор. Допускается небольшой осадок на дне бутылки. Вкус. В настоящем нерафинированном продукте присутствует специфическая горчинка. По этой причине его часто при добавлении в салаты смешивают с маслом оливы, подсолнечника.

Совет! Масло жирное. После его употребления может появиться тошнота и другие неприятные ощущения. Чтобы их устранить, можно закусывать продукт небольшой долькой лимона или выпить глоток подкисленной воды.

Если не получается пить льняное масло, оно вызывает неприятные ощущения, то можно купить желатиновые капсулы. Они продаются в аптеках. В этом случае продукт употребляется согласно инструкции на упаковке.

Профилактический прием

Любое заболевание легче предупредить, чем вылечить. Чтобы пить натощак льняное масло, необязательно иметь какие-то проблемы. Продукт станет прекрасным подспорьем в период простуд, поможет избежать сезонного выпадения волос, сбоя в менструальном цикле, расслоения и ломкости ногтей.

Способы применения:

Пить с утра натощак 1 ч. л. за 15-20 минут до еды 2 недели, затем количество можно увеличить в 2 раза. Курс приема не меньше 2 месяцев. Пить масло по 1 ч. л. утром натощак и вечером перед сном через 2 часа после ужина в течение 6-8 недель, далее можно сделать перерыв 1 месяц. Ежедневно добавлять 1 ч. л. продукта в овощной или фруктовый салат, творог или другое холодное блюдо, предназначенное для завтрака.

Принимать льняное масло натощак можно неограниченное время, но лучше делать небольшие перерывы, равные третьей или четвертой части пройденного курса.

Важно! Льняное масло нельзя нагревать, его нужно употребляют внутрь только в холодном виде, не стоит запивать горячими напитками или чаем.

Для лечения запоров и очищения

Льняное масло является мягким слабительным средством, оно хорошо очищает кишечник именно при употреблении с утра на голодный желудок. При смешивании с другими продуктами или при использовании в другое время дня эффективность снижается.

Для решения деликатной проблемы человеку с весом до 70 кг достаточно 1 ст. л. льняного масла. Если вес больше, то норма увеличивается в 1,5 раза. Для очищения кишечника и лечения запоров разрешается запивать масло свежим кефиром или натуральным йогуртом. Завтракать можно через час.

Применение для похудения

При похудении нельзя полностью исключать жиры. Обычно советуют оставлять небольшое количество растительных масел или орехов. Идеально в диетический рацион впишется льняное масло. Оно позаботится о женском здоровье и красоте, поможет предотвратить менструальные сбои, которые часто вызываются при резком похудении, а также ускорит потерю веса.

Чем полезно льняное масло для похудения:

уменьшает аппетит;

является легким слабительным;

улучшает состояние кожи, предотвращает ее обвисание;

очищает организм;

дарит незаменимые кислоты.

Принимать масло лучше всего с утра, запивая небольшим количеством жидкости комнатной температуры. Для похудения нужно употреблять ежедневно 2 ст. л. Если количество не вписывается в правила диеты или общую калорийность, то можно сократить до 1 ст. л.

Льняное масло при беременности и детям

Льняное масло полезно людям любого возраста. Детям до 14 лет можно давать продукт ежедневно, но если ребенок его хорошо принимает. В чистом виде, скорее всего, он его пить не станет. Можно пойти на хитрости, добавлять в кашу или творог, но не стоит забывать про вред нагревания и термической обработки.

Женщинам при беременности продукт поможет справиться с запорами, наполнит организм необходимыми для построения клеток веществами, поможет сохранить красоту, сделает кожу эластичной и предотвратит появление растяжек. В первом триместре могут возникнуть сложности из-за токсикоза. Ложка льняного масла с утра может вызвать сильную тошноту, чем испортит самочувствие на весь день.