Конечно, старение - это естественный, хотя и нежеланный процесс. Наступление климакса совсем не означает, что жизнь заканчивается. Родить женщина уже не может, но насколько быстро она перестанет быть привлекательной и здоровой, во многом зависит от нее самой. Даже от самых тяжелых симптомов ухудшения здоровья можно успешно избавиться с помощью современных лечебных препаратов. Причем это необязательно гормональные средства. Существует множество негормональных безопасных препаратов, способных помочь женщинам чувствовать себя моложе.

Основные проявления климакса

Признаки старения организма и угасания репродуктивной функции появляются у женщин раньше или позже в зависимости от многих факторов: наследственности, образа жизни, физической активности, перенесенных заболеваний. Примерно к 48-50 годам яичники перестают вырабатывать достаточное количество женских половых гормонов, от которых зависит работа всех систем организма. Замедляются биохимические процессы, связанные с обменом веществ, образованием новых клеток различных тканей. Снижается иммунитет. Организм начинает испытывать недостаток питательных элементов. В результате возникают следующие проблемы:

Нервно-психические отклонения, которые выражаются в раздражительности, частой смене настроения, нарушении сна, появлении приступов депрессии. Вегетативные расстройства - приливы, связанные с неправильной терморегуляцией. Приступы жара чередуются с ознобом, происходит обильное выделение пота, учащается сердцебиение. Такие симптомы могут быть настолько частыми и мучительными, что требуется лечение в стационаре. Нарушение структуры сосудов, мышечной ткани. Мышцы становятся дряблыми, теряется эластичность кожи, волосы и ногти делаются ломкими, портится зубная эмаль. Ослабление сердечной мышцы, отложение холестерина в сосудах приводят к возникновению аритмии, ишемической болезни сердца, повышению артериального давления. Недостаток кальция, бора и других минеральных компонентов в организме становится причиной ослабления костей, увеличения их хрупкости, возникновения остеопороза. Мочеполовые расстройства, связанные с сухостью влагалища, недостаточной выработкой слизи, защищающей от проникновения инфекции в половые и мочевыводящие органы. Нарушается состав микрофлоры, что способствует возникновению воспалительных процессов. Повышение риска патологических изменений в тканях половых органов, молочных и эндокринных желез.

Преимущества негормональных препаратов, их виды

Восполнение недостатка гормонов при климаксе с помощью синтетических препаратов, содержащих эстрогены и прогестерон, приводит к устранению многих осложнений. Однако побочных действий здесь так много, что многим женщинам заместительная гормональная терапия (ЗГТ) совершенно не подходит.

Применяются следующие виды негормональных препаратов, которые при климаксе облегчают симптомы:

Растительные препараты, содержащие фитоэстрогены - биологически активные вещества, действующие подобно женским половым гормонам. При этом они помогают усиливать влияние эстрогенов на различные процессы в организме, замедляя старение. Растительные средства являются наиболее эффективными при климаксе после синтетических препаратов, применяемых в гормонозаместительной терапии.

Гомеопатические препараты. Помимо фитоэстрогенов из растений они содержат такие природные вещества, как мед, прополис, компоненты животного происхождения, минеральные соли. Здесь присутствуют целебные вещества в небольших количествах. Для того чтобы они подействовали, такие негормональные препараты должны накапливаться в организме. Их принимают длительно.

Антидепрессанты - синтетические негормональные препараты для лечения депрессии и других нервных расстройств. Они помогают наладить сон, устранить состояние тревоги, подавленности, бороться с вегето-сосудистыми нарушениями: приливами, повышенным потоотделением. Применяются адепресс, прозак, мапротилин.

Противосудорожные средства (габапентин, габагамма, катэна), ослабляющие тонус мышц. Они способствуют улучшению работы вегетативной нервной системы, благодаря чему улучшается терморегуляция. Приливы становятся менее продолжительными, возникают реже.

Гипотензивные средства (понижающие артериальное давление). Такие негормональные препараты при климаксе помогают предотвратить мигрени, снять нервное напряжение, ослабить приливы. С этой целью назначается,например, клонидин (другое название - клофелин, катапресан), каптоприл.

Преимущества негормональных препаратов состоит в том, что они не вызывают патологических изменений в тканях половых органов, молочных желез, не усиливают рост опухолей, не вызывают нарушения обмена веществ, повышения массы тела.

Растительные препараты

Такие препараты изготавливаются с использованием экстрактов лекарственных растений (сои, красного клевера, цимицифуги, пассифлоры, ямса) и других природных веществ.

Фитоэстрогены безопасны по сравнению с синтетическими стероидами. Хотя механизм их действия в организме в принципе одинаков, растительные вещества оказывают ничтожное действие по сравнению с гормонами животного происхождения. Для того чтобы проявились их гормоноподобные свойства, требуется принять огромные дозы этих препаратов. Причем они способны как усиливать действие эстрогенов (при нехватке в организме), так и ослаблять его (в случае избытка), поскольку начинают конкурировать с ними в биохимических реакциях.

Всасывание гормоноподобных веществ происходит в кишечнике, они не накапливаются в тканях матки, не вызывают патологических процессов в них.

Положительное воздействие растительных негормональных препаратов на нервную систему, состояние костной, зубной и других тканей во многом объясняется сильными антиоксидантными свойствами входящих в них компонентов. Они способны нейтрализовать действие свободных радикалов, разрушающих клетки, ускоряющих старение организма, способствующих образованию раковых опухолей.

Улучшение состояния кожи после их приема при климаксе объясняется тем, что они подавляют образование фермента, разрушающего подкожный жир. При этом для достижения эффекта не требуется нанесения на кожу в виде кремов, так как они способны всасываться и действовать только в кишечнике.

Растительные негормональные препараты при климаксе снижают вероятность образования в сосудах холестериновых бляшек, улучшают работу сердца. Они содержат различные витамины и полезные элементы, поэтому укрепляют иммунитет и общее физическое состояние. Наиболее популярны следующие препараты:

Эстровэл изготавливается с использованием вытяжек сои и ямса, корня цимицифуги, содержащих фитоэстрогены. В нем содержатся витамины Е, В6, фолиевая кислота. Регулируется гормональный фон, улучшается работа сердца, вегетативной нервной системы (снимаются приступы жара). В препарате содержится бор. В результате значительно снижается риск возникновения остеопороза. Помогает избавиться от головокружения и головной боли, регулировать артериальное давление. Способствует усилению полового влечения.

Иноклим - биодобавка на основе экстракта бобов сои. Стабилизируется уровень эстрогенов в организме. Это приводит к значительному ослаблению симптомов климакса: приливов, учащенного сердцебиения, повышенной эмоциональности, упадка сил, колебаний давления. У женщины улучшается сон. Витаминно-минеральные компоненты защищают от разрушения костной ткани. В коже регулируется содержание коллагена, она дольше сохраняет упругость.

Феминал. В составе препарата - сухой экстракт красного клевера (концентрат фитогормонов), а также минеральные соли. По эффективности сравним с синтетическими гормонами. Защищает от возрастных заболеваний молочных желез, устраняет приливы, лечит нервную систему.

Видео: Действие фитоэстрогенов в организме

Препараты на основе цимицифуги

Используется корневище этого растения, богатого фитоэстрогенами. Благодаря воздействию на рецепторы мозга, участвующие в процессе терморегуляции, устраняются приливы и потливость. Компоненты цимицифуги действуют на органы избирательно: поддерживают функционирование яичников, предотвращают износ костной ткани. При этом они не оказывают действия на эпителий и другие ткани матки, не вызывают патологического разрастания. Прием препарата не отражается также на состоянии молочных желез.

Предупреждение: Это растение широко используется при лечении климакса народными средствами. Однако при употреблении самостоятельно собранного сырья трудно избежать передозировки, опасной для печени. Кроме того, трава не должна содержать экологически вредных примесей. В сырье могут попасть ядовитые растения. Поэтому необходимо использовать проверенные препараты со стандартной дозировкой.

Климадинон. Препарат помогает бороться с приливами и потливостью, сухостью во влагалище. У женщины укрепляется нервная система, исчезают приступы раздражительности. Замедляется старение кожи, улучшается структура костей. Нормализуется давление и работа сердца.

Климаксан - гомеопатический препарат, содержащий кроме вытяжки цимицифуги лактозу, магний, кальций. Облегчение состояния при климаксе наступает примерно через 3 недели, когда в крови накапливается достаточная доза препарата. Курс продолжается 1-2 месяца, а затем после перерыва его можно повторять. При этом лечебный эффект не пропадает.

Ци-Клим. Прием препарата можно начинать сразу, как только появляются первые симптомы климакса. Курс составляет 3 месяца, действие препарата проявляется уже через 2 недели. В результате женщина выглядит моложе. Возвращается нормальное душевное состояние, физические силы.

Ременс. Это гомеопатическое средство не только помогает бороться с проявлениями возрастного старения, но и обладает противовоспалительным действием. Во время климакса иммунитет у женщин ослабевает, повышен риск проникновения инфекции в органы мочеполовой системы. Назначаемая доза зависит от тяжести симптомов.

Примечание: В народной медицине издавна используются лекарственные растения успокаивающего, общеукрепляющего, обеззараживающего действия. Из них готовят настои и отвары для питья и целебных ванн.

Видео: Лекарства от старости в программе «Жить здорово»

Успокаивающие средства

Те же растения входят в состав известных медицинских негормональных препаратов, таких как экстракт валерианы, настойка пустырника (успокаивающие), шишки хмеля (от цистита, для улучшения пищеварения, лечения бессонницы).

Персен. В составе - мелисса, мята и валериана. Препарат успокаивает, улучшает сон.

Ново-Пассит. Содержит экстракты боярышника, хмеля, зверобоя, бузины. При климаксе препарат применяется для устранения депрессии, состояния тревоги, мигреней.