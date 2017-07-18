Каждая женщина, начиная с 25–30 лет начинает вести активную борьбу с морщинами в области глаз и губ, на лбу, между бровями, ведь они визуально увеличивают ее возраст и делают менее привлекательной. Для достижения успеха нужен комплексный поход. Он может включать косметологические процедуры для коррекции глубоких складок, упражнения для мышц лица, массаж, увлажняющие, питательные маски для поддержания тонуса кожи и разравнивания мелких морщинок. Правильный уход за кожей лица и контроль мимики также является необходимым условием для профилактики и устранения морщин.

Косметологические процедуры

При глубоких морщинах на лице для получения заметного видимого результата необходимо применение специальных косметологических процедур. В зависимости от состояния кожи, возраста, противопоказаний, а также финансовых возможностей в салоне красоты или косметологической клинике могут предложить следующие варианты, как убрать морщину между бровями:

Каждый метод требует тщательного изучения его действия и противопоказаний.

Ботокс

Ботокс является наиболее эффективным малоинвазивным методом устранения морщин в любой зоне лица. Суть методики заключается во введении под кожу ослабленного ботулинического токсина, который за счет блокировки процесса нервно-мышечной передачи временно парализует и расслабляет определенные мимические мышцы. В результате того что мышцы (в данном случае, надбровная сморщивающая мышца) перестают работать и сокращаться, находящаяся с ними в плотном контакте кожа разравнивается.

Ботокс помогает эффективно справиться с вертикальными морщинами над переносицей, сформированными вследствие активного и частого сближения бровей при проявлении эмоций (гнев, недовольство) и общении. Он также в некоторой степени отучает человека в будущем даже после окончания своего действия пользоваться теми мышцами лица, постоянные сокращения которых привели к образованию некрасивых заломов на коже.

Разглаживание морщин после инъекций ботулотоксина наблюдается примерно через 2 недели и сохраняется в течение 6 месяцев. Выполнять такую процедуру настоятельно рекомендуется у квалифицированных косметологов, имеющих соответствующие сертификаты и большой опыт работы. Неправильный выбор места и техника выполнения инъекции, неточный расчет дозы или использование некачественного препарата может привести к ряду осложнений, среди которых возможны отеки, гематомы, нарушение чувствительности кожи, длительная болезненность, попадание инфекции.

Рекомендация: При неэффективности неинвазивных и малоинвазивных методик для коррекции морщин между бровями можно прибегнуть к методам пластической хирургии.

Контурная пластика

Контурная пластика представляет собой процедуру, при которой в область морщин вводятся специальные внутрикожные наполнители (филлеры) на основе гиалуроновой кислоты. Они заполняют образовавшееся в виде морщины углубление в коже и тем самым разглаживают ее. Гиалуроновая кислота, проникая в глубокие подкожные слои, удерживает влагу, омолаживает кожу и ускоряет процесс ее регенерации.

Видимый эффект от процедуры появляется сразу, но окончательно формируется через 2–3 недели и сохраняется примерно 1 год.

Контурная пластика может применяться как отдельно, так и в сочетании с другими косметологическими процедурами. При довольно глубоких морщинах хорошие результаты дает ее совместное применение с ботоксом. Внутрикожный наполнитель при этом вводят спустя 2 недели после инъекций ботулотоксина.

Микродермабразия и химический пилинг

Микродермабразия и срединный химический пилинг очищают кожу, отшелушивают ее поверхностный омертвевший слой за счет чего уменьшается глубина морщин и выравнивается рельеф кожи.

При микродермабразии отшелушивание осуществляется аппаратом со специальной алмазной насадкой различной зернистости. В случае химического пилинга на кожу воздействуют химические соединения (трихлоруксусная, гликолевая, ретиноевая кислоты и др.). Эти процедуры эффективны только в случае тонких и неглубоких морщин, в более запущенных случаях они не смогут кардинально изменить внешний вид лица и устранить морщины между бровями.

Лазерная шлифовка

Лазерная шлифовка расценивается как малотравматичный метод убрать морщины между бровями и в других зонах лица, однако для ее проведения часто используют местную анестезию. Она позволяет омолодить кожу, избавиться от мимических морщин или заметно сгладить их.

В ходе процедуры удаляются омертвевшие верхние слои эпидермиса, уменьшается глубина морщин, выравнивается рельеф кожи. Лазерная шлифовка стимулирует рост волокон коллагена и эластина, которые впоследствии заполняют полость морщины, повышает упругость кожи и подтягивает ее. На обработанных лазером участках кожи активизируются процессы регенерации, происходит формирование нового молодого и ровного слоя кожи.

После лазерной шлифовки эффект становится заметным уже после первой процедуры, но обычно для закрепления результатов рекомендуется пройти несколько сеансов с интервалом один месяц.

Домашние методы избавления от межбровной складки

К домашним методам избавления от морщин можно отнести маски покупные или собственно приготовления, а также гимнастика и массаж. Следует помнить, что только регулярный и комплексный подход принесет видимые результаты.

Маски для лица

Маски для лица являются эффективным средством избавиться от неглубоких морщин между бровями у молодых представительниц слабого пола. У женщин постарше их применение позволит уменьшить степень выраженности существующих морщин и отсрочить появление новых.

В настоящее время различными косметическими фирмами выпускается множество готовых масок и кремов, направленных на борьбу с морщинами и профилактику их образования. Однако при наличии времени и желания предпочтение следует отдать натуральным средствам собственного приготовления, так как они не будут содержать в составе консервантов и стабилизаторов, необходимых для обеспечения продукту длительного хранения.

Действие домашних масок заключается в дополнительном питании и увлажнении кожи, увеличения степени ее эластичности и тонуса, стимуляции процессов регенерации клеток. Для их приготовления не требуются какие-либо специфические и дорогие ингредиенты. Все продукты можно легко найти у себя на кухне или, в крайнем случае, в ближайшем магазине или аптеке. Выполнять такие маски рекомендуется курсами по 1–2 раза в неделю, постоянно чередуя составы.

Маска с яичным белком

Действие:

Разглаживает и очищает кожу.

Применение:

Взбить два заранее охлажденных яичных белка. Полученную белковую массу в положении лежа нанести на предварительно распаренную кожу, мышцы на лице при этом должны быть максимально расслаблены. После того как белок высохнет, можно встать. Выдержать маску 30-40 минут, затем аккуратно убрать ее с лица теплой водой и нанести питательный крем.

Глиняная маска

Действие:

Питает, способствует регенерации тканей.

Состав:

Косметическая глина (белая, зеленая или черная) – 1 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Масло персиковых косточек – 1 ч. л.

Применение:

Глиняный порошок тщательно размешать в сметане до однородности. Добавить персиковое масло. Нанести массу на область морщин между бровями, выдержать 20 минут и смыть водой.

Маска с клубникой, медом и отваром ромашки

Действие:

Омолаживает, питает и успокаивает кожу.

Состав:

Клубника – 3–4 ягоды

Оливковое масло – ½ ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Отвар ромашки – 1 ч. л.

Применение:

Ягоды клубники размять в пюре, добавить оливковое масло, жидкий мед, отвар ромашки и хорошо перемешать. Нанести на зону между бровей, выдержать 20 минут. Удалить остатки маски ватным тампоном или диском, смоченным в молоке.

С отваром ромашки можно сделать простой компресс, пропитав им салфетку и приложив ее к проблемным участкам лица на 15 минут.

Важно: Перед использованием состава для маски между бровей следует нанести небольшое количество на внутренний сгиб руки и протестировать на аллергию. При отсутствии зуда, покраснения и раздражения на коже можно применять ее для лица.

Витаминная маска

Действие:

Насыщает кожу витаминами, способствует регенерации тканей, повышает упругость кожи.

Состав:

Яйцо – 1 шт.

Масляные растворы витаминов А и Е – 1 ч. л.

Лимонный сок – 10 капель

Эфирное масло грейпфрута – 5 капель

Сок петрушки – 10 мл

Применение:

Яйцо разделить на желток и белок. Из стеблей и листьев петрушки при помощи соковыжималки или марли отжать сок. Желток слегка взбить, добавить растворы витаминов, эфирное масло грейпфрута, свежевыжатый сок петрушки и лимона, тщательно перемешать. Нанести состав на зону лба и между бровей. Выдержать 20 минут, после чего смыть водой.

Фруктовая маска

Действие:

Питает, способствует восстановлению волокон коллагена и разглаживанию мимических морщин

Состав:

Банан – ⅓ часть

Киви – 1 шт.

Авокадо – ⅓ часть

Молоко – 30 мл

Применение:

Из мякоти фруктов, используя блендер, приготовить пюре. Добавить молоко и перемешать. Нанести состав на верхнюю часть лица или на все лицо сразу. Выдержать 15 минут и смыть водой.

Маска на основе картофельного крахмала

Действие:

Питает, разравнивает морщины, повышает тонус кожи.

Состав:

Крахмал картофельный – 1 ст. л.

Вода – 100 мл

Сметана – 1 ст. л.

Морковный сок – 20 мл

Применение:

Крахмал при перемешивании высыпать в воду. После того как смесь загустеет, проварить ее пару 5 минут на минимальном огне, затем добавить сметану и свежевыжатый сок моркови. Перемешать и нанести на проблемные зоны. Через 15 минут смыть водой.

Видео: Маска из крахмала от морщин

Упражнение и массаж

Упражнения для мышц лица и массаж являются средством борьбы с морщинами, доступным каждой женщине, и подходят для любого возраста. Они практически не требуют каких-либо финансовых затрат и занимают совсем немного времени. Эти методы более эффективны с точки зрения профилактики образования новых морщин.

Совет: Для большей эффективности массажа перед его выполнением следует нанести на кожу масляный раствор витамина Е, касторовое, кунжутное, миндальное или оливковое масло.

Упражнений против морщин между бровями, как и массаж, необходимо по возможности выполнять регулярно и ежедневно в течение 5–10 минут.

Особенно эффективны следующие упражнения:

приложить два пальца параллельно носу на морщины, нахмурить брови, чувствуя напряжение мимической мышцы в этой области вследствие оказываемого пальцами сопротивления;

сесть перед зеркалом, ладонями накрыть брови и слегка прижать их, приподнимать брови, оказывая сопротивление движению ладонями;

поднимать брови до упора вверх, задержаться в таком позиции на несколько минут, после чего расслабить мышцы;

ладонями накрыть брови в таком положении, чтобы пальцы смотрели вверх, максимально близко друг к другу свести брови, а затем расслабить мышцы на 15 секунд, повторить 15 раз;

посередине лба провести воображаемую линию, по обе стороны от нее прижать пальцы и, разводя руки в стороны, натягивать кожу, одновременно сдвигая брови;

стать напротив зеркала и постепенно поэтапно за 5 маленьких движений широко раскрыть глаза, оставляя брови неподвижными, фиксируя их пальцами, через 5 секунд расслабить лицо и выполнить упражнение в обратном порядке.

Массаж необходимо делать только на предварительно очищенной от косметики и загрязнений коже следующим образом. Средним или указательным пальцем руки в течение 2–3 минут выполнять легкие постукивания вдоль морщин между бровями, постепенно поочередно перемещаясь в сторону каждой брови. В том же направлении можно делать простые поглаживания и легкие пощипывания кожи, по ощущениям они должны напоминать «комариные укусы». Такой массаж будет способствовать повышению упругости кожи, улучшению кровоснабжения в зоне морщин.

Видео: Упражнения для профилактики появления морщин в области лба