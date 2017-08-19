Питание правильное, калорийность дневного рациона в норме, диета соблюдается, а вес стоит на месте? Не всегда похудение проходит гладко, стремительно и так, как хочется. Есть ряд ошибок и некоторые особенности организма, которые мешают снижению массы. Но не нужно отчаиваться и опускать руки, лучше разобраться, почему не уходит вес и есть ли способы сдвинуть его с места.

Дела женские

Во второй половине цикла организм начинает запасать воду. Вес может встать и даже прибавиться. В зависимости от первоначальной массы и индивидуальных данных стрелка весов показывает на 1-3 кг больше. Не нужно этого бояться, пить мочегонные препараты и чаи. Через 3-4 дня менструации все уйдет, покажется отвес.

Второй причиной, почему стоит вес, может быть беременность. Так устроено природой, что организм начинает готовиться к материнству с самых первых недель. Проверить это несложно, в любой аптеке можно купить тест, некоторые из них еще до задержки дадут положительный результат.

Питание: поиск ошибок

Только честное ведение пищевого дневника поможет найти ошибки. Возможно, калорийность дневного рациона слишком высокая или большая часть пищи приходится на вечер или даже на ночь. Также причина может скрываться в случайных перекусах калорийными продуктами. Лишняя горсть орехов или семечек – это еще 200-300 ккал. Есть ряд продуктов, которые мешают худеть, но при этом не сильно себя выдают.

На что обратить внимание:

Соль. Она есть не только на столе, но и во всех готовых продуктах, держит воду в организме, мешает внутренним процессам и похудению. Заправки. Оливковое масло полезное? Всего ложечка сметаны в салат? Стоит ознакомиться с калорийностью этих продуктов, использовать только через весы. Сладкая вода. Стакан сока или лимонада могут перечеркнуть старания всего дня или даже недели. Обилие фруктов и ягод. Безусловно, эти продукты полезные и вкусные, но содержат много сахаров.

Также причиной застоя может быть недостаточное употребление простой чистой воды. Без нее организм не может расставаться с жиром, очищаться и восстанавливаться. Стоит пересмотреть количество. Худеющему человеку нужно пить не меньше 2 литров в день.

Совет: Если не получается пить простую воду, можно в нее добавлять листики мяты, лимонный сок, раздавливать несколько спелых ягод, но совсем чуть-чуть.

Стадия «плато»

Если человек худеет неправильно или слишком быстро, то не миновать застоя. Диетологи называют это явление стадией, или эффектом «плато». Вес больше не уходит, настроение портится, мотивация снижается. Стрелка весов может держаться на одном месте от одной недели до целого месяца или даже двух.

Основные причины плато:

слишком строгая диета;

недостаточное поступление белка в организм;

однообразный рацион;

высокая физическая активность при низкокалорийном рационе;

нет лишнего веса.

Есть и менее безобидные причины – сброшено много килограммов. Даже при грамотном подходе к похудению и соблюдении всех рекомендаций вес может остановиться на месте. Очень важно правильно преодолеть эту стадию. Нельзя срываться на еду. Пусть организм привыкнет к новому телу, адаптируется, наладится внутренняя система. После этого начнется новый этап, все лишнее непременно уйдет.

А есть ли лишнее?

Очень часто вес не уходит только потому, что ничего лишнего в организме просто нет. Не нужно гоняться за худобой, изводить себя диетами, если кость широкая или возраст пересек отметку 40 лет. Природой заложено так, что женщины с годами, ближе к периоду менопаузы, начинают поправляться, обмен веществ снижается, формы округляются.

Если проблема возникла неожиданно, то нужно взвеситься, высчитать ИМТ. Есть специальные калькуляторы, в которые вводятся данные. Можно даже не вникать в расчеты, достаточно посмотреть результат и описание. Может, худеть и не нужно.

Проблемы со здоровьем

Вес может не уходить при наличии некоторых заболеваний. Если никакая диета не помогает, то желательно посетить врача и пройти диагностику.

Что ведет к набору или застою веса:

заболевания щитовидной железы;

гормональные сбои и нарушения;

сахарный диабет 2 типа, преддиабет (нарушение углеводного обмена).

Склонность к лишнему весу также есть у людей с синдромом Дауна. Они тяжело и медленно расстаются с каждым килограммом.

Видео: Елена Малышева рассказывает, отчего не снижается вес

Спорт не для похудения

Любая диета становится эффективнее, если сопровождается занятием спортом. Но весы так не считают. Вместе с повышением физической активности увеличиваются мышцы, в отличие от жира, они достаточно тяжелые. Если человек до этого вел пассивный и вялый образ жизни, то в этом случае вес не только не уходит, но может даже расти.

Что предпринять:

Подождать несколько недель, вес все равно сдвинется. Перестать взвешиваться каждый день. Не нужно себя истязать, спорт навредить не может. Замерить объемы. Если вес стоит, а изображение в зеркале меняется, то в чем проблема?

Недостаточный сон

Во время сна организм восстанавливает силы. Очень важно правильно отдыхать и делать это именно ночью. Поздние посиделки, работа сменами, ненормированный режим в сочетании с диетическим рационом ведет к ослаблению организма. Он начинает работать в энергосберегающем режиме, замедляется метаболизм, килограммы не уходят.

Всем известно, что здоровый сон для человека должен составлять не менее 8 часов. При этом мало кто знает, что очень важно время засыпания. Лучше ложиться в постель в 22-23 часа, то есть в тот день, в который проснулся. После полуночи ценность отдыха снижается.

Как сдвинуться с застойной точки

Если причиной застоя не является грядущее начало женского цикла, рацион пересмотрен, беременность исключена, то можно попробовать сдвинуть вес с мертвой точки.

Самые популярные способы:

Разгрузочный день. Можно его провести на кефире, овощах, гречке, яблоках или только на напитках. Молокочай. Это тоже разгрузочный день, но с выраженным мочегонным эффектом. Он дает встряску организму, через сутки отвес может достигать 1,5-2 кг. Спорт. Повышение физической активности разгонит метаболизм, поспособствует похудению.

В любом случае нельзя сбиваться с намеченного пути. Застой при похудении – это не повод бросать диету или менять правильное питание на булочки и конфеты. Любой труд будет по достоинству вознагражден, в этом случае подарком станет красивая фигура.