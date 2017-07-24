Белок – необходимый элемент питания людей, которые хотят сбросить вес и «построить» тело своей мечты. На его усвоение организм тратит энергии больше, чем на переработку углеводов. При этом белок надолго насыщает, быстро подавляет чувство голода. Сейчас активно рекламируются протеиновые коктейли для сушки, похудения. Цена на качественные напитки немаленькая, но их легко можно готовить самостоятельно. Они будут не только дешевле, но и вкуснее магазинных.

Механизм действия и польза протеиновых напитков

Белок – необходимый элемент для построения мышечной ткани. Существует множество несбалансированных диет, в которых его поступает в организм недостаточно. В результате вместе с первыми потерянными килограммами сгорают и уходят именно мышцы, ненавистный жир остается. Этого нельзя допускать, можно добавить в рацион легкую белковую пищу: курицу, молочные напитки, нежирную рыбу. Но не всегда есть время их готовить, со временем вкус однообразной (путь и полезной) еды откровенно надоедает. Тут и придут на выручку напитки с протеином.

Чем полезны коктейли:

дают организму протеин;

хорошо и надолго утоляют голод;

легко и быстро готовятся;

дарят силы и энергию;

имеют разные вкусы.

Еще один огромный плюс – небольшая калорийность. Протеиновый коктейль для похудения по энергетической ценности будет намного меньше полноценного обеда или ужина, но насытит ничуть не хуже.

Виды готовых протеинов

Существует много видов сухого протеина для разведения коктейлей. Он бывает безвкусным или уже с добавками. В любом случае, продукт готовится согласно инструкции на упаковке. Также можно заметить разницу в цене. Иногда она достигает нескольких тысяч рублей. Стоимость зависит от базового продукта, концентрации аминокислот, производителя.

Основные виды:

Соевый. Дешевый протеин, содержит 50% аминокислот, предназначен для вегетарианцев, аллергиков. Сывороточный изолят. Выделяется высоким содержанием аминокислот (до 90%), качественной очисткой. Сывороточный гидролизат. Дорогой, имеет легкую горечь, но содержит до 98% аминокислот. Сывороточный. Содержит 60% аминокислот, нейтральный вкус, попадает в среднюю ценовую категорию. Казеиновый. Он содержит 60% аминокислот, отличается медленной активностью.

Как и когда пить коктейли

Часто протеиновыми напитками заменяют завтрак. В этом случае их дополняют зерновым хлебом, грецкими орехами, фруктами или ягодами, зеленью. Хорошая порция белка насытит до самого обеда, подарит силы и энергию. Желательно его употреблять за два часа до тренировки или через час после нее.

Протеиновые коктейли можно употреблять вместо обеда или ужина. Но не нужно переусердствовать. Полноценная еда должна поступать в организм. Здоровому человеку нужно 2 г белка на 1 кг веса. Высчитать норму несложно. Переизбыток коктейлей только навредит, повысит нагрузку на почки, спровоцирует дефицит других важных веществ.

Совет! Пить протеиновые коктейли нужно медленно, через трубочку, это поспособствует лучшему усвоению белка, да и чувство сытости приходит только через 15 минут после еды.

Рецепты протеиновых коктейлей с порошками

Для приготовления напитков используются порошковые соевые, сывороточные или казеиновые протеины. Они могут быть без ароматизаторов и вкусовых добавок или же что-то уже содержать. Для разведения используется нежирное молоко или питьевая, минеральная вода, соки, кофе. Дополнительно потребуется миксер или блендер. Они предотвратят появление комочков, масса получится однородная, легкая и нежная.

Коктейль с йогуртом и фруктами

Состав:

Порошок протеина – 2 ст. л.

Йогурт натуральный – 140 мл

Фрукты – 100 г

Применение:

Фрукты можно взять любые, кроме бананов. Промыть, порезать кусочками, сложить в блендер, добавить йогурт, засыпать протеиновый порошок. Взбить 2 минуты до однородного состояния. Если фрукты не очень сочные или йогурт чересчур густой, можно добавить небольшое количество очищенной воды.

Шоколадный протеиновый коктейль

Состав:

Молоко обезжиренное – 300 мл

Порошок – 2 ст. л.

Какао без сахара – 1,5-2 ст. л.

Применение:

Соединить протеиновый порошок с какао, размешать, чтобы не образовывались комочки. Небольшими порциями ввести прохладное молоко, продолжая размешивать. Опустить блендер, взбивать шоколадный коктейль две минуты.

Коктейль для похудения со вкусом мокко

Состав:

Вареный кофе – 1 чашка

Мед – 1 ст. л.

Сывороточный протеин со вкусом шоколада – 1 ст. л.

Молоко – 100 мл

Применение:

В молоко добавить свежий мед и сывороточный порошковый протеин со вкусом шоколада. Но можно использовать и нейтральный продукт. Взбить минуту. Соединить с приготовленным кофе. Размешать напиток для похудения, чтобы вкусы соединились.

Коктейль для похудения «Клубника в шоколаде»

Состав:

Молоко обезжиренное – 260 мл

Порошок протеина – 2 ст. л.

Клубника – 100 г

Какао – 1 ст. л.

Применение:

Промыть ягоды клубники, обсушить, удалить листики с веточками, пересыпать в блендер или в другую удобную для измельчения посуду. Перебить в пюре. Засыпать порошок для коктейля, смешанный с какао, затем разбавить смесь молоком. Размешать до однородности 2-3 минуты.

Видео: Приготовление протеиновых коктейлей в домашних условиях

Рецепты домашних протеиновых коктейлей

В приготовлении протеиновых коктейлей для похудения используются только натуральные белковые продукты: молоко, кефир, творог, сырые яйца. Конечно, такие напитки содержат меньше протеина, но получаются намного дешевле. Они вкусные и питательные, дарят энергию, отлично подходят для утоления голода, похудения. Также для приготовления потребуется блендер, удобная для взбивания напитка посуда, нож.

Важно! Так как яйца используются в сыром виде, очень важно уделить внимание их качеству. Обязательно перед приготовлением промывать скорлупу с мылом, на ней могут присутствовать возбудители сальмонеллеза.

Ананасовый коктейль для похудения с яйцами

Состав:

Ананас свежий или консервированный – 3 кружочка

Белок яичный свежий – 2 шт.

Желток – 1 шт.

Вода – 150 мл

Орех грецкий – 1 шт.

Применение:

В блендер поместить порезанный кусочками ананас, яичные белки и один желток, добавить воду, взбить массу до однородности. Перелить напиток в стакан, добавить один рубленый грецкий орешек. Размешать, пить протеиновый коктейль сразу после приготовления.

Банановый протеиновый коктейль с молоком

Состав:

Молоко – 500 мл

Бананы – 300 г

Орехи – 30 г

Мед – 3 ст. л.

Творог – 100 г

Применение:

Соединить мед, творог, добавить поломанные кусочками бананы, любые орешки на свой вкус. Измельчить массу в однородное пюре. Если творог жидкий, можно взять 200 г. Разбавить коктейль цельным молоком произвольной жирности, взбить еще минуту.

Клубничный коктейль для похудения с творогом

Состав:

Клубника свежая или замороженная – 150 г

Молоко – 250 г

Творог – 150 г

Мед по вкусу

Применение:

Соединить промытые, очищенные от листиков ягоды клубники с творогом, по вкусу добавить мед, измельчить блендером для получения однородного пюре. Влить молоком. Взбить минуту.

Протеиновый коктейль с белком и апельсиновым соком

Состав:

Сметана 10% – 200 г

Белок яичный – 1 шт.

Сок апельсина – 160 мл

Мед – 1 ст. л.

Лимон – 0,5 шт.

Применение:

В чашу блендера выложить сметану, мед, добавить сырой яичный белок, выдавить сок из одной половинки лимона. Размешать блендером до однородности. Разбавить коктейль свежим апельсиновым соком. Перелить напиток в стакан. По вкусу дополнить рублеными орешками или листиком мяты.

Пряный коктейль для похудения с имбирем и корицей

Состав:

Кефир или натуральный йогурт – 250 мл

Имбирь свежий – 5 г

Корица сухая – 0,3 ч. л.

Паприка красная сухая – 0,3 ч. л.

Применение:

Корень имбиря очистить, отрезать нужное количество, порубить ножом, пересыпать в блендер. Добавить сладкую паприку и корицу. Можно готовить этот коктейль в остром варианте с добавлением красного молотого перца, обладающего жиросжигающим действием. Залить кефир или натуральный йогурт, взбить 2 минуты. Пить в охлажденном виде, для похудения этот коктейль полезно употреблять на ночь.

Протеиновый коктейль с мороженым

Состав:

Молоко цельное – 300 мл

Мороженое сливочное – 100 г

Молоко сухое – 3 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Применение:

Взболтать до однородности яйцо, добавить оба вида молока. Взбить вместе около трех минут. Добавить мороженое. По желанию подсластить напиток медом, для аромата можно добавить немного ванилина. Еще раз размешать, буквально несколько секунд, перелить в стакан, употреблять сразу.

Противопоказания

В протеиновых порошках содержится большая порция белка, нельзя его употреблять сверх указанной в инструкции нормы. Запрещено принимать напитки в период грудного вскармливания, а также при беременности, когда нагрузка на почки увеличена. Нельзя использовать протеиновые продукты для похудения в детском и пожилом возрасте.

Основные противопоказания:

заболевания дыхательной системы;

сахарный диабет;

проблемы с почками и мочевыводящими путями;

сердечно-сосудистые заболевания.

Не стоит забывать про индивидуальную непереносимость. В качестве дополнительных ингредиентов часто используются продукты с повышенной аллергенностью: мед, яйца, шоколад, кофе, цитрусы, клубника и другие ягоды, фрукты.

Видео: Протеиновый напиток с творогом для похудения