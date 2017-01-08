Газожидкостный пилинг (аквапилинг, или кислородный пилинг) является одной из современных процедур по уходу за кожей, выполнить которую можно во многих салонах красоты. Он имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной механической, химической или аппаратной чисткой лица, что делает его применение столь популярным среди представительниц прекрасного пола. Такой аквапилинг позволяет абсолютно безболезненно, быстро и эффективно устранить различные недостатки кожи, улучшить ее состояние и придать здоровый вид.

Показания к проведению процедуры

Газожидкостный пилинг можно выполнять женщинам любого возраста при наличии следующих проблем:

угревая сыпь, акне;

темные круги под глазами, веснушки, пигментные пятна, постакне;

рубцы;

расширенные поры и черные точки;

мешки и отеки под глазами;

купероз;

мелкие и глубокие морщины;

обвисание кожи на щеках и подбородке;

сухая, чувствительная, проблемная кожа.

Он успешно применяется для обычного косметического ухода за кожей и профилактики ранних возрастных изменений. Также кислородный пилинг часто используют для усиления эффекта мезотерапии, микротоковой терапии, фототерапии, лазерной шлифовки и других процедур.

В отличие от многих других пилингов, он не только разрешается, но даже рекомендуется перед принятием солнечных ванн на пляже или посещением солярия, так как способствует более ровному распределению загара.

Газожидкостный пилинг лица. Принцип действия

Газожидкостный пилинг применяется в косметологии для ухода за кожей лица, тела и волосистой части головы. Процедура проводится на специальном косметологическом оборудовании и заключается в очистке кожи совместным потоком мелкодисперсной жидкости и газа, который со скоростью 200–300 м/с и под давлением порядка 8 атмосфер рассеивается через специальную насадку с микросоплом. Струя подается в охлажденном виде, что обеспечивает отсутствие болевых ощущений во время процедуры.

Для газожидкостного пилинга применяют только экологически чистые вещества. В качестве газовой фазы используют медицинский кислород, воздух и углекислый газ. В роли жидкой фазы может выступать физиологический раствор (0,9% водный раствор хлорида натрия) или успокаивающие и омолаживающие сыворотки, содержащие витамины, микроэлементы, гиалуроновую кислоту, коллаген и другие полезные для кожи компоненты.

В результате кожный покров мягко очищается от омертвевших частичек эпидермиса и грязи, увлажняется, приобретает здоровый и свежий вид, разглаживаются мелкие морщинки, становятся менее выраженными пигментные пятна и темные круги под глазами. В ходе процедуры осуществляется массаж, лимфодренаж и лифтинг кожи, насыщение тканей кислородом, улучшается кровообращение, поступление питательных веществ, стимулируются процессы регенерации и обновления клеток.

Важно: При газожидкостном пилинге в зависимости от интенсивности потока, кратности обработки одних и тех же участков лица и расстояния от распыляющей насадки прибора до поверхности кожи осуществляется различное воздействие.

Видео: Косметолог об особенностях процедуры газожидкостного пилинга

Преимущества перед другими видами ухода

Широкое применение газожидкостного пилинга в области эстетической косметологии обусловлено, прежде всего, большим перечнем его преимуществ по сравнению с другими процедурами. Среди них:

безболезненность, отсутствие механического травмирования кожного покрова абразивами или агрессивными химическими веществами;

непродолжительное время сеанса (20–60 минут);

возможность применения для любого типа кожи и в любое время года;

быстрота наступления видимого эффекта;

отсутствие непосредственного контакта прибора или рук косметолога с кожей, обеспечивающее высокую степень чистоты и гигиеничность процедуры;

возможность локального воздействия на проблемные зоны без затрагивания участков, не требующих обработки;

возможность использования для чувствительной кожи в области вокруг глаз;

отсутствие необходимости в специфической реабилитации.

Особенности проведения газожидкостного пилинга

Видимый эффект от применения газожидкостного пилинга становится заметным практически сразу, уже после первой процедуры. Однако для получения стабильных результатов требуется пройти курс из 5–10 процедур с периодичностью один или два раза в неделю. В дальнейшем для поддержания кожи лица в красивом, здоровом и ухоженном состоянии достаточно выполнять аквапилинг раз в месяц в течение года.

Перед проведением процедуры не требуется какой-то специальной подготовки кожи за исключением того, что она должна быть чистой и сухой. Удалить макияж, кожный жир и поверхностные загрязнения можно при помощи очищающего тоника, геля или молочка, подходящего по типу кожи.

В зависимости от мощности и скорости газожидкостного потока, угла и расстояния от распыляющей насадки до кожи аквапилинг может быть поверхностным, срединным или глубоким. Поверхностный осуществляет легкий массаж, очищает поры, отшелушивает ороговевшие клетки эпителия и стимулирует обновление кожи. Для борьбы с мелкими морщинками, увлажнения кожи, повышения ее упругости и улучшения цвета применяют срединный пилинг. Выполнять его рекомендуется не чаще, чем раз в две недели. Глубокая очистка помогает избавиться от рубцов, шрамов, прыщей, пигментных пятен и других серьезных дефектов кожи. Проводить ее рекомендуется с интервалом один раз в 2–3 месяца.

Во время процедуры пациент чувствует обдувание кожи струей холодного воздуха и легкое покалывание, которые в большинстве случаев являются приятными и не вызывают дискомфорта.

В течение 1-2 дней после процедуры не рекомендуется наносить на лицо декоративную косметику (пудру, румяна, тональный крем, тени), очищать кожу скрабами, посещать солярий и находиться на открытом солнце.

Для закрепления результатов, полученных после газожидкостного пилинга, следует ежедневно использовать для ухода за кожей лица увлажняющие и питательные средства, которые посоветует косметолог с учетом ее индивидуальных особенностей. Также полезно будет периодическое применение очищающих масок, например, на основе косметических масел и глины.

Видео: Как проводится газожидкостный пилинг

Цены на газожидкостный пилинг

Стоимость газожидкостного пилинга зависит от многих факторов: качества применяемого оборудования, уровня профессионализма косметологов, престижности салона красоты, сложности проблемы, размера зоны обработки кожи и других. В среднем она составляет порядка 60–80 долларов.

Как правило, в стоимость входят не только услуги мастера и использование оборудования, но и необходимые для проведения процедуры препараты и сыворотки. При заказе целого курса аквапилинга многие косметологические центры могут предоставить скидку в размере 10–15%.

Меры предосторожности

Газожидкостный пилинг характеризуется минимальным риском развития осложнений и считается одним из самых безопасных. Тем не менее, к его проведению имеются некоторые противопоказания:

кожные заболевания на лице (экзема, псориаз, лишай, герпес в стадии обострения);

любые воспалительные процессы и нарушения целостности кожного покрова в предполагаемой зоне обработки;

воспаление лицевого нерва;

онкологические заболевания;

индивидуальная непереносимость или аллергия на используемые в ходе процедуры лечебные сыворотки и другие средства;

нарушения психики;

сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, стенокардия, нарушения мозгового кровообращения);

простудные и инфекционные заболевания;

лихорадочные состояния, повышенная температура тела.

Газожидкостный пилинг не рекомендуется делать женщинам в период беременности и лактации и девушкам, не достигшим 18 лет. Однако в некоторых случаях он может выполняться подросткам, страдающим угревой болезнью и имеющим эстетические дефекты на коже лица вследствие ее длительного течения и неправильного лечения.

Важно: Газожидкостный пилинг должен проводиться исключительно в специализированных косметических салонах или центрах после предварительной консультации с косметологом, который подберет оптимальный режим процедуры, учитывая особенности и проблемы кожи.

После проведения процедуры в течение некоторого времени может наблюдаться небольшое покраснение обработанных участков кожного покрова и легкие отеки. Появление на коже волдырей, ощущение зуда, выраженная отечность и сильное покраснение свидетельствуют о развитии побочных эффектов или аллергической реакции. В этом случае следует незамедлительно обратиться к специалисту, проводившему процедуру.