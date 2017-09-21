Хна – самый первый продукт, который вспомнится в разговоре о природных красителях. Она используется с давних времен, стоит недорого, простая в использовании, помогает получить разные оттенки рыжей и красной гаммы в домашних условиях. Часто говорят про пользу хны, но есть ли она на самом деле? Не всегда зеленый порошок из пакетиков оказывает благотворное влияние на волосы, в некоторых случаях он может сильно навредить.

В чем польза хны

Хна представляет собой измельченные листья лавсонии. Они содержат витамины и дубильные вещества, в продукте встречаются следы эфирных масел. Если сравнивать хну с химическими красителями, то она бережней относится к волосам, не разрушает стержень, но при этом может кардинально изменить цвет. Также есть в продаже бесцветный вид, который используется исключительно в лечебных целях или попеременно с классической травой, когда нужный оттенок уже достигнут, а восстанавливающий курс нужно продолжить.

В чем польза хны для волос:

Укрепление луковиц. Окрашивание хной полезно проводить при выпадении волос, продукт можно наносить на кожу и по всей длине, эффект будет заметен уже через несколько процедур. Избавление от перхоти. Хна поможет убрать «снег» на голове, вылечит и очистит кожу. Против жирности. Хна подсушивает кожу головы, впитывает сало, придает волосам опрятный вид, делает объемными. Для объема. Хна глубоко проникает под кутикулу, заполняет волос, делает его толще. Сразу после применения можно это увидеть. Если пористость высокая, то объем в хвосте может увеличиться на 25-30%. Нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья. Красить волосы хной можно даже беременным и кормящим женщинам, детям или подросткам, также использовать продукт для лечения. Снижение ломкости. Это достигается также за счет наполнения стержня дубильными и другими веществами, волос становится крепкий, жесткий, плотный.

К достоинствам продукта можно отнести дешевизну, доступность, хну можно приобрести в любом магазине. Природный краситель легко использовать в домашних условиях, в сухом виде он прекрасно хранится при комнатной температуре.

Видео: Окрашивание волос хной и басмой

Вред хны и противопоказания

Несмотря на огромную пользу хны она может причинить и определенный вред. Распространенная проблема – непопадание в нужный оттенок. Это считается косметическим дефектом, но оказывает большое влияние на эмоциональное состояние. Иногда хна «уходит» в зеленый или серый оттенок, что не только неприятно, но и сложно исправить.

Какой вред хна волосам может причинить:

Высушить. Если волосы сами по себе больные, ослабленные, поврежденные, сеченые, то природный краситель только ухудшит состояние. Вызвать аллергию. Краситель хоть и натуральный, но индивидуальная непереносимость встречается. Распрямить кудри. Окрашивание волос хной после химической завивки может привести к распрямлению локонов, причем неравномерному.

К недостаткам продукта можно отнести слабую красящую способность на седине. Хна придает оттенок, но он не будет равномерным. Еще одна проблема – удаление цвета. Использовать химические красители после хны можно только через 2-3 месяца, в некоторых случаях требуется полное отращивание природного цвета.

Индийская, иранская, китайская?

Польза хны будет напрямую зависеть от страны производства. Сейчас на полках магазинов можно встретить обогащенные маслами и экстрактами трав природные красители. Добавки снижают вред, предотвращают высушивание, ухаживают за волосами. Также есть разноцветная хна. Она позволяет получить самые разные оттенки коричневой, медной и красной гаммы. Здесь нужно конкретно рассматривать состав, зачастую производитель лукавит, добавляет химию. Но самой распространенной была и остается обычная высушенная трава в пакетиках.

Основные виды натуральной хны:

Иранская. Именно она самая дешевая и есть практически во всех магазинах. Этот вид хны сильно сушит волосы, дает рыжие и медные оттенки. Индийская хна. Это более качественный и дорогой продукт, в розничных магазинах его сложно найти, но всегда можно купить в интернете. Эта хна дает больше витаминов и полезных веществ волосам, бережней к ним относится, помогает получить оттенки красной гаммы. Китайская хна. Редко встречается в розничной продаже или маскируется под иранский продукт. Часто она дополнена китайскими травами, которые не всегда указаны на упаковке. Сушит волосы, как и иранская хна.

Оттенки хны на волосах

Красящие способности у продукта высокие, но результат будет напрямую зависеть от исходного оттенка, а также технологии, гормонального фона, состояния волос. Если на них уже имеется химическая краска, то результат также может быть непредсказуемым или хна просто не сработает. Не стоит искать таблицы с оттенками хны в интернете, шанс попасть в нужный цвет минимальный. Лучше ориентироваться на данные, которые дает производитель. Чем дороже и качественнее хна (индийская), тем больше вероятности провести удачное окрашивание.

С особой осторожностью нужно использовать хну на светлых и русых волосах. Есть большая вероятность того, что вместо красивого медного цвета появится неприятный оттенок желтой соломы. Единственный выход – попробовать хну на маленькой пряди волос внутри прически.

На заметку! При беременности можно окрашивать волосы хной, но очень часто цвет просто не берется или получаются зеленоватые оттенки. То же самое встречается у женщин в период лактации. Все это связано с гормональным фоном. Заранее предвидеть, получится окрашивание или нет, невозможно.

Секреты использования хны

Чтобы получить от продукта не только красивый цвет, но и максимальную пользу, снизить вред и предотвратить иссушивание волос, нужно готовить массу для окрашивания правильно. Ни в коем случае нельзя для этого использовать металлическую посуду, размешивать нужно только деревянными или пластиковыми палочками, лопатками, ложками. Чтобы массы хватило, нужно правильно рассчитать по данным на упаковке. При длинных волосах разумней сразу взять на 10-20 г больше. Разболтать немного порошка, добавить не получится.

Секреты использования хны:

Вместо воды можно использовать травяные отвары. Они подарят дополнительное питание, а также помогут изменить оттенок. Ромашка и петрушка осветляют, каркаде и отвар луковой шелухи дает красноту, для коричневых и каштановых цветов добавляется кофе, черный чай. Заливать порошок нужно горячей жидкостью, но не кипятком. Чтобы высвободить красящие пигменты из хны, продукт настаивается не меньше 5 часов, лучше всю ночь. Посуду прикрыть, периодически размешивать. Наносить хну лучше на слегка увлажненные волосы поочередно по прядям. Для лечебного эффекта можно втереть в кожу головы, помассировать. После нанесения хны голову укутать полиэтиленом, чтобы пряди не засыхали, а краситель начал действовать.

Использование бесцветной хны

Если целью применения хны для волос является не изменение цвета, а лечение, то настаивать хну долго не нужно. Достаточно залить горячей жидкостью, настоять час. Затем примерно столько же времени выдержать на волосах, коже головы.

Что можно добавлять в маски из хны:

травяные отвары;

масла;

молочные продукты;

натуральный мед;

яичные желтки.

Общие правила применения масок из хны, несущих пользу для волос, не меняются: продукты нужно наносить до мытья головы. Если на волосах имеются укладочные средства или они слишком грязные и жирные, то правило меняется. Сначала нужно вымыть волосы, затем нанести хну, потом просто ополоснуть маску без шампуня, но с бальзамом. Во время выдержки смеси на волосах голова всегда покрывается полиэтиленом, можно дополнительно утеплить шапкой или полотенцем, процент проникновения питательных веществ внутрь стержня будет выше.

Проявление цвета и сколько держать хну

Время выдержки хны обычно указано на упаковке. Если волосы темные, то его можно увеличить до 5-6 часов. Нужно знать, что окончательный цвет проявится в течение двух суток. Голову все это время мыть нельзя. Также не стоит использовать утюжки для выпрямления волос, плойки, горячие (термо) бигуди. Желательно на время отказаться от лаков для волос, пенок, муссов.

На любое внешнее воздействие в первые дни волосы отреагируют не лучшим образом. Но на них можно наносить несмываемые масла и сыворотки для кончиков. Они послужат дополнительной защитой при посещении бассейна, купании в море, прогулках под палящим солнцем.

Как смыть хну с волос

Смывание хны с волос – один из самых неприятных моментов, из-за которого многие обходят природный краситель стороной. Вычесывание травяных частичек на протяжении нескольких дней никого не привлекает. Но есть один очень простой способ, который поможет все убрать с первого раза.

Как быстро смыть хну с волос:

Наклонить голову над раковиной или ванной, выполоскать основную часть хны, кончиками пальцев поскрести кожу. Отжать слегка волосы. Нанести обильно бальзам для волос. На длину до плеч не менее 70-80 г. Помассировать так, как вспенивают шампунь. Примерно 5-6 минут. Наклонить голову, смыть бальзам вместе с остатками хны. При необходимости еще раз повторить.

Кроме полного удаления частичек хны, этот способ позволяет закрыть чешуйки, получить идеально гладкие и красивые волосы. Пусть новый цвет только радует!

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