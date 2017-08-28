Прыщики, краснота, зуд и жжение – неприятные симптомы раздражения кожи. Оно может появиться на любом участке, но особенно неприятна проблема в деликатном месте. При движении белье натирает, тело потеет, ситуация усугубляется. Бритье в интимной зоне требует соблюдение всех правил, а раздражение - грамотного лечения. Существует немало способов его устранения, но все они требуют одного – незамедлительного применения. Если оставить все, как есть, то на коже появятся шрамы, воспаление, изменится цвет покровов.

Причины появления раздражения

Раздражение в интимной зоне после бритья может появляться по нескольким причинам, но иногда просто не подходит выбранный способ удаления волос. Кожа в этом месте очень нежная, может быть даже сверхчувствительной, при этом волоски в 99% случаев жесткие, толстые, густые, растут быстро. При частом бритье на покровах появляются микроскопические ранки и повреждения, которые просто не успевают заживать.

Другие причины:

станок низкого качества;

пренебрежение гелями, пенками, сухое бритье;

неправильное направление бритья;

не проводится подготовка зоны;

неадекватный уход за кожей после процедуры;

ношение тесного или синтетического белья.

Раздражение также может сопровождаться вросшими волосками. Они доставляют не меньше проблем, болят, воспаляются, под кожей идет процесс образования гноя. Врастание чаще всего появляется при неправильном бритье, а также возникает из-за индивидуальных особенностей роста волос.

Как правильно брить в интимной зоне

Раздражение, покраснение обязательно появится, если делать процедуру «набегу», не соблюдать основные правила, использовать тупые лезвия. К выбору станка нужно подходить особенно тщательно. Лучше его не использовать для других участков тела. Желательно выбрать модель с 3-4 лезвиями и гелиевыми полосками, облегчающими скольжение.

Основные этапы бритья:

Подготовка волос. Этап не всегда нужен. Если волосы длинные, то требуется постричь их ножницами. Подготовка кожи. Заключается в очищении и распаривании зоны. Разумней проводить бритье после ванны или нескольких минут стояния под душем. Нанесение средств для бритья. Это может быть специальный гель, пенка. Обычное мыло не дает хорошего скольжения, после бритья появится раздражение. Бритье. Движения бритвы строго по направлению роста волос. Нежелательно проводить по одному месту чаще двух раз. Обработка кожи после процедуры. Чистой и теплой водой смываются остатки пены и волос, наносится увлажняющий лосьон.

Большое значение также имеет поза, выбранная для бритья. Зона должна быть доступной, открытой, желательно под рукой иметь зеркало, натягивать кожу и усиленно давить на бритву нельзя. Чем больше станок соприкасается с поверхностью, тем выше риск появления раздражения и микроповреждений после процедуры.

Важно! Если на коже порез, его нужно сразу дезинфицировать перекисью водорода или хлоргексидином, дать ранке подсохнуть. Под одеждой и без обработки она будет затягиваться долго.

Аптечные средства против раздражения

С раздражением в интимной зоне после бритья нужно бороться сразу, кожа требует незамедлительного лечения и обработки. Если пустить проблему на самотек, это грозит не только косметическими дефектами, но и серьезными проблемами со здоровьем. В аптеке и косметических магазинах можно приобрести все необходимое.

Пантенол

Кремы, гели и пенки с пантенолом способствуют восстановлению кожных покровов и слизистых, успокаивают и снимают покраснение. Их часто используют для лечения трещин, прыщиков, устранения шелушений. Пантенол можно наносить на чувствительную кожу интимных зон, включая слизистые.

Способы использования средств с пантенолом:

сразу после бритья;

ежедневно для профилактики;

несколько раз в день для лечения.

Крем или гель наносится на очищенную кожу после мытья, оставляется на 10-15 минут до полного впитывания. С надеванием белья лучше повременить или использовать легкие хлопковые трусики.

Хлоргексидин (Мирамистин)

Мирамистин – очень хорошее аптечное средство, обладает антисептическим и противомикробным действием. Его можно использовать для лечения и предотвращения раздражения после бритья. В отличие от перекиси водорода, этот препарат не сушит кожу. Наносить мирамистин можно сразу распылителем на поврежденную зону.

Хлоргексидин – дешевый аналог мирамистина, цена в 20-30 раз меньше, что сказывается на упаковке. Для его нанесения нужно промочить ватный диск или перелить препарат во флакон с распылителем. После обработки раствором наносится увлажняющее средство.

Эфирное масло чайного дерева

Средство успокаивает кожу, обладает противомикробным, антибактериальным и ранозаживляющим действием. Очень важно знать, что масло чайного дерева в чистом виде не используется. Нужно смешать 2-3 капли продукта с 1-2 ч. л. легкого крема или лосьона, затем нанести на поврежденную кожу интимных зон после душа.

Боро Плюс

Аюрведический лечебный крем, который обычно продается в аптеках. Существует два основных вида, их отличают по цветным вставкам на тюбике. И зеленый, и фиолетовый крем содержат экстракты ценных растений, обладают антисептическим действием, могут использоваться для устранения последствий бритья.

Единственный момент – средство имеет жирную консистенцию, его не всегда удобно использовать, разумней наносить на ночь. С утра проблемную зону можно обработать более легкими продуктами, которые быстро впитываются.

Народные средства

Если нет возможности сходить в аптеку, то на помощь придут народные средства. Они тоже помогут справиться с раздражением, но потребуют предварительной подготовки. Если какой-то продукт не переносится, то наружно его использовать нельзя. Обычно аллергическую реакцию вызывают травы, мед.

Ромашковые компрессы

Ромашка благоприятно действует на кожу. Можно использовать сухие аптечные сборы или сорвать цветы самостоятельно, промыть, заварить кипятком. На стакан воды достаточно 1 ст. л. или небольшого пучка травы. Смочить чистую хлопковую ткань или несколько салфеток, приложить к воспаленному месту на 15-20 минут. Аналогично можно использовать череду, шалфей или их смесь с ромашкой. Все эти травы благоприятно действуют на раздраженную кожу.

Целитель алоэ

Сок алоэ обладает массой уникальных лечебных свойств и легко справится с любым раздражением. Конечно, лучше использовать выдержанные в холодильнике листы, но если нет времени, то можно взять часть свежего растения. Выбрать нижний старый листок, мелко порубить, отжать сок, нанести на зону после мытья. Смазывать поврежденную кожу 3-4 раза в сутки.

Успокаивающая маска из сметаны

Сметана поможет справиться не только с ожогами, но и с раздражением. К одной столовой ложке охлажденного молочного продукта добавить 1 ч. л. оливкового масла, размешать и смазать кожу интимной зоны. Оставить на 10 минут, смыть.

Настой петрушки

Водный настой петрушки можно использовать для ополаскивания интимной зоны , профилактики раздражения и подмывания или делать с ним компрессы. Столовую ложку рубленой сочной зелени залить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Смочить салфетку, приложить к раздраженной зоне и оставить на время.

Видео: Как избавиться от раздражения и красных точек после бритвы

Профилактика раздражения

Если проблема появляется очень часто, приходится постоянно лечить и восстанавливать кожу, то нужно внимательно пересмотреть свои действия.

Основные профилактические меры:

использование качественной бритвы;

применение пенок для хорошего скольжения;

нанесение успокаивающих средств после бритья;

уход за кожей в перерывах между процедурами (питание, увлажнение, легкий скраб).

Важно! Часто раздражение вызывает не само бритье, а ношение синтетического белья после процедуры. Кожа не дышит, покровы не могут восстановиться, тело потеет, но одежда не впитывает влагу.

Если ничего не помогает, проблема в интимной зоне появляется снова, то не нужно дожидаться, пока на коже образуются темные пигментные шрамы и пятна. Разумней заменить бритье другим способом удаления волос. Дешевый и простой – депиляторные кремы. Один из самых популярных и дающих долгий эффект – шугаринг.