Появление морщинок на лице – неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждая женщина. Наиболее уязвимой является кожа вокруг глаз. Она очень тонкая, под ней практически нет жировой клетчатки, включающей волокна коллагена и эластина, а также содержится очень мало сальных и потовых желез. Эти особенности способствуют ее легкому растяжению и быстрому по сравнению с другими участками лица образованию морщин. Уменьшить возрастные изменения кожи, выглядящие как гусиные лапки вокруг глаз, или отсрочить их появление можно при помощи правильного ежедневного ухода.

Профилактика раннего появления гусиных лапок

Мимические морщины, или гусиные лапки в области глаз у некоторых девушек могут наметиться уже в возрасте 25 лет или даже раньше. В большей степени склонны к их раннему появлению обладательницы сухой и чувствительной кожи. Обычно же более явными они становятся после 30 лет, когда замедляются процессы регенерации клеток, снижается количество в тканях волокон коллагена и эластина, отвечающих за упругость кожи. В результате кожа уже не так легко возвращает форму после деформаций, вызванных мимикой или прищуриванием.

Своевременно принятые меры позволят максимально отсрочить увядание кожи и сохранить ее молодость. Они включают:

регулярное использование специальных средств по уходу за кожей вокруг глаз в соответствии с ее типом, возрастом и временем года;

полноценный ночной отдых, во время которого надо избегать положения, когда лицо уткнуто в подушку;

длительное пребывание на свежем воздухе;

тщательное и аккуратное удаление макияжа перед сном специальным молочком или лосьоном;

достаточное потребление жидкости и правильное питание с высоким содержанием необходимых для кожи питательных веществ, витаминов и минералов (морковь, зелень, капуста, помидоры, яблоки и бананы, цитрусовые, ягоды и другие);

использование солнцезащитных очков и кремов с УФ-фильтрами в летний период при нахождении на солнце;

чередование отдыха и работы при необходимости целый день сидеть за компьютером.

Важно: Чтобы предупредить появление гусиных лапок, не стоит тереть глаза руками и наносить средства по уходу размазывающими движениями. Эти действия способствуют дополнительному растягиванию кожного покрова и появлению новых морщинок.

Домашние рецепты от гусиных лапок вокруг глаз

Маски, компрессы, крема, приготовленные в домашних условиях, помогут предупредить появление морщин и сделать менее заметными уже сформировавшиеся гусиные лапки, поэтому применять их можно в любом возрасте. Они состоят только из натуральных ингредиентов, которые увлажняют кожу, насыщают ее питательными веществами, улучшают защитные свойства и активизируют процессы регенерации. Наносят их на предварительно очищенную кожу подушечками пальцев аккуратными постукивающими движениями, слегка втирая по направлению от внешнего угла глаза к внутреннему.

Витаминная маска с огурцом

Состав:

Свежий огурец – 2 ломтика

Лимонный сок – ½ ч. л.

Йогурт несладкий – 2 ч. л.

Витамины A и Е – по 1 капсуле

Применение:

Огурец мелко нашинковать, добавить сок лимона, йогурт, выдавить содержимое капсул и перемешать. Распределить средство на область вокруг глаз. Выдержать 10-15 минут, а затем удалить.

Картофельная маска

Состав:

Картофель – 1 шт.

Мука пшеничная – 1 ч. л.

Молоко – 2 ч. л.

Применение:

Небольшой картофель очистить от кожуры, натереть на терке. Взять 1 ст. л. картофельной массы и смешать с мукой и молоком до однородности. Смесь перенести на салфетку и приложить к глазам на четверть часа.

Компресс с соком петрушки

При помощи соковыжималки сделать сок из зелени петрушки, пропитать им ватные диски и наложить на закрытые веки на 10-15 минут, после чего умыться прохладной водой. Средство оказывает тонизирующее действие и разглаживает гусиные лапки.

Масляная маска от гусиных лапок

Для кожи в области глаз желательно подбирать косметические масла, обладающие тонкой текстурой, быстро впитывающиеся и не утяжеляющие кожу век. К ним относятся масло персиковых, абрикосовых косточек, миндальное масло. Перед применением их нужно подогреть до температуры тела. Затем нанести тонким слоем на слегка влажную кожу, а через полчаса аккуратно впитать остатки масла бумажной салфеткой.

Совет: Улучшению состояния кожи вокруг глаз будут способствовать также масла жожоба, авокадо, кокоса, зародышей пшеницы в чистом виде или в составе различных масок.

Маска с соком спаржи и миндальным маслом

Состав:

Спаржа – 1-2 стебля

Оливковое или миндальное масло – 10 мл

Применение:

Спаржу мелко натереть и отжать сок. Взять 10 мл спаржевого сока и смешать с маслом. Ватные диски пропитать полученным составом и приложить к области глаз на полчаса, после чего умыться.

Крем от гусиных лапок на основе сливочного масла

Состав:

Сливочное масло – 30 г

Высушенные цветки ромашки и липы – по ½ ст. л.

Вода – 100 мл

Касторовое масло – 1 ч. л.

Применение:

Цветки указанных растений залить кипятком и настоять четверть часа. Процедить, добавить в раствор твердое сливочное масло и касторку. Тщательно растереть до однородной консистенции. Применять крем для зоны век на ночь. Срок его годности составляет 5 дней при условии хранения в холодильнике.

Маска с медом и хлопьями геркулеса

Состав:

Измельченные хлопья геркулеса – 2 ст. л.

Мед – 50 г

Чайная заварка – 1 ст. л.

Применение:

Тщательно перемешать указанные ингредиенты. Полученную смесь разогреть на водяной бане и теплой распределить по всему лицу. Оставить на 20 минут, затем умыться и нанести обычно используемый дневной крем.

Примочки с отваром мяты

Листья мяты (1 ст. л.) залить стаканом кипятка и варить на медленном огне 5-7 минут. Оставить отвар, чтобы он остыл, процедить. Смочить в нем ватные диски и приложить к векам на 10 минут.

Питательная фруктовая маска от гусиных лапок вокруг глаз

Состав:

Мякоть банана или абрикоса – 1 ч. л.

Жирная сметана, сливки или творог – 1 ч. л.

Применение:

Смешать фруктовую мякоть с выбранным молочным продуктом и нанести на кожу век на 15-20 минут, потом смыть водой.

Маска с желтком и лимонным соком

Состав:

Желток – 1 шт.

Половинка лимона

Оливковое масло – 10 г

Применение:

С половины лимона снять цедру и выжать сок. Цедру измельчить, смешать с лимонным соком и маслом. Состав распределить по области вокруг глаз. Выдержать 30 минут, после чего аккуратно протереть кожу смоченными в охлажденном молоке ватными дисками.

Маска с белком и лимонным соком

Состав:

Белок – 1 шт.

Половинка лимона

Применение:

Из половины лимона выжать сок и смешать его с взбитым белком. Нанести на кожу в области глаз. Оставить на 15 минут, а затем удалить.

Рекомендация: Для сухой кожи лучше использовать маски, в состав которых входит яичный белок, а для жирной – желток.

Компресс из семян льна

Семена льна (1 ст. л.) поместить в небольшую кастрюлю, залить стаканом кипятка и варить на медленном огне пока они не разварятся. Образовавшуюся густую массу поместить в марлевые мешочки и наложить на веки. Выдержать 20 минут, а потом смыть сначала теплой, а затем прохладной водой.

Контрастные примочки

Состав:

Молоко – 25 мл

Вода – 125 мл

Листья шалфея или цветки ромашки – 1 ч. л.

Применение:

Листья шалфея залить ½ стакана кипящей воды, настоять 2 часа и процедить. Молоко подогреть и развести пополам с водой. К глазам поочередно прикладывать ватные диски, смоченные в теплом молоке и в прохладном настое шалфея. Повторить 6 раз. Выполнять процедуру на протяжении одного месяца через день перед сном.

Видео: Рецепт маски от морщин в области глаз от профессионального косметолога

Упражнения от гусиных лапок

Зарядка для мышц вокруг глаз помогает повысить их тонус, подтянуть кожу, уменьшить ее растяжение, активизировать кровообращение и обменные процессы, а также повысить остроту зрения. Особенно полезны они будут для женщин, проводящих много времени за работой на компьютере.

Ежедневно рекомендуется делать следующий комплекс:

Сильно зажмурить глаза, а затем открыть их, расслабив мышцы, взгляд при этом должен быть направлен вверх. Переводить взгляд влево-вправо, вверх-вниз, по диагонали, рисовать различные фигуры, например, горизонтальные и вертикальные «восьмерки». Вращать глазными яблоками по кругу сначала по часовой стрелке, а потом против. Приподнять брови и одновременно пытаться зажмуриться. Придерживая пальцем кожу в месте, где находятся гусиные лапки вокруг глаз, плотно сжать веки, а на счет «три» широко раскрыть. Указательные пальцы прижать к внешним уголкам глаза, а средние – к внутренним, широко открыть глаза, высоко подняв брови и чувствуя напряжение верхнего века.

Кроме упражнений каждый вечер рекомендуется 5 минут делать массаж области вокруг глаз. Для его выполнения удобно использовать косметические масла. Он включает легкие постукивания кончиками пальцев по коже, поглаживания средним и безымянным пальцем вдоль верхнего века от внутреннего угла глаза к наружному и вдоль нижнего в обратном направлении, рисование подушечками пальцев «восьмерок» в области, где образуются гусиные лапки. Массаж, выполненный перед масками, повышает их эффективность и обеспечивает более глубокое и полное проникновение полезных веществ.

Видео: Упражнения от морщин вокруг глаз от инструктора по фейс-билдингу

Меры предосторожности

Меры предосторожности при борьбе с гусиными лапками касаются средств собственного приготовления. Перед началом их использования следует провести тест на аллергию. Для этого совсем немного средства наносят на внутренний сгиб локтя или запястье и отслеживают реакцию кожных покровов. При отсутствии сыпи, покраснения, раздражений, зуда и других аллергических реакций в месте контакта проверяемого состава с кожей считается, что его можно применять для зоны вокруг глаз.

При нанесении масок, компрессов или кремов важно соблюдать осторожность и не допускать их попадания на слизистую оболочку. Если это все же произошло, надо промыть глаза большим количеством воды.