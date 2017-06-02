Для многих женщин кесарево сечение является спасительным методом, позволяющим избежать осложнений при родах. Нередко к такой операции беременные прибегают по собственному выбору, даже если особых показаний нет. Необходимо знать, сколько времени потребуется на восстановление сил и здоровья после кесарева и какие могут возникнуть последствия. Как и после обычных родов, женщина должна уделять особое внимание гигиеническому уходу за половыми органами, чтобы избежать воспалительных заболеваний. Важным показателем является характер послеродовых выделений.

Особенности лохий после кесарева сечения

Операция заключается в том, что в брюшной стенке и матке делается разрез, через который вынимают ребенка. После перетягивания и обрезания пуповины, извлечения плаценты и плодного пузыря разрез зашивается, на шов накладывается повязка с антисептическим средством. Процедура проводится под общим наркозом или с использованием регионарной анестезии (обезболивание нижней части тела введением анестетика в позвоночник).

Как и после естественного родоразрешения, в течение некоторого времени происходит восстановление эпителиального слоя в матке, уменьшение ее в объеме, заживление сосудов, выведение остатков плаценты и плодного пузыря. Выделения после кесарева сечения или обычных родов называют лохиями. Их вид меняется по мере восстановления состояния матки. По продолжительности и виду выделений можно судить о том, насколько успешно проходит этот процесс.

Особенность восстановления после кесарева сечения заключается в следующем:

Требуется дополнительное время на заживление шва. Выделения после кесарева сечения из полости матки прекращаются позднее, чем после обычного родоразрешения. Это происходит потому, что травмированная матка сокращается не столь интенсивно. В то же время, женщине после операции и наркоза разрешается вставать с постели и ходить только на вторые сутки. Она физически малоактивна, что способствует застаиванию лохий. Повышается риск возникновения осложнений после открытого хирургического вмешательства, таких как инфекционное воспаление внутренних оболочек половых органов, кровотечение.

Характер и длительность нормальных лохий

Чтобы понять, насколько успешно проходит восстановление организма, нет ли патологий, надо обращать внимание на такие показатели, как продолжительность, консистенция, окраска выделений после кесарева сечения. Имеет значение также их запах и объем.

После операции сосуды кровоточат еще в течение 2 недель. Поэтому после кесарева сечения лохии имеют ярко-красный цвет. В них содержится кровь с многочисленными сгустками, которые образуются в результате ее накапливания и свертывания. Если при обычных родах кровотечение наблюдается в течение 2-3 дней (которое затем переходит в коричневато-розовые выделения), то после кесарева алые выделения появляются на протяжении недели и больше.

Объем лохий зависит от степени повреждения тканей и сосудов во время операции, скорости свертывания крови, характера осложнений беременности, из-за которых была произведена такая операция. Постепенно выделения становятся скудными, а затем превращаются в обычные бели.

Как меняется характер лохий в период восстановления

Если не возникает никаких осложнений, то происходят следующие изменения в характере выделений:

В течение 5-7 первых дней выделения после кесарева сечения представляют собой кровь со сгустками и слизью. Объем выделений за все эти дни составляет примерно 500 мл. Выделения усиливаются при ходьбе, напряжении живота, кормлении грудью. К началу 4-5 недели объем лохий уменьшается, они становятся скудными, красно-коричневыми. У них имеется слабый затхлый запах. На 6-8 неделе они светлеют, становятся белыми, слизистыми, такими же, как до беременности.

Нормальные лохии не имеют неприятного запаха. В первые дни после операции женщина может испытывать легкую тянущую боль в области матки.

Сколько длится восстановительный период

Выделения после кесарева сечения появляются в среднем на протяжении 6-8 недель (при обычных родах восстановительный период примерно на 1.5-2 недели короче). Отклонения в большую или меньшую сторону могут быть связаны с индивидуальными особенностями организма.

Если лохии прекращаются раньше, чем через 5 недель, это может свидетельствовать о возникновении спаек в полости матки, загибе шейки, нарушении ее сократимости. При этом велика вероятность развития инфекции в эндометрии, попадания ее с током крови в другие органы.

Если выделения после кесарева не ослабевают даже через 8-10 недель, это говорит о том, что в матке существует запущенный воспалительный процесс.

Какие выделения являются патологией

Признаками патологии является появление в лохиях примесей гноя, яркой окраски, необычного запаха и консистенции.

Гнойные выделения после кесарева сечения могут быть симптомом эндометрита (воспаления слизистой оболочки полости матки). Цвет у таких выделений желто-зеленый, имеется запах гнили. Признаками наличия эндометрита являются также повышение температуры тела, боли в животе.

Водянистые. Обильные водянистые серые выделения характерны для такого состояния, как дисбактериоз влагалища – нарушение состава микрофлоры, приводящее к размножению болезнетворных бактерий. При этом у выделений имеется резкий запах рыбы.

Обильные белые выделения с кислым запахом. Если они по виду напоминают творог, раздражают кожу вокруг половых органов, это может говорить о заражении молочницей.

Ярко-желтые зловонные выделения с зеленым оттенком появляются на 4-6 день после операции, это может свидетельствовать о начале воспалительного процесса в матке (эндометрита). Если оставить их без внимания, не начать лечение антибиотиками, то процесс перейдет в более тяжелую стадию. При этом выделения к концу 2 недели приобретают оранжевую окраску с зеленоватым отливом.

Дополнение: Желтоватый оттенок не обязательно является признаком патологии. Если у выделений после кесарева нет неприятного запаха, у женщины отсутствуют болезненные ощущения, не происходит повышение температуры тела, то появление лохий такого оттенка на 2-3 неделе после кесарева сечения считается нормой.

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Маточное кровотечение после кесарева

Иногда прекратившиеся через неделю после кесарева выделения крови через некоторое время возобновляются. Это может означать следующее:

Появились первые месячные (если женщина не кормит грудью). Нарушена сократительная способность матки, что приводит к прерывистому выведению лохий. В этом случае женщине назначается прием окситоцина, усиливающего сокращения. Открылось позднее маточное кровотечение из-за плохого заживления поверхностей матки, неполного удаления плаценты, возникновения эндометрита или нарушения свертываемости крови.

Причину кровотечения можно установить только в больнице с помощью анализов и УЗИ. Это необходимо сделать срочно, чтобы устранить кровопотерю. Иначе может возникнуть такое опасное состояние, как железодефицитная анемия.

Предупреждение: Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. В случае сильного кровотечения необходимо вызвать «скорую помощь», до приезда врача лечь, уложить на нижнюю часть живота лед.

Когда обратиться к врачу

Поводом для беспокойства должны стать неослабевающие выделения крови, продолжающиеся свыше 8 дней после родов. К врачу необходимо обратиться обязательно, если выделения после кесарева внезапно прекратились, хотя не прошло еще и 5 недель. Это означает возникновение лохиометры (застоя лохий) из-за преждевременного закрытия шейки. Врач назначает при этом прием спазмолитических препаратов (но-шпы, например).

Особенное внимание надо обратить на кровянистые выделения, не прекращающиеся больше 8 недель, особенно если они усиливаются или у них появляется неприятный запах, зеленоватый оттенок. При этом у женщины возникают признаки анемии (головокружение, бледность, слабость, снижение артериального давления, головная боль, тошнота) или наличия воспалительного процесса (повышение температуры, боли в животе, зуд в половых органах).

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Как избежать послеродовых осложнений

Чтобы ускорить выведение выделений после кесарева сечения, женщине необходимо периодически укладываться на живот, чтобы менять положение матки, улучшить ее сокращение. Частое опорожнение мочевого пузыря и устранение запоров предотвращает сдавливание матки.

Необходимо время от времени массировать живот мягкими движениями, чтобы выделения после кесарева сечения отходили быстрее. На живот ниже пупка полезно несколько раз в день прикладывать ледяной компресс на 5 минут. Это способствует уменьшению кровотечения и снятию воспаления тканей.

Важно помнить о тщательном гигиеническом уходе за телом, особенно за половыми органами. Через 7-10 дней, когда разрез зарубцуется, можно принимать теплый душ (нельзя тереть шов мочалкой). Мыться в ванне запрещается еще месяца 2.

Через 48 часов после операции женщине разрешается вставать. Умеренная физическая активность способствует предотвращению застоя выделений после кесарева. В течение 2 месяцев женщине нельзя поднимать тяжести, заниматься спортом, особенно упражнениями для укрепления брюшного пресса. Не рекомендуется заниматься сексом в этот период, чтобы не занести инфекцию в матку.

Полное восстановление эластичности матки и заживление рубца происходит через 2-3 года. Важно учитывать это при планировании следующей беременности.

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