Тени использовались женщинами с самых древних времен. Об этом рассказывают находки археологов: сажа, сурьма, малахитовая пудра. У современных женщин выбор настолько велик, что многие из них не успевают запомнить названия, которыми стремительно наполняется словарь косметических терминов. Некоторые теряются, как правильно наносить тени и какие их разновидности существуют сегодня. Верно подобранные и нанесенные тени – важный шаг в создании любого макияжа.

Значение теней в макияже

Преувеличить значение теней очень сложно. Тени для век способны творить настоящие чудеса коррекции:

визуально увеличить маленькие глаза или сделать меньше выпуклые и большие;

с их помощью можно «раздвинуть» расстояние от переносицы или, наоборот, помочь в проблеме широко посаженных глаз;

кардинально изменить форму (круглые — удлинить, опущенные уголки — поднять, нависшее веко сделать менее заметным).

Этот удивительный продукт декоративной косметики поможет придать глубину и выразительность взгляду, подчеркнет естественный цвет женских глаз, подарив красоту всему облику. Очень часто приходится сталкиваться с мнением, что нанесение большого количества теней для век старит лицо. Это не совсем верно. А вот неправильное применение этого средства может преобразить облик в худшую сторону (даже немного теней, которые не соответствуют типу лица, способны испортить макияж).

Важно! Если все внимание привлечено не к глазам, а теням, в этом случае они не оправдали своего назначения.

Виды и форма выпуска теней

Отличают тени для век по текстуре и эффекту, который они способны создавать.

Сухие тени

Обрели самую большую популярность среди женщин, так как удобны и просты в использовании. Они хорошо наносятся и поддаются растушевке. Бывают матовые, мерцающие и атласные. Выпускаются в компактной форме и в виде пудры.

Компактные (мерцающие или матовые). Вариант, который очень хорош для «первых шагов» в макияже. Особенно это касается матовых теней, считающихся универсальными. В случае с перламутровым вариантом, следует наносить их дозировано, так как текстура способна подчеркивать морщинки. Именно поэтому в мейк-апе для зрелой кожи присутствие мерцающих теней должно быть минимально.

Рассыпчатая пудра. Полупрозрачные ее виды очень ненавязчиво привлекают внимание к глазам, а рассыпчатые тени с богатым пигментом — превосходное средство для яркого вечернего макияжа.

Кремообразные тени (на жировой основе)

Несложно догадаться, что такие тени похожи по консистенции на крем. В них, как правило, всегда значатся растительные масла и воск в составе. Они имеют глубокий цвет и приятно наносятся. Но недостатков у них немало: кремообразные тени имеют свойство собираться в складочках века, а потому визажисты рекомендуют их использовать в комбинации с сухими.

Тем не менее, этот вид теней идеален для женщин, которые носят контактные линзы. Их мягкая кремовая текстура не осыпается, что безопасно для глаз.

Жидкие тени и гели

Чтобы научиться правильно пользоваться этим видом теней, нужно попрактиковаться. Жидкий вариант особенно сложен в нанесении, так как быстро фиксируется на коже. В какой бы форме они ни были, в тюбике или баночке, наносить их следует аппликатором.

Самой высокой стойкостью в макияже глаз прославились гелевые тени. Они дают яркий цвет, но можно растушевать их до еле заметного оттенка. Главное, работать быстро!

Насыщенные цвета, плотная текстура жидких и гелеобразных теней, делает их прекрасным инструментом для создания праздничного мейка.

Запеченные тени

Обрели заслуженную популярность среди модниц, так как удачно сочетают в себе стойкость сухих и красивую фактуру рассыпчатых. Очень хорошо держатся на веках, наносить их — удовольствие.

Тени-карандаш

Хороший вариант для девушек, которым нужно быстро поправить макияж. Тени в карандаше удобно носить с собой в косметичке. Но.… Возлагать на них надежды по поводу сногсшибательного мейка не стоит. Они не растушевываются и лучше работают в качестве подводки.

Даже самая дорогая косметика не будет оценена по достоинству, если женщина не умеет ею пользоваться. Элементарные уроки по тому, как наносить тени правильно, помогут овладеть этим нужным искусством, чтобы макияж выглядел безупречно.

Видео: Базовые правила наносить тени. Макияж

Идеальный макияж

Существует целый ряд правил, от которых очень редко отступают профессионалы визажа в своей работе. Если их придерживаться, то результат порадует своей совершенностью (ведь именно такого эффекта желает добиться каждая девушка, рассматривая фотографии красавиц в глянцевых журналах).

Правила макияжа с тенями

Для начала работы необходимо подготовить «холст». Дело в том, что наносить тени на неподготовленные веки — занятие бессмысленное, если речь идет о безупречном результате. Подготовить основу под макияж глаз — это значит, что нужно избавиться от темных кругов, мелких морщинок или других визуальных недостатков. Для этой цели профессионалы используют палетку цветных корректоров, которые способны «припрятать» лишнее.

Фундамент. Все чаще и чаще доводиться слышать о таком средстве, как праймер. Именно он создает ту нужную базу под тени, которая позволяет им ложиться идеально и держаться в течение дня. Желательно, чтобы в косметичке он появился как можно скорее. Но если этого чудо-средства пока под рукой нет, то можно воспользоваться все тем же корректором: немного на веки, вбить подушечками пальцев и припудрить. Теперь можно наносить тени любой текстуры.

Хорошие кисти. Многие девушки даже не предполагают, насколько лучше результат макияжа глаз, когда он выполнен качественными кистями. На этом экономить нельзя! Понадобится несколько хороших кистей из натуральной щетины: для нанесения и растушевки. Если любимый вариант — смоки-айс, и чаще он выполнялся аппликаторами, которые прилагались к теням в комплекте, то после приобретения набора кистей разница будет очевидна. Для кремообразной и гелевой текстуры, подойдут кисточки с синтетическим ворсом.

Рука — идеальная палитра. Проверять цвет, смешивать оттенки на тыльной стороне ладони — хорошая практика от мастеров визажа. К тому же многие процессы лучше проводить, используя пальцы. Тепло рук помогает равномерно наносить мягкие и податливые текстуры: корректоры, праймер, кремообразные тени.

Базовый цвет. Многие забывают об этом, начиная наносить тени непосредственно на чистую кожу век. Это неверно. Базовый цвет поможет правильно «разложить» палитру и облегчит растушевку. Этот цвет наносят на всю поверхность подвижного века, и он не должен быть ярким (светлокожим девушкам идеальны песочные оттенки, для смуглой кожи лучше подойдет цвет спелого банана или персика).

Внимание на цвет глаз. Выбирать тени под цвет сумочки или пиджак — моветон. Красивый макияж глаз должен подчеркнуть их, а не одежду или аксессуары. Правильно ориентироваться на цвет радужки.

Видео: Что такое праймер и как им пользоваться

Как подобрать тени под цвет глаз

Настоящие счастливицы в выборе оттенков для век — это кареглазые женщины. Им подходит обширный цветовой спектр: коричнево-бронзовая гамма, палитра зеленых, синих и фиолетовых оттенков. Они могут позволить себе эксперименты с применением розовых и лиловых теней.

Сероглазые красавицы должны обратить внимание на холодные металлические оттенки. А в качестве теплых красок лучше наносить мерцающие цвета из «кремовой» палитры: шампань, слоновая кость.

Голубизну глаз великолепно подчеркнет синий и фиолетовый цвет. Прекрасно подходят к таким глазам и темные коричневые тени, и серые, вплоть до графитового.

Зеленые глаза удивительно хороши в шоколадной «дымке». Идеальны и такие оттенки: сливовый, темно-серый, фиолетовый с преобладанием красного пигмента.

Существует универсальный вариант, который подойдет любым глазам. И это — коричневые матовые тени. Остается лишь подобрать нужный оттенок.

Видео: Правильная растушевка теней

Как хранить тени

Несмотря на то, что производитель всегда указывает сроки изготовления и хранения, некоторые женщины игнорируют эту информацию. Напрасно! Просроченный продукт может легко спровоцировать такие болезни глаз, как конъюнктивит или дакриоцистит. Дело в том, что в старой косметике быстро происходит размножение бактерий.

Коробочки и баночки с тенями необходимо прятать от прямых солнечных лучей, а кисти и губки-аппликаторы мыть с мылом не менее двух раз в неделю.