Для уточнения характера патологий шейки матки может быть назначено проведение биопсии. Не зная тонкостей проведения процедуры, пациентка начинает переживать, что будет больно, предполагает, что болезнь у нее тяжелая, раз ей прописали такое сложное обследование. Однако необходимо понять, что это лишь важный диагностический метод, который дает возможность выбрать наиболее эффективное лечение. Проведение биопсии шейки матки при эрозии нужно для того, чтобы распознать самые ранние признаки возможных заболеваний и предотвратить серьезные последствия.

Цель биопсии

Процедура представляет собой отбор небольшого кусочка ткани с участка шейки матки, на котором при проведении кольпоскопии обнаружено повреждение. После осуществления биопсии образец исследуют под микроскопом и выясняют, присутствуют ли здесь клетки атипичного строения (то есть наблюдается предраковое состояние), не является ли патология злокачественной.

В каких случаях назначают биопсию. Противопоказания

Проведение такой процедуры показано, если при обследовании по поводу воспаления шейки матки (цервицита) на ее поверхности обнаружено изъязвление, участки омертвления и ороговения тканей, трещины. При этом возникают подозрения на наличие лейкоплакии, дисплазии шейки матки различной степени, возникновение полипов, рака.

Биопсия назначается по результатам расширенной кольпоскопии. При этом проверяется реакция тканей на обработку специальными веществами. При смазывании поверхности 3% раствором уксусной кислоты поврежденные участки выглядят бледными на фоне здорового эпителия. После нанесения раствора люголя (йода) они остаются неокрашенными. Взятие и исследование пробы материала необходимо для подтверждения или опровержения наличия эрозии и других патологий.

Противопоказаниями к проведению биопсии шейки матки являются наличие у женщины, помимо эрозии, острых или хронических воспалительных процессов в половых органах. Если мазок из влагалища показывает, что в организме присутствует инфекция, процедура откладывается.

Биопсия не проводится также, если у женщины имеются заболевания крови (происходит нарушение свертываемости), сосудистые патологии или сердечная недостаточность.

Особенности проведения биопсии

Биопсия проводится на следующий день после окончания месячных (примерно на 7 день цикла), чтобы к началу следующей менструации ранка в месте отбора пробы успела затянуться. В этом случае снижается риск попадания в нее инфекции во время следующих месячных. Кроме того, попадание менструальной крови в незажившую рану на шейке матки может привести к развитию генитального эндометриоза.

Длительность процедуры составляет, как правило, несколько минут. В зависимости от используемой методики биопсию проводят в амбулаторных условиях (если применяется местная анестезия) или в стационаре (когда отбор ткани производится под общим наркозом).

Проведение процедуры контролируется с помощью кольпоскопа – прибора, дающего возможность произвести оптическое увеличение и освещение поверхности влагалища. Отобранный материал помещается в раствор формалина и оправляется в лабораторию для гистологического исследования.

Болезненна ли процедура биопсии

Поскольку нервные окончания в шейке матки отсутствуют, сильных болевых ощущений в ходе отбора материала при эрозии не возникает. В зависимости от метода проведения биопсии и обширности участка эрозии, с которого берется проба, процедура проводится без анестезии или при местном обезболивании (делается укол лидокаина). Сокращения матки, которые рефлекторно возникают при воздействии на шейку, могут вызвать появление небольшого дискомфорта в нижней части живота.

Видео: Для чего назначается и как проводится биопсия

Разновидности биопсии

Применяются следующие способы отбора пробы с поверхности шейки матки:

конизация – вырезание отдельного кусочка ткани в форме конуса с помощью лазерного луча, скальпеля или другого приспособления;

эксцизионная биопсия (пункция) – отщипывание кусочка ткани с участка эрозии с помощью медицинских щипцов (конхотома);

эндоцервикальная биопсия, когда с поверхности шейки матки с помощью специального приспособления (кюретки) соскребается небольшое количество материала, которое затем исследуется гистологическим методом;

трепанобиопсия – отбор проб при эрозии с нескольких участков шейки.

В зависимости от того, какими приспособлениями осуществляется конизация во время проведения биопсии шейки матки при диагностировании эрозии, различают несколько видов такой процедуры.

Простая биопсия. Забор материала производят с помощью игл различного диаметра. Удается извлечь его в виде столбика, в котором содержатся клетки, расположенные на разной глубине.

Ножевая биопсия. Вырезание небольшого кусочка ткани при эрозии производится с помощью скальпеля. Наиболее эффективная, но болезненная процедура, которая проводится под общим наркозом.

Радиоволновая биопсия. Осуществляется с помощью аппарата «Сургитрон», позволяющего производить бескровный разрез ткани радионожом (специальным электродом, испускающим радиоволны высокой частоты). Недостатком метода является прижигание тканей, что несколько снижает качество отобранной пробы и точность полученных результатов.

Лазерная. Ткань вырезается с помощью лазерного луча.

Петлевая. Вырезание материала при эрозии производится электродом в виде тонкой металлической петли, по которой пропускается слабый ток.

Примечание: При выборе способа осуществления процедуры учитывается степень развития эрозии шейки матки и возраст пациентки. Нерожавшим женщинам не рекомендуется проведение ножевой, конхотомной и петлевой биопсии, так как на шейке матки остается рубец. При этом снижается эластичность стенки, что может впоследствии осложнить роды.

Подготовка к проведению биопсии

Перед назначением процедуры проводятся исследования для определения свертываемости крови, а также анализы крови, мочи и слизи из влагалища и шейки матки для обнаружения инфекций и воспалительных процессов При этом осуществляются:

общий анализ крови и мочи;

биохимический анализ крови на содержание сахара, мочевины, ферментов печени;

коагулограмма (анализ крови на свертываемость);

мазок для микроскопического исследования состава микрофлоры влагалища;

анализы крови на сифилис и другие венерические инфекции, а также на ВИЧ и вирусы гепатитов.

При отсутствии противопоказаний к проведению биопсии назначается день проведения процедуры. При этом за неделю до ее осуществления необходимо отказаться от приема лекарств, разжижающих кровь (аспирина, варфарина, ибупрофена). За сутки до процедуры необходимо прекратить использование тампонов, проведение спринцеваний, применение влагалищных таблеток и свечей от эрозии.

До начала манипуляций женщина должна предупредить врача о наличии какой-либо лекарственной или пищевой аллергии, гипертонии, болезней сердца, сахарного диабета, сосудистых патологий. Следует сообщить также о перенесенных ранее операциях по удалению аппендикса, желчного пузыря и, в особенности, о возникших осложнениях.

В некоторых случаях по желанию пациентки или при слишком большой площади поражения шейки матки биопсия проводится под общим наркозом в стационаре. При этом необходимо прекратить прием пищи, жидкости и любых лекарств за 12 часов до ее начала.

Проведение биопсии и возможные осложнения

Перед проведением процедуры шейку орошают лидокаиновым спреем или делают укол лидокаина в ее мышцу. Во влагалище устанавливается расширитель, через который заводятся инструменты для проведения манипуляций. Исследуемую поверхность при подозрении на эрозию обрабатывают уксусной кислотой или йодом и производят отбор пробы. После этого накладывается шов или производится коагуляция сосудов различными методами.

Осложнения после процедуры

Как правило, осложнений после проведения манипуляций не возникает. В течение нескольких дней у женщины могут появляться небольшие примеси крови в выделениях, затем состояние нормализуется. В редких случаях наблюдаются более длительные кровотечения и боли внизу живота, свидетельствующие о плохом заживлении.

Возможно изменение цвета выделений и появление у них неприятного запаха (что говорит об инфицировании ранки и возникновении воспалительного процесса). После процедуры возможно небольшое повышение температуры тела.

Возникновение осложнений может быть спровоцировано снижением иммунитета в результате перенесенных ранее болезней, плохого питания, стрессов. Обо всех подобных недомоганиях женщина должна обязательно сообщить врачу.

Может быть назначено применение вагинальных свечей с антибактериальными препаратами (тержинан, метронидазол), противовирусными средствами (бетадин). Для улучшения иммунной защиты и ускорения процесса заживления тканей назначаются ректальные свечи генферон.

Результаты исследования

Результаты бывают готовы примерно через 2 недели. В них может быть отражено:

Наличие эрозии с подтверждением степени произошедших изменений в тканях. В зависимости от них пациентке будет назначено консервативное или хирургическое лечение. Образование хронического цервицита, при котором требуется терапия противовоспалительными препаратами, никакой необходимости в проведении операции нет. Атипичное изменение тканей шейки матки. Лечение зависит от степени дисплазии. При заболевании 2 и 3 степени требуется оперативное вмешательство, так как это состояние является предраковым.

Рекомендации после проведения процедуры

Для того чтобы заживление прошло как можно быстрей и не возникли осложнения, врачи рекомендуют женщине после проведения биопсии шейки соблюдать определенные правила. Необходимо в течение ближайших 4 недель избегать нервного и физического переутомления, пребывания в сауне, под лучами солнца. Купаться можно только под теплым душем.

В качестве гигиенических средств нужно использовать прокладки, не следует пользоваться тампонами. Нельзя проводить спринцевание, использовать какие-либо мази и свечи, не назначенные врачом. В период восстановления следует избегать половых сношений.