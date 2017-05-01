Парафин, представляющий собой по химическому строению смесь предельных углеводородов, у многих людей ассоциируется лишь с парафиновыми свечами. Однако его применение намного шире. В частности, этот продукт благодаря своим свойствам длительное время удерживать тепло, плавиться при нагревании, а затем застывать, сохраняя форму, нашел применение в косметологии для ухода за кожей лица, рук и ног. Парафиновые ванночки для рук помогают улучшить состояние и внешний вид кожи, эффективно устраняют ее сухость и шелушение, а также укрепляют ногти.

Полезные свойства парафина

Кожа рук ежедневно подвергается воздействию различных агрессивных факторов: моющие и чистящие средства, мороз и холодный ветер зимой, жара и ультрафиолетовые лучи летом, некоторые виды профессиональной деятельности. В результате при отсутствии должного ухода и заботы она неизбежно становится сухой, шелушащейся, стянутой, быстрее покрывается морщинами. В последнее время для решения перечисленных проблем все большую популярность приобретают парафиновые ванночки, выполнять которые можно как в салоне, так и в домашних условиях.

Эффективность парафина связана в первую очередь с его высокой теплоемкостью и низкой теплоотдачей, после разогрева он очень медленно отдает свое тепло, оставаясь определенной температуры долгое время. Такое воздействие на кожу способствует:

усилению циркуляции крови;

расширению пор, очистке кожи и выведению токсинов;

повышению скорости обменных процессов в тканях;

восстановлению водно-липидного баланса;

усилению действия предварительно нанесенных (под парафин) питательных или увлажняющих средств.

При нанесении на кожу в жидком состоянии парафин не впитывается в нее. По мере застывания он становится твердым и удерживает тепло внутри образовавшейся формы. При этом руки начинают интенсивно потеть, что сопровождается выделением влаги и выведением токсинов. Вода после этого обратно всасывается в кожные покровы, а вредные вещества остаются на поверхности и удаляются после процедуры вместе с отработанным парафином.

Еще одним полезным свойством парафина является его способность слегка сжиматься при застывании, в результате чего он плотно обхватывает кожу, снимая отечность и разглаживая морщинки.

Уже после первой процедуры кожа становится мягкой, бархатистой, исчезают микротрещинки, шелушение и раздражение, укрепляются ногти.

Важно: Особенно полезны домашние парафиновые ванночки будут в холодное время, когда из-за влияния плохих погодных условий и резких перепадов температуры между улицей и помещением на коже появляется чувство стянутости, покраснение и шелушение.

Какой парафин подходит для ванночек

Для парафиновых ванночек в домашних условиях следует брать специальный косметический парафин, который отличается от обычного высокой степенью очистки. Приобрести такой продукт можно в аптеке, в косметическом магазине или в интернет-магазинах.

Он продается в чистом виде или содержит различные добавки (ароматизаторы, экстракты растений, витамины, эфирные и растительные масла и другие полезные компоненты), улучшающие его лечебные и косметические свойства.

Некоторые производители выпускают специальные наборы, включающие все необходимое для проведения парафинотерапии:

косметический парафин;

ванночка – емкость, предназначенная для плавления парафина и поддерживания его в жидком состоянии во время процедуры;

одноразовые пакеты для рук;

флисовые или махровые варежки для утепления;

скраб для рук;

крем для рук.

Для ухода за руками, если имеются противопоказания к термическому воздействию на кожу, можно использовать холодный парафин. Он имеет более низкую температуру плавления, более плотную структуру, кремообразную консистенцию и содержит большее количество других активных добавок: базовые и эфирные масла, экстракты, мед, протеины, витамины. При нанесении на кожу удерживает собственное тепло тела и не застывает жесткой пленкой, однако эффект от его применения длится дольше.

Подбирать косметический парафин следует с учетом особенностей кожи. При воспалении и склонности к аллергии подойдет парафин с добавлением персикового масла или экстракта алоэ вера, при сухости – с миндальным маслом, маслом ростков пшеницы, для смягчения – с оливковым маслом и маслом какао, при увядании – с витамином Е.

Парафинотерапия для рук в домашних условиях

Несмотря на то, что уже после первого применения домашних парафиновых ванночек состояние кожи рук значительно улучшается, для закрепления эффекта необходим курс из 10 сеансов, которые выполняют с периодичностью один раз в две недели. На одну процедуру обычно требуется 500 г косметического парафина.

Выполнение парафиновых ванночек для рук должно начинаться с подготовительного этапа, который включает:

Теплую ванночку с добавлением морской соли. Обработку рук скрабом. Нанесение на очищенную кожу массажными движениями питательного масла, крема или восстанавливающей сыворотки.

После того как питательное масло или крем впитается в кожу, руки можно погружать в заранее расплавленный парафин. Если средство впиталось не полностью, его остатки удаляют, промокнув руки бумажной салфеткой. Для экономии времени растапливание парафина начинают вместе с подготовкой кожи, помещая емкость с ним на водяную баню. Температура плавления косметического парафина составляет 50–55 °С. Для ванночек его используют в слегка остывшем, но еще жидком состоянии. Для предупреждения ожога проверить температуру парафина следует на тыльной стороне ладони.

Погружение рук в ванночку выполняют следующим образом. Окунают, выдерживают 5–7 секунд, затем вынимают, ждут 10-15 секунд и снова погружают. И так повторяют 5–7 раз, чтобы кожа рук покрылась толстым слоем парафина.

Затем на руки надевают тоненькие целлофановые перчатки, а сверху теплые махровые или шерстяные варежки и выдерживают 20 минут, после чего снимают варежки и перчатки и аккуратно отделяют парафин от кожи. Руки протирают слегка влажным теплым полотенцем и наносят на них питательный крем в направлении от запястья к пальцам.

Совет: При отсутствии специальной ванночки для разогрева парафина ее можно заменить эмалированной миской с высоким бортиком или кастрюлькой. При этом надо учитывать, что выбранная посуда должна быть абсолютно сухой.

В случае использования холодного парафина его наносят на кожу при помощи мягкой кисточки в один слой, сверху надевают целлофановые перчатки и теплые варежки. Оставляют на 20 минут, а затем все снимают. Выполнять парафинотерапию для рук с холодным парафином разрешается до двух раз в неделю, так как он является более безопасным и простым в применении.

Видео: Порядок проведения парафинотерапии для рук

Меры предосторожности

Противопоказаниями к выполнению парафиновых ванночек являются:

аллергия на парафин или на компоненты, входящие в состав косметического парафина;

любые повреждения кожи рук (царапины, ссадины, раны, язвочки);

сахарный диабет;

гипертония;

беременность;

нарушения свертываемости крови;

инфекционные заболевания кожи.

Если процедура выполняется впервые, необходимо сделать тест на аллергию. Для этого в парафиновую ванночку сначала окунают только один палец и уже потом при отсутствии негативных реакций в виде сыпи, жжения и зуда всю кисть.

Перед парафинотерапией нужно снять с ногтей лак, если они им покрыты, а также не следует красить ногти сразу после. Выполнять процедуру рекомендуется вечером, так как после нее лучше не выходить на улицу в течение 2–3 часов.