Чего только ни придумывал человек, чтобы очистить муку и повысить качество хлеба. В погоне за вкусом значительно сократилась польза перемолотого зерна. В процессе шлифовки и высвобождения мякины терялась его главная ценность – оболочка. Именно снятая шелуха несет огромную пользу организму, очищает его и настраивает на правильную работу. Отруби можно вернуть в муку, их часто добавляют в хлеб при замесе. Так проще контролировать их количество, играть со вкусом выпечки.

Отделение отрубей от муки есть роскошь и для питания, скорее, вредно, чем полезно.

Юстус Либих. «Письма о химии»

Польза хлеба с отрубями

Недостаток клетчатки – основная проблема рациона современного человека. Употребление рафинированных продуктов, прошедших все степени очистки, ведет к нарушениям в работе многих внутренних систем и органов. Именно поэтому все чаще говорят о дополнительном обогащении рациона. Можно приобретать специальные хлебцы, зерновую шелуху в рассыпном или гранулированном виде, но самый простой продукт, который не потребует кардинальных изменений в пищевом поведении, – обогащенный хлеб.

Чем полезна такая выпечка:

Пищевые волокна регулируют работу кишечника, способствуют очищению органа от токсинов, выводят вредный холестерин и являются хорошим средством для профилактики атеросклероза. Способствует понижению уровня сахара в крови. Помогает лечить запоры, предотвращает их появление. При грамотном подходе помогает не только очистить организм, но и похудеть. Заставляет работать желудок, способствует лучшему усвоению веществ, очищает стенки пищеварительных органов. Улучшает состав крови, повышает уровень гемоглобина. Хлеб с зерновой клетчаткой полезен при железодефицитной анемии. Грубые волокна выведут из кишечника все лишнее, они полезны при аллергии, проблемах с кожей, прыщах, выпадении волос, грибковых заболеваниях и являются натуральным природным адсорбентом.

К недостаткам обогащенной выпечки можно отнести вкус. Изделия получаются более грубые, шероховатые, менее воздушные и пышные, чем хлеб из очищенной муки без добавок. Если при изготовлении использовались низкокачественные отруби, то может присутствовать легкая горечь.

Сколько можно есть хлеба с отрубями

Действие хлеба с добавлением отрубей на организм во многом зависит от их количества в составе. Наибольшей ценностью обладает выпечка, которая содержит до 20% зерновой шелухи. Но в этом случае важно не злоупотреблять продуктом. Взрослому человеку можно съедать в день не более 30 г сухих зерновых оболочек, при этом отруби вводятся постепенно, начиная с 5 г. Высчитать количество в покупной выпечке практически невозможно, так как многие производители не указывают процентное содержание на упаковке.

Чтобы не спровоцировать ряд неприятных побочных явлений, взрослому человеку не рекомендуется употреблять более 300 г отрубного хлеба в сутки. Большая часть продукта должна приходиться на первую половину дня. Если обогащенная выпечка вызывает неприятные ощущения в желудке, вздутие живота и повышенное газообразование, боли в брюшной полости, сложности с дефекацией, то речь идет о передозировке. В этом случае желательно отказаться от обогащенной выпечки на несколько дней, затем сократить количество.

Самый полезный отрубной хлеб

Ассортимент готовой мучной продукции в магазинах огромный. Чаще всего встречается обыкновенный дрожжевой хлеб с отрубями из пшеничной муки, иногда с добавлением ржи. Он несет определенную ценность для организма, но существуют более полезные и диетические виды.

Какой бывает отрубной хлеб:

Цельнозерновой. Этот вид особенно полезен при сахарном диабете, ожирении, повышенном холестерине и сердечно-сосудистых заболеваниях. Живой хлеб. Выпечка готовится с использованием натуральных заквасок, в ней могут присутствовать ростки пшеницы, целые зерна. Продукт полезен при ожирении, авитаминозе. Биохлеб. Обогащен семечками, орешками, готовится из нескольких видов муки, отличается использованием исключительно натуральных ингредиентов. Часто в составе присутствуют овощи: морковь, тыква, помидоры, сельдерей. Хлебцы. Отличаются легкостью, низкой влажностью, длительным сроком годности. При выборе этого продукта большое значение имеет состав, который требует тщательного изучения. Часто в нем можно обнаружить ненужные добавки в виде усилителей вкуса, соли, консервантов.

Домашняя выпечка

Сухие отруби можно добавлять в любую домашнюю выпечку. С ними можно готовить не только обычный хлеб, но и батоны, булочки, оладьи, диетические кексы, блинчики. Основными преимуществами этих продуктов будут натуральность, свежесть, концентрация клетчатки. Можно высчитать необходимое суточное количество, добавить строго по норме и не переживать, что организм недополучит грубых волокон или будет негативно реагировать на переизбыток.

Видео: Рецепт белково-отрубного диетического хлеба

Польза для похудения

Ошибочно мнение, что хлеб с отрубями – это диетический продукт. Минимальная калорийность выпечки 220 единиц, максимальная достигает 400 ккал. Все зависит от добавок, которые использовались при замесе теста. В хлеб может идти мука разных видов, сахар, мед, жиры.

Многие компании выпускают «фитнес–выпечку» с зерновыми добавками: семечками, орехами, могут присутствовать сухофрукты. Несомненно, все эти ингредиенты важны для организма, но и повышают энергетическую ценность. Поэтому важно перед употреблением ознакомиться с составом. В противном случае несколько кусочков обогащенного продукта по калорийности сравняются с двумя полноценными приемами пищи.

Несмотря на все это, хлеб все равно помогает худеть. Он полезнее, чем обычная пшеничная или ржаная выпечка. Если стоит выбор, с чем приготовить бутерброд или съесть первое блюдо, то однозначно нужно отдавать предпочтение именно этому продукту.

Полезные свойства для похудения:

Нормализация стула. Многие диеты, особенно богатые белковой пищей, вызывают запоры, которые не только вредны для организма, но и мешают худеть. Насыщение. Грубые зерновые оболочки разбухают в желудке, надолго подавляют чувство голода, позволяют наедаться меньшим количеством еды. Богатый состав. Продукт дает организму ценные витамины и минеральные вещества, поступление которых особенно необходимо в период похудения.

Совет! Если выбирать между пшеничным и ржаным хлебом с отрубями, то лучше отдавать предпочтение темным видам. В белой выпечке содержится глютен. Это белковое соединение способствует набору веса, появлению отечности и усталости. К тому же все больше людей обнаруживают непереносимость этого вещества.

Противопоказания

Существует ряд заболеваний и состояний, при которых стоит исключить продукт из рациона. Не все они абсолютные, часть из них носят лишь временный характер. Так, при некоторых заболеваниях желудка в спокойный период выпечка с клетчаткой не приносит никакого дискомфорта, болей, может употребляться без вреда для здоровья. Во время обострения даже от малого количества хлеба с отрубями могут появиться боли, тошнота и другие неприятные симптомы.

Противопоказания:

язва желудка и гастрит в стадии обострения;

панкреатит;

колит;

диарея, гиперактивность толстой кишки;

геморрой;

авитаминоз.

Относительным противопоказанием является лечение антибиотиками и любая другая оральная медикаментозная терапия. Отруби очищают организм не только от вредных веществ. Попадая в ЖКТ, клетчатка впитывает воду, разбухает, поглощает токсины, химические вещества из лекарств и в неизменном виде выводит из организма. Поэтому во время болезней желательно отказаться от употребления большого количества обогащенного хлеба. По этой же причине не рекомендуется злоупотреблять им во время беременности, когда потребность организма в витаминах и минеральных веществах значительно выше.

Видео: Какой хлеб полезнее в программе «О самом главном»

Состав полезных веществ

В отрубном хлебе содержится 9 незаменимых аминокислот. Среди них преобладают валин, изолейцин, триптофан, фенилалинин+тирозин. Всего 100 г съедобной части покрывает 23% суточной потребности человека в пищевых волокнах.

Таблица содержания полезных веществ в хлебе отрубями (на 100 г продукта)