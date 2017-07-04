Рано или поздно морщинки появляются на лице каждой женщины, что обусловлено неминуемыми возрастными изменениями кожи. Однако по этому поводу не стоит отчаиваться, так как для омоложения лица современная косметология предлагает множество методик различной сложности, эффективности и стоимости. Особо популярны среди них так называемые «уколы красоты», суть которых заключается во введении в определенные мышцы лица ботулотоксина (ботокса), блокирующего их активность. Прежде чем пойти на такую процедуру, важно выяснить противопоказания и все возможные негативные последствия.

Влияние ботокса на организм

Ботулотоксин, или ботулинический токсин вырабатывается в процессе жизнедеятельности бактериями Clostridium botulinum и является одним из самых ядовитых веществ. При попадании его в организм человека происходит тяжелое токсическое поражение (ботулизм) нервной системы, главным образом спинного и продолговатого мозга, нарушение иннервации мышц, развитие острой дыхательной недостаточности. При несвоевременном обращении за медицинской помощью существует высокая вероятность летального исхода.

Как действует ботокс

Используемые в косметологии и медицине препараты ботулотоксина (ботокс, диспорт, ксеомин) содержат высокоочищенный и ослабленный ботулинический токсин типа А, местное применение которого в терапевтических строго контролируемых дозах не представляет опасности. Несмотря на опасения многих людей, они не вызывают привыкания или атрофию мышц и не оказывают системного действия на организм.

Введение малых доз ботулинического токсина в мышцу вызывает ее временный паралич или стойкое расслабление за счет блокировки передачи нервных импульсов на мышечные волокна. В результате морщины, образующиеся вследствие работы мимических мышц, разглаживаются. Спустя примерно полгода, после выведения ботокса из организма и полного восстановления мышечных функций, женщина уже приобретает способность контролировать свою мимику. Она теряет привычку активно пользоваться теми мышцами, в которые был введен препарат (хмурить брови, прищуривать глаза), что служит профилактикой образования морщин.

Интересно: Способность ботулотоксина устранять морщины на лице была выявлена в 1982 году. В ходе лечения им людей, страдающих косоглазием и блефароспазмом, было обнаружено, что поперечные морщины на лбу у таких пациентов разглаживались.

Когда применяется

Инъекции ботокса еще используют при избыточной потливости (гипергидроз) подмышечных впадин, ладоней и стоп. Они блокируют передачу нервных импульсов на потовые железы, что значительно снижает или прекращает потоотделение при сохранении нормальной терморегуляции.

В зависимости от характера проблемы местами для введения ботулотоксина могут быть скопления мимических морщин в зонах между бровями и в области лба (вертикальные и горизонтальные складки на лбу), вокруг глаз (гусиные лапки) и рта (носогубные складки), а также подмышечные впадины, ладони и стопы при гипергидрозе.

В медицине препараты ботулотоксина применяют при заболеваниях, сопровождающихся выраженным гипертонусом мышц, судорогами и болевым синдромом, обусловленным мышечным спазмом. К ним относятся некоторые виды головных болей и мигреней, ДЦП, косоглазие, последствия инсульта, рассеянного склероза, черепно-мозговых травм, кривошея, мышечные спазмы в спине, плечевом поясе, расстройства мочеиспускания и другие.

Противопоказания к введению препарата

Перед выполнением «уколов красоты», даже с учетом того, что они считаются безопасными, рекомендуется проконсультироваться с врачом-косметологом. К противопоказаниям для ботокса, независимо от места инъекции, являются:

беременность и грудное вскармливание;

возраст менее 18 лет;

обострение любых хронических заболеваний;

острые инфекционные процессы;

заболевания, воспаления или нарушения целостности кожных покровов в местах введения препарата;

миастения и миастеноподобный синдром;

нарушение свертываемости крови (гемофилия);

индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность организма к ботулиническому токсину.

Кроме общих противопоказаний имеются ограничения к проведению ботокса в определенных местах. Например, делать инъекции ботулотоксина в области лица противопоказано, если в течение менее 3 месяцев были перенесены пластические операции или присутствует выраженный гравитационный птоз тканей. При опущении кожи лица введение ботулотоксина может отрицательно сказаться на внешности и еще больше усугубить имеющиеся проблемы. Корректировать мимические морщинки ботоксом в области глаз и переносицы нельзя при высокой степени миопии (более 6 диоптрий), грыжах в области верхних и нижних век.

Совместимость ботокса с лекарственными средствами

Ботокс нельзя совмещать с приемом антикоагулянтов, антиагрегантов, некоторых лекарственных препаратов, оказывающих влияние на процессы нервно-мышечной передачи, повышающих внутриклеточную концентрацию кальция. К ним относятся миорелаксанты, антибиотики группы аминогликозидов, тетрациклинов, макролидов, линкозамидов и прочих. Совместное их применение приводит к усилению действия ботулотоксина. Между инъекциями и приемом этих препаратов должен быть перерыв не менее двух недель.

Если незадолго до процедуры женщина принимала жаропонижающие средства на основе аспирина или ибупрофена, то увеличивается вероятность образования гематом в месте укола, так как эти препараты разжижают кровь.

Совет: При необходимости коррекции морщин на нескольких участках лица не рекомендуется выполнять инъекции ботулотоксина во все места сразу, так как это чревато тем, что оно станет похоже на восковую маску.

Видео: В чем состоит опасность «уколов красоты»

Применение ботокса во время беременности и лактации

Противопоказание ботокса для беременных обусловлено отсутствием клинических испытаний, подтверждающих его безопасность как для будущей матери, так и для нормального развития плода. То же самое относится и к кормящим мамам.

В период вынашивания и рождения ребенка голова женщины занята совсем другими проблемами и редко кто задумывается о борьбе с морщинами. Очень часто внешность женщины в этот период немного меняется под влиянием изменений гормонального фона, поэтому заняться собой лучше после его стабилизации и возвращения в исходное состояние, то есть после завершения лактации.

Возможные осложнения

Иногда после ботокса у женщин на протяжении нескольких дней отмечаются неприятные ощущения в зоне введения, головокружения и головные боли. Возможны следующие местные осложнения:

опущение бровей;

точечные кровоизлияния;

болезненность и онемение;

гематомы;

асимметричность лица;

спазм век;

нарушение подвижности верхней губы и уголков губ;

воспаление вследствие попадания инфекции;

отечность.

Для женщин, отличающихся активной и выразительной мимикой, уколы ботокса могут привести к формированию новых морщинок в других местах. После потери подвижности одних групп мышц их функции берут на себя другие. При проведении инъекций с целью уменьшения потливости иногда наблюдается незначительное увеличение потоотделения на других участках тела.

Уменьшить перечисленные нежелательные последствия можно, используя массаж и физиотерапевтические методы. Такая коррекция занимает обычно 1–2 месяца.

Важно: Опасность интоксикации и развитие ботулизма при введении ботокса в косметических или медицинских целях отсутствует, так как токсические дозы в тысячи раз превышают терапевтические.

Учитывая, что со временем ботокс постепенно полностью выводится из организма, то и все вызванные им неприятные последствия являются обратимыми. Осложнения, как правило, возникают вследствие неправильного подбора дозы и мест инъекций, некачественного препарата ботулотоксина или несоблюдения женщиной рекомендаций косметолога после процедуры.

Профилактика осложнений

Снизить вероятность возникновения осложнений ботокса поможет правильное поведение после процедуры и выполнение некоторых ограничений.

Несколько часов после процедуры происходит распределение препарата в тканях, поэтому, чтобы оно было правильным, в течение 4 часов нельзя принимать горизонтальное положение тела и наклонять голову вперед или назад. В этот период нужно активно двигать мышцами, в которые был введен ботулинический токсин.

В течение 5–7 дней после ботокса противопоказанием являются любые тепловые воздействия на область лица. Нельзя:

посещать сауну или баню;

находиться под прямыми солнечными лучами;

загорать на солнце или в солярии;

принимать горячие ванны;

сушить волосы феном с горячим потоком воздуха;

тереть и массировать места инъекций.

Также нежелательны интенсивные физические нагрузки, стимулирующие приток крови к голове.

Несколько дней после процедуры не рекомендуется спать на животе, уткнувшись лицом в подушку, выполнять пилинг или наносить разогревающие маски. Нежелательно употреблять алкогольные напитки. Алкоголь расширяет сосуды и усиливает кровообращение, что может увеличить риск появления кровоподтеков, усилить отек в местах уколов, а также способствовать проникновению препарата за пределы зоны инъекции в другие области на лице.

Видео: Врач-косметолог об инъекциях ботокса

Выполнение ботокса в домашних условиях

Сегодня многие дорогие салонные процедуры можно проводить самостоятельно в домашних условиях. Однако ботокс к их списку не относится.

Коррекция морщин таким способом позволяет добиться хороших результатов, только если она проводится квалифицированным врачом-косметологом, прошедшим соответствующее обучение, получившим лицензию и имеющим достаточный опыт в этой области. Чтобы сделать укол ботулинического токсина, недостаточно просто уметь выполнять подкожные инъекции, важно знать анатомию мышц лица и понимать, какие последствия может повлечь за собой неправильный выбор места введения или неточно рассчитанная доза.

Перед проведением процедуры специалист учитывает индивидуальные особенности мимики пациентки и рассчитывает, куда и сколько единиц ботулотоксина ввести, чтобы лицо по окончании процедуры сохранило естественный вид.

При самостоятельном выполнении инъекций очень велик шанс получить в результате асимметричное или «кукольное» лицо, не способное выразить какие-либо эмоции.

Кроме того, только у врачей-косметологов, постоянно занимающихся этой процедурой, имеется возможность приобрести качественный препарат известной торговой марки непосредственно от производителя. При попытке же купить ботокс самостоятельно существует вероятность попасть на подделку.