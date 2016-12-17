Методы борьбы с гусиными лапками вокруг глаз
Появление морщинок на лице – неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждая женщина. Наиболее уязвимой является кожа вокруг глаз. Она очень тонкая, под ней практически нет жировой клетчатки, включающей волокна коллагена и эластина, а также содержится очень мало сальных и потовых желез. Эти особенности способствуют ее легкому растяжению и быстрому по сравнению с другими участками лица образованию морщин. Уменьшить возрастные изменения кожи, выглядящие как гусиные лапки вокруг глаз, или отсрочить их появление можно при помощи правильного ежедневного ухода.
Содержание:
- Профилактика раннего появления гусиных лапок
- Домашние рецепты от гусиных лапок вокруг глаз
- Упражнения от гусиных лапок
- Меры предосторожности
Профилактика раннего появления гусиных лапок
Мимические морщины, или гусиные лапки в области глаз у некоторых девушек могут наметиться уже в возрасте 25 лет или даже раньше. В большей степени склонны к их раннему появлению обладательницы сухой и чувствительной кожи. Обычно же более явными они становятся после 30 лет, когда замедляются процессы регенерации клеток, снижается количество в тканях волокон коллагена и эластина, отвечающих за упругость кожи. В результате кожа уже не так легко возвращает форму после деформаций, вызванных мимикой или прищуриванием.
Своевременно принятые меры позволят максимально отсрочить увядание кожи и сохранить ее молодость. Они включают:
- регулярное использование специальных средств по уходу за кожей вокруг глаз в соответствии с ее типом, возрастом и временем года;
- полноценный ночной отдых, во время которого надо избегать положения, когда лицо уткнуто в подушку;
- длительное пребывание на свежем воздухе;
- тщательное и аккуратное удаление макияжа перед сном специальным молочком или лосьоном;
- достаточное потребление жидкости и правильное питание с высоким содержанием необходимых для кожи питательных веществ, витаминов и минералов (морковь, зелень, капуста, помидоры, яблоки и бананы, цитрусовые, ягоды и другие);
- использование солнцезащитных очков и кремов с УФ-фильтрами в летний период при нахождении на солнце;
- чередование отдыха и работы при необходимости целый день сидеть за компьютером.
Важно: Чтобы предупредить появление гусиных лапок, не стоит тереть глаза руками и наносить средства по уходу размазывающими движениями. Эти действия способствуют дополнительному растягиванию кожного покрова и появлению новых морщинок.
Домашние рецепты от гусиных лапок вокруг глаз
Маски, компрессы, крема, приготовленные в домашних условиях, помогут предупредить появление морщин и сделать менее заметными уже сформировавшиеся гусиные лапки, поэтому применять их можно в любом возрасте. Они состоят только из натуральных ингредиентов, которые увлажняют кожу, насыщают ее питательными веществами, улучшают защитные свойства и активизируют процессы регенерации. Наносят их на предварительно очищенную кожу подушечками пальцев аккуратными постукивающими движениями, слегка втирая по направлению от внешнего угла глаза к внутреннему.
Витаминная маска с огурцом
Состав:
Свежий огурец – 2 ломтика
Лимонный сок – ½ ч. л.
Йогурт несладкий – 2 ч. л.
Витамины A и Е – по 1 капсуле
Применение:
Огурец мелко нашинковать, добавить сок лимона, йогурт, выдавить содержимое капсул и перемешать. Распределить средство на область вокруг глаз. Выдержать 10-15 минут, а затем удалить.
Картофельная маска
Состав:
Картофель – 1 шт.
Мука пшеничная – 1 ч. л.
Молоко – 2 ч. л.
Применение:
Небольшой картофель очистить от кожуры, натереть на терке. Взять 1 ст. л. картофельной массы и смешать с мукой и молоком до однородности. Смесь перенести на салфетку и приложить к глазам на четверть часа.
Компресс с соком петрушки
При помощи соковыжималки сделать сок из зелени петрушки, пропитать им ватные диски и наложить на закрытые веки на 10-15 минут, после чего умыться прохладной водой. Средство оказывает тонизирующее действие и разглаживает гусиные лапки.
Масляная маска от гусиных лапок
Для кожи в области глаз желательно подбирать косметические масла, обладающие тонкой текстурой, быстро впитывающиеся и не утяжеляющие кожу век. К ним относятся масло персиковых, абрикосовых косточек, миндальное масло. Перед применением их нужно подогреть до температуры тела. Затем нанести тонким слоем на слегка влажную кожу, а через полчаса аккуратно впитать остатки масла бумажной салфеткой.
Совет: Улучшению состояния кожи вокруг глаз будут способствовать также масла жожоба, авокадо, кокоса, зародышей пшеницы в чистом виде или в составе различных масок.
Маска с соком спаржи и миндальным маслом
Состав:
Спаржа – 1-2 стебля
Оливковое или миндальное масло – 10 мл
Применение:
Спаржу мелко натереть и отжать сок. Взять 10 мл спаржевого сока и смешать с маслом. Ватные диски пропитать полученным составом и приложить к области глаз на полчаса, после чего умыться.
Крем от гусиных лапок на основе сливочного масла
Состав:
Сливочное масло – 30 г
Высушенные цветки ромашки и липы – по ½ ст. л.
Вода – 100 мл
Касторовое масло – 1 ч. л.
Применение:
Цветки указанных растений залить кипятком и настоять четверть часа. Процедить, добавить в раствор твердое сливочное масло и касторку. Тщательно растереть до однородной консистенции. Применять крем для зоны век на ночь. Срок его годности составляет 5 дней при условии хранения в холодильнике.
Маска с медом и хлопьями геркулеса
Состав:
Измельченные хлопья геркулеса – 2 ст. л.
Мед – 50 г
Чайная заварка – 1 ст. л.
Применение:
Тщательно перемешать указанные ингредиенты. Полученную смесь разогреть на водяной бане и теплой распределить по всему лицу. Оставить на 20 минут, затем умыться и нанести обычно используемый дневной крем.
Примочки с отваром мяты
Листья мяты (1 ст. л.) залить стаканом кипятка и варить на медленном огне 5-7 минут. Оставить отвар, чтобы он остыл, процедить. Смочить в нем ватные диски и приложить к векам на 10 минут.
Питательная фруктовая маска от гусиных лапок вокруг глаз
Состав:
Мякоть банана или абрикоса – 1 ч. л.
Жирная сметана, сливки или творог – 1 ч. л.
Применение:
Смешать фруктовую мякоть с выбранным молочным продуктом и нанести на кожу век на 15-20 минут, потом смыть водой.
Маска с желтком и лимонным соком
Состав:
Желток – 1 шт.
Половинка лимона
Оливковое масло – 10 г
Применение:
С половины лимона снять цедру и выжать сок. Цедру измельчить, смешать с лимонным соком и маслом. Состав распределить по области вокруг глаз. Выдержать 30 минут, после чего аккуратно протереть кожу смоченными в охлажденном молоке ватными дисками.
Маска с белком и лимонным соком
Состав:
Белок – 1 шт.
Половинка лимона
Применение:
Из половины лимона выжать сок и смешать его с взбитым белком. Нанести на кожу в области глаз. Оставить на 15 минут, а затем удалить.
Рекомендация: Для сухой кожи лучше использовать маски, в состав которых входит яичный белок, а для жирной – желток.
Компресс из семян льна
Семена льна (1 ст. л.) поместить в небольшую кастрюлю, залить стаканом кипятка и варить на медленном огне пока они не разварятся. Образовавшуюся густую массу поместить в марлевые мешочки и наложить на веки. Выдержать 20 минут, а потом смыть сначала теплой, а затем прохладной водой.
Контрастные примочки
Состав:
Молоко – 25 мл
Вода – 125 мл
Листья шалфея или цветки ромашки – 1 ч. л.
Применение:
Листья шалфея залить ½ стакана кипящей воды, настоять 2 часа и процедить. Молоко подогреть и развести пополам с водой. К глазам поочередно прикладывать ватные диски, смоченные в теплом молоке и в прохладном настое шалфея. Повторить 6 раз. Выполнять процедуру на протяжении одного месяца через день перед сном.
Видео: Рецепт маски от морщин в области глаз от профессионального косметолога
Упражнения от гусиных лапок
Зарядка для мышц вокруг глаз помогает повысить их тонус, подтянуть кожу, уменьшить ее растяжение, активизировать кровообращение и обменные процессы, а также повысить остроту зрения. Особенно полезны они будут для женщин, проводящих много времени за работой на компьютере.
Ежедневно рекомендуется делать следующий комплекс:
- Сильно зажмурить глаза, а затем открыть их, расслабив мышцы, взгляд при этом должен быть направлен вверх.
- Переводить взгляд влево-вправо, вверх-вниз, по диагонали, рисовать различные фигуры, например, горизонтальные и вертикальные «восьмерки».
- Вращать глазными яблоками по кругу сначала по часовой стрелке, а потом против.
- Приподнять брови и одновременно пытаться зажмуриться.
- Придерживая пальцем кожу в месте, где находятся гусиные лапки вокруг глаз, плотно сжать веки, а на счет «три» широко раскрыть.
- Указательные пальцы прижать к внешним уголкам глаза, а средние – к внутренним, широко открыть глаза, высоко подняв брови и чувствуя напряжение верхнего века.
Кроме упражнений каждый вечер рекомендуется 5 минут делать массаж области вокруг глаз. Для его выполнения удобно использовать косметические масла. Он включает легкие постукивания кончиками пальцев по коже, поглаживания средним и безымянным пальцем вдоль верхнего века от внутреннего угла глаза к наружному и вдоль нижнего в обратном направлении, рисование подушечками пальцев «восьмерок» в области, где образуются гусиные лапки. Массаж, выполненный перед масками, повышает их эффективность и обеспечивает более глубокое и полное проникновение полезных веществ.
Видео: Упражнения от морщин вокруг глаз от инструктора по фейс-билдингу
Меры предосторожности
Меры предосторожности при борьбе с гусиными лапками касаются средств собственного приготовления. Перед началом их использования следует провести тест на аллергию. Для этого совсем немного средства наносят на внутренний сгиб локтя или запястье и отслеживают реакцию кожных покровов. При отсутствии сыпи, покраснения, раздражений, зуда и других аллергических реакций в месте контакта проверяемого состава с кожей считается, что его можно применять для зоны вокруг глаз.
При нанесении масок, компрессов или кремов важно соблюдать осторожность и не допускать их попадания на слизистую оболочку. Если это все же произошло, надо промыть глаза большим количеством воды.