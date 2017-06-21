О пользе авокадо для организма можно говорить до бесконечности. Это прекрасный питательный продукт, которому должно быть место в рационе современного человека. Но мало кто знает, что тропический гость оказывает чудесное действие на кожу. Он способен заменить дорогостоящие покупные маски, омолодить лицо, избавить от морщин, улучшить тургор, придать свежий и отдохнувший вид.

Польза авокадо и эффективность наружного применения

В авокадо содержится медь, железо, цинк, калий, кальций и другие важные элементы. В нем есть витамины A, D, F, K, группы B. Фрукт богат витамином E, сильнейшим антиоксидантом. В нем имеются жиры. Они легко усваиваются не только при внутреннем употреблении, но и нанесении на кожу, при этом авокадо не вызывает закупоривание сальных желез, не провоцирует появление черных точек.

Чем полезны маски для лица из авокадо:

устраняют шелушение, заживляют мелкие ранки;

замедляют старение кожи;

увлажняют, питают, наполняют клетки ценными веществами;

снижают вред ультрафиолетового излучения;

помогают бороться с прыщами, дерматитами, аллергической сыпью;

улучшает кислородный обмен в тканях;

ускоряет процесс регенерации клеток.

Авокадо замечательно подходит сухой, лишенной влаги, проблемной коже. Но полезные масла не менее благотворно влияют на жирный тип, помогают растворить черные точки, убрать серый цвет лица, придать ему ухоженный вид, но в этом случае желательно дополнительно вводить в маску кислоты: лимонный сок, кефир или другие кисломолочные продукты.

На заметку: Авокадо – один из немногих тропических фруктов, который имеет низкий уровень аллергенности. Его часто включают в рацион маленьких детей и астматиков, он подходит для ухода за кожей с повышенной чувствительностью.

Общие правила применения

Для маски используется мякоть авокадо. Желательно, чтобы плод был спелый. Его нужно разрезать, извлечь косточку, вынуть все до самой шкурки. Маслянистую часть измельчить блендером или просто хорошо размять вилкой. Далее добавляют другие ингредиенты по рецепту.

Что нужно знать:

Маски наносятся только на очищенную кожу. Можно предварительно сделать пилинг. Большое значение также имеет чистота посуды, кистей, губок, воды, используемых ингредиентов. Питательные маски можно наносить на область вокруг глаз. Они улучшат нежную кожу век, поухаживают за ней, помогут избавиться от мелких морщинок, гусиных лапок. Смывают маски теплой водой, затем наносят подходящий увлажняющий крем. Если тип кожи жирный, то достаточно потереть лицо тоником.

Частота процедур зависит от проблемы, дополнительных ингредиентов, особенностей кожи. Если она сухая, чувствительная, то можно делать маски из авокадо до 3 раз в неделю. Для жирного и комбинированного типа достаточно 1 раза в 5-7 дней. Омолаживающие маски лучше проходить курсом по 8-12 процедур.

Видео: Питательная и увлажняющая маска из авокадо

Лучшие рецепты масок

Перед выбором средства нужно внимательно ознакомиться со списком ингредиентов. Если какие-то компоненты не переносятся, вызывают аллергию, то лучше отдать предпочтение рецептам с другим составом. Также обратить внимание, к какому типу кожу подходит конкретная маска из авокадо для лица.

Совет! Если не удалось найти свежий авокадо, то покупают зеленый. Его заворачивают в газету или помещают в бумажный пакет, оставляют на подоконнике, дожидаясь созревания.

Дрожжевая маска от морщин

Действие:

Разглаживает кожу, питает верхние слои, помогает предотвратить появление новых морщин. Подходит для нанесения вокруг глаз.

Состав:

Авокадо – 40 г

Дрожжи – 0,5 ч. л.

Мед пчелиный жидкий – 1 ч. л.

Применение:

Размять авокадо до консистенции однородного пюре, добавить растопленный мед и сухие пекарские дрожжи. Перемешать, отставить в сторону на 15 минут. Смазать лицо приготовленной маской, нанести тонкий слой под глаза. Выдержать средство 20-25 минут. Удалить салфеткой, кожу ополоснуть.

Питательная маска для сухой кожи с крахмалом

Действие:

Увлажняет, питает, убирает неприятное ощущение стянутости, помогает бороться с шелушением.

Состав:

Авокадо – ½ шт.

Крахмал картофельный – 1 ч. л.

Сметана средней жирности – 1 ч. л.

Нерафинированное кокосовое масло – 1 ч. л.

Применение:

Вместо кокосового масла можно взять оливу, персик или миндаль. Соединить со сметаной, добавить картофельный крахмал, тщательно растереть. Измельчить авокадо, соединить обе смеси. Смазать очищенное лицо, выдержать около 20 минут, смыть, обработать кожу кремом.

Маска для жирной кожи с белком

Действие:

Матирует, помогает бороться и предотвращает черные точки, помогает нормализировать работу желез, дарит здоровый, ухоженный вид.

Состав:

Пюре из авокадо – 1 ст. л.

Белок яичный – 1 шт.

Сок лимона – 0,5 ст. л.

Применение:

Соединить пюре из спелой мякоти авокадо с соком, размешать. Яйцо разбить, отделить белок, взбить его вилкой до пенки. Добавить авокадо, размешать. Нанести приготовленную массу на 15 минут. Удалить средство салфеткой, ополоснуть лицо.

Овсяная маска с авокадо для сухой, чувствительной кожи

Действие:

Снимает раздражение, питает, улучшает цвет, придает здоровый, увлажненный вид.

Состав:

Овсяная каша – 1 ст. л.

Авокадо (пюре) – 1 ст. л.

Молоко – 4 ст. л.

Применение:

Приготовить овсяную кашу на воде без специй, отмерить нужное количество, остудить. Добавить молоко, можно использовать сливки, размешать и ввести пюре. Нанести овсяную массу на очищенную кожу толстым слоем, выдержать не менее 20 минут. Ополоснуть кожу теплой водой.

Морковная маска для лица с авокадо (для всех типов кожи)

Действие:

Питает, улучшает цвет, устраняет следы усталости, недосыпа, способствует восстановлению клеток. Можно использовать для шеи и области декольте.

Состав:

Авокадо – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яичный желток – 1 шт.

Мед – 1 ст. л.

Применение:

Очистить небольшую морковь, натереть или измельчить блендером в однородную кашицу, добавить пюре из авокадо, мед и сырой яичный желток. Если тип сухой, то можно влить 1 ч. л. оливкового масла. Все тщательно растереть. Кожу очистить, нанести приготовленную массу, оставить на полчаса.

Разглаживающая маска из авокадо с апельсином (лифтинг-эффект)

Действие:

Разглаживает морщинки, улучшает контур лица, подтягивает, предотвращает старение.

Состав:

Авокадо – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Мед – 2 ст. л.

Кефир или натуральный йогурт – 2 ст. л.

Применение:

Соединить размятое пюре из мякоти авокадо, добавить к нему все остальные ингредиенты по списку. Все тщательно растереть, обильно смазать лицо получившейся маской, выдержать 20 минут. Удалить теплой водой, протереть кожу тоником или ромашковым отваром.

Творожная маска из авокадо для сухой, увядающей кожи

Действие:

Эффективно питает, разглаживает, наполняет клетки влагой, делает мелкие морщинки незаметными, можно использовать для борьбы с шелушением.

Состав:

Жирный творог – 2 ст. л.

Авокадо – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Сливки – 2 ч. л.

Применение:

Соединить все ингредиенты, тщательно растереть. Можно сложить продукты в чашу блендера, взбить маску до однородности. Нанести приготовленное пюре на предварительно очищенное лицо. Время выдержки - от 15 минут до получаса.

Противовоспалительная маска из авокадо с картофельным пюре

Действие:

Снимает раздражение, красноту, уменьшает прыщики, подходит для жирной и проблемной кожи, матирует.

Состав:

Картофельное пюре – 1 ст. л.

Измельченный авокадо – 1 ст. л.

Жидкий мед – 1 ч. л.

Настойка из календулы – 1 ч. л.

Применение:

Вместо спиртового настоя календулы можно взять немного водки или коньяка. Соединить теплое картофельное пюре без специй с остальными компонентами, размешать, нанести, оставить минут на 20. Удалить ватными дисками, ополоснуть лицо прохладной водой.

Маска от прыщей из авокадо с глиной (для жирного, комбинированного типа)

Действие:

Очищает поры, растворяет черные точки, снимает воспаление, нормализует работу сальных желез.

Состав:

Глина зеленая – 1 ст. л.

Пюре из авокадо – 2 ст. л.

Сок лимона – 1 ч. л.

Кефир – 2 ст. л.

Применение:

Лучше для маски использовать зеленую глину. Если ее нет, то подойдет черный и голубой косметический продукт. Соединить его с кефиром и лимонным соком, добавить пюре авокадо. Размешать, нанести, выдержать на лице до 20 минут.

Видео: Самая простая маска из кожуры авокадо