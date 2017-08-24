Когда роды уже позади, у мамы появляется масса новых забот. Больше всего ее в это время волнуют вопросы, как правильно ухаживать за ребенком и как его кормить. Однако не менее важно восстановить собственные силы и здоровье. На это потребуется не один месяц. Женщинам необходимо знать, какие месячные после родов являются нормальными, а какие говорят об осложнениях, когда нужно обратиться к врачу. Не всегда кормление грудью является гарантией того, что женщина вновь не забеременеет. Необходимо учесть факторы, которые влияют на время наступления первых менструаций и на их характер.

Как проходит восстановительный период после родов

После родов у женщины начинается восстановление общего и репродуктивного здоровья. Матка, растянутая во время беременности, возвращается к своему нормальному размеру, постепенно заживает рана на ее внутренней поверхности, где находилась плацента. В течение нескольких дней поврежденные сосуды продолжают кровоточить. Кроме того, мышцы матки сокращаются, выталкивая наружу остатки плодного яйца и плаценты. Это приводит к появлению послеродового кровотечения, которое в норме быстро ослабевает, становится сукровичным, а затем переходит в слегка желтоватые выделения (лохии).

Продолжительность восстановительного периода зависит от того, как протекали беременность и роды, насколько крепким является здоровье женщины в целом. На скорость восстановления после родов влияют также физические и нервные нагрузки, которые приходится переносить. Когда начинаются месячные после родов, зависит от того, кормит ли женщина грудью, каков режим кормления, общая продолжительность периода лактации, а также как быстро ребенка переводят на смешанное питание.

Во время беременности происходят значительные изменения в состоянии гормонального фона. Повышается содержание пролактина, необходимого как для развития плода, так и для нормального состояния будущей мамы. Пролактин играет важную роль в подготовке организма к лактации. Благодаря действию этого гормона у беременной женщины увеличиваются молочные железы за счет образования новых протоков и долек, начинает выделяться молозиво, а затем молоко.

При этом повышение уровня пролактина в соотношении гормонов приводит к снижению уровня эстрогенов и прогестерона, необходимых для того, чтобы после родов появились месячные, восстановился менструальный цикл. Женщина может забеременеть, как только у нее появятся овуляции.

Следует заметить: Многие женщины считают, что пока они хотя бы немного кормят ребенка грудью, беременность наступить не может. Но заметить первую после родов овуляцию практически невозможно. При этом если произойдет оплодотворение, женщина может этого не понять, принимая отсутствие месячных за норму. Поэтому необходимо использовать контрацептивы, особенно если появляются проблемы с грудным вскармливанием.

Видео: Как происходит восстановление после родов

Как влияет кормление грудью на появление менструаций

Количество молока после родов напрямую зависит от того, как часто женщина прикладывает малыша к груди, как хорошо он ее опорожняет. Уровень пролактина тем выше, чем больше потребность в выработке молока. Как только женщина снижает частоту кормлений, начинает докармливать малыша молочными смесями, уровень этого гормона снижается. Когда могут начаться месячные после родов, легко предугадать, если знать общие закономерности, показывающие, как зависит скорость восстановления менструаций от процессов, связанных с лактацией.

Существует следующая закономерность:

Если женщина кормит ребенка исключительно грудью в течение 7 месяцев и больше, причем не по режиму, а по первому его требованию (в том числе и ночью), то месячные у нее начинаются только после полного отлучения малыша от груди. Если она придерживается определенного режима (кормит днем через 3-4 часа, а ночью через 5-6), то месячные могут начаться раньше, через 4-6 месяцев после родов. В случае, когда кормление грудью продолжается до года, но при этом ребенка начинают почти с рождения прикармливать смесями, а с полугода уже и нормальной пищей, то после родов месячные приходят уже через 3-4 месяца.

При вынужденном искусственном вскармливании или сознательном отказе от кормления месячные могут начаться уже через 1.5-2 месяца, после восстановления работы яичников.

Какими бывают менструации после родов

Родовой процесс в целом положительно влияет на состояние матки. Растяжение ее при вынашивании увеличивающегося в размерах плода ведет к изменению формы, исчезновению складок и спаек, способствующих застаиванию менструальной крови. Происходит смещение матки, облегчающее выведение крови. Кроме того, беременность способствует уменьшению или рассасыванию кисты яичника, исчезновению мелких миоматозных узлов. Благодаря этому у многих женщин после родов месячные становятся гораздо менее болезненными, чем раньше.

Первые 2-3 цикла могут быть нерегулярными, месячные приходят то быстрее, чем раньше, то задерживаются. Постепенно длительность месячных и продолжительность межменструальной паузы приходят к норме. Время наступления менструаций в послеродовом периоде не зависит от того, родила женщина естественным путем или ей было сделано кесарево сечение.

Причины менструальных нарушений

К отклонениям от нормы можно отнести появление болезненных менструаций, скудных или чересчур обильных, а также других симптомов, свидетельствующих о нарушении работы органов репродуктивной системы.

Причинами сбоя менструального цикла могут быть травмы, воспалительные процессы, возникшие в результате занесения инфекции в родовые пути, хронические заболевания половых органов.

У некоторых женщин после родов месячные могут не прийти в течение нескольких месяцев по окончании кормления грудью. Или они приходят, но являются слишком скудными. Причиной может быть гормональный сбой, возникший в результате заболеваний щитовидной железы и гипофиза. При этом уровень пролактина выше нормы, а эстрогенов в организме не хватает. В таком случае в молочных железах продолжается выработка молока, женщина, как правило, сильно полнеет.

На состоянии гипофиза и других эндокринных желез отражается наличие позднего токсикоза при беременности, интоксикация организма при возникновении заражения крови или перитонита из-за осложненных родов, большая потеря крови, вызвавшая кислородное голодание мозга.

Когда обращаться к врачу

О возникновении осложнений и патологическом протекании восстановительного процесса свидетельствуют следующие факты:

Менструации не приходят через 2 месяца после окончания грудного вскармливания. Одной из причин может быть наступление следующей беременности. Отсутствие менструаций говорит также о наличии серьезных заболеваний матки и яичников. Месячные после родов являются скудными и длятся не более 2 дней. Это свидетельствует о гормональных нарушениях, дисфункции яичников. Периодически появляются сильные кровотечения нерегулярного характера, свидетельствующие о наличии разрывов в матке, неправильном развитии эндометрия. Появляются выделения с неприятным запахом, желто-зеленой окраской и необычной консистенцией. Такие бели являются симптомом возникновения воспалительных и инфекционных процессов. Цикл нерегулярный на 4 месяц после начала послеродовых менструаций. Месячные становятся болезненными. У менструальных выделений появляется затхлый запах. Причиной может быть образование спаек в полости матки, застой крови.

При наличии таких нарушений женщине необходимо обязательно посетить врача, чтобы установить причину и провести необходимое лечение.

Как только появились первые после родов месячные, необходимо принимать противозачаточные средства, даже если кормление грудью продолжается. Врач посоветует, какой препарат подойдет и не окажет вредного действия на малыша.

Причиной нарушений цикла и отклонений в характере месячных могут быть эндокринные заболевания, сахарный диабет, а также хроническое недосыпание и переутомление. Если есть сомнения по поводу характера месячных, наступающих через некоторое время после родов, необходимо обращаться к гинекологу. Нельзя полагаться на советы знакомых и заниматься самолечением.

Видео: Причины отсутствия или задержки месячных