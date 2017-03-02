Появление морщин на лице – неизбежность, с которой рано или поздно сталкивается каждая женщина. Наиболее заметны они в области лба и глаз, что обусловлено активными мимическими движениями в этой зоне. Причинами формирования морщин являются возрастные изменения кожи, которые могут начать проявляться раньше, чем хотелось бы, вследствие неправильного ухода, недостатка в организме витаминов, вредных привычек, нервных стрессов. Для устранения морщин на лбу применяются самые различные методы, начиная от нанесения кремов и масок и заканчивая хирургическим вмешательством.

Аппаратная косметология

Аппаратные методики разглаживания морщин на лбу выполняются в косметологических кабинетах. К ним относятся:

лазерная шлифовка;

микротоковая терапия;

микродермабразия;

RF-лифтинг.

Лазерная шлифовка кожи проводится под местным обезболиванием, позволяет удалить омертвевшие клетки рогового слоя, уменьшить глубину морщин, стимулирует выработку коллагена и эластина. Ее результат становится заметным сразу и сохраняется от 1 до 3 лет.

Микротоковая терапия основана на повышении тонуса мимических мышц лба за счет их сокращения под воздействием электрических импульсов, обеспечивает лифтинг-эффект и способствует разглаживанию морщин.

Микродермабразия представляет собой механическое отшелушивание клеток рогового слоя эпидермиса кристаллами алюминия диоксида. Она активизирует процессы регенерации, разглаживает и выравнивает поверхности кожи. В сочетании с вакуумным массажем оказывает противоотечное и детоксикационное действие. Подходит для коррекции неглубоких и тонких мимических складочек.

RF-лифтинг основан на использовании электрического тока в радиочастотном диапазоне. Он стимулирует процессы естественного омоложения, восстанавливает и обновляет каркас волокон коллагена, улучшает микроциркуляцию и насыщение тканей кислородом. Ощутимый эффект виден уже после первого раза и сохраняется до 2 лет.

Инъекционные методики

Для устранения морщин на лбу существует несколько инъекционных методик, которые в запущенных ситуациях можно сочетать друг с другом. Среди них:

инъекции ботокса;

биоревитализация и контурная пластика;

плазмолифитинг;

мезотерапия.

Их использование противопоказано женщинам в период беременности и лактации, при плохой свертываемости крови, воспалительных процессах в предполагаемой области инъекций, в период обострения хронических заболеваний.

Инъекции ботулотоксина

Наиболее популярным и эффективным средством борьбы с морщинами на лбу являются инъекции ботокса (ботулотоксина). Суть метода заключается в том, что под воздействием ботулотоксина происходит блокирование передачи нервного импульса и временный паралич мышц, что приводит к невозможности полноценно двигать ими (поднять или нахмурить брови), в результате чего морщины разглаживаются. Препарат вводится на расстоянии 4–5 см выше линии бровей в 3 или 5 точек: над переносицей и внутренними краями бровей или по две над каждой бровью и одну над переносицей.

Эффект становится заметным в течение 14 дней после инъекций и сохраняется в среднем до 6 месяцев. Срок действия ботокса сокращается при частом посещении бани или сауны, массаже лица. При сильно глубоких морщинах эту методику рекомендуется совмещать с введением внутрикожного наполнителя (филлера).

Рекомендация: При помощи ботокса можно убрать только мимические морщины, образующиеся в области лба и переносицы.

Мезотерапия

Мезотерапия заключается во введении под местной анестезией в область морщин на лбу лечебной смеси, стимулирующей регенерацию и формирование новых клеток. Методика помогает сделать их менее заметными, освежить кожу, придать ей здоровый вид. Составы для мезотерапии включают витамины и минералы, антиоксиданты, экстракты растений, коллаген, эластин, органические кислоты (гликолевая и пировиноградная) и другие компоненты.

После выполнения процедуры отмечается лифтинговый эффект и повышение тургора кожи. Эффект от ее проведения виден уже после второй процедуры, полный курс лечения составляет 10 сеансов, а результат его сохраняется до года.

Видео: Мезотерапия. Показания, как проводится

Плазмолифтинг

Плазмолифтинг представляет собой процедуру, при которой в проблемные участки кожи на лбу вводится обогащенная тромбоцитами собственная плазма клиента. Метод запускает процесс естественного омоложения, ускоряет регенерацию клеток, замедляет процессы старения, уменьшает мимические морщины.

Биоревитализация и контурная пластика

Биоревитализация и контурная пластика заключаются во введении в кожу препаратов гиалуроновой кислоты, отличающихся по консистенции и концентрации активного компонента. Для биоревитализации применяются средства жидкой консистенции, главной задачей которых является увлажнение кожи за счет удержания в ней воды. В результате улучшается цвет лица, уменьшается дряблость и разглаживается рельеф.

Контурная пластика предназначена для устранения глубоких морщин и коррекции овала лица. Для нее используют препараты плотной консистенции в виде геля, которые выполняют роль внутрикожных наполнителей и приводят к моментальному разглаживанию даже очень глубоких морщин и повышению упругости кожи. Эффект сохраняется примерно от 6 до 12 месяцев.

Важно: В каждом индивидуальном случае вопрос, как убрать морщины на лбу, надо решать совместно с косметологом, который оценит состояние кожи, учтет особенности состояния здоровья клиента, а также его финансовые возможности и предложит самый лучший вариант решения проблемы.

Малоинвазивные методы

К малоинвазивным методикам относится так называемый нитевой лифтинг или нитевая подтяжка. Процедура заключается в имплантации в область морщин специальных тонких нитей, которые формируют прочный каркас, фиксируют ткани в правильном положении, разглаживают глубокие морщины и препятствуют появлению новых. Используемые нити в зависимости от состава могут быть рассасывающимися (мезонити) или нет.

Процедура является довольно дорогостоящей, требует восстановительного периода (до 14 дней), но ее результат сохраняется на протяжении от 2 до 5 лет. За две недели до выполнения нитевого лифтинга необходимо сделать инъекции ботулотоксина, иначе интенсивные мимические движения будут препятствовать поддерживающей функции нитей.

Хирургические методы

Из оперативных методик коррекции морщин в области лба применяются две: открытая и эндоскопическая подтяжка. Осуществляются они под общей анестезией.

Открытая подтяжка проводится путем разреза по верхней части лба (в области роста волос или чуть ниже, на открытой части), отслаивания, натягивания, иссечения излишков кожи и зашивания. После операции омолаживающий эффект сохраняется до 7 лет. Проводить ее рекомендуется женщинам не ранее 40 лет.

Эндоскопическая операция является менее травматичной, позволяет быстрее вернуться к нормальному образу жизни, не сопровождается сильными послеоперационными болевыми ощущениями. Однако эффект от ее применения выражен слабее и держится не так долго, как при открытой подтяжке. Во время такой подтяжки хирург эндоскопом делает небольшие разрезы за линией роста волос, отслаивает кожу, поднимает брови, разглаживает морщины, натягивая ослабленные ткани к верхней части головы.

Предупреждение: После оперативного избавления от морщин на лбу возможно выпадение волос в зоне рубцов и образование залысин.

Домашние способы

С некрасивыми складками на лбу можно справиться, не только посещая салоны и выполняя довольно дорогостоящие процедуры. Для решения этой проблемы не менее эффективны и домашние методы, особенно если морщины не очень глубокие и вовремя начать принимать меры по их устранению, а также по профилактике появления новых. К таким методам относятся гимнастика, массаж и маски для лица. Конечно, результат от их применения не будет ощутим сразу, однако при систематическом выполнении он сохранится надолго.

Массаж и гимнастику для лица рекомендуется выполнять ежедневно, начиная уже с 20–25 лет. Это поможет дольше сохранить кожу молодой, гладкой и подтянутой.

Гимнастика

Регулярное выполнение специальных упражнений, предназначенных для мышц лба, способствует повышению их тонуса, разглаживанию некрасивых кожных складок над и между бровями, устранению дряблости кожи и улучшению кровообращения. Эффективность такого метода подтверждают и профессиональные косметологи.

Для устранения морщин на лбу подойдет простой комплекс упражнений:

В течение 1–2 минут переводить взгляд то вверх, то вниз, стараясь при этом не морщить лоб. Нахмурить брови и одновременно оттягивать кожу на лбу к вискам. Повторить 6 раз. Свести брови, а затем высоко поднять их вверх, как при удивлении. Выполнять это упражнение надо быстро, чередуя движения и постепенно увеличивая скорость. Поставить локти на стол, зажать брови кончиками пальцев и попытаться 10 раз поднять брови вверх и 10 раз нахмуриться. Потом прижать пальцы к верхушке лба и подтянуть кожу вверх, старясь при этом опустить брови. Повторить 10 раз. Опустить брови, сводя их вместе, а затем поднять и широко развести в стороны. Повторить 5 раз. Одной рукой зафиксировать средину лба, после чего постараться сморщиться и задержаться в таком состоянии на несколько секунд. Повторить 10 раз.

Видео: Комплекс упражнений от морщин на лбу от инструктора по фейсбилдингу

Массаж

Массаж усиливает кровообращение, улучшает поступление питательных веществ, повышает упругость дермы. Проводить его нужно в положении лежа, спрятав волосы под косынку и расслабив голову. Предварительно требуется очистить кожу от косметики и загрязнений.

Для облегчения выполнения массажа, а также повышения его эффективности рекомендуется использовать крем или масло, например, миндальное или кокосовое. Массировать лоб следует легкими похлопывающими, разминающими, поглаживающими и пощипывающими движениями. Можно рисовать подушечками пальцев горизонтальные и вертикальные полосы, круги, восьмерки.

Маски

Возрастные изменения кожи в любой области лица обусловлены, прежде всего, нарушением водно-липидного баланса, снижением количества каркасных волокон и поступления питательных соединений. Компенсировать эти недостатки можно, используя средства домашнего приготовления. При регулярном применении они помогут убрать мелкие морщины на лбу и уменьшить степень выраженности глубоких складок, выровнять рельеф, улучшить цвет и состояние дермы, насытить ее полезными веществами, будут стимулировать регенерацию тканей.

В такие маски входят следующие ингредиенты:

для увлажнения – эфирные и растительные масла (кокосовое, оливковое, миндальное, облепиховое, льняное), травяные настои и желток яйца;

для питания – молочные продукты, овсянка, фрукты, овощи, зелень, растворы витаминов;

для лифтинга и повышения тонуса – желатин, глина, мед.

Особенно эффективно нанесение масок от морщин в профилактических целях, так как они способствуют замедлению процессов увядания кожи.

Видео: Домашняя маска от морщин

Косметические средства

Помочь в борьбе с морщинами может и обычная косметика по уходу: крема, лосьоны, скрабы. Но, как и в случае массажа, гимнастики и масок, быстрого эффекта от них ожидать не стоит.

Очищение кожи при помощи покупного скраба или смеси собственного приготовления необходимо делать дважды в неделю. Обновление кожного покрова будет способствовать уменьшению степени выраженности морщин и выравниванию рельефа.

Ежедневно утром и вечером на область лба, как и на все лицо, нужно наносить подходящий по типу кожи питательный или увлажняющий крем. В его составе должны присутствовать витамины, α-гидроксикислоты, косметические масла, которые повышают выработку коллагена, препятствуют появлению новых морщин и делают более незаметными уже образовавшиеся.

Меры профилактики

Для профилактики образования морщин рекомендуется придерживаться определенных правил:

обеспечить полноценный сон;

питаться сбалансированно, включив в рацион зелень, фрукты, ягоды и овощи, отварное мясо и рыбу, молочные продукты, яйца, орехи;

носить очки при снижении остроты зрения, чтобы не деформировать кожу постоянным прищуриванием;

надевать солнцезащитные очки при пребывании на открытом солнце;

избавиться от вредных привычек (курение и злоупотребление алкоголя);

много времени проводить на свежем воздухе;

заниматься спортом.

Кроме перечисленного, важно употреблять достаточное количество жидкости (около 2 л в сутки).