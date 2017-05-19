Развитие женской груди начинается в период полового созревания и тесно связано с соотношением таких гормонов, как эстрогены, прогестерон и пролактин. В протоках и дольках молочной железы уже при беременности начинается выработка молока. На каждом из сосков имеются отверстия, через которые оно выходит наружу. Если из грудных желез появляются выделения другого вида, то требуется обратить на это особое внимание. Нередко такое явление бывает признаком серьезного заболевания. Имеет значение цвет и запах выделяющейся жидкости. Причину выделений поможет установить врач-маммолог.

Общие сведения

Выделения из соска появляются в результате образования секреторной жидкости в млечных протоках. Это может происходить как при нормальных физиологических процессах, так и при различных патологических состояниях организма.

Жидкость появляется самопроизвольно или при сдавливании соска. Это зависит от индивидуальных особенностей строения грудных желез у каждой женщины. Выделения могут возникать в одной железе или в обеих. Консистенция у них бывает густой или водянистой. Особого внимания требуют окрашенные выделения с неприятным запахом.

Когда выделения из соска являются нормой

Нормой считается появление в груди молозива во время беременности (прозрачных желтоватых выделений, возникающих при надавливании на сосок). Молозиво иногда появляется даже на самом раннем сроке беременности, когда женщина еще не знает о ее наступлении.

После родов в груди происходит образование молока. Лактация продолжается в течение всего периода вскармливания и некоторое время после его окончания. Образование молока прекращается постепенно. Если его выделение из желез происходит при надавливании на сосок в течение нескольких месяцев (и даже 2-3 лет) после завершения кормления грудью – это тоже нормально.

Нередко молоко появляется после аборта, выкидыша. Это объясняется естественными гормональными изменениями, происходящими в состоянии груди при беременности. После того как гормональный фон нормализуется, выделения исчезают.

Дополнение: Иногда скудные прозрачные выделения появляются у женщин накануне месячных при надавливании на сосок. Это могут быть обычные гормональные изменения, характерные для этой фазы цикла, и различные болезни. Необходимо посетить врача-маммолога, чтобы удостовериться в отсутствии патологий.

Появление прозрачной жидкости при надавливании на сосок происходит также у женщины, принимающей гормональные препараты или антидепрессанты. Иногда выделения появляются из-за раздражения сосков тесным бюстгальтером или при физических нагрузках, связанных с напряжением груди.

Нормальные выделения прозрачные или имеют молочно-белый цвет, лишены запаха. Если появляются выделения с примесью крови, гноя, с какой-либо окраской, неприятным запахом, это говорит о наличии патологии. Кроме того, такие выделения часто сопровождаются изменениями в состоянии груди и ухудшением самочувствия женщины.

Причины патологии

Причинами патологических выделений из грудных желез могут быть воспалительные и опухолевые процессы, нарушение гормонального фона в организме, заболевания органов малого таза. Гормональные расстройства возникают вследствие употребления некоторых лекарственных препаратов, оральных контрацептивов, частых абортов, заболеваний органов эндокринной системы.

Видео: Причины появления у женщин выделений из сосков

Заболевания, при которых возникают выделения из сосков

Необычные выделения могут появиться при следующих заболеваниях:

Мастит – воспаление тканей грудной железы. Воспалительный процесс возникает в результате проникновения в железу бактериальной инфекции. Это может произойти в период кормления грудью, если на сосках образуются трещины, а также при галакторее (лактации, не связанной с грудным вскармливанием). Внутрипротоковая папиллома. При этом заболевании внутри млечного протока образуются наросты, которые легко повреждаются при надавливании на соответствующий участок груди. При этом из сосков выделяется кровянистая жидкость. Эктазия (расширение) молочных протоков. Это состояние не всегда является патологией. Оно возникает, например, при набухании груди во время беременности или перед месячными. Однако в некоторых случаях процесс бывает необратимым. Растяжение стенок грудных протоков приводит к образованию кист, заполненных жидкостью, а также папиллом. Обычно необратимое расширение является результатом гормональной перестройки, происходящей в организме у женщин после 40-45 лет. Мастопатия. Существуют различные разновидности этого заболевания. Все они связаны с разрастанием тканей железы. Основными симптомами этой патологии являются тянущие боли в груди и появление жидкости из сосков, имеющей различный цвет и консистенцию. Галакторея. Заболевание выражается в том, что при надавливании из соска появляется молоко, причем процесс не имеет никакого отношения к кормлению грудью. Основными причинами заболевания являются гормональные нарушения, повышенное содержание пролактина в крови. Галакторея может возникать при заболеваниях щитовидной железы, гипофиза. Рак груди. При появлении выделений из грудных желез женщина замечает асимметрию сосков, увеличение одной из желез, деформацию кожного покрова, появление уплотнений и другие признаки, требующие срочного диагностирования и лечения.

Жидкость различного цвета и консистенции может быть сопутствующим признаком заболеваний органов малого таза, вызванных нарушением микрофлоры (молочница, дисбактериоз кишечника). Выделения из сосков бывают при заболеваниях яичников (хроническом воспалении, поликистозе, злокачественной опухоли). После травм в груди возникают воспалительные процессы, которые приводят к появлению гнойного отделяемого из соска.

Виды выделений из молочных желез

По цвету и консистенции выделений, появляющихся из грудных желез при надавливании, врач может предположить, какое заболевание стало причиной их образования.

Прозрачные, без цвета и запаха. Они имеют в основном нормальное физиологическое происхождение, если появляются перед месячными или при механической стимуляции сосков.

Белые. К ним относится молоко, образующееся после родов и при галакторее. Появляются при опухолях гипофиза, после длительного приема противозачаточных таблеток.

Зеленые. Окраску придает гной, который образуется при заболевании маститом.

Желтые с кремовым оттенком выделения возникают при беременности и в первые дни после родов (молозиво). Если они возникают за несколько дней до менструации, сопровождаются болью в груди, это может быть признаком мастопатии.

Коричневые. Возникают, если повреждены мелкие сосуды и в протоки попадает кровь. Такие выделения появляются при образовании кист, а также опухолей молочной железы.

Кровяные. Могут быть признаком роста раковой опухоли, сжатия и повреждения кровеносных сосудов в области протоков. Окраска бывает как светлой, так и темной.

Что делать, если появились выделения из сосков

Если появились необычные выделения из сосков, то выжидать или заниматься самолечением с помощью народных средств опасно. Ни в коем случае нельзя использовать тепловые компрессы, прогревать грудь другими способами. Это только усугубит воспалительные процессы в тканях.

Нельзя выдавливать жидкость из сосков, так как это стимулирует усиление выделений.

Принимать гормональные препараты можно только по назначению врача. Если женщина прибегает к гормональной контрацепции, то необходимо посоветоваться с врачом о смене противозачаточного средства.

Для выяснения причины патологии и назначения лечения необходимо посетить маммолога и пройти обследование.

Диагностика заболеваний

Перед обследованием врач выясняет, как давно появились выделения, образуются постоянно или периодически, есть ли у женщины боли, были ли травмы груди, употребляла ли женщина гормональные препараты.

Диагноз устанавливается путем пальпации молочной железы, УЗИ, маммографии, дуктографии (рентген с использованием контрастного вещества, вводимого в протоки). Наиболее точные результаты получаются при обследовании на 2-3 день после окончания месячных. Во второй фазе цикла происходит набухание груди, из-за чего возникают погрешности в результатах.

При подозрениях на онкологию проводится пункция (отбор пробы жидкостей или тканей из пораженного участка железы). Содержимое исследуется под микроскопом для обнаружения атипичных клеток.

Видео: Диагностика заболеваний грудных желез

Профилактика заболеваний молочных желез

С целью профилактики каждая женщина должна 1 раз в год проходить обследование у маммолога. Рекомендуется также регулярно проводить профилактические гинекологические осмотры, своевременно лечить заболевания органов эндокринной системы.

Важную роль играет самособследование груди, которое необходимо проводить 1 раз в месяц. Оно позволяет на ранней стадии обнаружить уплотнения и внешние изменения в состоянии грудных желез.

Необходимо избегать переохлаждения и травм груди, стрессов, бесконтрольного приема лекарственных средств.

Видео: Как производится самообследование груди